Красивые вещи 15 стильных вееров для этого лета: улыбаемся и машем Таня Решетник

Этим летом веер из предмета с картин эпохи барокко и атрибута возрастных театралок превратился в трендовый аксессуар. И, стоит сказать, вполне функциональный: после ухода жары он будет спасать от духоты в метро и на тусовках. Собрали 15 вариантов для любого образа.

Веер «Ван Гог. Куст» — пусть все знают, что вы были этим летом в музее! Необычный круглый веер-опахало: в сумку не поместится, зато можно пристегнуть его к руке как браслет. Стиль — 100 из 10. Смешная плетенка, которой и в жару можно обмахиваться, и комаров со слепнями пристукивать в случае чего. Круглый веер, похожий на тропический цветок. Для элегантного потения в городе и пляжного отпуска в Каше. Винтажный веер из страусиных перьев — столь же роскошный, сколь и хрупкий. Пользоваться только в самых торжественных случаях (подойдет для свадьбы). Для шальных императриц в брюках-аладдинах, вьетнамках и шнурованных корсетах. Когда муд драматично-романтичный. Целый набор ярких, но лаконичных вееров — можно раздать подружкам или держать дома запас, не боясь оставить свой на столике в кофейне. Томно обмахиваться, потягивая оверпрайс-матчу на веранде в очередной раз перекопанной Москвы. Вечерняя версия: элегантный веер с красивыми узорами, который можно носить на шнурке, как полноценный обвес. Яркий веер для чилла у бассейнов в московских парках (предлагаем до конца лета обойти их все). Для поклонниц джапанджи и ориентализма — лаконичный веер приятной конфетной расцветки. Ультимативно-алый веер запросто станет главным акцентом в минималистичном образе (другие в жару носить и не хочется). Крошечный веерок-закладка для любительниц устроиться с бумажной книгой на лужайке в «Эрмитаже» или парке Горького. Для мероприятий с дресс-кодом total black (то есть примерно хоть куда).