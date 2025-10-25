Косплей

Дочка Бони, Labubu, Дикаприо в халате, демонстративный кавалер: выбираем наряд на Хэллоуин

Вспоминаем главные мемы и события 2025 года и мастерим по их мотивам костюмы на Хэллоуин. Вот 9 идей разного уровня сложности — для одних образов все необходимое наверняка найдется у вас дома, для других придется совершить забег по театральным магазинам или зависнуть на маркетплейсах.

Парный лук: swag gap

Понятие swag gap можно перевести на русский как «вайб не сходится». Как правило, речь про романтические отношения, в которых один из партнеров сильно отличается от другого: это может быть внешний вид, карьерные успехи или пресловутая виральность (один — звезда вечеринки, другой затворничает дома). Селебрити-примеры — Хейли в своей бимбо-эре и Джастин Бибер в тапочках на носок, Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе, Лана Дель Рей и ее муж, скромный охотник на аллигаторов Джереми Дюфрен.

Работать такой хэллоуинский наряд тоже будет только в комбо: задача одного — одеться максимально нарядно и броско, второго — на стараться вовсе. За референс предлагаем взять иконическое дуо Хейли и Джастина Биберов или совсем свежий выход на неделе моды Ланы Дель Рей и Джереми Дюфрена: певица была в нарядном платье-макси и туфлях, ее муж — в синем рабочем костюме и кепке. 

Что покупать:

1/8
Tom Tailor, 6 999 p. 
2/8
Pompeii, 15 400 p.
3/8
Kazak, 22 900 p.
4/8
Октябрь, 3 990 р. 
5/8
District Vision, 39 850 p. 
6/8
Lime, 5 999 p. 
7/8
Studio 29, 8 900 p. 
8/8
Befree, 3 599 p. 

Анджелина Летиция Смерфит (Дочка Бони)

Мы уже рассказывали, как короткие видео Виктории Бони и ее дочки Анджелины завирусились в соцсетях этим летом. Фразы вроде «I don't want деликатные» и «Я не понимаю style? Я понимаю style лучше, чем кто‑либо» растащили на мемы, а популярность привела Анджелину к съемкам в рекламной кампании марки Befree.

Чтобы повторить образ Анджелины на Хэллоуин, достаточно будет зайти в онлайн-магазин того же Befree или любого другого молодежного бренда. Пригодятся широкие джинсы со стразами, микротопы в стиле гранж, кружево, массивные украшения и блеск для губ с заметным шиммером. Но главное — озвучка вашего образа: запасайтесь фразами из диалогов Виктории и Энджи.

Что покупать:

1/6
Befree, 5 999 p
2/6
Carne Bollente, 9 450 p. 
3/6
Off White, 19 950 p. 
4/6
Lera Nena, 8 792 p. 
5/6
Befree, 499 p. 
6/6
Befree, 1 099 p.

Кот Окак

Мем, который хорошо отражает настроение большинства из нас под конец 2025 (да и любого другого) года. Мрачный готик-кот под капюшоном, полностью скрывающим его мордочку, говорит только одну фразу «Окак». Она моментально стала универсальной реакцией на любые события — от повышения НДС и булок за 700 рублей в новой пекарне до горящей задачки на работе, которую принесли вечером в пятницу. 

Лук понравится всем, кто не любит продуманные наряды и не планирует тратиться на хеллоуинский лук. Вам понадобится черная худи или кофта на молнии с большим капюшоном, черные брюки и недоуменный взгляд. Можно добавить черные линзы во весь зрачок и дополнительно подчеркнуть глаза серебристым тенями с шиммером и светлой подводкой.

Что покупать:

1/4
Sorry I’m Not, 15 500 p. 
2/4
Линзы черные Illusion, 800 p. 
3/4
Dear Dahlia, 2 848 p. 
4/4
Sergey Naumov, 2 690 p. 

Затрапезный Леонардо Дикаприо из «Битвы за битвой»

Большой Лебовски 2025 года — это небритый Леонардо Дикаприо в клетчатом халате поверх затрапезных треников и футболки в новом фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Посмотреть в официальном прокате фильм в России не выйдет (само кино горячо рекомендуем), а вот повторить образ главного героя проще простого. 

Доставайте повидавший всякое банный халат, самую линялую футболку и потертые домашние штаны. На ноги — тапочки. В руки — картонное ружье (придется вырезать из бумаги самостоятельно). К чему бы вы ни готовились, вы готовы!

Что покупать:

1/4
Lyle & Scott, 4 790 р. 
2/4
Lime, 3 999 p. 
3/4
Befree, 3 599 p. 
4/4
Чудо-дерево, 279 р. 

