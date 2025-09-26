Арбузное настроение: посмотрите на самые сочные «Сберкарты»

Проводить летний сезон предлагают «Сбер» и O Paper Paper. Совместный корнер брендов на Центральном рынке будет работать до 30 сентября. Найти его можно прямо у входа и распознать по яркому арбузному дизайну.
На месте будет возможность оформить «Сберкарту» в одном из трех лимитированных дизайнов или же выбрать из двух платежных стикеров — розовый в форме фирменного цветочка O Paper Paper или круглый зеленый.
За оформление угостят эксклюзивным арбузным мороженым и подарят набор наклеек, с помощью которого получится кастомизировать свою карту.
После завершения работы корнера заказать лимитированную карту можно будет в приложении «Сбербанк Онлайн» (0+). Там же по предзаказу будут доступны платежные стикеры.