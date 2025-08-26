Красивые вещи

7 идей, как носить шелковый платок с любым образом и в любую погоду

С приближением осени легкомысленные луки сменяются сдержанными образами, которые одновременно отсылают к 70-м и бохо, офискору и олд-мани. Главный аксессуар нового сезона — шелковый платок. В многослойных осенних образах он становится ярким акцентом на фоне темных жакетов, классического денима и макси-платьев. Рассказываем, с чем и как его носить.

Платок с кардиганом

Сдержанная роскошь остается с нами еще на один год — по крайней мере, в осенних коллекциях большинства брендов уже показали скромные кардиганы, тонкие свитеры с ромбами, шерстяные поло и прочий статусный трикотаж. К кардигану по фигуре так и просится шелковый платок — лучше всего совсем небольшой, с ярким принтом и повязанный вокруг шеи, классическим способом, то есть узлом со свободными краями, или на манер галстука.

Что покупать

1/6

Lime, 8999 p.

2/6

Rosedena, 750 p.

3/6

Aimclo, 7650 p.

4/6

Курочки, 18 500 р.

5/6

Present & Simple, 24 000 p.

6/6

Ushatava, 15 900 p.

Платок с джинсами

Темный деним плюс яркий платок с принтом — универсальное комбо для тех, кто не любит слишком много украшений и предпочитает ограничиваться одной заметной деталью. Носить платок с денимом можно несколькими способами: повязав на пояс сбоку, как ремень обернув вокруг пояса или пропустив через шлевки джинсов сзади.

Что покупать

1/6

Studio 29, 17 900 p.

2/6

Mango, 499 p.

3/6

Befree, 3599 p.

4/6

Idol, 6990 p.

5/6

Lime, 5999 p.

6/6

Tears Of, 2590 p.

Платок с трениками

Простые серые джоггеры и белая футболка — летняя база, которую легко можно проапгрейдить до модного образа с Pinterest вьетнамками и ярким платком на поясе. Повязывайте на талию или бедра широкой треугольной стороной набок. Сверху можно накинуть ветровку — еще один хит грядущей осени.

Что покупать

1/6

Gate 31, 12 990 p.

2/6

Lusio, 3490 p.

3/6

Studio 29, 5990 p.

4/6

Lime, 1999 p.

5/6

Pitkina, 12 900 p.

6/6

Hermès, 28 900 p.

Платок с платьем

Самое летнее сочетание — расслабленное макси-платье плюс контрастный шелковый платок на талии. Во-первых, отлично разбавляет монохромные образы и оживляет свободные однотонные платья. Во-вторых, позволяет играть с пропорциями, добавляя акцент на талии. Главное условие — платье должно быть однотонным и без лишних деталей: комбинация, А-силуэт или платье-футболка подойдет идеально.

Что покупать

1/6

Idol, 21 990 p.

2/6

Petitjean Paris, 15 000 p.

3/6

Lime, 8 999 p.

4/6

Love Republic, 5999 p.

5/6

Love Republic, 5999 p.

6/6

Leonard, 5900 p.

Платок с белой рубашкой или футболкой

Опция для офисных сирен и поклонниц нормкора: простая белая блуза или свободная футболка, синие джинсы — образ классический, даже неловко, — плюс яркий шарф с принтом. Аккуратно повязанный в несколько оборотов или бантом на шее.

Что покупать

1/6

Lime, 3999 р.

2/6

Furla, 12 000 p.

3/6

Ostin, 2599 р.

4/6

Cocinelli, 15 950 p.

5/6

Sanchy, 15 200 p.

6/6

Bally, 19 150 p.

Платок с ветровкой

С верхней одеждой на осень все уже понятно: главным хитом стала простенькая ветровка Uniqlo, а также все модели, похожие на нее. В локальном массмаркете и у брендов подороже тоже найдется что‑то похожее: советуем проверить рейлы Shu, Finn Flare, Lime и Befree. Чтобы образ не получился слишком простым (хотя что в этом плохого), можно добавить яркий платок, повязав его на шею или накинув на плечи и закрепив брошью (булавка или значок тоже подойдут) на груди.

Что покупать

1/6

Shu, 13 750 p.

2/6

Mellizos, 950 p.

3/6

Finn Flare, 6999 p.

4/6

Lime, 1799 p.

5/6

Lime, 8999 p.

6/6

Radical Chic, 1200 p.

Платок с пиджаком

Еще одно комбо, которое можно считать офискорным. Или вечерним — если дополнить образ платьем-комбинацией или топом с кружевом, на тонких бретелях. Хорошо шелковый платок будет смотреться и с фактурными грубыми тканями вроде шерсти — например, с теплым жакетом и водолазкой в рубчик.

Что покупать

1/6

Ushatava, 45 900 p.

2/6

Engineered Garments, 14 660 p.

3/6

Benetton, 6799 p.

4/6

Black Sigh, 15 000 p.

5/6

Studio 29, 19 900 p.

6/6

Mango, 799 p.

