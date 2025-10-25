Дочка Бони, Labubu, Ди Каприо в халате, кавалер: выбираем наряд на Хэллоуин

Парный лук: swag gap
Понятие swag gap можно перевести на русский как «вайб не сходится». Как правило, речь про романтические отношения, в которых один из партнеров сильно отличается от другого: это может быть внешний вид, карьерные успехи или пресловутая виральность (один — звезда вечеринки, другой затворничает дома). Селебрити-примеры — Хейли в своей бимбо-эре и Джастин Бибер в тапочках на носок, Кайли Дженнер с Тимоте Шаламе, Лана Дель Рей и ее муж, скромный охотник на аллигаторов Джереми Дюфрен.
Работать такой хэллоуинский наряд тоже будет только в комбо: задача одного — одеться максимально нарядно и броско, второго — не стараться вовсе. За референс предлагаем взять иконическое дуо Хейли и Джастина Биберов или совсем свежий выход на неделе моды Ланы Дель Рей и Джереми Дюфрена: певица была в нарядном платье-макси и туфлях, ее муж — в синем рабочем костюме и кепке.
Анджелина Летиция Смерфит (дочка Бони)
Мы уже рассказывали, как короткие видео Виктории Бони и ее дочки Анджелины завирусились в соцсетях этим летом. Фразы вроде «I don’t want деликатные» и «Я не понимаю style? Я понимаю style лучше, чем кто‑либо» растащили на мемы, а популярность привела Анджелину к съемкам в рекламной кампании марки Befree.
Чтобы повторить образ Анджелины на Хэллоуин, достаточно будет зайти в онлайн-магазин того же Befree или любого другого молодежного бренда. Пригодятся широкие джинсы со стразами, микротопы в стиле гранж, кружево, массивные украшения и блеск для губ с заметным шиммером. Но главное — озвучка вашего образа: запасайтесь фразами из диалогов Виктории и Энджи.
Кот Окак
Мем, который хорошо отражает настроение большинства из нас под конец 2025 (да и любого другого) года. Мрачный готик-кот под капюшоном, полностью скрывающим его мордочку, говорит только одну фразу «Окак». Она моментально стала универсальной реакцией на любые события — от повышения НДС и булок за 700 рублей в новой пекарне до горящей задачки на работе, которую принесли вечером в пятницу.
Лук понравится всем, кто не любит продуманные наряды и не планирует тратиться на хэллоуинский лук. Вам понадобится черное худи или кофта на молнии с большим капюшоном, черные брюки и недоуменный взгляд. Можно добавить черные линзы во весь зрачок и дополнительно подчеркнуть глаза серебристыми тенями с шиммером и светлой подводкой.
Затрапезный Леонардо Ди Каприо из «Битвы за битвой»
Большой Лебовски 2025 года — это небритый Леонардо Ди Каприо в клетчатом халате поверх затрапезных треников и футболки в новом фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Посмотреть в официальном прокате фильм в России не выйдет (само кино горячо рекомендуем), а вот повторить образ главного героя проще простого.
Доставайте повидавший всякое банный халат, самую линялую футболку и потертые домашние штаны. На ноги — тапочки. В руки — картонное ружье (придется вырезать из бумаги самостоятельно). К чему бы вы ни готовились, вы готовы!
Инди-вечеринка в 2016 году a.k.a Обама эра инди-слиз
В русскоязычных соцсетях этот образ отсылает к нефорским впискам и вечеринкам 2014–2017 годов; в англоязычном мире тренд получил звучное название Obama era indie sleeze. В обоих случаях суть одна: миллениалы вспоминают юность и достают с антресолей джинсовые шорты с колготками в сетку, растянутые майки, чокеры-паутинки и футболки Thrasher. Саундтрек — как минимум Vampire Weekend или MGMT. С вещами все тоже более-менее понятно.
Тейлор Свифт или Памела Андерсон в образе танцовщицы бурлекса
Новый альбом Тейлор Свифт, новый взрыв активности свифтис (фанатов певицы) и очередной всплеск интереса к теме бурлеска и эстетики шоугерлз, гламурных танцовщиц. Впрочем, интерес к бурлеску, гламуру и бимбо-эстетике не стихал весь год: вспомнить «Анору», которой завершился 2024 год, или недавнюю драму «Шоугерл» с Памелой Андерсон в главной роли.
Образ понравится тем, кто любит продуманные костюмы и готов к новым покупкам. Пригодятся расшитые стразами бра и диадемы, танцевальные поясы с звенящими камнями, золотые или серебряные босоножки, атласные перчатки, боа и одежда с перьями.
Демонстративный кавалер
Еще один бесячий образ из интернета, о котором заговорили летом 2025 года. Демонстративный кавалер — аккуратно одетый модный парень-симпатяга с книжкой и стаканом маття за столиком в кофейне. Он делает все, чтобы понравиться окружающим (прежде всего — девушкам) и неплохо в этом поднаторел: разбирается в альбомах Тейлор Свифт, фем-кино и книгах Джоан Дидион. Один вопрос — сколько в этом искренности. В любом случае это заметный на городском ландшафте типаж, который так и хочется забайтить в Хэллоуин.
Костюм будет нелегким — в буквальном смысле этого слова. Готовьтесь носить на плече сетчатую авоську с книгами из библиотеки, а в руках — редкие издания Сильвии Плат и Оливии Лэнг.
Labubu
Достойная альтернатива костюму демонстративного кавалера — японская игрушка с кровожадной рожицей уже успела набить всем оскомину, а подделками всех мастей завалены все палатки в подземных переходах. Хэллоуин — последний шанс легитимно выгулять тренд, пока он не протух окончательно.
А главное — сойти за Labubu достаточно просто: понадобятся плюшевые ушки из ближайшего магазина приколов, аккуратно нарисованная гримом зубастая улыбочка и розовое плюшевое худи.
Уэнздей Аддамс, Хинако из Silent Hill f, любой другой мрачный персонаж
Старая добрая база на Хэллоуин — образ Уэнздей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги из одноименного сериала (как одеться в таком же стиле, мы подробно рассказывали). Для миллениалов — протообразы: Белла Свон и Эдвард Каллен из «Сумерек» или Лидия Дитц из тимбертоновского «Битлджуса».
Если хочется чего-то посвежее, берите за основу образ Хинако Симидзу, главного персонажа из свежей игры Silent Hill f. Ее образ — истрепавшаяся школьная юбка и порванная блуза, черное каре, гольфы и пугающе отрешенное лицо.