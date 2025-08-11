На (микро)игле: что такое спикулы и кому подойдет косметика с этим компонентом

Кусачий ингредиент
Спикулы — это микроскопические иглы, которые получают из минеральных скелетов пресноводных губок. Конечно, размер частиц (в составе средства компонент будет обозначен как «hydrolyzed sponge», «spongilla spicules») настолько мал, что никаких настоящих иголок в сыворотке вы не разглядите. Но после нанесения почувствуете «спецэффекты» — от легкого покалывания и холодка до ощутимых укусов и пощипывания.
Спикулы могут быть доставщиками пептидов, гиалуроновой кислоты, ретинола, ниацинамидов и других активных компонентов. Бонусом идет стимулирующий эффект: иголочки раздражают кожу и способствует ее регенерации (ускоряют обновление).
Спикулы будут уместны в косметике с антивозрастным эффектом, а также подойдут тем, кто борется с пигментацией, постакне, неровным или тусклым тоном кожи. Кому стоит быть поосторожнее с иголочками, так это обладательницам (и обладателям) розацеа, купероза, акне в активной фазе и чувствительной кожи.
Использовать средства со спикулами стоит строго по инструкции: обычно не чаще 2–3 раз в неделю (если в инструкции к продукту не заявлено другое). После нанесения средства кожа может реагировать покалываниями и покраснениями — это нормально. Если краснота держится долго, появляется отек или зуд, от продукта стоит отказаться. Или начать с менее агрессивного средства: концентрация спикул обычно указана на упаковке. Чем она ниже, тем менее выраженной будет реакция кожи. Как, впрочем, и эффект, но начинать все равно лучше с неконцентрированных продуктов. Также стоит учесть, что всю косметику со спикулами необходимо использовать в сочетании с SPF-кремами, так как после микроигл кожа становится более чувствительной к солнцу.
К каким средствам присмотреться
Сыворотки
Омолаживающая ампула с микроиглами Medicube, 2490 p.
Сыворотка с легкой гелевой текстурой улучшает плотность и эластичность кожи, сокращает морщины и дает здоровое сияние.
Антивозрастная сыворотка-активатор для лица со спикулами Maxclinic, 4845 р.
Обещает все лучшее сразу: успокаивает кожу, улучшает тон, повышает эластичность, восстанавливает защитный барьер, увлажняет и омолаживает.
Подтягивающая сыворотка с ретинолом и микроиглами Celimax, 3310 р.
Заряженная сыворотка работает по технологии A-Shot на базе микроигл: они открывают доступ к проникновению ретинола, который стимулирует обновление клеток, улучшает текстуру кожи и способствует выравниванию тона. Подойдет тем, кто борется с гиперпигментацией и постакне.
Восстанавливающая сыворотка для лица с центеллой и спикулами Derma Factory, 1199 p.
Восстанавливающая сыворотка с центеллой и спикулами стимулирует активную регенерацию кожи и уменьшает покраснения (но сразу после нанесения они могут усилиться — пугаться не стоит).
Сыворотка с микроиглами для лица Arocell, 4690 р.
Рабочая антивозрастная сыворотка с коллагеновыми спикулами 3-го поколения. Питает и увлажняет кожу, стимулируют выработку коллагена и эластина.
Сыворотка-активатор для лица Oarete, 6300 p.
Мощная антивозрастная сыворотка содержит 365 000 микроскопических гидролизованных спикул пресноводной губки. Способствует уменьшению морщин, питает и увлажняет кожу.
Кремы
Крем-активатор для лица Dr. Hurtina, 4100 p.
Базовый крем для кожи 30+: питает, увлажняет без липкости, стимулирует синтез коллагена, разглаживает мелкие морщинки, осветляет пигментацию и подтягивает овал лица.
Интенсивный обновляющий крем для лица с бакучиолом и спикулами Derma Factory, 1790 p.
Бодрая корейская марка в доступном ценовом сегменте. Крем стимулирует процессы обновления и повышения упругости кожи. Выравнивает тон и борется с пигментацией и постакне.
Крем для лица Dr. Melaxin, 2410 p.
Основное действующее вещество в этом креме, которое доставляют спикулы, — цианокобаламин (витамин В12). Он восстанавливает кожу лица и обладает успокаивающим действием. Подойдет для тонкой и чувствительной кожи.
Антивозрастной крем для лица с ниацинамидами и спикулами Chary, 2275 р.
Выраженный лифтинг-эффект и активная регенерация кожи, подойдет для кожи 40+.
Локальный крем с микроиглами и чесноком VT Cosmetics, 1850 р.
Точечное средство для кожи, склонной к акне и постакне. Крем с микроиглами и чесноком подавляет очаги воспалений и способствует их заживлению без образования постакне. Обладает антибактериальным свойством, предотвращает появление черных точек.
Другие средства
Двухфазная тканевая маска с микроиглами JMsolution, 130 р.
Тканевая маска с микроиглами увлажняет кожу, предотвращает обезвоженность и стянутость, выравнивает тон и придает коже сияние. За такую цену о большем и мечтать не приходится.
Патчи-филлеры для лица с микроиглами гиалуроновой кислоты Pruveme, 446 p.
Патчи-филлеры с микроиглами — что‑то вроде экспресс-маски с эффектом холодка и покалывания. В составе гиалуроновая кислота, которая питает и увлажняет кожу, а заодно убирает мелкие морщинки.
Маска-скраб с микроиглами Skinphoria, 660 p.
Спикулы встречаются и в масках. В этой они отвечают за мягкий шлифующий эффект, очищение, сужение пор и выравнивание рельефа кожи. А экстракты полыни, ксимении и подорожника способствуют увлажнению кожи.
Блеск-плампер для губ с микроиглами Unleashia, 1190 p.
Микроиглы в декоративной косметике скорее редкость, но в этом блеске-плампере они есть и отвечают за временное увеличение объема губ за счет того самого покалывания и легкого отека.