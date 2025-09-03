Что носить

Клетка, кружево, замша, готика: 9 главных трендов этой осени

Платья в горошек, вьетнамки и льняные костюмы за лето могли порядочно надоесть — пора переходить на осенний гардероб (да и погода не оставляет выбора). Клетка всех размеров, офискор и милая готика, замшевые миди, ветровки с воротником-стойкой и другие трендовые вещи сезона ищите в нашей осенней подборке.

Вещи в клетку

На смену мелкому горошку, который порядком набил оскомину за лето, приходит благородная клетка. Чем крупнее, тем лучше. Хорошо смотрится такой принт как на пальто и шарфах, так и на фланелевых рубашках и даже брюках со стрелками. Высшее мастерство стайлинга — объединить в одном образе несколько видов клетки.

Что покупать

Mango, 7999 p.

Love Republic, 5999 p.

Lime, 3999 p.

O’stin, 4599 p.

Le sens, 5500 p.

Брючные костюмы и прочий офискор

Вечная классика осеннего сезона — заигрывание с эстетикой old money и офисным гардеробом. В этом году дизайнеры смешали все в кучу: тонкие кардиганы в клетку предлагают носить с мышасто-серыми жакетами и брюками со стрелками. Строгие пиджаки с объемными плечами и юбки по колено — с игривыми кружевными топами или пышными полупрозрачными блузками в оборках. Офисные сирены дуреют с этой прикормки.

Что покупать

O’stin, 3999 p.

Mango, 13 999 p.

Finn Flare, 8999 p.

Gate31, 32 990 p.

Befree, 2599 p.

Бежевая (и классическая) готика

Мрачные наряды в духе Мортиши Адамс теперь носит другая звезда сериала «Уэнсдэй» — Дженна Ортега, и не в кино, а в жизни. Во многом благодаря новому образу актрисы полупрозрачные черные и бежевые макси-платья, корсетные топы и блузы с воланами — этакий викторианский кор из готической вселенной — этой осенью мощно залетели в тренды.

Что покупать

Love Republic, 6999 p.

Muus, 27 000 p.

Befree, 2999 p.

12Storeez, 19 000 p.

Ushatava, 25 900 р.

Укороченные брюки и джинсы клеш

Короткие брюки вроде тех, что носила Миа Уоллес в «Криминальном чтиве», — еще один хит осени, потеснивший расслабленный силуэт и джинсы-баллоны. Тренд симпатичен жительницам средней полосы России и своей практичностью: короткие джинсы и штаны запросто переживут осеннюю слякоть и лужи.

Что покупать

Muus, 21 000 p.

Befree, 3299 p.

Sanchy, 27 000 p.

Mango, 4799 p.

Lime, 2999 p.

Вещи с кружевом

Если кружевные топы, юбки и платья-комбинации не надоели вам за лето (учитывая погоду, большую часть сезона они могли прохлаждаться на вешалке, а не на вас), смело носите их осенью. С замшевыми казаками или массивными ботинками на шнуровке, свитерами крупной вязки и пушистыми кардиганами. На контрасте изящные вещи с кружевом смотрятся даже интереснее, чем с летними рубашками, сандалиями и шлепками.

Что покупать

Love Republic, 5999 p.

Nume, 6590 p.

Befree, 1599 p.

Lime, 5999 p.

Idol, 6990 p.

Объемный трикотаж и кейпы

Объемными свитерами, кардиганами и водолазками в осенних коллекциях никого не удивить. Тем не менее бренды охотно вкладываются в сезонную базу и перевыпускают классические модели из трикотажа. Если хочется чего‑то посвежее (а хороший шерстяной свитер у вас уже есть), присмотритесь к пончо и мягким кейпам. Их этой осенью носят вместо жакетов и кардиганов.

Что покупать

Aim Clo, 7650 p.

Studio 29, 26 900 p.

Gate31, 14 990 p.

Pitkina, 26 900 p.

Ushatava, 12 900 p.

Замша и бахрома

Замшевые жакеты, мини-юбки и брюки этой осенью выпустили многие бренды — как локальные, так и европейские. Лучше всего вещи из замши, искусственной или натуральной, смотрятся с кружевными колготками, тонкими водолазками в рубчик, лаковыми ботильонами и другими атрибутами семидесятнических луков.

Что покупать

Befree, 4599 p.

Idol, 39 990 p.

Lime, 9999 p.

Mango, 34 999 p.

O’stin, 16 990 p.

Ветровки и другие вещи с воротником-стойкой

Этой осенью спокойно можно гулять без шарфа. Все потому что дизайнеры дружно выпустили жакеты, куртки, пальто и ветровки с воротником-стойкой — в застегнутом виде он закрывает горло. И если пальто и куртки с таким воротом кажутся чем‑то привычным, советуем присмотреться к жакетам — они смотрятся в меру строго и нарядно одновременно.

Что покупать

Studio 29, 16 900 p.

Finn Flare, 4490 p.

Bitter Ruhe, 27 000 p.

Chaika, 20 993 p.

5’Coat, 28 000 p.

Приталенный силуэт

Жакеты, платья, тренчи и пальто с акцентом на талии мелькают в осенних коллекциях большинства брендов. Тенденцию оценят те, кто уже устал от избыточного оверсайза, а пару из синих джинсов и белой футболки приталенный пиджак сразу делает почти что вечерним образом. Берем на вооружение и носим, пока не похолодало окончательно.

Что покупать

Lime, 9999 p.

Befree, 4299 p.

Mango, 5999 p.

12Storeez, 17 000 p.

Love Republic, 9999 p.

Lime, 9999 p.

