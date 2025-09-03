Клетка, кружево, замша, готика: 9 главных трендов этой осени

Если кружевные топы, юбки и платья-комбинации не надоели вам за лето (учитывая погоду, большую часть сезона они могли прохлаждаться на вешалке, а не на вас), смело носите их осенью. С замшевыми казаками или массивными ботинками на шнуровке, свитерами крупной вязки и пушистыми кардиганами. На контрасте изящные вещи с кружевом смотрятся даже интереснее, чем с летними рубашками, сандалиями и шлепками.