«Он ввел в моду хороший вкус». Каким мы запомним Джорджо Армани

Последнее интервью Джорджо Армани вышло за неделю до его смерти. На фотографии, сопровождавшей текст, дизайнер предстает бодрым пожилым мужчиной. Единственная непривычная деталь в образе — яркие зеленые кроссовки. Армани такого раньше не носил, но, видимо, с возрастом комфорт стал важнее внешнего вида, по крайней мере в вопросе обуви.
Даже отметив девяносто первый день рождения, он сохранял в своем модном доме не только пост главного дизайнера, но и должность генерального директора, а также оставался единственным владельцем компании.
Много лет назад я работала в глянцевом журнале, и для юбилейного номера мы готовили интервью с Джорджо Армани. Фотографиями для статьи занималось итальянское отделение издания, и когда кадры пришли, мы с коллегами посмеялись: можно было не тратиться на съемку. Армани выглядел в точности так же, как на тысяче других портретов, сделанных за последние двадцать лет: загорелая кожа, идеально подстриженные седые волосы, черная футболка, легкая полуулыбка. Коллеги шутили, что его можно вырезать и подставлять в фотошопе к нужным людям и локациям, и не морочить голову ни себе, ни дизайнеру. В изменчивом модном мире Джорджо Армани был на редкость постоянной величиной. Это касалось всего, в том числе его внешнего образа.
Был ли Армани визионером мира моды? Да — хотя как будто стоял немного в стороне от других больших дизайнеров. Кристиан Диор крепко ассоциируется со стилем new look и жакетом Bar; Ив Сен-Лоран — с платьем Mondrian, Джанни Версаче — с черным нарядом с золотыми булавками, которое Лиз Херли надела на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны». А о чем мы думаем, когда говорим о Джорджо Армани? Не о конкретном революционном наряде, а об одежде в целом. Об очень хорошей, качественной, красивой — но просто одежде. Армани изменил индустрию, только по-своему.
Уважающий себя итальянец
Армани родился в 1934 году, а значит сразу попал в круговерть трагических исторических событий XX века: детство в эпоху Муссолини, Второй мировой и послевоенной разрухи. В 1945-м будущий создатель бренда Giorgio Armani едва не погиб, когда вместе с друзьями нашел на улице неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Дети начали с ним играть, и оружие сдетонировало. Несколько человек погибли на месте, Джорджо остался жив, но получил тяжелые травмы.
Армани не собирался становиться дизайнером. В эссе, посвященном своим родственникам, он так и пишет: «Мода не была в числе интересов нашей семьи». Но тут же объясняет: «Как и подобает любой уважающей себя итальянской семье, несмотря на отсутствие денег, мы тщательно следили за своим внешним видом. Это в нашей культуре — начиная с того, как мы наряжаемся по воскресеньям и праздникам, и заканчивая тем, как несем себя по любому поводу. Нам нравится выглядеть наилучшим образом». Примерами для подражания Джорджо были родители: оба одевались элегантно, несмотря на то, что не купались в роскоши.
Прежде чем понять, что он хочет работать в мире моды, юноша успел поучиться на врача и отслужить в армии. В 23 года, осознав, что медицина все же не для него, Армани начал работать оформителем витрин и продавцом в отделе мужской одежды. А ближе к тридцати устроился подмастерьем к Нино Черрути — еще одной легенде итальянской модной индустрии, которого сегодня в основном помнят благодаря популярному парфюму «1881». Следующие десять лет Джорджо учился создавать эскизы и кроить идеальные мужские костюмы. Вскоре Армани перевернет мир моды, именно с помощью отлично сидящих пиджаков и брюк.
Бренд Giorgio Armani был зарегистрирован летом 1975-го, когда начинающему дизайнеру исполнился 41 год. Решиться на запуск собственного дела помог близкий друг Серджио Галеотти, ставший также бизнес-партнером Армани.
Успех пришел быстро: уже в первой коллекции итальянец предложил новый взгляд на мужской костюм. Вместо традиционно жестких форм — плавный мягкий крой, позволяющий человеку комфортно двигаться и вести активный образ жизни. Силуэт стал свободнее и расслабленее, но костюм все еще сидел идеально. Армани продиктовал power look восьмидесятых и начала девяностых: деловые мужчины и женщины, те самые «волки с Уолл-стрит», считали своей рабочей униформой его костюмы.
Армани в Голливуде
Джорджо Армани первым догадался, насколько сильным влиянием обладают голливудские звезды. В 1980 году он создал гардероб для героя Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо», и это стало лучшей рекламой молодого итальянского бренда. Серый костюм, белые и голубые рубашки, пальто из верблюжьей шерсти с поднятым воротником: образ персонажа Гира стал каноническим.
В то же время Армани начал одевать знаменитостей для красной ковровой дорожки. «Новые звезды не считали себя гламурными, украшенными блестками и сверкающими дивами», — рассказывал Джорджо в интервью The Telegraph. В семидесятые и восьмидесятые многие актеры и актрисы не заморачивались насчет внешнего вида и не имели стилистов, поэтому удивлялись, когда к ним обращались представители итальянца. Первой согласилась Дайана Китон: в 1978 году она получила «Оскар» за «Энни Холл» в жакете и юбке Armani. Подругой бренда стала и восходящая звезда Джоди Фостер. Она регулярно попадала в списки «самых плохо одетых знаменитостей», пока в конце восьмидесятых не начала сотрудничать с Армани. В 1989-м Фостер выиграла «Оскар» за «Молчание ягнят» и одобрение модных критиков за свой костюм Giorgio Armani. А андрогинный образ Джулии Робертс в серой двойке с «Золотого глобуса» 1990 года и вовсе стал каноническим. Молодую актрису сразу причислили к иконам стиля.
Многие звезды остались с Армани на десятилетия: и Джоди Фостер, и Джулия Робертс по-прежнему часто выходят на красные ковровые дорожки в его нарядах. Но главная женщина Armani последних десятилетий — Кейт Бланшетт. В 2013 году актриса стала лицом аромата Si. Это был союз, заключенный на небесах: вот уже 12 лет Бланшетт снимается в рекламе марки и регулярно носит их одежду на красном ковре и в жизни, попадая в списки самых стильных звезд.
Большинство платьев Армани на кинофестивалях и церемониях награждений сегодня — это кутюрная линия Armani Privé, запущенная в 2005 году. Уже семидесятилетний дизайнер наконец решился перейти от готовых платьев в высшую модную лигу. К слову, в 2007-м Армани был первым, кто устроил прямую трансляцию кутюрного шоу в интернете. Другие модные дома в то время еще относились к высоким технологиям настороженно.
Царь Мидас мира моды
Визионерство Армани простирается намного дальше мужского костюма. Раньше многих он начал расширять аудиторию за счет покупателей с разными финансовыми возможностями. В 1979-м Джорджо придумал демократичный суббренд Armani Collezioni. Потом появились линейки Armani Jeans и Armani Exchange для среднего класса (сегодня все они объединены в Armani Exchange). Есть у компании и коллекции одежды для детей и подростков. В нулевые Армани начал производить спортивную одежду под маркой EA7. Главные лица марки — игроки баскетбольного клуба Olimpia Milano, также принадлежащего Джорджо.
Армани занимался дизайном мебели и интерьера. У него даже можно пожить: с начала десятых в Милане и Дубае под именем Armani работают два пятизвездочных отеля. Интерьер дорогой, но элегантно сдержанный, и на сто процентов отражает стиль, который дизайнер продвигал с середины семидесятых. Существуют и люксовые жилые комплексы Armani Casa: один из них, несмотря на санкции, недавно достроили в центре Москвы. Наконец, от Токио до Милана открыты рестораны Armani. Дубайское и парижское заведения получили по звезде Мишлен.
Благодаря масштабной экспансии в лайфстайл, Джорджо Армани стал самым богатым дизайнером в мире моды, его состояние превышает 12 миллиардов долларов. До последних дней он стоял у руля своей империи, сохраняя рассудок и креатив. Поэтому, несмотря на почтенный возраст модельера, новость о его смерти стала неожиданностью.
Одежду, которую Армани создавал в последние десятилетия, не назовешь трендовой: опять костюмы, элегантные платья, юбки и пальто. Все из максимально качественных тканей, сдержанно, хотя и с намеком на сексуальность. Большинство вещей Giorgio Armani можно забыть в шкафу на двадцать лет, а потом отыскать, надеть и чувствовать себя по-прежнему актуально. В модном мире про Армани часто говорили, что он шьет одежду для жен. Дизайнер же отвечал, что создает вещи «для реальных людей». И с этим невозможно не согласиться. Создав свой бренд, он ввел в моду хороший вкус. Именно поэтому теперь его будет так не хватать.