Лоферы, скейтерские кеды и бейби-бэгс: главная обувь и сумки этой осени

На смену массивным кроссовками и спортивным моделям этим летом пришли простые скейтерские кеды в духе Vans Authentic. Похожую пару можно было видеть во многих летних и осенних коллекциях (а зачастую дизайнеры стилизовали оригинал — саму модель Authentic). В сухую и относительно теплую погоду пара кед будет вполне кстати. Носим с прямыми юбками по колено, строгими брюками со стрелками, шерстяными пиджаками и кашемировыми свитерами. И не забываем про яркие носки.