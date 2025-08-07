Веер «Ван Гог. Куст» — пусть все знают, что вы были этим летом в музее!
Необычный круглый веер-опахало: в сумку не поместится, зато можно пристегнуть его к руке как браслет. Стиль — 100 из 10.
Смешная плетенка, которой и в жару можно обмахиваться, и комаров со слепнями пристукивать в случае чего.
Круглый веер, похожий на тропический цветок. Для элегантного потения в городе и пляжного отпуска в Каше.
Винтажный веер из страусиных перьев — столь же роскошный, сколь и хрупкий. Пользоваться только в самых торжественных случаях (подойдет для свадьбы).
Для шальных императриц в брюках-аладдинах, вьетнамках и шнурованных корсетах.
Когда муд драматично-романтичный.
Целый набор ярких, но лаконичных вееров — можно раздать подружкам или держать дома запас, не боясь оставить свой на столике в кофейне.
Томно обмахиваться, потягивая оверпрайс-матчу на веранде в очередной раз перекопанной Москвы.
Вечерняя версия: элегантный веер с красивыми узорами, который можно носить на шнурке, как полноценный обвес.
Яркий веер для чилла у бассейнов в московских парках (предлагаем до конца лета обойти их все).
Для поклонниц джапанджи и ориентализма — лаконичный веер приятной конфетной расцветки.
Ультимативно-алый веер запросто станет главным акцентом в минималистичном образе (другие в жару носить и не хочется).
Крошечный веерок-закладка для любительниц устроиться с бумажной книгой на лужайке в «Эрмитаже» или парке Горького.
Для мероприятий с дресс-кодом total black (то есть примерно хоть куда).