Ностальгия

Нулевые вернулись! Рассказываем, как краситься и одеваться, чтобы быть в моде

Цикл моды становится все короче, а колесо трендов вертится быстрее: вслед за девяностыми в моду возвращаются ранние нулевые. Разбираемся, что характерно для образов в духе миллениума и как повторить их сегодня (и не выглядеть нелепо).

Что происходит

Для миллениалов двухтысячные — период счастливого подросткового возраста со сладкими ароматами Escada и джинсами в стразах. Для зумеров — эпоха беспечного детства, когда все казалось стабильным и спокойным. Неудивительно, что именно поколение Z охотнее всего реинкарнирует знакомые образы из нулевых. И даже завело под это емкое обозначение Y2K fashion: по этим ключевым словам в Pinterest и запрещенных соцсетях выпадают образы в духе R’n’B-див и поп-старлеток нулевых, с блестками, заколками-бабочками и микротопами ярких цветов.

Особенно из примет нулевых популярны джинсы с низкой талией со стразами или другим декором, велюровые костюмы а-ля Juicy Couture, укороченные бельевые топы, атласные платья-ночнушки в духе Victoria’s Secret и карго-штаны с камо-принтом (в нулевые такие продавались в канувшем в Лету магазине Jennifer). Знакомые бренды из нулевых — Diesel, Ugg, Tommy Hilfiger, Guess, Juicy Couture — тоже на подъеме. Одни успешно переиспользуют архивы, как Ugg и Diesel, вернув популярность узнаваемым силуэтам уггов и микросумок. Другие смотрят в будущее и охотно экспериментируют: например, Juicy Couture заколлабились с премиум-скейт-брендом Pleasure.

Одна из причин тренда на двухтысячные ― 20-летний цикл, который нередко прослеживается в истории моды. «20 лет — это как раз тот срок, за который новое поколение успевает заинтересоваться модой поколения родителей. Оно еще что‑то смутно помнит, но уже не в деталях — и воспринимает это как милую, любопытную экзотику, которую можно переосмыслить и примерить в свои 20», ― пояснила Лорен Даунинг Питерс, доцент исследований моды в Колумбийском колледже Чикаго, в статье Associated Press, посвященной феномену популярности гламурных нулевых у зумеров. Получается, еще какие‑то три-пять лет — и мы вновь вернемся к инди-романтике и копированию образов Алексы Чанг и Эми Вайнхаус.

А пока разбираем стиль гламурных нулевых на составляющие и рассказываем, как повторить популярные образы Бритни Спирс, Кристины Агилеры, Пэрис Хилтон и Николь Ричи.

Как повторить

Макияж

Смоки-айс, блеск-плампер с густым шиммером, обильный контуринг, бронзер, накладные ресницы — умеренность не свойственна макияжу в духе нулевых. Бьюти-аутсайдер — это, пожалуй, румяна, которые в нулевые интересовали визажистов куда меньше, чем влажное сияние на губах, обильный макияж глаз, подчеркнутые брови и заметный блеск бронзера на скулах.

Никаких матовых помад и теней: сияние, мелкий шиммер и крупные блестки — главные приметы мейка в стиле нулевых. Не обойтись без плотного блеска, бронзера (про слово «деликатный» можете забыть) и туши, придающей объем. Тени для смоки-айс и подводка — по желанию.

Что покупать

1/5

Блеск-плампер Vivienne Sabo, 503 p.

2/5

Тени Sergey Naumov, 3690 p.

3/5

Бронзер-кушон Catrice, 499 p.

4/5

Палетка теней Romanovamakeup, 5700 p.

5/5

Блеск для губ Lancome, 4001 p.

Прическа

Гладкие и прямые волосы, пряди гофре (вспомнили утюжки и вздрогнули!), залитые лаком локоны и множество мелких заколок — первое, что приходит на ум при мысли об узнаваемой прическе из нулевых. Портить волосы стайлерами не рекомендуем, вместо этого советуем запастись мелкими крабиками, чтобы делать прическу с множеством косичек или что‑то вроде укладки в духе «Блондинки в законе».

Что покупать

1/4

Заколка Befree, 599 p.

2/4

Заколки Lime, 599 p.

3/4

Блестящие нити для волос, 379 р.

4/4

Блестки для лица, тела и волос Deco, 339 p.

