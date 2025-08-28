Главные скидки лета: Befree, Krakatau, «Спорт-марафон» и еще 10 магазинов

Крупнейший российский магазин для активного отдыха и спорта предлагает более 300 брендов. На сейл ушли снаряжение для походов и кемпинга, а также летняя одежда и обувь. Стоит обратить внимание на кроссовки Hoka One One для долгих прогулок с прочной сеткой и влагозащитной мембраной Gore-Tex, вместительный рюкзак Kailas и стальную термокружку Bobber (кстати, в такие раньше наливали кофе в московской пекарне DNA).