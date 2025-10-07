В чем особенности мужской кожи?
«Мужская кожа толще, чем женская, склонна к высокой выработке себума и раздражениям после бритья, медленнее стареет визуально, но быстрее теряет эластичность. Поэтому в средствах для мужчин чаще более высокая концентрация антибактериальных и противовоспалительных компонентов (для предотвращения возникновения высыпаний, появления раздражений после бритья), используются охлаждающие компоненты (как ментол) или тонизирующие (кофеин, экстракты хвои), делается акцент на укрепляющие и увлажняющие ингредиенты (пантенол, аллантоин, экстракты трав)».
Подготовка: определите тип кожи
Прежде чем приступить к подбору косметика для ухода за кожей, важно определить свой тип кожи: нормальная, жирная, сухая, комбинированная или чувствительная.
Основные типы кожи и их характеристики:
- Нормальная кожа: без излишнего жирного блеска, поры малозаметны, не испытывает дискомфорт и ощущение стянутости после умывания или бритья.
- Сухая кожа: часто шелушится, может зудеть или становится грубой, есть ощущение стянутости после контакта с водой.
- Жирная кожа: есть жирный блеск, склонна к расширенным порам, появлению черных точек и прыщей.
- Комбинированная кожа: обычно жирная в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и сухая на щеках.
- Чувствительная кожа: склонна к раздражениям, покраснениям.
Какой базовый набор уходовой косметики для мужчин?
«Минимальная мужская бьюти-рутина — это очищение кожи утром и вечером средством для умывания, утром — увлажняющий крем с SPF для защиты от пигментных пятен, фото- и хроностарения, вечером — обычный увлажняющий крем».
Этап 1: очищение
Умывание с мягким очищающим средством подойдет всем типам кожи. Для жирной и комбинированной — два раза в день, а сухой, нормальной и чувствительной — только один раз вечером. У первых двух типов выделяется слишком много кожного сала, в том числе ночью, поэтому утром нужно очистить ее. А у сухой, нормальной и чувствительной кожи обычно не хватает липидов (натуральных масле в составе кожи), поэтому кожное сало, скопившееся за ночь, выполняет роль защитного барьера. Вечером всем важно удалить жир, пыль и другие загрязнения, которые накопились за день.
Какие очищающие средства выбрать и почему
Для чувствительной, нормальной и сухой кожи подойдут формулы с мягкими ПАВ (без SLS и SLES) и без отдушек, которые являются потенциальными раздражителями, но с содержанием увлажняющих и питательных компонентов: глицерин, алоэ, сквалан, церамиды.
В очищающих средствах для жирной кожи в составе могут быть цинк или салициловая кислота, которые снижают выработку кожного сала, или энзимы и AHA-кислоты, которые помогают не агрессивно отшелушивать кожу.
Этап 2: Увлажнение
«Вы можете выбрать увлажняющее средство в виде крема, эмульсии или бальзама. Главное, оно должно содержать правильные для вашей кожи липиды — триглицериды, холестерин, церамиды, которые встроятся в естественный кожный барьер и будут укреплять его.
От сухости кожи ищите в составе своих баночек гиалуроновую кислоту, церамиды, коллаген, масло ши, какао и миндаля. От покраснения и раздражения, в том числе после бритья помогут пантенол, пробиотики, бетаин, экстракты алоэ и новый модный ингредиент PDRN (полинуклеотиды), а также различные формы центеллы азиатской».
Если кожа чувствительная, то крем должен быть без отдушек, так как они являются потенциальным раздражителем.
Этап 3. Защита от солнца
Круглогодичное применение солнцезащитного крема с фактором защиты не менее 30 является обязательным для мужчин (и для всех остальных), независимо от оттенка кожи.
Утром вы можете совместить этот этап с увлажнением, подобрав увлажняющий крем с фактором защиты SPF 30 и выше. Но вечером вам нужно увлажнить кожу отдельным средством, без SPF.
Дополнительные этапы по проблеме
Используйте активные ингредиенты для решения конкретных проблем, в виде сывороток или тоников. Вот самые частые запросы:
Прыщи на лице и сильная жирность кожи
«Пробиотики нормализуют микробиом кожи, пантенол и центелла азиатская обладают противоспалительным действием, а кислоты в небольших концентрациях являются натуральным антибиотиком. Включение этих компонентов в рутину помогает уменьшить высыпания и воспаления».
И, конечно, сыворотки и тоники с салициловой кислотой — золотой стандарт косметики в борьбе с прыщами. Ретиноиды тоже помогают, но его лучше подбирать вместе с косметологом: определить нужную форму (ретинол, ретиналь и другие), правильный процент содержания, частоту применения. Если переборщить с концентрацией, можно заполучить ретиноевый дерматит — новые высыпания и зуд. А вот ниацинамид — безопасный компонент, который снижает жирность кожи.
