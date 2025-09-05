«Он ввел в моду хороший вкус». Каким мы запомним Джорджо Армани

Много лет назад я работала в глянцевом журнале, и для юбилейного номера мы готовили интервью с Джорджо Армани. Фотографиями для статьи занималось итальянское отделение издания, и когда кадры пришли, мы с коллегами посмеялись: можно было не тратиться на съемку. Армани выглядел в точности так же, как на тысяче других портретов, сделанных за последние двадцать лет: загорелая кожа, идеально подстриженные седые волосы, черная футболка, легкая полуулыбка. Коллеги шутили, что его можно вырезать и подставлять в фотошопе к нужным людям и локациям, и не морочить голову ни себе, ни дизайнеру. В изменчивом модном мире Джорджо Армани был на редкость постоянной величиной. Это касалось всего, в том числе его внешнего образа.