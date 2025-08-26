7 идей, как носить шелковый платок с любым образом и в любую погоду

С верхней одеждой на осень все уже понятно: главным хитом стала простенькая ветровка Uniqlo, а также все модели, похожие на нее. В локальном массмаркете и у брендов подороже тоже найдется что‑то похожее: советуем проверить рейлы Shu, Finn Flare, Lime и Befree. Чтобы образ не получился слишком простым (хотя что в этом плохого), можно добавить яркий платок, повязав его на шею или накинув на плечи и закрепив брошью (булавка или значок тоже подойдут) на груди.