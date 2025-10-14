Тренды

Красный перец чили, темный шоколад, сахарная вата: 6 трендовых оттенков этой осени

Ничто так хорошо не показывает связь между модой и едой, как трендовые цвета. Пастельно-желтый называют оттенком сливочного масла, светло-коричневый известен благодаря Pantone как мокко-мусс. Шесть модных цветов этой осени тоже «съедобны», только теперь они будут в вашем гардеробе, а не на тарелке.

Красный перец чили

Tod’s, Fall/Winter 2025/2026
© Pietro D’Aprano/Getty Images

Этот сочный оттенок был замечен в монохромных образах на показах Tod’s и Stella McCartney, но его легко носить с черным и белым в духе работ Малевича как на шоу Prada и Carven. Если этот цвет слишком кричащий для вашей натуры, сочетайте его с серой и теплой коричневой гаммой, которые смягчат яркую вспышку. Безопасный вариант — добавить в наряд совсем малую концентрацию красного в виде перчаток или сумки.

Что купить:

Пальто, Love Republic, 20 999 р.
Пуловер Mango, 5999 р.
Юбка карандаш, 1811, 7990 р.
Платье миди из вискозы ассиметричного кроя, IDOL, 8990 р.
Платье с отделкой под кожу, Lime, 4999 р.
Бомбер со съёмным воротником, ÉCLATA, 35 000 р.
Топ Муза, Say No More, 8 000 р.

Розовая сахарная вата

Chanel, Fall/Winter 2025-2026
© Peter White/Getty Images

Кружево, кожа, твид, атлас, — нежный оттенок розового захватил все материалы и фактуры этой осенью. Если хотите сбавить градус наивности, выбирайте вещи строгих геометричных силуэтов или уравновешивайте их другими спокойными оттенками: коричневым и хаки. Но самое модное сочетание розового в этой сезоне — с красным, например, как на показе Gucci.

Что купить:

Платье Fleur, Anna Pekun, 7686 р.
Мини-юбка из атласа и кружева, LIME, 4599 р.
Пальто, 1811, 27 990 р.
Блуза, Arapkhanovi, 20 000 р.
Свитер из шерсти мериноса, IDOL, 16 990 р.
Брюки из твида, Say No More, 10 000 р.
Юбка-солнце на кулиске из нейлона, History One, 14 500 р.

Темный шоколад

Max Mara, Fall/Winter 2025/2026
© Pietro D’Aprano/Getty Images

Популярность коричневой гаммы (вспомним про mocha mousse от Pantone), по-видимому, отвечает общему стремлению к комфорту и уюту, - цвет ассоциируется с шоколадом, кофе и какао. На подиумах это настроение воплотилось в теплых предметах гардероба: пальто, свитерах, шубах. А самые трендовые образы включают в себя платья, юбки и куртки из кожи. Не отказывайте себе в удовольствии и облачайтесь в коричневый с головы до ног.

Что купить:

Мини-платье с отделкой под кожу, LIME, 5999 р.
Куртка укороченная Oversize, You wanna, 19 950 р.
Свитер из шерсти мериноса, Asya Semyonova, 9990 р.
Двубортное пальто с шарфом, Ostin, 13 999 р.
Кардиган из кашемира и шерсти, IDOL, 12 990 р.
Юбка из эко-кожи, Dreams by Alena Akhmadullina, 11 990 р.
Юбка-карандаш «Парад планет», Alexander Bogdanov, 18 990 р.

Зеленый васаби

Gucci, Fall 2025
© WWD/Getty Images

Когда хочется приправить наряд чем-то неординарным, на помощь приходит оттенок на стыке васаби и лайма. Он то ли острит, то ли кислит (кому что нравится), но точно избавляет любой образ от пресности. Используйте его в качестве акцентного цвета вместе с нейтральными: серым, черным, коричневым, белым.

Что купить:

Дутая куртка, LIME, 11 999 р.
Юбка с кружевом, History One, 15 000 р.
Прямые атласные брюки, Mango, 8999 р.
Джемпер из шерсти мериноса, IDOL, 10 990 р.
Мини-юбка из твида с пайетками, Ostin, 4999 р.
Дубленка Mouton, MNRV, 25 200 р.

Королевский виноград

Gucci, Fall 2025
© WWD/Getty Images

Фиолетовый цвет, начиная с византийской эпохи, ассоциируется с богатством. Дизайнеры предлагают усилить эту связь и носить вещи в пурпурных тонах из благородных материалов - бархат, замша и шелк. Стилизовать фиолетовый легче, чем можно подумать. Рассматривайте его как более роскошную альтернативу черному и подбирайте в пару любой из остальных четырех модных цветов сезона: зеленый васаби и шоколадный (шоу Gucci), горчичный (Miu Miu) или красный.

Что купить:

Куртка из экокожи, Sela, 6999 р.
2/6
Брюки Jaqueline Pants Lilac, Sorelle Era, 8000 р.
Платье-мини с воланом, Kalmanovich, 116 875 р.
Ботильоны, Stivalli, 12 908 р.
Брюки JODIE, Anna Pekun, 11 980 р.

Дижонская горчица

Saint Laurent, Fall/Winter 2025-2026
© Antoine Flament/Getty Images

Сливочно-желтый оттенок отслужил свой весенне-летний сезон, и теперь передает эстафету родственнику по палитре — горчично-желтому. Цвет дижонской горчицы — более эффектный и теплый, чем нейтральный butter yellow. Как заметно по показам, чаще всего его комбинируют с коричневым (Miu Miu, Etro) и черным (Burberry, Valentino, Gucci). 

Что купить:

Платье-миди из джерси, Love Republic, 4599 р.
Юбка Хэйли, Say No More, 34 500 р.
Пальто Tsypochka, Tres, 19 500 р.
Шарф из шерсти мериноса, 2Mood, 9980 р.
Куртка-кимоно с пухом и пером, IDOL, 21 990 р.
Водолазка из кашемира, IDOL, 16 990 р.
Сумка Posh, Arny Praht, 6900 р.
