35необходимых покупок для любителей хрюшек. Подложили вам свиней

Мы в редакции помешались на свиньях. По активности в соцсетях под постом с пускающей пузыри чайной хрюшкой мы поняли, что вы тоже. Поэтому собрали 35 смешных и милых штучек с нашими главными любимицами, которые должны быть у каждого.

Ценная вещь для финансово грамотных. Теперь-то вы точно накопите на отпуск.

Цена
536 р.

Фарфоровая чашка с уже встроенной чайной свиньей, которая в горячей воде выпускает из носа пузырики.

Цена
1 137 р.

Серьги-кольца Марселы Лопез для элегантных леди с приколом.

Цена
25  900 р.

А нам брелок хрюшки в костюме лягушки дороже этих ваших лабуб и фуглеров.

Цена
295 р.

Кружка в виде свиньи, которая превратилась в салатный лист. Обстоятельства произошедшего неизвестны, но выпить из нее так и хочется.

Цена
441 р.

Поросята с яблоками (есть запрещено).

Цена
890 р.

Идеальное худи Perks And Mini, чтобы пойти на вечеринку и выразить свое мнение о современной клубной музыке, ведь на спине написано, что техно — отстой.

Цена
16 470 р.

Светящийся поросенок-ночник, чтобы видеть самые добрые и теплые сны.

Цена
402 р.

Отлично подойдет на офисный стол, чтобы объяснить начальству, почему вас нет на рабочем месте.

Цена
888 р.

Фигурка для китайской чайной церемонии. Поливая такую довольную мордочку, явно привлечешь в дом благополучие.

Цена
887 р.

Водоотталкивающий мешок вместительностью в 10 литров.

Цена
799 р.

Мягкая плюшевая Хрюля, с которой хочется заснуть в обнимку тоскливым осенним вечером.

Цена
1 767 р.

Домашний и неприхотливый мини-пиг. Из минусов: сдувается.

Цена
197 р.

Мягкая игрушка со съемной одеждой. Написано, что она для детей, но мы призываем не ограничивать себя.

Цена
1 166 р.

Костюм для питомца: приходишь вечером домой, а из‑под дивана на тебя глядят игриво глаза, уши и два рыла.

Цена
175 р.

Жуткая хоррор-маска для поклонников фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

Цена
491 р.

Яркий зимний аксессуар, чтобы всегда быть в центре внимания.

Цена
769 р.

Усатым мальчикам из «Эскаписта» пора забыть про свои брутальные обвесы. На их смену пришла свинья с карабином.

Цена
226 р.

Карнавальный надувной костюм со встроенным вентилятором. А на работу в таком прийти слабо?

Цена
2 859 р.

В названии товара говорится «прикольные трусы». Правда прикольные, добавить больше нечего.

Цена
527 р.

Выпуклые стикеры с милыми крошками-свинками, с розовым пяточком и высунутым языком. Одна в сомбреро, другая в бусах, а третья лежит зевает с барашиком.

Цена
251 р.

Единственное, что останавливает нас от нервного срыва в середине недели — хрюшка, свисающая с монитора.

Цена
567 р.

Хрюшка-подставка под запястье поддержит вас в любой непонятной ситуации. Не мнется под давлением и выдерживает колоссальное напряжение офисной работы.

Цена
276 р.

Для самых преданных фанатов свиней. Полноценный пуфик с хвостиком-завитком.

Цена
5 199 р.

Подвес для автомобильного зеркала и верный второй пилот в длительных приключениях.

Цена
138 р.

Если собаки похожи на своих хозяев, то ваш питомец, по всей видимости, тоже будет в восторге, если вы подложите ему свинью — если она будет такой.

Цена
685 р.

Десертная вилка из нержавеющей стали для вашего хрючева.

Цена
722 р.

Набор для специй в виде смешных и дружелюбных свинок.

Цена
436 р.

Антистресс — для тех, чей хвостик уже свернулся крючком от напряжения.

Цена
180 р.

Звездная гостья подборки — культовая свинья из «Ну, погоди!» — для новогодней елки.

Цена
2 168 р.

Смешные мягкие тапочки. Да, это свага!

Цена
2 006 р.

Матовый постер со свиньей в казаках, который не нуждается в дополнительных комментариях.

Цена
259 р.

Если игрушки и тапки уже есть, подумайте о книге Вудхауса. Она рассказывает о лорде Эмсворте, души не чающем в своей любимице — свинье по имени Императрица.

Цена
235 р.

Блокнот, обложка которого наглядно описывает наше состояние.

Цена
222 р.

Штора для ванной, на которую мы смотрим по утрам и манифестируем, как будем откисать вечером.

Цена
1 229 р.
