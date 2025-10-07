Идеальная косметичка

Ухаживать за собой — классно: понятный гид по мужской косметике

Какая косметика нужна мужчинам? А зачем? И в какой последовательности наносить средства? В этом вместе с врачами-дерматовенерологами разобралась автор телеграм-канала FGM Мария Сарафанова, а парни-инфлюэнсеры рассказали ей о своих лайфхаках бьюти-рутины.

В чем особенности мужской кожи?

Марина Сергеева
Управляющий бренд-директор Группы компаний Natura Siberica

«Мужская кожа толще, чем женская, склонна к высокой выработке себума и раздражениям после бритья, медленнее стареет визуально, но быстрее теряет эластичность. Поэтому в средствах для мужчин чаще более высокая концентрация антибактериальных и противовоспалительных компонентов (для предотвращения возникновения высыпаний, появления раздражений после бритья), используются охлаждающие компоненты (как ментол) или тонизирующие (кофеин, экстракты хвои), делается акцент на укрепляющие и увлажняющие ингредиенты (пантенол, аллантоин, экстракты трав)». 

Подготовка: определите тип кожи

Прежде чем приступить к подбору косметика для ухода за кожей, важно определить свой тип кожи: нормальная, жирная, сухая, комбинированная или чувствительная. 

Основные типы кожи и их характеристики:

  • Нормальная кожа: без излишнего жирного блеска, поры малозаметны, не испытывает дискомфорт и ощущение стянутости после умывания или бритья.
  • Сухая кожа: часто шелушится, может зудеть или становится грубой, есть ощущение стянутости после контакта с водой.
  • Жирная кожа: есть жирный блеск, склонна к расширенным порам, появлению черных точек и прыщей.
  • Комбинированная кожа: обычно жирная в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и сухая на щеках.
  • Чувствительная кожа: склонна к раздражениям, покраснениям.

Какой базовый набор уходовой косметики для мужчин?

Мария Мерекина
Врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель и главный врач клиники превентивной медицины Idealist

«Минимальная мужская бьюти-рутина — это очищение кожи утром и вечером средством для умывания, утром — увлажняющий крем с SPF для защиты от пигментных пятен, фото- и хроностарения, вечером — обычный увлажняющий крем».

Этап 1: очищение

Умывание с мягким очищающим средством подойдет всем типам кожи. Для жирной и комбинированной — два раза в день, а сухой, нормальной и чувствительной — только один раз вечером. У первых двух типов выделяется слишком много кожного сала, в том числе ночью, поэтому утром нужно очистить ее. А у сухой, нормальной и чувствительной кожи обычно не хватает липидов (натуральных масле в составе кожи), поэтому кожное сало, скопившееся за ночь, выполняет роль защитного барьера. Вечером всем важно удалить жир, пыль и другие загрязнения, которые накопились за день

Какие очищающие средства выбрать и почему

Для чувствительной, нормальной и сухой кожи подойдут формулы с мягкими  ПАВ (без SLS и SLES) и без отдушек, которые являются потенциальными раздражителями, но с содержанием увлажняющих и питательных компонентов: глицерин, алоэ, сквалан, церамиды.

В очищающих средствах для жирной кожи в составе могут быть цинк или салициловая кислота, которые снижают выработку кожного сала, или энзимы и AHA-кислоты, которые помогают не агрессивно отшелушивать кожу.

Гель Sebium для умывания жирной кожи, склонной к акне, Bioderma, 2326 р.
Гель для умывания с мягкими ПАВ, Don’t Touch My Skin, 2390 р.
Очищающий мусс-пенка, Etat Pur, 1599 р.
Гель для умывания Гельтек men, 1906 р.
Очищающая пенка для умывания «Идеальная кожа», Natura Siberica, 476 р.

Этап 2: Увлажнение

Марина Каспирович
Врач- косметолог Института пластической хирургии на Ольховке, тренер- эксперт по аппаратным и инъекционным методикам омоложения

«Вы можете выбрать увлажняющее средство в виде крема, эмульсии или бальзама. Главное, оно должно содержать правильные для вашей кожи липиды — триглицериды, холестерин, церамиды, которые встроятся в естественный кожный барьер и будут укреплять его.

От сухости кожи ищите в составе своих баночек гиалуроновую кислоту, церамиды, коллаген, масло ши, какао и миндаля. От покраснения и раздражения, в том числе после бритья помогут пантенол, пробиотики, бетаин, экстракты алоэ и новый модный ингредиент PDRN (полинуклеотиды), а также различные формы центеллы азиатской». 

Для сухой кожи выбирайте текстуры бальзама и насыщенного крема, для нормальной, жирной и комбинированной подойдут флюиды, эмульсии, гели или легкий кремы.

Если кожа чувствительная, то крем должен быть без отдушек, так как они являются потенциальным раздражителем.

