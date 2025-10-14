Красный перец чили, темный шоколад, сахарная вата: 6 трендовых оттенков этой осени

Этот сочный оттенок был замечен в монохромных образах на показах Tod’s и Stella McCartney, но его легко носить с черным и белым в духе работ Малевича как на шоу Prada и Carven. Если этот цвет слишком кричащий для вашей натуры, сочетайте его с серой и теплой коричневой гаммой, которые смягчат яркую вспышку. Безопасный вариант — добавить в наряд совсем малую концентрацию красного в виде перчаток или сумки .