Достаю из широких штанин: брюки аладдины вернулись, и теперь это тренд. Вот 20 вариантов

Аладдины, или шаровары, — широкие и свободные брюки, сужающиеся книзу (просто представьте наряд Жасмин из диснеевского мультфильма «Аладдин») — неожиданно превратились в главный хит лета.

Главный хит лета

С одной стороны, понять тенденцию можно: в жару удобно носить свободные брюки из невесомой ткани. С другой — многим до сих пор кажется комичным гипертрофированный объем и узкие манжеты на ногах: всплывают детские воспоминания о «шароварчиках», которые приходилось примерять на картонке на рынке, а потом носить дома (выходить на улицу в таком, конечно, никто не собирался).

Для тех, кто преодолел детскую травму, до сих пор вдохновляется образами Жасмин из «Аладдина» или просто любит объемные вещи и необычные силуэты, собрали 20 вариантов модных шаровар и рассказываем, с чем их носить.

Светлые

Легкие, свободные, из светлой ткани — такие аладдины подойдут для самых жарких летних дней. Выбирайте модели из шифона, искусственного шелка, штапеляТонкая смесовая ткань из хлопка и вискозы. или вискозы: эти материалы создают красивые складки, хорошо держат объем и не будут слишком теплыми. Носить с ярким кроп-топом, микрофутболкой с тропическими цветами, корсетом или обтягивающим лонгсливом. В общем, с чем‑то не слишком объемным, чтобы уравновесить пропорции.

1/5

Charmstore, 6990 p.

2/5

Befree, 2999 p.

3/5

Ivolga, 8200 p.

4/5

Muus, 18 000 p.

5/5

2Mood, 6980 p.

Спортивные

Самый нейтральный вариант: выглядят не слишком ориентально или нарядно, хорошо смотрятся с вьетнамками, кроссовками или кедами. Сверху можно надеть хоть нарядный топ, хоть растянутую футболку. На лето выбирайте легкие трикотажные модели, а плотный футер оставьте для прохладных вечеров и осени (в осеннем сезоне аладдины останутся заметным трендом).

1/5

Sorry, I’m Not, 11 000 p.

2/5

Darde, 11 900 p.

3/5

Love Republic, 2999 p.

4/5

You Wanna, 10 950 p.

5/5

Lime, 3599 p.

Темные

А это уже вполне себе вечерне-офисная база: темные шаровары хорошо смотрятся с расслабленными футболками и не слишком объемными рубашками, топами в бельевом стиле и короткими облегающими футболками. Поверх можно накинуть жакет, на ноги обуть мюли или вьетнамки на небольшом каблуке. Лук целеустремленной corporate girl готов.

1/5

Idol, 16 990 p.

2/5

Namelazz, 14 600 p.

3/5

Voishe, 13 990 p.

4/5

Mango, 6999 p.

5/5

Seebÿme, 24 000 p.

Коктейльные

Все виды полупрозрачных, экстраобъемных или богато декорированных аладдинов отлично подойдут для вечерних выходов и летних фестивалей. Легкая ткань и объемный силуэт хорошо сочетаются со строгими пиджаками в духе пауэр-дрессинга или жаккардовыми жакетами в духе 1960-х.

1/5

May of May, 21 000 p.

2/5

Rudy I Eye, 20 000 p.

3/5

Lime, 3999 p.

4/5

Say No More, 24 000 p.

5/5

Namelazz, 22 400 p.

