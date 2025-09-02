Косплей

Гламурная готочка: повторяем стиль Уэнсдэй Аддамс (и Дженны Ортеги)

К выходу второй части второго сезона «Уэнсдэй» разбираемся, из чего состоит стиль повзрослевшей главной героини в исполнении Дженны Ортеги и как актриса одевается в жизни (спойлер: очень круто).

Black is the new black

Тотальное отрицание каких‑либо цветов, кроме черного (и приглушенных оттенков синего, серого и редких вкраплений белого), строгие силуэты и мрачный макияж — Уэнсдэй повзрослела, но остается верна готике. Стиль Аддамс практически не эволюционирует, да и в целом она не слишком интересуется модой. Куда больше ее интересуют расследования — так заглавным предметом гардероба во втором сезоне становится «пальто сыщика» в духе 60-х. Девушка сочетает его со школьной формой и массивными черными ботинками — это, кстати, пара Prada.

В осенних коллекциях с лихвой хватает и отсылок к готике, и заигрываний со школьным гардеробом (сентябрьская классика) — так что собрать лук в духе «повседневной Уэнсдэй» не составит труда.

Одежда и аксессуары

Lime, 17 999 p.

Gate31, 13 390 p.

Idol, 35 990 p.

Mango, 6999 p.

Befree, 3999 p.

Studio 29, 19 900 p.

Ретроспорт

Строгое пальто и школьная форма — не единственный образ Уэнсдэй, но основной. Если юная детектив и меняет эти наряды, то на удобные вещи в духе ретроспорта. Футболка с контрастным лонгсливом под ней, свободные темные брюки и удобные массивные ботинки — комбо что для хайкинга, что для осенней прогулки. Тонкие гладкие косички (по-английски — «свиные хвостики», pigtails) и подведенные глаза входят в набор.

Одежда и аксессуары

Champion, 3999 p.

Shu, 7790 p.

Befree, 1599 p.

Good Local, 1050 p.

Lime, 1799 p.

Dr. Martens, 24 690 p.

Ostin, 3999 p.

And Wonder, 9950 p.

Макияж и прическа в стиле Уэнсдэй

Смоки-айз, немного туши для объема и матовый тинт или помада для губ приглушенного винного или вишневого оттенка — повторить макияж Уэнсдэй можно тремя-четырьмя бьюти-продуктами. Никаких румян, сложного контуринга или мудреных лип-комбо. Черный маникюр приветствуется.

Палетка теней Vivienne Sabo, 1390 p.

Тушь Heimish, 1133 p.

Тинт для губ Darling, 1410 p.

Набор резинок для волос, 149 р.

Карандаш для глаз Romanovamakeup, 2000 p.

Помада матовая Influence Beauty, 543 p.

Бежевая готика в жизни и на красной ковровой дорожке: образы Дженны Ортеги

Стиль самой Дженны Ортеги за последние пару лет эволюционировал куда заметнее, чем у ее героини в сериале. К промо сериала 22-летняя актриса полностью вжилась в образ «гламурной вампирессы»: на ковровых дорожках и серьезных ивентах Ортега появляется в готических черных нарядах и полупрозрачных скульптурных платьях, напоминающих змеиную кожу. Самое вирусное — облегающее платье из осенней коллекции небольшого, но модного бренда Ashi Studio, имитирующее влажную кожу. Среди локальных марок похожее можно найти у бренда Neegosh.

Одежда и аксессуары

Lime, 13 999 p.

Befree, 1299 р.

Mango, 5999 p.

Idol, 16 990 р.

Tela, 41 700 p.

Novembre, 7990 p.

Офисная готика

Не боится Ортега примерять и более серьезные бренды — например, панковский Vivienne Westwood или даже высоколобый Ann Demeulemeester.

Серый костюм авторства Ann Demeulemeester актриса сочетает с черной блузой с пышными оборками и мощным лип-комбо в духе 90-х — коричневой матовой помадой с заметным контуром.

Одежда и аксессуары

Love Republic, 8249 p.

Love Republic, 4499 p.

Love Republic, 4499 p.

Befree, 1599 p.

Present & Simple, 22 990 p.

Fiorini Oreste, 12 900 p.

Макияж и прическа

Изменился и макияж: Дженна высветлила брови, стала делать акцент не только на глаза (классические смоки-айз), но и на губы, выбирая темно-вишневые, винные и коричные оттенки и глянцевый блеск.

Помада 3ina, 1429 p.

Карандаш для губ Vivienne Sabo, 567 p.

Тушь Climt, 1430 p.

Тональный кушон Dear Dahlia, 3511 p.

Румяна Sergey Naumov, 4390 p.

Палетка теней Eva Mosaic, 1250 p.

Набор для осветления бровей Browxenna, 1082 p.

