Красный перец чили, темный шоколад, сахарная вата: 6 трендовых оттенков этой осени

Красный перец чили
Этот сочный оттенок был замечен в монохромных образах на показах Tod’s и Stella McCartney, но его легко носить с черным и белым в духе работ Малевича как на шоу Prada и Carven. Если этот цвет слишком кричащий для вашей натуры, сочетайте его с серой и теплой коричневой гаммой, которые смягчат яркую вспышку. Безопасный вариант — добавить в наряд совсем малую концентрацию красного в виде перчаток или сумки.
Розовая сахарная вата
Кружево, кожа, твид, атлас, — нежный оттенок розового захватил все материалы и фактуры этой осенью. Если хотите сбавить градус наивности, выбирайте вещи строгих геометричных силуэтов или уравновешивайте их другими спокойными оттенками: коричневым и хаки. Но самое модное сочетание розового в этой сезоне — с красным, например, как на показе Gucci.
Темный шоколад
Популярность коричневой гаммы (вспомним про mocha mousse от Pantone), по-видимому, отвечает общему стремлению к комфорту и уюту, - цвет ассоциируется с шоколадом, кофе и какао. На подиумах это настроение воплотилось в теплых предметах гардероба: пальто, свитерах, шубах. А самые трендовые образы включают в себя платья, юбки и куртки из кожи. Не отказывайте себе в удовольствии и облачайтесь в коричневый с головы до ног.
Зеленый васаби
Когда хочется приправить наряд чем-то неординарным, на помощь приходит оттенок на стыке васаби и лайма. Он то ли острит, то ли кислит (кому что нравится), но точно избавляет любой образ от пресности. Используйте его в качестве акцентного цвета вместе с нейтральными: серым, черным, коричневым, белым.
Королевский виноград
Фиолетовый цвет, начиная с византийской эпохи, ассоциируется с богатством. Дизайнеры предлагают усилить эту связь и носить вещи в пурпурных тонах из благородных материалов - бархат, замша и шелк. Стилизовать фиолетовый легче, чем можно подумать. Рассматривайте его как более роскошную альтернативу черному и подбирайте в пару любой из остальных четырех модных цветов сезона: зеленый васаби и шоколадный (шоу Gucci), горчичный (Miu Miu) или красный.
Дижонская горчица
Сливочно-желтый оттенок отслужил свой весенне-летний сезон, и теперь передает эстафету родственнику по палитре — горчично-желтому. Цвет дижонской горчицы — более эффектный и теплый, чем нейтральный butter yellow. Как заметно по показам, чаще всего его комбинируют с коричневым (Miu Miu, Etro) и черным (Burberry, Valentino, Gucci).
