У меня плотный график работы, и чаще всего, конечно, хочется отдыхать, а не ухаживать за любыми частями себя. Но приходится. У меня очень жирная кожа, и я всегда думал, что это проблема. Оказывается, нет. Где-то год назад мне посчастливилось попасть в руки к классному косметологу Ирине в салоне Fonte. И, на удивление, она сказала, что у меня нет глобальных проблем и просто нужно выстроить точный уход за моим типом кожи. Плюс она учла, что так как я работаю хореографом и режиссером по пластике, я очень много двигаюсь, танцую, и, естественно, у организма усиленное пототделение.