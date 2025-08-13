Достаю из широких штанин: брюки аладдины вернулись, и теперь это тренд. Вот 20 вариантов

С одной стороны, понять тенденцию можно: в жару удобно носить свободные брюки из невесомой ткани. С другой — многим до сих пор кажется комичным гипертрофированный объем и узкие манжеты на ногах: всплывают детские воспоминания о «шароварчиках», которые приходилось примерять на картонке на рынке, а потом носить дома (выходить на улицу в таком, конечно, никто не собирался).