Успокаивающий крем на основе экстракта центеллы, ниацинамида и церамидов The Real Cica, Celimax, 2314 р.
Антивозрастной мужской лосьон MEN Supreme с цинком, ресвератролом и витамином С, Sesderma, 7860 р.
Лёгкий увлажняющий крем с пробиотиком и ниацинамидом, Don’t Touch My Skin, 2790 р.
Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой Natural Moisturizing Factors + HA, The Ordinary, 1390 р.
Увлажняющий крем с церамидами и пробиотиками Creme de la Creme, Superbanka, 3566 р.

Этап 3. Защита от солнца

Круглогодичное применение солнцезащитного крема с фактором защиты не менее 30 является обязательным для мужчин (и для всех остальных), независимо от оттенка кожи. 

Утром вы можете совместить этот этап с увлажнением, подобрав увлажняющий крем с фактором защиты SPF 30 и выше. Но вечером вам нужно увлажнить кожу отдельным средством, без SPF.

Флюид для лица для защиты кожи от ультрафиолета и городских загрязнений SPF 30 skin regimen daily defense, comfort zone, 7260 р.
Солнцезащитный флюид для лица SPF 50+ Under Cover, Openface, 1490 р.
Солнцезащитный флюид для всех типов кожи Xdefense SPF50, 2360 р.
Солнцезащитный крем с алоэ Aloe Waterproof Sun Cream SPF 50, снижающий выработку кожного сала, Holika Holika, 1790 р.
Солнцезащитный увлажняющий гель-крем для лица Bee Sun Safe SPF50, Apivita, 1956 р.

Дополнительные этапы по проблеме

Используйте активные ингредиенты для решения конкретных проблем, в виде сывороток или тоников. Вот самые частые запросы:

Прыщи на лице и сильная жирность кожи

Марина Каспирович
Врач- косметолог Института пластической хирургии на Ольховке, тренер- эксперт по аппаратным и инъекционным методикам омоложения

«Пробиотики нормализуют микробиом кожи, пантенол и центелла азиатская обладают противоспалительным действием, а кислоты в небольших концентрациях являются натуральным антибиотиком. Включение этих компонентов в рутину помогает уменьшить высыпания и воспаления».

И, конечно, сыворотки и тоники с салициловой кислотой — золотой стандарт косметики в борьбе с прыщами. Ретиноиды тоже помогают, но его лучше подбирать вместе с косметологом: определить нужную форму (ретинол, ретиналь и другие), правильный процент содержания, частоту применения. Если переборщить с концентрацией, можно заполучить ретиноевый дерматит — новые высыпания и зуд. А вот ниацинамид — безопасный компонент, который снижает жирность кожи.

Сыворотка с ретинолом 0,4%, Don’t Touch My Skin, 3190 р.
Точечный гель от прыщей hyseac sos assechant, Uriage, 1209 р.
Анти-акне сыворотка для лица с цинком и ниацинамидом, Art & Fact, 720 р.
Сыворотка с салициловой кислотой Sebium, Bioderma, 2568 р.
Сыворотка с ниацинамидом 5%, Etat Pur, 2239 р.

Мешки и синяки под глазами

Марина Каспирович
Врач- косметолог Института пластической хирургии на Ольховке, тренер- эксперт по аппаратным и инъекционным методикам омоложения

«С синяками под глазами помогут справится средства с кофеином и витамином С. С припухлостью век наиболее эффективно борются кофеин, пептиды, водоросли».

Мария Мерекина
Врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель и главный врач клиники превентивной медицины Idealist

«Для области вокруг глаз используйте кремы с активными ингредиентами, которые будут улучшать дренаж, воздействовать на сосуды кожи, усиливать микроциркуляцию крови: пептиды, кофеин, глутатион, витамины группы В, ментол».

Крем skin regimen lift eye cream, comfort zone, 7150 р.
Сыворотка для кожи вокруг глаз 5-action eye serum, Apivita, 3055 р.
Сыворотка с кофеином от темных кругов Caffeine Solution 5% + EGCG, The Ordinary, 1890 р.
Крем-гель с кофеином Eyes Yoga, Icon Skin, 1710 р.
Пептидный крем для зоны вокруг глаз Eyecell Eye Contour Cream, Genosys, 9200 р.

Прыщи на плечах, спине, груди

От воспалительных процессов на коже тела используйте гель для душа с AHA- и/или BHA-кислотами. Важный момент: намыльте кожу и оне смывайте хотя бы минуту — кислотам нужно побыть на коже какое-то время, чтобы подействовать.

Гель для душа очищающий с AHA и BHA кислотами, Laboratorium, 611 р.
Гель для душа с кислотами aha·bha·pha 30 days miracle acne clear, Some By Mi, 3056 р.
Гель для душа с кислотами Acne Fighter, Beauty Bomb, 550 р.
Гель для душа Salicylic Acid, Q+A, 1320 р.
Гель для душа с кислотами Super Shower Power, Openface, 1390 р.

