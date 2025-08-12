Зато сам: 5 историй о ремонте, который пошел не по плану

Потолок со сталактитами
Ведущий координатор в ИТ-компании
Опыт ремонта у нас с мужем немаленький. Детство я провела в сибирской деревне, где научилась побелке и покраске. В Братске вышла замуж, муж натягивал потолки, и мы вместе клеили обои, стелили линолеум. А переехав в Санкт-Петербург, мы начали сами строить дом в пригороде. Установили крышу и окна, провели отопление, обшили гипсокартоном потолки и взялись за внутреннюю отделку — уже тогда поняли, как это трудно.
Потом мы продали дом и нашли свою небольшую, но уютную квартиру в спальном районе на севере города. Захотелось освежить и ее, поэтому обновили обои, пол, дело дошло и до потолка. Он оказался кривым, и я решила исправить ситуацию декоративной штукатуркой с фактурой «Карта мира».
Первый слой получился ровным, но я забыла про грунтовку. Соскребла его, с горем пополам намазала заново, попутно превратив себя и кошку в блондинок. Дальше работала шпателем, но при выравнивании моя штукатурка осыпалась, кусочки висели… А спина уже попрощалась со мной. Получился потолок со «сталактитами», как в пещере. Муж, который видел все мои старания, сказал, что ему нравится. Вот и живем теперь с вымученным мной потолком — зато сама. В следующем году хочу найти профессионала и сменить «пещеру» на ровный белый потолок.
Чтобы исправить ситуацию с неровностями, можно дать неудачному слою полностью высохнуть, соскоблить все осыпавшиеся части и полностью зашлифовать потолок теркой с крупной наждачкой, сглаживая рельеф. Затем заново загрунтовать тонким слоем. Получится потолок со слегка неоднородной фактурой — эта база под будущий идеальный ремонт.
Нанесение декоративной штукатурки на потолок занимает у нас от полутора до трех рабочих дней. Первый день посвящаем подготовке — это демонтаж старого покрытия, грунтовка в два слоя с просушкой между ними и выравнивание. Второй — нанесение декоративного слоя и финишное структурирование.
Если решите взяться за задачу самостоятельно, обязательно купите телескопическую ручку-удлинитель — это настоящее спасение для спины. Кроме того, подберите надежные строительные козлы, металлическую или пластиковую кельму, шпатель (лучше два — широкий и узкий), уровень и валик для грунтовки.
Самый дорогой ремонт лампы
Руководитель направления банковских продаж
Практически все ремонтирую сам. Попытался починить настольную лампу с износившимся проводом, но в этот раз зачистить контакты удалось только ценой сломанной пломбы.
Сначала снимал изоляцию руками, но получалось плохо, провод выскальзывал из рук. Решил, что зубами получится зацепить покрепче — видимо, дернул слишком резко, и вылетел кусок пломбы. Пришлось лицезреть свет лампы в кресле у стоматолога, а настольную осталось только заменить.
Такой ремонт зубами у меня занял бы пару минут, но быстрее и безопаснее зачистить контакты специальным инструментом. Вообще, срок службы проводов в настольных лампах зачастую ограничен, поэтому рекомендовал бы заменить провод целиком — он продается готовый, с вилкой и выключателем.
Без специального образования и опыта электроприборы можно просто включать в розетку и использовать по назначению. В любом другом случае стоит обратиться к специалисту.
Хаски в краске
Экс-журналист
Когда мы с парнем решили переехать из съемной в его квартиру, которая долгие годы сдавалась, то начали с ремонта. Он работал в офисе, а у меня была удаленка, и я придумала сама покрасить полы к его приходу.
Четко следовала инструкциям из видео, и все было идеально, пока я не решила, что можно пройтись по свежеокрашенному полу. Скользко было так, будто я зашла не в комнату, а на каток: я поехала на ногах, потом на коленях, в краске было даже лицо. Остановилась у стены, оставив за собой следы, как у неуклюжего животного из передачи Дроздова. В попытках подняться я ухватилась за дверь. В итоге в краске было все вокруг: дверь, одежда и даже зашедший в комнату хаски.
Выражение лица парня, который пришел с работы, было бесценно. Наверное, поэтому ему было не страшно жениться на мне — думал, что я уже выдала всю базу. Одежду мы выкинули, сами облились маслом и отмывались. А ремонт родители решили делать с нуля.
Покраска — рабочая идея, если ваш пол в хорошем состоянии, но вас не устраивает его внешний вид. Но такое решение не подойдет для плитки, ламината и линолеума.
