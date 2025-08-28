Скидки

Главные скидки лета: Befree, Krakatau, «Спорт-марафон» и еще 10 магазинов

Август подходит к концу, но это не повод расстраиваться. Мы заглянули на сайты наших любимых магазинов и теперь рассказываем, где урвать классные вещи на больших летних распродажах.

Befree

До 70%

Российский бренд существует с 2000 года, но только в последние годы смог полноценно завоевать любовь зумеров и миллениалов. Befree позиционируется как бренд «для молодых мечтателей», который следит за актуальными трендами. На сейле можно отыскать летние и демисезонные позиции с огромной скидкой: туфли, базовые майки, футболки с коллаборациями и куртки на осеннюю погоду.

1/3
Бомбер, 2999 р.
2/3
Куртка, 1999 р.
3/3
Туфли, 1999 р.

Kixbox 

До 50%

На сайте магазина уличной одежды представлено 40 страниц с большой финальной распродажей культовых стритвир-брендов: Carhartt, Stüssy, Fred Perry, Badblue, The Ragged Priest, Fucking Awesome и других. Нам особенно приглянулись пятипалые Suicoke с подошвой Vibram, футболка от индонезийцев Deva States и толстовка с приветом для бывшего от Carne Bollente.

1/3
Толстовка Carne Bollente, 11 495 р.
2/3
Футболка Deva States, 3495 р. 
3/3
Слипоны Suicoke, 14 995 р. 

«Спорт-марафон»

До 50%

Крупнейший российский магазин для активного отдыха и спорта предлагает более 300 брендов. На сейл ушли снаряжение для походов и кемпинга, а также летняя одежда и обувь. Стоит обратить внимание на кроссовки Hoka One One для долгих прогулок с прочной сеткой и влагозащитной мембраной Gore-Tex, вместительный рюкзак Kailas и стальную термокружку Bobber (кстати, в такие раньше наливали кофе в московской пекарне DNA).

1/3
Рюкзак Kailas, 7194 р.
2/3
Термокружка Bobber, 2233 р.
3/3
Кроссовки женские Hoka, 18 620 р.

Peak Store

До 50%

В любимом магазине инфлюэнсеров более 4000 товаров продается со скидкой до 50%. На сайте есть как летние рубашки, майки, юбки или мюли, так и зимние пуховики, варежки и теплые толстовки. Большой выбор обуви. 

1/4
Брюки Collina Strada, 35 370 р.
2/4
Куртка Hiking Patrol, 15 390 р. 
3/4
Варежки Marni, 14 970 р.
4/4
Толстовка Sporty & Rich, 16 170 р.

Grand Street

До 70% 

Проект с элегантной селекцией вещей от порядка 30 марок — Ere, Around, Nasspen, From Saba, Caerus, Krivokoso и других — проводит небольшую распродажу летних нарядов. Фавориты: «голое» платье-комбинация и жакет прямого кроя от Ere, а также кардиган из итальянской пряжи от Around.

1/3
Жакет, 17 940 р.
2/3
Платье, 16 740 р. 
3/3
Кардиган, 9730 р.

Nuw.Store

До 50% 

В кластере мужской и женской одежды можно собрать мультифункциональный гардероб как для горожан, так и для путешественников. На сейле приглянулись вязаный жилет южнокорейского бренда Yeseyesee, рубашка Carne Bollente с эротическим принтом и «брюки маляра» техасской компании Stan Ray.

1/3
Рубашка Carne Bollente, 20 930 р.
2/3
Джинсы Stan Ray, 18 320 р.
3/3
Жилет Yeseyesee, 19 600 р.

Kin Store

До 70% 

Летняя распродажа — отличное время, чтобы пополнить гардероб демисезонными вещами и урвать что-то интересное из прошлых коллекций. В Kin Store можно отыскать стеганую куртку Stone Island, куртку-рубашку C.P.Company и кроссовки Salomon XT-4 OG для прогулки в ближайшую кофейню за бамблом.

1/3
Рубашка C.P.Company, 24 493 р. 
2/3
Кроссовки Salomon, 20 993 р.
3/3
Куртка Stone Island, 47 996 р.

Lime

До 60% 

На сейле Lime не так много вещей, но кто-то точно найдет себе что-то по душе. Здесь легкая рубашка из вискозы и льна, тонкий кардиган, нежный блейзер и другие интересные штучки.

1/3
Кардиган, 1599 р. 
2/3
Рубашка, 2999 р.
3/3
Блейзер, 4999 р.

Studio 29

До 50% 

В Studio 29 стоит заглянуть за легкими и праздничными платьями, аккуратными рубашками и удобной базовой одеждой.

1/3
Рубашка с галстуком, 5990 р. 
2/3
Платье-баллон, 7990 р. 
3/3
Водолазка, 3990 р.

Krakatau

Бренд создает технологичную одежду, которая защищает от ветра, холода и дождя. На сейле есть возможность забрать водостойкий бомбер из экокожи, ветровку с дышащей мембраной, боди спортивного кроя и нейлоновую кепку. 

1/4
Куртка, 13 990 р.
2/4
Боди, 3490 р.
3/4
Кепка, 1990 р.
4/4
Бомбер, 15 990 р.

Novayawear

До 70%

Бренд из Петербурга, который берет за основу образцы спецодежды, спортивной и профессиональной экипировки. Мы влюбились в стеганый двусторонний бомбер, пальто-пиджак из экокожи на тонком утеплителе и вирусившуюся в сети сумку-трансформер, которая несколькими движениями превращается в стильный дождевик-анорак.

1/3
Бомбер, 16 745 р.
2/3
Сумка-дождевик, 12 750 р.
3/3
Пальто, 18 300 р.

JNBY

До 40%

Аутентичный бренд из Китая проводит финальную распродажу на новую коллекцию. JNBY делает вещи неординарного кроя из натуральных материалов. На сайте можно найти много чего любопытного, из фаворитов — короткое свободное платье, широкие брюки и шорты интересного кроя.

1/3
Платье, 23 940 р.
2/3
Шорты, 10 140 р.
3/3
Брюки, 16 740 р.

Azalie

До 50%

«Одежда на каждый день, идеально созданная женщинами для женщин», — гласит описание марки. Рекомендуем присмотреться к куртке из шерсти с интересным воротником, топу с объемными рукавами и пальто в силуэте трапеция.

1/3
Куртка, 29 470 р.
2/3
Топ, 7140 р.
3/3
Пальто, 34 720 р.
