Нулевые вернулись! Рассказываем, как краситься и одеваться, чтобы быть в моде

Что происходит
Для миллениалов двухтысячные — период счастливого подросткового возраста со сладкими ароматами Escada и джинсами в стразах. Для зумеров — эпоха беспечного детства, когда все казалось стабильным и спокойным. Неудивительно, что именно поколение Z охотнее всего реинкарнирует знакомые образы из нулевых. И даже завело под это емкое обозначение Y2K fashion: по этим ключевым словам в Pinterest и запрещенных соцсетях выпадают образы в духе R’n’B-див и поп-старлеток нулевых, с блестками, заколками-бабочками и микротопами ярких цветов.
Особенно из примет нулевых популярны джинсы с низкой талией со стразами или другим декором, велюровые костюмы а-ля Juicy Couture, укороченные бельевые топы, атласные платья-ночнушки в духе Victoria’s Secret и карго-штаны с камо-принтом (в нулевые такие продавались в канувшем в Лету магазине Jennifer). Знакомые бренды из нулевых — Diesel, Ugg, Tommy Hilfiger, Guess, Juicy Couture — тоже на подъеме. Одни успешно переиспользуют архивы, как Ugg и Diesel, вернув популярность узнаваемым силуэтам уггов и микросумок. Другие смотрят в будущее и охотно экспериментируют: например, Juicy Couture заколлабились с премиум-скейт-брендом Pleasure.
Одна из причин тренда на двухтысячные ― 20-летний цикл, который нередко прослеживается в истории моды. «20 лет — это как раз тот срок, за который новое поколение успевает заинтересоваться модой поколения родителей. Оно еще что‑то смутно помнит, но уже не в деталях — и воспринимает это как милую, любопытную экзотику, которую можно переосмыслить и примерить в свои 20», ― пояснила Лорен Даунинг Питерс, доцент исследований моды в Колумбийском колледже Чикаго, в статье Associated Press, посвященной феномену популярности гламурных нулевых у зумеров. Получается, еще какие‑то три-пять лет — и мы вновь вернемся к инди-романтике и копированию образов Алексы Чанг и Эми Вайнхаус.
А пока разбираем стиль гламурных нулевых на составляющие и рассказываем, как повторить популярные образы Бритни Спирс, Кристины Агилеры, Пэрис Хилтон и Николь Ричи.
Как повторить
Макияж
Смоки-айс, блеск-плампер с густым шиммером, обильный контуринг, бронзер, накладные ресницы — умеренность не свойственна макияжу в духе нулевых. Бьюти-аутсайдер — это, пожалуй, румяна, которые в нулевые интересовали визажистов куда меньше, чем влажное сияние на губах, обильный макияж глаз, подчеркнутые брови и заметный блеск бронзера на скулах.
Никаких матовых помад и теней: сияние, мелкий шиммер и крупные блестки — главные приметы мейка в стиле нулевых. Не обойтись без плотного блеска, бронзера (про слово «деликатный» можете забыть) и туши, придающей объем. Тени для смоки-айс и подводка — по желанию.
Что покупать
Прическа
Гладкие и прямые волосы, пряди гофре (вспомнили утюжки и вздрогнули!), залитые лаком локоны и множество мелких заколок — первое, что приходит на ум при мысли об узнаваемой прическе из нулевых. Портить волосы стайлерами не рекомендуем, вместо этого советуем запастись мелкими крабиками, чтобы делать прическу с множеством косичек или что‑то вроде укладки в духе «Блондинки в законе».
Что покупать
(Авто)загар
Конечно, в нулевые в ход шел не только безопасный автозагар, но и более сомнительные методы вроде солярия и прожарки у речки со специальным маслом (никто не без греха). Современные бьюти-наработки позволяют получить ровный золотисто-шоколадный оттенок кожи без какого‑либо вреда. Существует услуга моментального загара, где вас покрасят из огромного пульверизатора, — продержится такой загар пару недель, после чего сойдет. Есть и многочисленные домашние автозагары нового поколения — они постепенно проявляются на коже, выглядят естественно и не ложатся пятнами (а такие казусы в нулевые не были редкостью). Ну и бронзер с шиммером никто не отменял — для тела даже есть специальные пудры и BB-кремы.
Что покупать
Будуарные топы
Помимо велюровых худи и обтягивающих футболок, знаковой для моды нулевых вещью стали топы-ночнушки — на тонких бретелях, с кружевом, акцентом на груди и свободным подолом. Чаще всего из гладкой атласной ткани розовых или пастельных оттенков. Такими не брезговали Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян (тогда еще подруги), Бритни Спирс, Кристина Агилера, Гвен Стефани, Линдсей Лохан и другие инфлюэнсерки того времени. Найти что‑то похожее в летних коллекциях-2025 не составит труда: платья и топы-ночнушки вновь на пике популярности.
Что покупать
Микроюбки
Сегодня, когда на подиумах и в коллекциях дизайнеров нет господства одной длины или фасона, это кажется удивительным, но в нулевые не существовало других модных юбок, кроме ультимативных мини. Желательно из потертого денима, прямого кроя, с бахромой на подоле или с пышным подолом — но главное, чтобы юбка не опускалась ниже середины бедра. Носить — с бельевым топом и балетками, все как в нулевых.
Что покупать
Джинсы и карго-брюки
Джинсы со стразами, пайетками, блестками и вышивками — заметная деталь хайпбистов из нулевых. Тенденция совершила очередной оборот и вновь оказалась на пике популярности в 2025 году: просто посмотрите на летние и осенние коллекции массмаркета. Расслабленный силуэт из нулевых — низкая посадка, широкие штанины, полная длина — уверенно потеснил классические прямые джинсы. А если не деним, то такие же свободные и широкие карго-брюки — желательно цвета хаки или с камо-принтомКамуфляжный узор..
Что покупать
Обувь
Нулевые стали эрой танкеток и платформ: вспомните сандалии-мыльницы, босоножки на массивной подошве и кроссовки на каблуке вроде Isabel Marant. Более устойчивая альтернатива — классические балетки, которые носили с велюровыми брюками, джинсами клеш и, конечно, джинсовыми мини. Вариант в духе оголтелого гламура и китча — сапоги-чулки до середины икры с узкими носами и шпилькой. Последние еще придется поискать (лучше всего прошерстить «Авито»), а вот обувь на танкетке и балетки переживают очередную волну популярности — ищите во всех обувных магазинах.
Что покупать
Аксессуары
Нулевые не знали умеренности, а аксессуары миллениума — это гламурный китч, помноженный на гиперреализм. Если пояса, то широкие и со стразами, очки — с хромированными линзами и в пол-лица, ногти — длинные, квадратные (и накладные), украшения — крупная бижутерия с камнями. Важные приметы времени: широкие ободки, сумки с монограммами (опять же легко ищутся в ресейле) и невесомые шарфы с принтами (самый стильный, конечно, с черепами от Alexander McQueen).
Что покупать