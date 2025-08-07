Красивые вещи

15стильных вееров для этого лета: улыбаемся и машем

Этим летом веер из предмета с картин эпохи барокко и атрибута возрастных театралок превратился в трендовый аксессуар. И, стоит сказать, вполне функциональный: после ухода жары он будет спасать от духоты в метро и на тусовках. Собрали 15 вариантов для любого образа.

Веер «Ван Гог. Куст» — пусть все знают, что вы были этим летом в музее!

Цена:
1890 р.

Необычный круглый веер-опахало: в сумку не поместится, зато можно пристегнуть его к руке как браслет. Стиль — 100 из 10.

Цена:
419 р.

Смешная плетенка, которой и в жару можно обмахиваться, и комаров со слепнями пристукивать в случае чего.

Цена:
970 р.

Круглый веер, похожий на тропический цветок. Для элегантного потения в городе и пляжного отпуска в Каше.

Цена:
313 р.

Винтажный веер из страусиных перьев — столь же роскошный, сколь и хрупкий. Пользоваться только в самых торжественных случаях (подойдет для свадьбы).

Цена:
389 р.

Для шальных императриц в брюках-аладдинах, вьетнамках и шнурованных корсетах.

Цена:
616 р.

Когда муд драматично-романтичный.

Цена:
1690 р.

Целый набор ярких, но лаконичных вееров — можно раздать подружкам или держать дома запас, не боясь оставить свой на столике в кофейне.

Цена
2099 р.

Томно обмахиваться, потягивая оверпрайс-матчу на веранде в очередной раз перекопанной Москвы.

Цена:
644 р.

Вечерняя версия: элегантный веер с красивыми узорами, который можно носить на шнурке, как полноценный обвес.

Цена:
2299 р.

Яркий веер для чилла у бассейнов в московских парках (предлагаем до конца лета обойти их все).

Цена:
1079 р.

Для поклонниц джапанджи и ориентализма — лаконичный веер приятной конфетной расцветки.

Цена:
627 р.

Ультимативно-алый веер запросто станет главным акцентом в минималистичном образе (другие в жару носить и не хочется).

Цена
383 р.

Крошечный веерок-закладка для любительниц устроиться с бумажной книгой на лужайке в «Эрмитаже» или парке Горького.

Цена
713 р.

Для мероприятий с дресс-кодом total black (то есть примерно хоть куда).

Цена:
1469 р.
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами