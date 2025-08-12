Зато сам: 5 историй о ремонте, который пошел не по плану

Четко следовала инструкциям из видео, и все было идеально, пока я не решила, что можно пройтись по свежеокрашенному полу. Скользко было так, будто я зашла не в комнату, а на каток : я поехала на ногах, потом на коленях, в краске было даже лицо. Остановилась у стены, оставив за собой следы, как у неуклюжего животного из передачи Дроздова. В попытках подняться я ухватилась за дверь. В итоге в краске было все вокруг: дверь, одежда и даже зашедший в комнату хаски.