(Авто)загар

Конечно, в нулевые в ход шел не только безопасный автозагар, но и более сомнительные методы вроде солярия и прожарки у речки со специальным маслом (никто не без греха). Современные бьюти-наработки позволяют получить ровный золотисто-шоколадный оттенок кожи без какого‑либо вреда. Существует услуга моментального загара, где вас покрасят из огромного пульверизатора, — продержится такой загар пару недель, после чего сойдет. Есть и многочисленные домашние автозагары нового поколения — они постепенно проявляются на коже, выглядят естественно и не ложатся пятнами (а такие казусы в нулевые не были редкостью). Ну и бронзер с шиммером никто не отменял — для тела даже есть специальные пудры и BB-кремы.

Что покупать

1/5

Автобронзант-мусс St. Moritz, 1599 p.

2/5

Спрей-автозагар для лица Pusy, 742 p.

3/5

Термальный спрей-автобронзант Uriage, 2296 p.

4/5

Лосьон для тела с эффектом загара Dove, 337 p.

5/5

Капли-концентрат с эффектом загара Beautific, 1494 p.

Будуарные топы

Помимо велюровых худи и обтягивающих футболок, знаковой для моды нулевых вещью стали топы-ночнушки — на тонких бретелях, с кружевом, акцентом на груди и свободным подолом. Чаще всего из гладкой атласной ткани розовых или пастельных оттенков. Такими не брезговали Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян (тогда еще подруги), Бритни Спирс, Кристина Агилера, Гвен Стефани, Линдсей Лохан и другие инфлюэнсерки того времени. Найти что‑то похожее в летних коллекциях-2025 не составит труда: платья и топы-ночнушки вновь на пике популярности.

Что покупать

1/5

Love Republic, 3599 p.

2/5

Mango, 999 p.

3/5

Lime, 3599 p.

4/5

Befree, 999 p.

5/5

Ushatava, 5900 p.

Микроюбки

Сегодня, когда на подиумах и в коллекциях дизайнеров нет господства одной длины или фасона, это кажется удивительным, но в нулевые не существовало других модных юбок, кроме ультимативных мини. Желательно из потертого денима, прямого кроя, с бахромой на подоле или с пышным подолом — но главное, чтобы юбка не опускалась ниже середины бедра. Носить — с бельевым топом и балетками, все как в нулевых.

Что покупать

1/5

Ostin, 999 p.

2/5

Coperni, 41 000 p.

3/5

Finn Flare, 1490 p.

4/5

Love Republic, 3599 p.

5/5

Befree, 799 p.

Джинсы и карго-брюки

Джинсы со стразами, пайетками, блестками и вышивками — заметная деталь хайпбистов из нулевых. Тенденция совершила очередной оборот и вновь оказалась на пике популярности в 2025 году: просто посмотрите на летние и осенние коллекции массмаркета. Расслабленный силуэт из нулевых — низкая посадка, широкие штанины, полная длина — уверенно потеснил классические прямые джинсы. А если не деним, то такие же свободные и широкие карго-брюки — желательно цвета хаки или с камо-принтомКамуфляжный узор..

Что покупать

1/5

Lime, 6999 p.

2/5

Red September, 21 000 p.

3/5

You Wanna, 3585 p.

4/5

Befree, 2999 p.

5/5

Feelz, 4990 p.

Обувь

Нулевые стали эрой танкеток и платформ: вспомните сандалии-мыльницы, босоножки на массивной подошве и кроссовки на каблуке вроде Isabel Marant. Более устойчивая альтернатива — классические балетки, которые носили с велюровыми брюками, джинсами клеш и, конечно, джинсовыми мини. Вариант в духе оголтелого гламура и китча — сапоги-чулки до середины икры с узкими носами и шпилькой. Последние еще придется поискать (лучше всего прошерстить «Авито»), а вот обувь на танкетке и балетки переживают очередную волну популярности — ищите во всех обувных магазинах.

Что покупать

1/6

Obba, 2550 p.

2/6

Lime, 4999 p.

3/6

«Эконика», 42 990 р.

4/6

Lime, 3999 p.

5/6

Diesel, 51 425 p.

6/6

Lera Nena, 8091 p.

Аксессуары

Нулевые не знали умеренности, а аксессуары миллениума — это гламурный китч, помноженный на гиперреализм. Если пояса, то широкие и со стразами, очки — с хромированными линзами и в пол-лица, ногти — длинные, квадратные (и накладные), украшения — крупная бижутерия с камнями. Важные приметы времени: широкие ободки, сумки с монограммами (опять же легко ищутся в ресейле) и невесомые шарфы с принтами (самый стильный, конечно, с черепами от Alexander McQueen).

Что покупать

1/4

Pye Hello Kitty, 21 500 p.

2/4

Louis Vuitton, 45 900 p.

3/4

Befree, 1199 p.

4/4

Набор накладных ногтей Miamitats, 990 p.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами