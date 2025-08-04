«Маска Ганнибала Лектера»: почему в сети раскритиковали бандаж для лица от Ким Кардашьян

Несколько дней назад Ким Кардашьян представила первый бьюти-продукт своего бренда нижнего белья Skims — бандаж для лица под названием Seamless Sculpt Face Wrap. Производители утверждают, что это «первая в истории инновация для лица, изготовленная из фирменной моделирующей ткани и обогащенная коллагеновыми нитями для ультрамягкой поддержки челюсти». Бандаж предлагают надевать на ночь. Новинка представлена в двух цветах — светлом Clay и более темном Cocoa — и стоит 48 долларов (3850 рублей).
На сайте Skims появились фотографии корректирующего белья, которое закрывает голову, подбородок и шею, оставляя открытыми уши и затылок. Хоть повязку и раскупили в первый день продаж, ее раскритиковали врачи и пользователи.
Специалисты утверждают, что такой бандаж способен убрать отек, но «никогда не даст потребителю желаемого результата». Пластический хирург под ником @doctoryoun отмечает, что ношение маски никак не поможет сделать овал лица более четким. Покупатель, по его словам, лишь впустую потратит деньги.
«Это одна из самых тупых вещей, что я видел. Вероятно, модели уже подтянули лицо, а потом надели этот бандаж. Это натолкнуло Ким на мысль: „А может, я смогу продавать это по 48 долларов?“», — поясняет он. Медик добавляет, что есть несколько способов подтянуть кожу, но бьюти-продукт с этим точно не поможет.
С ним согласна и стоматолог @dentara__. Женщина утверждает, что нет никаких научных доказательств эффективности Seamless Sculpt Face Wrap.
«Если тебе удалят зуб мудрости, маска поможет с отеком. Но на самом деле ее основное действие — оказание легкого давления, похожего на эффект компрессионных носков. Бандаж способен уменьшить отек в области челюсти, однако если у вас там все опухло, а вы еще сдавливаете это место, скорее всего, это вызовет отеки под глазами», — предупреждает врач.
Косметолог-инъекционист @morganking.pa признается, что никогда бы не потратила деньги на покупку этой маски. Она советует вместо нее приобрести другие продукты, которые точно принесут пользу, — нетонированный солнцезащитный крем за 50 долларов, средство от прыщей за 45 долларов, ботокс для бровей за 60, скин-кап за 52 или козырек с широкими полями за 40 долларов.
«Если вы действительно хотите выглядеть устрашающе, то можете прийти ко мне, и я дам вам два куска марли бесплатно. Будете носить такую маску целый день, и вам не нужно будет тратить 48 долларов», — шутит девушка.
Врач-эстетист Анна Андриенко тоже считает, что такие «обертывания для лица» не способны подтянуть кожу: «В лучшем случае они могут задержать жидкость в краткосрочной перспективе. В худшем — чрезмерное использование маски может привести к раздражению кожи, высыпаниям или проблемам с кровообращением при слишком длительном и плотном ношении».
Вопросы возникают не только по поводу медицинской эффективности бьюти-продукта. Некоторые блогеры уверены, что такие продукты внушают женщинам комплексы, подрывают уверенность в себе и заставляют чувствовать себя некрасивыми.
«Может, мы просто не будем думать, что наши лица и тела уродливы и что нам нужны 48 долларов, чтобы изменить это? Наука не подтверждает эффективность этого аксессуара. Это просто еще один продукт от Skims, который транслирует, что вы выглядите не так хорошо. Не слушайте их», — советует девушка с ником @sexedwithdb.
Тиктокерша @byoudi_bodyimage называет маску «инструментом для пыток». «Ким Кардашьян ненавидит женщин. Она выпустила продукт, который внушает девушкам, что им нужно изменить свое тело, потому что они не соответствуют странным стандартам красоты. Многие люди, не разбирающиеся в уходе за кожей, при упоминании коллагена ожидают от него антивозрастного эффекта, однако эта повязка не оказывает никакого действия», — рассказывает она.
Пользовательница @rachelcook2020 обращает внимание, что женщины в возрасте и так чувствуют давление из‑за старения, а компания Skims пользуется этим. «Это некрасиво и никак не связано с медицинскими исследованиями. Ты не можешь заклеить кожу скотчем и думать, что это поможет. Старение вызвано распадом коллагена, а тейпирование не поможет в увеличении его выработки. Вы должны быть реалистами и понимать, что такие люди, как Ким Кардашьян, тратят астрономическую сумму денег, стремясь сохранить или улучшить свою внешность. Они делают подтяжку лица, лазерную шлифовку, вводят ботокс, ставят нити. И ни одну из этих услуг не заменит использование бандажа для лица», — напоминает блогерша.
«Этот продукт просто ужасен. Последнее, что нам нужно, — это навязывать впечатлительным юным девушкам, что им нужен этот бандаж», — пишет одна из пользовательниц Reddit под ником @stankyouvrymuch. «Такая маска нужна скорее тем, кто сделал липосакцию. Как послеоперационная помощь», — добавляет @lanaspeachlipgloss.
Некоторые пользователи сравнили новый аксессуар от звезды реалити-шоу с маской Ганнибала Лектера из культового триллера «Молчание ягнят». Персонажа сыграл Энтони Хопкинс, который уже успел примерить новинку.
«Привет, Ким, я уже чувствую себя на 10 лет моложе», — говорит 87-летний Хопкинс в видео. В комментарии к ролику он написал, что ждет Кардашьян на ужин. Инфлюэнсерша поделилась публикацией в своих историях в инстаграм* и написала: «Я ору!»
На данный момент ни Ким, ни команда Skims официально не отвечали на критику. В 2026 году у бренда запланирован выпуск отдельной серии продуктов для лица.
Ким Кардашьян основала бренд корректирующего белья Skims в 2019 году вместе с генеральным директором Йенсом Греде и главным директором по продуктам Эммой Греде. Изделия бренда неоднократно вызывали неоднозначную реакцию у фанатов.
В 2023 году знаменитость взорвала социальные сети, выпустив бюстгальтер с имитацией сосков, а в этом году представила корректирующее белье, в которое вшиты специальные мягкие накладки, призванные приподнимать ягодицы. Перед выходом новой линейки Skims разместил на Таймс-сквер в Нью-Йорке огромную надувную фигуру селебрити.
Многие такой маркетинговый ход не оценили. В комментариях они указывали на «нереалистичное представление женского тела» и называли надувную Ким «странной» и «уродливой».
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