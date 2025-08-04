«Маска Ганнибала Лектера»: почему в сети раскритиковали бандаж для лица от Ким Кардашьян

Пользовательница @rachelcook2020 обращает внимание, что женщины в возрасте и так чувствуют давление из‑за старения, а компания Skims пользуется этим. «Это некрасиво и никак не связано с медицинскими исследованиями. Ты не можешь заклеить кожу скотчем и думать, что это поможет. Старение вызвано распадом коллагена, а тейпирование не поможет в увеличении его выработки. Вы должны быть реалистами и понимать, что такие люди, как Ким Кардашьян, тратят астрономическую сумму денег, стремясь сохранить или улучшить свою внешность. Они делают подтяжку лица, лазерную шлифовку, вводят ботокс, ставят нити. И ни одну из этих услуг не заменит использование бандажа для лица», — напоминает блогерша.