Хеллоуин 20 бюджетных покупок к Хэллоуину: украсить стол, квартиру и себя Елизавета Харькова

Канун Дня всех святых приближается, и вы еще успеваете к нему подготовиться. В этой подборке — аксессуары и украшения для тех, кто не планирует слишком заморачиваться и тратиться, но хочет отметить Хэллоуин.

Аксессуары Украшение с вайбом Фриды Кало — объемная красная роза на скелете кисти. В целом, к нему можно сделать макияж калавера — и образ на вечеринку полностью готов! Если заморачиваться с макияжем не хочется, есть готовый вариант. Временные татуировки в мексиканском стиле легко наносить и снимать с помощью воды. А еще они светятся в темноте! Тканевые маски с лицами в этом году популярны. На Хэллоуин предлагаем поменять привычного Якубовича на Момо — мистического персонажа с жуткой улыбкой. С черным худи смотрится очень реалистично, так что ненароком не напугайте друзей в темноте. Наряд «два в одном»: и угощения на стол приготовить, и на вечеринку надеть. В дополнение к фартуку мясника можно взять пластиковый нож Собираем образ ведьмы из подручных средств — надеваем черное платье или тренч. Делаем роскошный макияж и надеваем черную шляпу с острым концом, это нестареющая классика. Прокачать образ можно перчатками с длинными красными ногтями. Для образа роковой невесты — кружевная черная вуаль с объемными красными цветами. Да и с макияжем можно не заморачиваться. Капроновые колготки с вайбом tumblr girl и первых сезонов «Американской истории ужасов». На черном фоне — яркий белый рисунок в виде скелета. Декор для дома Вместо дождика на стену — паутина с люминесцентным порошком и резиновыми пауками. Можно повесить на дверь или шторы, а потом фотографироваться на фоне в огромной ведьминской шляпе. Какой Хэллоуин без тыквы? Для праздничной атмосферы оранжевую свечу можно поместить на столе или подоконнике. И после вечеринки она не потеряет свою ценность — тыквенный латте нам пить до конца ноября. Есть кое‑что помасштабнее светящейся паутины — черная марля, которую можно повесить под потолком или над столом с угощениями. С такой можно провести настоящую фотосессию в готическом стиле. Еще один тыквенный вариант — яркая банка со съемной крышкой. На вечеринке туда можно положить конфеты и другие угощения. А после использовать для кухонного хранения: насыпать сахар, какао-порошок или чай. На один вечер меняем гирлянды с надписями и сердечками на черно-белые черепа. Лаконичный, но безоговорочный способ украсить пространство для вечеринки. Можно дополнить красной надписью Happy Halloween или бумажными летучими мышами Еще один вариант для украшения стен и поверхностей — яркая лента с предупреждающей надписью. Можно налепить на двери и окна, чтобы ваше праздничное настроение было видно соседям и прохожим. Традиционно для украшения тыкве вырезают глаза и рот. Чтобы не переводить продукты зря, для декора купите бумажный фонарик в японском стиле. Во-первых, выглядит весело. Во-вторых, в конце праздника тыкву можно запустить в небо, загадав желание. Украшения для стола Перед сервировкой стола стоит позаботиться о «наряде» — постелить кружевную скатерть. Вариантов много: в виде классической паутины, с летучей мышью, скелетом и пауками. Лохматый паук выглядит не так устрашающе, как его пластмассовые и резиновые альтернативы — причешите и поставьте около хеллоуинского пунша, конфетницы или «пальчиков ведьмы». Есть двухцветный вариант — он больше по размеру и обойдется в 175 рублей. Стиль — в деталях. Подавайте напитки в стаканчиках с черными трубочками. На них — забавные танцующие скелеты, главный символ праздника. Для конфет, десертов, капкейков, мини-бутербродов и нарезок — десять пластиковых топперов с пауками, тыквами, привидениями и скелетами. Мелочь, но сервировку стола дополняет неплохо. Если ищите на стол что‑то более креативное, чем бумажные стаканчики с тыквами, присмотритесь к этим контейнерам. В идеале залить туда красный пунш и пригласить на вечеринку как минимум одного друга, который планирует нарядиться вампиром. В наборе — 50 маленьких черных пауков на все случаи жизни. Можно украсить ими стол, разбросать по дому, положить в конфетницы и на тарелки. Есть и вариант с тонкими ножками — на ваш вкус.