Чтобы избежать «катка», подождите как минимум 4–6 часов до аккуратного прохода, и 24–48 часов (а иногда и неделю) до полного высыхания. Всегда смотрите инструкцию на банке конкретной краски — там указаны точные временные рамки для «на отлип» (когда не липнет к пальцу), «на проход» и «на полную нагрузку».
Подготовка — 80% успеха! Пол должен быть идеально чистым, сухим, обезжиренным. Гладкие поверхности нужно отшлифовать для шероховатости. Закройте пленкой и малярным скотчем плинтусы, стены, двери и мебель. Обязательно работайте при открытых окнах.
Для деревянного пола подойдет алкидная эмаль, для бетонного — эпоксидные или полиуретановые краски. Наносите минимум два слоя, каждый перпендикулярно предыдущему, и ждите до полного высыхания. В конце можно нанести лак — это увеличит износостойкость покрытия.
Ремонт смесителя с сюрпризом
Стоматолог
Пытались с мужем починить кран на раковине в ванной, в итоге сломали кран и отвалилась раковина. Это была первая и, видимо, последняя попытка самостоятельного ремонта.
Кран и нижняя часть смесителя сильно качались. Муж изучил инструкцию в интернете, и мы вдвоем приступили к ремонту, но неудачно надавили на всю конструкцию, и раковина рухнула. Как мы узнали от специалиста позже, она была просто приклеена к стене. Хотели бесплатно починить все сами, но вышло все наоборот — в два раза дороже и дольше.
Бывает так, что смеситель проще заменить, чем ремонтировать. Например, если со временем появились дефекты в посадочных зонах. С этой задачей можно справиться самостоятельно, но нужно понимать, что существуют риски — например, сломать эксцентрикиСоединительные элементы для установки смесителя на стену или оторвать уголок от трубопровода. У опытного мастера замена или ремонт смесителя занимает не дольше 15 минут.
В случае Ольги раковина была прикреплена ненадежно — новичку действительно сложно все предусмотреть. Зачастую для работы со смесителем двигать или снимать раковину не обязательно.
Методом проб и ошибок
Рекрутер
Решил наконец-то начать ремонт в квартире. Почитал статьи в интернете, посмотрел пару видео — вроде все просто. Купил инструменты, материалы, настроился на работу.
Начал со штукатурки стены. Наносил материал аккуратно, но через пару дней покрытие начало отслаиваться в нескольких местах. Оказалось, я забыл про грунтовку. Пришлось переделывать. Взялся за поклейку виниловых обоев. Несмотря на то что все делал по инструкции, в одном месте они пошли пузырями, а в углу не хватило буквально 10 сантиметров — пришлось срочно искать такой же рулон. В магазине, конечно, его уже не было. А меня предупреждали, что лучше брать с запасом.
Через месяц понял, что потратил больше времени и денег, чем если бы сразу нанял профессионалов. Нашел бригаду и учился у мастеров — как правильно подготовить помещение (спойлер: вынести всю мебель, а не передвигать туда-сюда), сколько материалов закупать. Ремонт закончили за четыре дня. Мораль: иногда лучше доверить работу специалистам, чем потом исправлять собственные косяки.
Очень важно правильно подготовить стену перед поклейкой обоев: удалите старое покрытие, скорректируйте шпаклевкой любые дефекты, отшлифуйте неровности. После этого — грунтовка глубокого проникновения, желательно нанести ее дважды и дать высохнуть 3–4 часа.
Чтобы не появились пузыри, убедитесь, что температура в комнате составляет 18–22 градуса, и не допускайте сквозняков — окна и двери должны быть закрыты. Наносите клей на стену, а не на обои (исключение — тяжелые флизелиновые), двигайте валик от центра к краям, чтобы избавиться от воздуха, и не растягивайте полотно, а прикладывайте сверху вниз, слегка прижимая.
Представим, что пузырь все же появился. Оцените ситуацию: если клей еще влажный, приподнимите край обоев шпателем, смажьте клеем, прокатайте валиком, если уже высох — проколите его иглой, прижмите тряпкой и валиком или введите шприцем немного разведенного с водой клея.
А чтобы обоев точно хватило, купите как минимум один дополнительный рулон на комнату.
Иногда ремонт превращается из увлекательного проекта в черную дыру, в которой пропадает время, деньги и надежда на счастливый конец. В такие моменты самое мудрое решение — делегировать задачу профессионалу.