Инди-вечеринка в 2016 году a.k.a Обама эра инди-слиз

В русскоязычных соцсетях этот образ отсылает к нефорским впискам и вечеринкам 2014-2017 годов; в англоязычном мире тренд получил звучное название Obama era indie sleeze. В обоих случаях суть одна: миллениалы вспоминают юность и достают с антресолей джинсовые шорты с колготками в сетку, растянутые майки, чокеры-паутинки и футболки Thrasher. Саундтрек — как минимум Vampire Weekend или MGMT. С вещами все тоже более менее понятно.

Что покупать:

1/6
Thrasher, 3 950 p. 
2/6
Befree, 799 p. 
3/6
Conte, 715 p. 
4/6
Befree, 499 p. 
5/6
Никита Грузовик, 2 000 р. 
6/6
Vampire Weekend, 2 700 p. 

Тейлор Свифт или Памела Андерсон в образе танцовщицы бурлекса

Новый альбом Тейлор Свифт, новый взрыв активности свифтис (фанатов певицы) и очередной всплеск интереса к теме бурлеска и эстетики шоу герлз, гламурных танцовщиц. Впрочем, интерес к бурлеску, гламуру и бимбо-эстетике не стихал весь год: вспомнить «Анору», которой завершился 2024 год, или недавнюю драму «Шоугерл» с Памелой Андерсон в главной роли. 

Образ понравится тем, кто любит продуманные костюмы и готов к новым покупкам. Пригодятся расшитые стразами бра и диадемы, танцевальные поясы с звенящими камнями, золотые или серебряные босоножки, атласные перчатки, боа и одежда с перьями. 

Что покупать:

1/8
Giuseppe di Morabito, 35 260 р.
2/8
Ushatava, 13 900 p. 
3/8
Арте, 1 135 р. 
4/8
Туфли, 1 300 р.
5/8
Ruxara, 3 600 p. 
6/8
Aldo, 2 790 p. 
7/8
OPD, 529 р.
8/8
Lichi, 3 499 p. 

Демонстративный кавалер

Еще один бесячий образ из интернета, о котором заговорили летом 2025 года. Демонстративный кавалер — аккуратно одетый модный парень-симпатяга с книжкой и стаканом матчи за столиком в кофейне. Он делает все, чтобы понравиться окружающим (прежде всего — девушкам) и неплохо в этом поднаторел: разбирается в альбомах Тейлор Свифт, фем-кино и книгах Джоан Дидион. Один вопрос — сколько в этом искренности. В любом случае это заметный на городском ландшафте типаж, который так и хочется забайтить в Хеллоуин.

Костюм будет нелегким — в буквальном смысле этого слова. Готовьтесь носить на плече сетчатую авоську с книгами из библиотеки, а в руках — редкие издания Сильвии Плат и Оливии Лэнг.

Что покупать:

1/8
Carhartt WIP, 39 990 p. 
2/8
Sorry I’m Not, 6 000 p. 
3/8
Gramicci, 13 745 р. 
4/8
Peak x Safer, 450 p. 
5/8
Salomon Advanced, 13 459 p. 

6/8
Take it easy, 413 p. 
7/8
Ролан Барт, 575 р. 
8/8
Мишель Пастуро, «Розовый. История цвета», 860 р. 

Labubu

Достойная альтернатива костюму демонстративного кавалера — японская игрушка с кровожадной рожицей уже успела набить всем оскомину, а подделками всех мастей завалены все палатки в подземных переходах. Хэллоуин — последний шанс легитимно выгулять тренд, пока он не протух окончательно.

А главное — сойти за Labubu достаточно просто: понадобятся плюшевые ушки из ближайшего магазина приколов, аккуратно нарисованная гримом зубастая улыбочка и розовая плюшевая худи. 

Что покупать:

1/4
Уши, 187 р. 
2/4
Lime, 2 999 p. 
3/4
Lime, 2 999 p. 
4/4
Театральный грим Boomzzee, 740 p. 

Уэнздей Аддамс, Хинако из Silent Hill f, любой другой мрачный персонаж

Старая добрая база на Хэллоуин — образ Уэнздей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги из одноименного сериала (как одеться в таком же стиле, мы подробно рассказывали). Для миллениалов — протообразы: Белла Свон и Эдвард Каллен из «Сумерек» или Лидия Дитц из тимбертоновского «Битлджуса».

Если хочется чего-то посвежее, берите за основу образ Хинако Симидзу, главного персонажа из свежей игры Silent Hill f. Ее образ — истрепавшаяся школьная юбка и порванная блуза, черное каре, гольфы и пугающе отрешенное лицо.

Что покупать:

1/5
Love Republic, 1 999 p. 
2/5
Lime, 3 999 p. 
3/5
Mango, 1 799 p. 
4/5
Befree, 299 p.
5/5
Sela, 3 999 p. 
Расскажите друзьям