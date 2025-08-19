Нулевые вернулись! Рассказываем, как краситься и одеваться, чтобы быть в моде

Конечно, в нулевые в ход шел не только безопасный автозагар, но и более сомнительные методы вроде солярия и прожарки у речки со специальным маслом (никто не без греха). Современные бьюти-наработки позволяют получить ровный золотисто-шоколадный оттенок кожи без какого‑либо вреда. Существует услуга моментального загара, где вас покрасят из огромного пульверизатора, — продержится такой загар пару недель, после чего сойдет. Есть и многочисленные домашние автозагары нового поколения — они постепенно проявляются на коже, выглядят естественно и не ложатся пятнами (а такие казусы в нулевые не были редкостью) . Ну и бронзер с шиммером никто не отменял — для тела даже есть специальные пудры и BB-кремы.