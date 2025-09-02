Гламурная готочка: повторяем стиль Уэнсдэй Аддамс (и Дженны Ортеги)

Black is the new black
Тотальное отрицание каких‑либо цветов, кроме черного (и приглушенных оттенков синего, серого и редких вкраплений белого), строгие силуэты и мрачный макияж — Уэнсдэй повзрослела, но остается верна готике. Стиль Аддамс практически не эволюционирует, да и в целом она не слишком интересуется модой. Куда больше ее интересуют расследования — так заглавным предметом гардероба во втором сезоне становится «пальто сыщика» в духе 60-х. Девушка сочетает его со школьной формой и массивными черными ботинками — это, кстати, пара Prada.
В осенних коллекциях с лихвой хватает и отсылок к готике, и заигрываний со школьным гардеробом (сентябрьская классика) — так что собрать лук в духе «повседневной Уэнсдэй» не составит труда.
Ретроспорт
Строгое пальто и школьная форма — не единственный образ Уэнсдэй, но основной. Если юная детектив и меняет эти наряды, то на удобные вещи в духе ретроспорта. Футболка с контрастным лонгсливом под ней, свободные темные брюки и удобные массивные ботинки — комбо что для хайкинга, что для осенней прогулки. Тонкие гладкие косички (по-английски — «свиные хвостики», pigtails) и подведенные глаза входят в набор.
Макияж и прическа в стиле Уэнсдэй
Смоки-айз, немного туши для объема и матовый тинт или помада для губ приглушенного винного или вишневого оттенка — повторить макияж Уэнсдэй можно тремя-четырьмя бьюти-продуктами. Никаких румян, сложного контуринга или мудреных лип-комбо. Черный маникюр приветствуется.
Бежевая готика в жизни и на красной ковровой дорожке: образы Дженны Ортеги
Стиль самой Дженны Ортеги за последние пару лет эволюционировал куда заметнее, чем у ее героини в сериале. К промо сериала 22-летняя актриса полностью вжилась в образ «гламурной вампирессы»: на ковровых дорожках и серьезных ивентах Ортега появляется в готических черных нарядах и полупрозрачных скульптурных платьях, напоминающих змеиную кожу. Самое вирусное — облегающее платье из осенней коллекции небольшого, но модного бренда Ashi Studio, имитирующее влажную кожу. Среди локальных марок похожее можно найти у бренда Neegosh.
Офисная готика
Не боится Ортега примерять и более серьезные бренды — например, панковский Vivienne Westwood или даже высоколобый Ann Demeulemeester.
Серый костюм авторства Ann Demeulemeester актриса сочетает с черной блузой с пышными оборками и мощным лип-комбо в духе 90-х — коричневой матовой помадой с заметным контуром.
Изменился и макияж: Дженна высветлила брови, стала делать акцент не только на глаза (классические смоки-айз), но и на губы, выбирая темно-вишневые, винные и коричные оттенки и глянцевый блеск.