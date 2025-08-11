На (микро)игле: что такое спикулы и кому подойдет косметика с этим компонентом

Использовать средства со спикулами стоит строго по инструкции: обычно не чаще 2–3 раз в неделю (если в инструкции к продукту не заявлено другое). После нанесения средства кожа может реагировать покалываниями и покраснениями — это нормально. Если краснота держится долго, появляется отек или зуд, от продукта стоит отказаться. Или начать с менее агрессивного средства: концентрация спикул обычно указана на упаковке . Чем она ниже, тем менее выраженной будет реакция кожи. Как, впрочем, и эффект, но начинать все равно лучше с неконцентрированных продуктов. Также стоит учесть, что всю косметику со спикулами необходимо использовать в сочетании с SPF-кремами, так как после микроигл кожа становится более чувствительной к солнцу .