Дочка Бони, Labubu, Дикаприо в халате, демонстративный кавалер: выбираем наряд на Хэллоуин

Еще один бесячий образ из интернета, о котором заговорили летом 2025 года. Демонстративный кавалер — аккуратно одетый модный парень-симпатяга с книжкой и стаканом матчи за столиком в кофейне. Он делает все, чтобы понравиться окружающим (прежде всего — девушкам) и неплохо в этом поднаторел: разбирается в альбомах Тейлор Свифт, фем-кино и книгах Джоан Дидион. Один вопрос — сколько в этом искренности. В любом случае это заметный на городском ландшафте типаж, который так и хочется забайтить в Хеллоуин.