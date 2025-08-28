Главные скидки лета: Befree, Krakatau, «Спорт-марафон» и еще 11 магазинов

Befree
Российский бренд существует с 2000 года, но только в последние годы смог полноценно завоевать любовь зумеров и миллениалов. Befree позиционируется как бренд «для молодых мечтателей», который следит за актуальными трендами. На сейле можно отыскать летние и демисезонные позиции с огромной скидкой: туфли, базовые майки, футболки с коллаборациями и куртки на осеннюю погоду.
Kixbox
На сайте магазина уличной одежды представлено 40 страниц с большой финальной распродажей культовых стритвир-брендов: Carhartt, Stüssy, Fred Perry, Badblue, The Ragged Priest, Fucking Awesome и других. Нам особенно приглянулись пятипалые Suicoke с подошвой Vibram, футболка от индонезийцев Deva States и толстовка с приветом для бывшего от Carne Bollente.
«Спорт-марафон»
Крупнейший российский магазин для активного отдыха и спорта предлагает более 300 брендов. На сейл ушли снаряжение для походов и кемпинга, а также летняя одежда и обувь. Стоит обратить внимание на кроссовки Hoka One One для долгих прогулок с прочной сеткой и влагозащитной мембраной Gore-Tex, вместительный рюкзак Kailas и стальную термокружку Bobber (кстати, в такие раньше наливали кофе в московской пекарне DNA).
Peak Store
В любимом магазине инфлюэнсеров более 4000 товаров продается со скидкой до 50%. На сайте есть как летние рубашки, майки, юбки или мюли, так и зимние пуховики, варежки и теплые толстовки. Большой выбор обуви.
Grand Street
Проект с элегантной селекцией вещей от порядка 30 марок — Ere, Around, Nasspen, From Saba, Caerus, Krivokoso и других — проводит небольшую распродажу летних нарядов. Фавориты: «голое» платье-комбинация и жакет прямого кроя от Ere, а также кардиган из итальянской пряжи от Around.
Nuw.Store
В кластере мужской и женской одежды можно собрать мультифункциональный гардероб как для горожан, так и для путешественников. На сейле приглянулись вязаный жилет южнокорейского бренда Yeseyesee, рубашка Carne Bollente с эротическим принтом и «брюки маляра» техасской компании Stan Ray.
Kin Store
Летняя распродажа — отличное время, чтобы пополнить гардероб демисезонными вещами и урвать что-то интересное из прошлых коллекций. В Kin Store можно отыскать стеганую куртку Stone Island, куртку-рубашку C.P.Company и кроссовки Salomon XT-4 OG для прогулки в ближайшую кофейню за бамблом.
Lime
На сейле Lime не так много вещей, но кто-то точно найдет себе что-то по душе. Здесь легкая рубашка из вискозы и льна, тонкий кардиган, нежный блейзер и другие интересные штучки.
Studio 29
В Studio 29 стоит заглянуть за легкими и праздничными платьями, аккуратными рубашками и удобной базовой одеждой.
Krakatau
Бренд создает технологичную одежду, которая защищает от ветра, холода и дождя. На сейле есть возможность забрать водостойкий бомбер из экокожи, ветровку с дышащей мембраной, боди спортивного кроя и нейлоновую кепку.
Novayawear
Бренд из Петербурга, который берет за основу образцы спецодежды, спортивной и профессиональной экипировки. Мы влюбились в стеганый двусторонний бомбер, пальто-пиджак из экокожи на тонком утеплителе и вирусившуюся в сети сумку-трансформер, которая несколькими движениями превращается в стильный дождевик-анорак.
JNBY
Аутентичный бренд из Китая проводит финальную распродажу на новую коллекцию. JNBY делает вещи неординарного кроя из натуральных материалов. На сайте можно найти много чего любопытного, из фаворитов: короткое свободное платье, широкие брюки и шорты интересного кроя.
Azalie
«Одежда на каждый день, идеально созданная женщинами для женщин», — гласит описание марки. Рекомендуем присмотреться к куртке из шерсти с интересным воротником, топу с объемными рукавами и пальто в силуэте «трапеция».