Какой порядок нанесения средств ухода для лица?

Утро:
(1)

Очищающее средство (опционально).

(2)

Сыворотка или тоник (опционально). 

(3)

Средство для кожи вокруг глаз (опционально).

(4)

Увлажняющий крем или крем с SPF.

Вечер:
(1)

Очищающее средство.

(2)

Сыворотка или тоник (опционально).

(3)

Увлажняющий крем.

Личные примеры мужской бьюти-рутины

Никита Беляков
Хореограф. Режиссер по пластике Государственного Театра Наций, педагог сценической пластики в Московской театральной школе Олега Табакова

«Я считаю, мы живем в такое время, когда уход мужчин за собой — это базовая необходимость, как помыться и почистить зубы. Когда хорошо выглядишь, ты больше уверен в себе. Плюс это влияет на твой социальный статус — вне зависимости от сферы деятельности всем приятно общаться с опрятными людьми, с чистой кожей и свежим видом лица. 

У меня плотный график работы, и чаще всего, конечно, хочется отдыхать, а не ухаживать за любыми частями себя. Но приходится. У меня очень жирная кожа, и я всегда думал, что это проблема. Оказывается, нет. Где-то год назад мне посчастливилось попасть в руки к классному косметологу Ирине в салоне Fonte. И, на удивление, она сказала, что у меня нет глобальных проблем и просто нужно выстроить точный уход за моим типом кожи. Плюс она учла, что так как я работаю хореографом и режиссером по пластике, я очень много двигаюсь, танцую, и, естественно, у организма усиленное пототделение. 

Сейчас в моей бьюти-рутине — минимальное количество средств. Утром и вечером я умываюсь гелем CeraVe. Для контроля жирности кожи использую сыворотку Ultraceuticals. Утром наношу крем Ultraceuticals с SPF, у него большой объем и маленький расход, мне хватает флакона почти на год. Еще классное средство — очищающая маска Ultraceuticals, после нее ощущаю, как подтягивается кожа, уходят покраснения, а у лица — свежий, отдохнувший вид. Я люблю многозадачность, поэтому я наношу маску и параллельно делаю дома какие-то дела. Вообще я стал внимательно относиться к потребностям своей кожи, иногда, когда я понимаю что мне не хочется ничего наносить на кожу, я могу просто умыться и лечь спать.

Еще у меня с подросткового возраста на спине появлялись разные покраснения, гнойнички, и до тридцати лет я никак не мог с ними справиться (дерматологи постоянно говорили мне, что все дело в неправильном питании). Усугубляет ситуацию, что во время работы на сцене у кожи постоянный контакт с загрязнениями и пылью. Со временем я осознал, что не могу носить синтетическую одежду, после нее высыпания учащаются. Так что, первое, что я сделал, это перешел на полностью натуральные ткани в одежде. И использую гель для душа с кислотами, после него коже полегче. И ситуативно использую «Cкиноклир» или что-то похожее по составу».

Очищающее средство для борьбы с акне CeraVe Acne Control Cleanser, CeraVe, 1176 р.
Лосьон для комбинированной и жирной кожи ultra clear treatment lotion, Ultraceuticals, 10 820 р.
Увлажняющий матирующий крем spf 30 ultra uv protective daily moisturiser spf 30 mattifying, Ultraceuticals, 9130 р.
Очищающая маска ultra clear purifying mask, Ultraceuticals, 9300 р.
Гель для душа с кислотами Acne Fighter, Beauty Bomb, 550 р.
Слава Копейкин
Актер, известный по ролям в сериалах «Слово Пацана. Кровь на асфальте» и «Дети перемен». Амбассадор Etat Pur.

«Мой первый бьюти-опыт был, когда я стырил у сестры маску для лица, ну такую одноразовую, с экстрактом какой-нибудь улитки. И вот я наклеил себе на лицо, лежал. Меня это больше веселило, нежели я понимал, для чего это надо (хотя я и до сих пор не всегда понимаю). С годами пришло понимание, что уход за собой очень важен. В том числе в эмоциональном и физическом плане. О себе нужно заботиться, за собой нужно ухаживать. Мы живем в городах с не самым лучшим воздухом, далеко не всегда едим правильно — это понимание помогает не лениться. У меня по одному средству на каждый этап: когда уход не загромождает пространство, это удобно и эстетично. Не люблю экспериментировать: когда я нахожу что-то подходящее моей требовательной коже, остаюсь с этими средствами надолго. Мой базовый уход — это умывалка, тоник, кремчик, либо сыворотка. Когда коже нужна экстренная помощь, беру что-нибудь срочно увлажняющее, как увлажняющая «молекула» от Etat Pur.  Если накануне съемок появились высыпания, то лучшее решение — это сыворотка с активной молекулой салициловой кислоты».

Сыворотка с гиалуроновой кислотой, Etat Pur, 2239 р.
Сыворотка с салициловой кислотой 2%, Etat Pur, 1919 р.
