Гламурная готочка: повторяем стиль Уэнсдэй Аддамс (и Дженны Ортеги)

Тотальное отрицание каких‑либо цветов, кроме черного (и приглушенных оттенков синего, серого и редких вкраплений белого), строгие силуэты и мрачный макияж — Уэнсдэй повзрослела, но остается верна готике. Стиль Аддамс практически не эволюционирует, да и в целом она не слишком интересуется модой. Куда больше ее интересуют расследования — так заглавным предметом гардероба во втором сезоне становится «пальто сыщика» в духе 60-х . Девушка сочетает его со школьной формой и массивными черными ботинками — это, кстати, пара Prada.