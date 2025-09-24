Верхняя одежда, в которой приятно провести осень: 44 модели тренчей, курток, пальто

Тренчи
Самые модные варианты этой осени — тренчи с воротником-стойкой, который можно поднять и наглухо застегнуть (удобно: не нужно никакого шарфа!). Главный силуэт — трапеция, длина — макси. Расцветки дизайнеры в основном выбирают классические: песочную, черную и темно-синюю, оливковую и хаки— заодно добавляют к тренчам контрастные воротнички, как у рабочих курток. Популярны и модели со спортивным вайбом — этакие длинные ветровки-тренчи с капюшоном и широкими рукавами.
Кейпы и пончо
Не самая практичная верхняя одежда, но этой осень достаточно популярная. Кейпы и плащи-летучие мыши осенью можно найти как в масс-маркете, так и у люкс-брендов. Носить кейп можно вместо жакета или уютного свитера, но с наступлением холодов под него лучше надеть флиску или что-нибудь непродуваемое. Самый практичный вариант — кейпы из ветровочной ткани и плотного вощеного материала, такими действительно не страшен дождь и ветер (а от осени другого мы и не ждем).
Замшевые куртки
Еще одна плохо сочетающаяся с российской осенью, но симпатичная тенденция — плащи, куртки и жакеты из мягкой замши -- как натуральной, так и эко. Ходовые расцветки — горчичный, каштановый, приятно-мышастый и бежевый. Носить стоит в паре с такой же замшевой мини в тон или с синими джинсами-клеш и казаками.
Ветровки
Пожалуй, самая актуальная верхняя одежда этого лета, от которой дизайнеры не планируют отказываться и осенью. Жителя средней полосы России едва ли с ними согласятся — уже в середине октября для ветровки будет прохладно. Ну а пока свободную спортивную куртку можно носить с макси-платьями, свободными лонгсливами, свитерами и джинсами. Главные элементы «правильной» ветровки в духе хайповой модели Uniqlo — свободный крой, широкие рукава с манжетами, средняя длина, высокий ворот с капюшоном и кулиска на талии, чтобы регулировать фасон. Найти такую можно в большинстве спортивных магазинов. Альтернативный вариант — анорак.
Кожаные плащи
Под змею, крокодила или просто из мягкой эко-кожи — «статусных» плащей в духе бандитских 90-х этой осенью пруд пруди. Тренд понравится тем, кто подустал от классических тренчей: кожаный плащ смотрится одновременно строго и в меру субкультурно. Тут и сравнения с Тринити, и отсылки в готиккору, и аллюзии на героев «Брата». В общем, вариантов стилизации масса. Дождь и ветер искусственная кожа тоже переносит без особых капризов.
Пальто и полупальто
Учитывая погоду, пальто и укороченные полупальто — самая ходовая одежда сезона. Век тренчей и рабочих курток мимолетен, зато в добротном шерстяном пальто-халате можно отходить всю осень, да и зиму.
Правила простые: если за окном меньше +5, выбирайте модель с приличным процентом шерсти в составе, проверяйте, чтобы ткань была плотной и на подкладке. Чем длинее пальто, тем меньше шансов замерзнуть. А в холода под пальто можно надеть тонкий пуховик-лайнер, флиску или длинный кардиган — да здравствует многослойность. Самые актуальные модели этой осени: объемные пальто-трапеции и модели с меховыми воротничками и манжетами.
Рабочие куртки
Живучий тренд, который остается актуальным и этой осенью. Рабочие куртки из самой модной вещи 2021 года к осени 2025 превратились в нейтральную базу вроде флиски или тренча, которая всегда уместна. Из интересного: варианты ярких оттенков -- например, насыщенного помидорного или бодрого желтого, и более строгие «пиджачные» модели с контрастными воротничками. До первых холодов можно носить со свитером или лонгсливом, а зимой — как средний слой для дополнительного тепла под пальто или пуховик.
Пиджаки
Пиджаки и жакеты из офисного гардероба в этом сезоне переместились в категорию верхней одеждой: свободные шерстяные модели и приталенные версии в духе 60-х этой осенью полагается носить вместо легкого полупальто — с рубашкой, свитером крупной вязки, лоферами и парой джинсов. Усложненный вариант — жакет плюс макси-платье из трикотажа или полупрозрачная юбка плюс строгий пиджак на пару размеров больше нужного.
Пуховики
Вариант для самых холодных осенних дней. Чтобы не мерзнуть даже зимой, выбирайте пуховик с наполнителем из пуха и пера или современных синтетических волокон (лучше всего такие вещи удаются спортивных и аутдорным брендам). Проверяйте, чтобы пуховик прикрывал попу и имел капюшон. Этой осенью дизайнеры экспериментируют с фасонами и выпускают модели «на запах» — с высоким воротом как у анорака и широкими полами.