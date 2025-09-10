Что носить

Лоферы, скейтерские кеды и бейби-бэгс: главная обувь и сумки этой осени

Прощаемся с вьетнамками и балетками, достаем офискорные лоферы, замшевые казаки и скейтерские кеды. Собрали все сумочные и обувные тренды в одном материале.

Лоферы

Лоферы становятся осенней базой из года в год. Но в этом сезоне классические модели потеснили «сбористые» пары в стиле Miu Miu, более мягкие и мокасинистые варианты. Носить открытую обувь осенью предлагаем с шерстяными и кашемировыми носками, прямыми джинсами и тренчами или пальто-халатами. В общем, что‑то на уютном с элементами делового стиля.

Что покупать:

Idol, 15 990 p.

Lime, 11 999 p.

«Эконика», 19 990 р.

Mango, 7999 p.

Razumno, 39 000 p.

Топсайдеры

Еще один вариант в духе тихой роскоши, который этой осенью особенно хайпит, — все версии топсайдеров. Традиционную яхтенную обувь дизайнеры предлагают носить с деловыми костюмами или миди-юбками (и, очевидно, в городе).

Что покупать:

Lime, 10 999 p.

Idol, 21 990 p.

Tendance, 10 010 p.

Sela, 7999 p.

Lusavou, 17 000 p.

Скейтерские кеды в духе Vans

На смену массивным кроссовками и спортивным моделям этим летом пришли простые скейтерские кеды в духе Vans Authentic. Похожую пару можно было видеть во многих летних и осенних коллекциях (а зачастую дизайнеры стилизовали оригинал — саму модель Authentic). В сухую и относительно теплую погоду пара кед будет вполне кстати. Носим с прямыми юбками по колено, строгими брюками со стрелками, шерстяными пиджаками и кашемировыми свитерами. И не забываем про яркие носки.

Что покупать:

Doublet, 22 300 p.

Lime, 9999 p.

Vans, 9699 p.

Lyte by Mascotte, 3490 p.

Vans, 5219 p.

Казаки

Уже такая же осенняя база, как и лоферы. В новом сезоне без особых изменений: в почете у дизайнеров классические казаки из кожи и замши, с пряжками или без, на небольшом каблуке или практически без него.

Что покупать:

Befree, 4999 p.

Wysh, 10 990 p.

Ecco, 8924 p.

Mango, 5849 p.

Love Republic, 12 999 p.

Микрокаблук

Обувь с небольшим каблуком этим летом была повсюду, забираем ее и в осенний сезон. Мини-каблучки нашли свое место на ботильонах и закрытых туфлях, которые вполне сгодятся для сентября и октября (особенно если добавить носки).

Что покупать:

«Эконика», 23 990 р.

Lera Nena, 10 990 p.

Ash, 29 990 p.

Present & Simple, 27 990 p.

Love Republic, 16 999 p.

Замшевые аксессуары и обувь

Замша прочно обосновалась в осенних коллекциях: на подиумах и рейлах магазинов мелькают замшевые куртки и пальто, платья, миди-юбки и брюки из этого материала. Сочетание осенней слякоти и капризного материала, который боится воды, спорное, но рискнуть стоит. Начать предлагаем с замшевой сумки или пары казаков.

Что покупать:

12Storeez, 49 000 p.

Cois, 11 000 p.

Lime, 12 999 p.

«Эконика», 23 990 р.

Askent, 35 000 p.

Сумки-мешки

Сумки-кисеты и всевозможные версии мешков остаются актуальными который сезон подряд. Этой осенью дизайнеры предлагают небольшие кожаные мешки с завязками (вариант на каждый день) и модели из атласной ткани (вечерняя опция). Нам нравятся все!

Что покупать:

Muus, 15 000 p.

«Эконика», 22 990 р.

Lime, 4599 p.

Nasspen, 7900 p.

Jenek, 29 400 p.

Мягкие тоуты

Сумки тоуты — самый ходовой вариант, если вы привыкли носить с собой все сразу: ноутбук, спортивную форму, обед и бутылку воды. Этой весной дизайнеры ратуют за мягкие формы, а многие тоуты еще прибавили в размере (одобряем) и стали приятно-замшевыми.

Что покупать:

Lime, 15 999 p.

Olio Rosti, 13 399 p.

Befree, 1299 p.

Idol, 35 990 p.

Ostin, 3599 p.

Arny Praht, 8500 p.

Вытянутые саквояжи

Прямоугольные докторские сумки, таксы, ридикюли и ретросаквояжи — наследие прошлых сезонов, которое в этой осени превратилось в элегантные аксессуары с винтажным вайбом. Яркие, но небольшие вытянутые сумки классно смотрятся с пушистыми пальто и темными тренчами. А замшевые ридикюли песочных и коричневых оттенков можно носить с джинсовкой или ветровкой — главным хитом этой осени в категории верхней одежды.

Что покупать:

Idol, 29 990 p.

Mango, 5999 p.

Askent, 31 500 p.

Lime, 15 999 p.

Sela, 3999 p.

Детские сумочки

Самый жизнерадостный сумочный тренд осени (который перешел в новый сезон из летнего). Атласные котомки, кисеты с кристаллами и объемной вышивкой, тканевые клетчатые мешочки, сумки-пушистики и плетеные шоперы ярких цветов — то ли воплотившаяся мечта детства, то ли что‑то из кукольного гардероба. Однозначный плюс-вайб.

Что покупать:

Secret Garden, 10 800 p.

Cordera, 20 900 p.

Dulcicarry, 5000 p.

Mango, 4499 p.

Befree, 2799 p.

