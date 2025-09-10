Лоферы, скейтерские кеды и бейби-бэгс: главная обувь и сумки этой осени

Лоферы
Лоферы становятся осенней базой из года в год. Но в этом сезоне классические модели потеснили «сбористые» пары в стиле Miu Miu, более мягкие и мокасинистые варианты. Носить открытую обувь осенью предлагаем с шерстяными и кашемировыми носками, прямыми джинсами и тренчами или пальто-халатами. В общем, что‑то на уютном с элементами делового стиля.
Что покупать:
Топсайдеры
Еще один вариант в духе тихой роскоши, который этой осенью особенно хайпит, — все версии топсайдеров. Традиционную яхтенную обувь дизайнеры предлагают носить с деловыми костюмами или миди-юбками (и, очевидно, в городе).
Что покупать:
Скейтерские кеды в духе Vans
На смену массивным кроссовками и спортивным моделям этим летом пришли простые скейтерские кеды в духе Vans Authentic. Похожую пару можно было видеть во многих летних и осенних коллекциях (а зачастую дизайнеры стилизовали оригинал — саму модель Authentic). В сухую и относительно теплую погоду пара кед будет вполне кстати. Носим с прямыми юбками по колено, строгими брюками со стрелками, шерстяными пиджаками и кашемировыми свитерами. И не забываем про яркие носки.
Что покупать:
Казаки
Уже такая же осенняя база, как и лоферы. В новом сезоне без особых изменений: в почете у дизайнеров классические казаки из кожи и замши, с пряжками или без, на небольшом каблуке или практически без него.
Что покупать:
Микрокаблук
Обувь с небольшим каблуком этим летом была повсюду, забираем ее и в осенний сезон. Мини-каблучки нашли свое место на ботильонах и закрытых туфлях, которые вполне сгодятся для сентября и октября (особенно если добавить носки).
Что покупать:
Замшевые аксессуары и обувь
Замша прочно обосновалась в осенних коллекциях: на подиумах и рейлах магазинов мелькают замшевые куртки и пальто, платья, миди-юбки и брюки из этого материала. Сочетание осенней слякоти и капризного материала, который боится воды, спорное, но рискнуть стоит. Начать предлагаем с замшевой сумки или пары казаков.
Что покупать:
Сумки-мешки
Сумки-кисеты и всевозможные версии мешков остаются актуальными который сезон подряд. Этой осенью дизайнеры предлагают небольшие кожаные мешки с завязками (вариант на каждый день) и модели из атласной ткани (вечерняя опция). Нам нравятся все!
Что покупать:
Мягкие тоуты
Сумки тоуты — самый ходовой вариант, если вы привыкли носить с собой все сразу: ноутбук, спортивную форму, обед и бутылку воды. Этой весной дизайнеры ратуют за мягкие формы, а многие тоуты еще прибавили в размере (одобряем) и стали приятно-замшевыми.
Что покупать:
Вытянутые саквояжи
Прямоугольные докторские сумки, таксы, ридикюли и ретросаквояжи — наследие прошлых сезонов, которое в этой осени превратилось в элегантные аксессуары с винтажным вайбом. Яркие, но небольшие вытянутые сумки классно смотрятся с пушистыми пальто и темными тренчами. А замшевые ридикюли песочных и коричневых оттенков можно носить с джинсовкой или ветровкой — главным хитом этой осени в категории верхней одежды.
Что покупать:
Детские сумочки
Самый жизнерадостный сумочный тренд осени (который перешел в новый сезон из летнего). Атласные котомки, кисеты с кристаллами и объемной вышивкой, тканевые клетчатые мешочки, сумки-пушистики и плетеные шоперы ярких цветов — то ли воплотившаяся мечта детства, то ли что‑то из кукольного гардероба. Однозначный плюс-вайб.
Что покупать: