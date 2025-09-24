Верхняя одежда, в которой приятно провести осень: 44 модели тренчей, курток, пальто

Не самая практичная верхняя одежда, но этой осень достаточно популярная. Кейпы и плащи-летучие мыши осенью можно найти как в масс-маркете, так и у люкс-брендов. Носить кейп можно вместо жакета или уютного свитера, но с наступлением холодов под него лучше надеть флиску или что-нибудь непродуваемое . Самый практичный вариант — кейпы из ветровочной ткани и плотного вощеного материала, такими действительно не страшен дождь и ветер (а от осени другого мы и не ждем).