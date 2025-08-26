7 идей, как носить шелковый платок с любым образом и в любую погоду

Платок с кардиганом
Сдержанная роскошь остается с нами еще на один год — по крайней мере, в осенних коллекциях большинства брендов уже показали скромные кардиганы, тонкие свитеры с ромбами, шерстяные поло и прочий статусный трикотаж. К кардигану по фигуре так и просится шелковый платок — лучше всего совсем небольшой, с ярким принтом и повязанный вокруг шеи, классическим способом, то есть узлом со свободными краями, или на манер галстука.
Что покупать
Платок с джинсами
Темный деним плюс яркий платок с принтом — универсальное комбо для тех, кто не любит слишком много украшений и предпочитает ограничиваться одной заметной деталью. Носить платок с денимом можно несколькими способами: повязав на пояс сбоку, как ремень обернув вокруг пояса или пропустив через шлевки джинсов сзади.
Что покупать
Платок с трениками
Простые серые джоггеры и белая футболка — летняя база, которую легко можно проапгрейдить до модного образа с Pinterest вьетнамками и ярким платком на поясе. Повязывайте на талию или бедра широкой треугольной стороной набок. Сверху можно накинуть ветровку — еще один хит грядущей осени.
Что покупать
Платок с платьем
Самое летнее сочетание — расслабленное макси-платье плюс контрастный шелковый платок на талии. Во-первых, отлично разбавляет монохромные образы и оживляет свободные однотонные платья. Во-вторых, позволяет играть с пропорциями, добавляя акцент на талии. Главное условие — платье должно быть однотонным и без лишних деталей: комбинация, А-силуэт или платье-футболка подойдет идеально.
Что покупать
Платок с белой рубашкой или футболкой
Опция для офисных сирен и поклонниц нормкора: простая белая блуза или свободная футболка, синие джинсы — образ классический, даже неловко, — плюс яркий шарф с принтом. Аккуратно повязанный в несколько оборотов или бантом на шее.
Что покупать
Платок с ветровкой
С верхней одеждой на осень все уже понятно: главным хитом стала простенькая ветровка Uniqlo, а также все модели, похожие на нее. В локальном массмаркете и у брендов подороже тоже найдется что‑то похожее: советуем проверить рейлы Shu, Finn Flare, Lime и Befree. Чтобы образ не получился слишком простым (хотя что в этом плохого), можно добавить яркий платок, повязав его на шею или накинув на плечи и закрепив брошью (булавка или значок тоже подойдут) на груди.
Что покупать
Платок с пиджаком
Еще одно комбо, которое можно считать офискорным. Или вечерним — если дополнить образ платьем-комбинацией или топом с кружевом, на тонких бретелях. Хорошо шелковый платок будет смотреться и с фактурными грубыми тканями вроде шерсти — например, с теплым жакетом и водолазкой в рубчик.