Верхняя одежда, в которой приятно провести осень: 44 модели тренчей, курток, пальто

Первый желтый листочек падает с дерева, и мы достаем бежевые плащи, рабочие куртки и шерстяные пальто. Рассказываем, какая верхняя одежда актуальна в этом сезоне и как утеплиться для прогулок по городу.

Тренчи

Самые модные варианты этой осени — тренчи с воротником-стойкой, который можно поднять и наглухо застегнуть (удобно: не нужно никакого шарфа!). Главный силуэт — трапеция, длина — макси. Расцветки дизайнеры в основном выбирают классические: песочную, черную и темно-синюю, оливковую и хаки— заодно добавляют к тренчам контрастные воротнички, как у рабочих курток. Популярны и модели со спортивным вайбом — этакие длинные ветровки-тренчи с капюшоном и широкими рукавами.

Ostin, 9 999 p.
Mango, 9 999 p.
Gate 31, 26 990 p.
Idol, 25 990 p.
Ushatava, 34 900 p.

Кейпы и пончо

Не самая практичная верхняя одежда, но этой осень достаточно популярная. Кейпы и плащи-летучие мыши осенью можно найти как в масс-маркете, так и у люкс-брендов. Носить кейп можно вместо жакета или уютного свитера, но с наступлением холодов под него лучше надеть флиску или что-нибудь непродуваемое. Самый практичный вариант — кейпы из ветровочной ткани и плотного вощеного материала, такими действительно не страшен дождь и ветер (а от осени другого мы и не ждем).

Studio 29, 26 900 p.
Finn Flare, 5 999 p.
12Storeez, 65 000 p.
Idol, 14 990 p.

Замшевые куртки

Еще одна плохо сочетающаяся с российской осенью, но симпатичная тенденция — плащи, куртки и жакеты из мягкой замши -- как натуральной, так и эко. Ходовые расцветки — горчичный, каштановый, приятно-мышастый и бежевый. Носить стоит в паре с такой же замшевой мини в тон или с синими джинсами-клеш и казаками.

Befree, 5 299 p.
Mango, 34 999 p.
Finn Flare, 27 999 p.
Love Republic, 12 999 p.
12Storeez, 90 000 p.

Ветровки

Пожалуй, самая актуальная верхняя одежда этого лета, от которой дизайнеры не планируют отказываться и осенью. Жителя средней полосы России едва ли с ними согласятся — уже в середине октября для ветровки будет прохладно. Ну а пока свободную спортивную куртку можно носить с макси-платьями, свободными лонгсливами, свитерами и джинсами. Главные элементы «правильной» ветровки в духе хайповой модели Uniqlo — свободный крой, широкие рукава с манжетами, средняя длина, высокий ворот с капюшоном и кулиска на талии, чтобы регулировать фасон. Найти такую можно в большинстве спортивных магазинов. Альтернативный вариант — анорак.

Xenia Telunts, 28 170 p.
South2 West8, 86 950 р.
Shu, 13 790 p.
Studio 29, 16 900 p.
Befree, 4 999 p.

Кожаные плащи

Под змею, крокодила или просто из мягкой эко-кожи — «статусных» плащей в духе бандитских 90-х этой осенью пруд пруди. Тренд понравится тем, кто подустал от классических тренчей: кожаный плащ смотрится одновременно строго и в меру субкультурно. Тут и сравнения с Тринити, и отсылки в готиккору, и аллюзии на героев «Брата». В общем, вариантов стилизации масса. Дождь и ветер искусственная кожа тоже переносит без особых капризов.

Sanchy, 39 000 p.
Befree, 8 999 p.
Снежная королева, 25 190 р.
Studio 29, 25 900 p.
Ostin, 11 999 p.

Пальто и полупальто

Учитывая погоду, пальто и укороченные полупальто — самая ходовая одежда сезона. Век тренчей и рабочих курток мимолетен, зато в добротном шерстяном пальто-халате можно отходить всю осень, да и зиму.

Правила простые: если за окном меньше +5, выбирайте модель с приличным процентом шерсти в составе, проверяйте, чтобы ткань была плотной и на подкладке. Чем длинее пальто, тем меньше шансов замерзнуть. А в холода под пальто можно надеть тонкий пуховик-лайнер, флиску или длинный кардиган — да здравствует многослойность. Самые актуальные модели этой осени: объемные пальто-трапеции и модели с меховыми воротничками и манжетами.

Lime, 15 999 p.
Love Republic, 16 999 p. 
Finn Flare, 32 999 p.
Idol, 35 990 p.
Studio 29, 22 900 p.

Рабочие куртки

Живучий тренд, который остается актуальным и этой осенью. Рабочие куртки из самой модной вещи 2021 года к осени 2025 превратились в нейтральную базу вроде флиски или тренча, которая всегда уместна. Из интересного: варианты ярких оттенков -- например, насыщенного помидорного или бодрого желтого, и более строгие «пиджачные» модели с контрастными воротничками. До первых холодов можно носить со свитером или лонгсливом, а зимой — как средний слой для дополнительного тепла под пальто или пуховик.

Lime, 17 999 p.
Mango, 24 990 p.
Belingua Ladies, 7 250 p.
Befree, 4 999 p.
Wolee, 7 990 p.

Пиджаки

Пиджаки и жакеты из офисного гардероба в этом сезоне переместились в категорию верхней одеждой: свободные шерстяные модели и приталенные версии в духе 60-х этой осенью полагается носить вместо легкого полупальто — с рубашкой, свитером крупной вязки, лоферами и парой джинсов. Усложненный вариант — жакет плюс макси-платье из трикотажа или полупрозрачная юбка плюс строгий пиджак на пару размеров больше нужного.

Sela, 14 999 p. 
Iamclo, 14 990 p.
Nume, 6 990 p.
Lime, 13 999 p. 

Пуховики

Вариант для самых холодных осенних дней. Чтобы не мерзнуть даже зимой, выбирайте пуховик с наполнителем из пуха и пера или современных синтетических волокон (лучше всего такие вещи удаются спортивных и аутдорным брендам). Проверяйте, чтобы пуховик прикрывал попу и имел капюшон. Этой осенью дизайнеры экспериментируют с фасонами и выпускают модели «на запах» — с высоким воротом как у анорака и широкими полами. 

Idol, 25 990 p.
Gate 31, 22 990 p.
Lime, 19 999 p.
Finn Flare, 31 999 p.
Love Republic, 14 999 p.
