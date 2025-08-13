Достаю из широких штанин: брюки аладдины вернулись, и теперь это тренд. Вот 20 вариантов

Главный хит лета
С одной стороны, понять тенденцию можно: в жару удобно носить свободные брюки из невесомой ткани. С другой — многим до сих пор кажется комичным гипертрофированный объем и узкие манжеты на ногах: всплывают детские воспоминания о «шароварчиках», которые приходилось примерять на картонке на рынке, а потом носить дома (выходить на улицу в таком, конечно, никто не собирался).
Для тех, кто преодолел детскую травму, до сих пор вдохновляется образами Жасмин из «Аладдина» или просто любит объемные вещи и необычные силуэты, собрали 20 вариантов модных шаровар и рассказываем, с чем их носить.
Светлые
Легкие, свободные, из светлой ткани — такие аладдины подойдут для самых жарких летних дней. Выбирайте модели из шифона, искусственного шелка, штапеляТонкая смесовая ткань из хлопка и вискозы. или вискозы: эти материалы создают красивые складки, хорошо держат объем и не будут слишком теплыми. Носить с ярким кроп-топом, микрофутболкой с тропическими цветами, корсетом или обтягивающим лонгсливом. В общем, с чем‑то не слишком объемным, чтобы уравновесить пропорции.
Спортивные
Самый нейтральный вариант: выглядят не слишком ориентально или нарядно, хорошо смотрятся с вьетнамками, кроссовками или кедами. Сверху можно надеть хоть нарядный топ, хоть растянутую футболку. На лето выбирайте легкие трикотажные модели, а плотный футер оставьте для прохладных вечеров и осени (в осеннем сезоне аладдины останутся заметным трендом).
Темные
А это уже вполне себе вечерне-офисная база: темные шаровары хорошо смотрятся с расслабленными футболками и не слишком объемными рубашками, топами в бельевом стиле и короткими облегающими футболками. Поверх можно накинуть жакет, на ноги обуть мюли или вьетнамки на небольшом каблуке. Лук целеустремленной corporate girl готов.
Коктейльные
Все виды полупрозрачных, экстраобъемных или богато декорированных аладдинов отлично подойдут для вечерних выходов и летних фестивалей. Легкая ткань и объемный силуэт хорошо сочетаются со строгими пиджаками в духе пауэр-дрессинга или жаккардовыми жакетами в духе 1960-х.