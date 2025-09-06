Вам медаль за все хорошее: какими получились Сберкарты, вдохновленные бегом и велоспортом

В этом году активный образ жизни находится на пике популярности, причем бегать или кататься на велосипеде предпочитают со стилем. Прислушиваясь к интересам своих клиентов, «Сбер» запускает коллаборацию вместе с кафе и спортивным комьюнити Rebellion.
Бренды представили шесть дизайнов Сберкарт с тематическими иллюстрациями. Бегуны могут выбрать одну из карт с «медалями за все хорошее», а велосипедисты — среди карт с изображением пьедестала, велосипеда или финишной линии. Есть и вариант для тех, кто с особым трепетом относится к победному ужину.
Любителей спорта не оставят без активной программы и других подарков и призов. Те, кто оформит карту 6 и 7 сентября в корнере в ТЦ «Афимолл», получат бесплатные напитки от Rebellion, стикеры, а также возможность проявить себя в дартсе, раскрасках или чтении скороговорок.
С 8 по 21 сентября выбрать свою карту можно будет в корнере в кафе Rebellion. Во время акции посетителям также предложат специальное меню: в него войдут три напитка и хэппи-мил с сэндвичем и бататом фри. Внутри коробки также будут ждать брелок и стикерпак.
А главным событием коллаборации станут забег и велозаезд, которые состоятся 14 сентября. Ищите специальный QR-код в корнерах и регистрируйтесь с 6 по 13 сентября на лендинге кафе или в телеграм-боте. Все участники смогут увезти с собой брендированные джерси.