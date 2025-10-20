Ценная вещь для финансово грамотных. Теперь-то вы точно накопите на отпуск.
Фарфоровая чашка с уже встроенной чайной свиньей, которая в горячей воде выпускает из носа пузырики.
Серьги-кольца Марселы Лопез для элегантных леди с приколом.
А нам брелок хрюшки в костюме лягушки дороже этих ваших лабуб и фуглеров.
Кружка в виде свиньи, которая превратилась в салатный лист. Обстоятельства произошедшего неизвестны, но выпить из нее так и хочется.
Поросята с яблоками (есть запрещено).
Идеальное худи Perks And Mini, чтобы пойти на вечеринку и выразить свое мнение о современной клубной музыке, ведь на спине написано, что техно — отстой.
Светящийся поросенок-ночник, чтобы видеть самые добрые и теплые сны.
Отлично подойдет на офисный стол, чтобы объяснить начальству, почему вас нет на рабочем месте.
Фигурка для китайской чайной церемонии. Поливая такую довольную мордочку, явно привлечешь в дом благополучие.
Водоотталкивающий мешок вместительностью в 10 литров.
Мягкая плюшевая Хрюля, с которой хочется заснуть в обнимку тоскливым осенним вечером.
Домашний и неприхотливый мини-пиг. Из минусов: сдувается.
Мягкая игрушка со съемной одеждой. Написано, что она для детей, но мы призываем не ограничивать себя.
Костюм для питомца: приходишь вечером домой, а из‑под дивана на тебя глядят игриво глаза, уши и два рыла.
Жуткая хоррор-маска для поклонников фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»
Яркий зимний аксессуар, чтобы всегда быть в центре внимания.
Усатым мальчикам из «Эскаписта» пора забыть про свои брутальные обвесы. На их смену пришла свинья с карабином.
Карнавальный надувной костюм со встроенным вентилятором. А на работу в таком прийти слабо?
В названии товара говорится «прикольные трусы». Правда прикольные, добавить больше нечего.
Выпуклые стикеры с милыми крошками-свинками, с розовым пяточком и высунутым языком. Одна в сомбреро, другая в бусах, а третья лежит зевает с барашиком.
Единственное, что останавливает нас от нервного срыва в середине недели — хрюшка, свисающая с монитора.
Хрюшка-подставка под запястье поддержит вас в любой непонятной ситуации. Не мнется под давлением и выдерживает колоссальное напряжение офисной работы.
Для самых преданных фанатов свиней. Полноценный пуфик с хвостиком-завитком.
Подвес для автомобильного зеркала и верный второй пилот в длительных приключениях.
Если собаки похожи на своих хозяев, то ваш питомец, по всей видимости, тоже будет в восторге, если вы подложите ему свинью — если она будет такой.
Десертная вилка из нержавеющей стали для вашего хрючева.
Набор для специй в виде смешных и дружелюбных свинок.
Антистресс — для тех, чей хвостик уже свернулся крючком от напряжения.
Звездная гостья подборки — культовая свинья из «Ну, погоди!» — для новогодней елки.
Смешные мягкие тапочки. Да, это свага!
Матовый постер со свиньей в казаках, который не нуждается в дополнительных комментариях.
Если игрушки и тапки уже есть, подумайте о книге Вудхауса. Она рассказывает о лорде Эмсворте, души не чающем в своей любимице — свинье по имени Императрица.
Блокнот, обложка которого наглядно описывает наше состояние.
Штора для ванной, на которую мы смотрим по утрам и манифестируем, как будем откисать вечером.