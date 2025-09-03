Клетка, кружево, замша, готика: 9 главных трендов этой осени

Вещи в клетку
На смену мелкому горошку, который порядком набил оскомину за лето, приходит благородная клетка. Чем крупнее, тем лучше. Хорошо смотрится такой принт как на пальто и шарфах, так и на фланелевых рубашках и даже брюках со стрелками. Высшее мастерство стайлинга — объединить в одном образе несколько видов клетки.
Что покупать
Брючные костюмы и прочий офискор
Вечная классика осеннего сезона — заигрывание с эстетикой old money и офисным гардеробом. В этом году дизайнеры смешали все в кучу: тонкие кардиганы в клетку предлагают носить с мышасто-серыми жакетами и брюками со стрелками. Строгие пиджаки с объемными плечами и юбки по колено — с игривыми кружевными топами или пышными полупрозрачными блузками в оборках. Офисные сирены дуреют с этой прикормки.
Что покупать
Бежевая (и классическая) готика
Мрачные наряды в духе Мортиши Адамс теперь носит другая звезда сериала «Уэнсдэй» — Дженна Ортега, и не в кино, а в жизни. Во многом благодаря новому образу актрисы полупрозрачные черные и бежевые макси-платья, корсетные топы и блузы с воланами — этакий викторианский кор из готической вселенной — этой осенью мощно залетели в тренды.
Что покупать
Укороченные брюки и джинсы клеш
Короткие брюки вроде тех, что носила Миа Уоллес в «Криминальном чтиве», — еще один хит осени, потеснивший расслабленный силуэт и джинсы-баллоны. Тренд симпатичен жительницам средней полосы России и своей практичностью: короткие джинсы и штаны запросто переживут осеннюю слякоть и лужи.
Что покупать
Вещи с кружевом
Если кружевные топы, юбки и платья-комбинации не надоели вам за лето (учитывая погоду, большую часть сезона они могли прохлаждаться на вешалке, а не на вас), смело носите их осенью. С замшевыми казаками или массивными ботинками на шнуровке, свитерами крупной вязки и пушистыми кардиганами. На контрасте изящные вещи с кружевом смотрятся даже интереснее, чем с летними рубашками, сандалиями и шлепками.
Что покупать
Объемный трикотаж и кейпы
Объемными свитерами, кардиганами и водолазками в осенних коллекциях никого не удивить. Тем не менее бренды охотно вкладываются в сезонную базу и перевыпускают классические модели из трикотажа. Если хочется чего‑то посвежее (а хороший шерстяной свитер у вас уже есть), присмотритесь к пончо и мягким кейпам. Их этой осенью носят вместо жакетов и кардиганов.
Что покупать
Замша и бахрома
Замшевые жакеты, мини-юбки и брюки этой осенью выпустили многие бренды — как локальные, так и европейские. Лучше всего вещи из замши, искусственной или натуральной, смотрятся с кружевными колготками, тонкими водолазками в рубчик, лаковыми ботильонами и другими атрибутами семидесятнических луков.
Что покупать
Ветровки и другие вещи с воротником-стойкой
Этой осенью спокойно можно гулять без шарфа. Все потому что дизайнеры дружно выпустили жакеты, куртки, пальто и ветровки с воротником-стойкой — в застегнутом виде он закрывает горло. И если пальто и куртки с таким воротом кажутся чем‑то привычным, советуем присмотреться к жакетам — они смотрятся в меру строго и нарядно одновременно.
Что покупать
Приталенный силуэт
Жакеты, платья, тренчи и пальто с акцентом на талии мелькают в осенних коллекциях большинства брендов. Тенденцию оценят те, кто уже устал от избыточного оверсайза, а пару из синих джинсов и белой футболки приталенный пиджак сразу делает почти что вечерним образом. Берем на вооружение и носим, пока не похолодало окончательно.
Что покупать