Мешки и синяки под глазами
«С синяками под глазами помогут справится средства с кофеином и витамином С. С припухлостью век наиболее эффективно борются кофеин, пептиды, водоросли».
«Для области вокруг глаз используйте кремы с активными ингредиентами, которые будут улучшать дренаж, воздействовать на сосуды кожи, усиливать микроциркуляцию крови: пептиды, кофеин, глутатион, витамины группы В, ментол».
Прыщи на плечах, спине, груди
От воспалительных процессов на коже тела используйте гель для душа с AHA- и/или BHA-кислотами. Важный момент: намыльте кожу и оне смывайте хотя бы минуту — кислотам нужно побыть на коже какое-то время, чтобы подействовать.
Какой порядок нанесения средств ухода для лица?
Очищающее средство (опционально).
Сыворотка или тоник (опционально).
Средство для кожи вокруг глаз (опционально).
Увлажняющий крем или крем с SPF.
Очищающее средство.
Сыворотка или тоник (опционально).
Увлажняющий крем.
Личные примеры мужской бьюти-рутины
«Я считаю, мы живем в такое время, когда уход мужчин за собой — это базовая необходимость, как помыться и почистить зубы. Когда хорошо выглядишь, ты больше уверен в себе. Плюс это влияет на твой социальный статус — вне зависимости от сферы деятельности всем приятно общаться с опрятными людьми, с чистой кожей и свежим видом лица.
У меня плотный график работы, и чаще всего, конечно, хочется отдыхать, а не ухаживать за любыми частями себя. Но приходится. У меня очень жирная кожа, и я всегда думал, что это проблема. Оказывается, нет. Где-то год назад мне посчастливилось попасть в руки к классному косметологу Ирине в салоне Fonte. И, на удивление, она сказала, что у меня нет глобальных проблем и просто нужно выстроить точный уход за моим типом кожи. Плюс она учла, что так как я работаю хореографом и режиссером по пластике, я очень много двигаюсь, танцую, и, естественно, у организма усиленное пототделение.
Сейчас в моей бьюти-рутине — минимальное количество средств. Утром и вечером я умываюсь гелем CeraVe. Для контроля жирности кожи использую сыворотку Ultraceuticals. Утром наношу крем Ultraceuticals с SPF, у него большой объем и маленький расход, мне хватает флакона почти на год. Еще классное средство — очищающая маска Ultraceuticals, после нее ощущаю, как подтягивается кожа, уходят покраснения, а у лица — свежий, отдохнувший вид. Я люблю многозадачность, поэтому я наношу маску и параллельно делаю дома какие-то дела. Вообще я стал внимательно относиться к потребностям своей кожи, иногда, когда я понимаю что мне не хочется ничего наносить на кожу, я могу просто умыться и лечь спать.
Еще у меня с подросткового возраста на спине появлялись разные покраснения, гнойнички, и до тридцати лет я никак не мог с ними справиться (дерматологи постоянно говорили мне, что все дело в неправильном питании). Усугубляет ситуацию, что во время работы на сцене у кожи постоянный контакт с загрязнениями и пылью. Со временем я осознал, что не могу носить синтетическую одежду, после нее высыпания учащаются. Так что, первое, что я сделал, это перешел на полностью натуральные ткани в одежде. И использую гель для душа с кислотами, после него коже полегче. И ситуативно использую «Cкиноклир» или что-то похожее по составу».
«Мой первый бьюти-опыт был, когда я стырил у сестры маску для лица, ну такую одноразовую, с экстрактом какой-нибудь улитки. И вот я наклеил себе на лицо, лежал. Меня это больше веселило, нежели я понимал, для чего это надо (хотя я и до сих пор не всегда понимаю). С годами пришло понимание, что уход за собой очень важен. В том числе в эмоциональном и физическом плане. О себе нужно заботиться, за собой нужно ухаживать. Мы живем в городах с не самым лучшим воздухом, далеко не всегда едим правильно — это понимание помогает не лениться. У меня по одному средству на каждый этап: когда уход не загромождает пространство, это удобно и эстетично. Не люблю экспериментировать: когда я нахожу что-то подходящее моей требовательной коже, остаюсь с этими средствами надолго. Мой базовый уход — это умывалка, тоник, кремчик, либо сыворотка. Когда коже нужна экстренная помощь, беру что-нибудь срочно увлажняющее, как увлажняющая «молекула» от Etat Pur. Если накануне съемок появились высыпания, то лучшее решение — это сыворотка с активной молекулой салициловой кислоты».