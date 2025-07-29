Что носить

То жара, то ливень: 53 платья и дождевика для этого лета

Ливни с прохладой, которые сменяются жарой за 30 градусов, не оставляют шансов для многослойных образов. В таких условиях не обойтись без легкого платья и ветровки или дождевика, которые можно быстро накинуть. Собрали больше 50 вариантов для поклонниц Марии-Антуанетты и Кейт Мосс, дрейн-няшек с КГ или для дофаминового миллениальства.

Все прозрачно

Полупрозрачные материалы на сдают позиций. Если прошлым летом популярны были почти ничего не скрывающие юбки из тонкой органзы и сетки, то в этом сезоне дизайнеры вспомнили и про другие предметы гардероба: топы, платья и даже верхнюю одежду. Полупрозрачные ткани явно отсылают к бельевому стилю: здесь и тонкое кружево, и универсальные бежевые и темные оттенки. Большой плюс: в таких легких и дышащих вещах действительно не жарко.

1/9

Idol, 16 990 p.

2/9

Lime, 15 999 p.

3/9

Ushatava, 16 900 p.

4/9

Sanchy, 32 000 p.

5/9

Gate31, 24 990 p.

6/9

Krakatau, 10 990 p.

7/9

Befree, 1999 p.

8/9

Grammici, 21 592 p.

9/9

Ostin, 6999 p.

Дрейн-няшки, альт и прочее нефорство

Только разобрались с гулями, дрейн-няшками и альтушками, которые превратили Китай-город в альт-Мекку Москвы, как тут же присущие им вещи стали полноценным трендом летних коллекций. Главным образом, конечно, в почете мрачные готические платья: не только из плотного бархата или с викторианскими воротниками, но и классические кружевные комбинации темных цветов, черные мини-платья с корсетным верхом и модели с заклепками, булавками и другим броским декором. Если выбрать модель изо льна или легкой вискозы, будет совсем не жарко (чего не скажешь о «мартинсах» или ботинках New Rock).

1/9

The Ragged Priest, 11 990 p.

2/9

JNBY, 23 030 p.

3/9

Mullier, 8900 p.

4/9

Befree, 1999 p.

5/9

Gate 31, 17 990 p.

6/9

Ostin, 3999 p.

7/9

«Меч», 21 900 р.

8/9

Love Republic, 8999 p.

9/9

Shu, 11 990 p.

Минималистик

Вариант для тех, кто не привык заморачиваться со сложным кроем или сочетаемостью цветов. Лаконичные силуэты и чистые оттенки вроде бежевого, черного, темно-серого и синего — вечная классика, которая актуальна и в жаркие дни. Залог комфорта — натуральные или легкие искусственные дышащие ткани, ничего плотного и многослойного.

1/9

Aim Clo, 2955 p.

2/9

Sela, 5299 p.

3/9

Idol, 16 990 p.

4/9

Columbia, 5999 p.

5/9

Daisyknit, 18 312 p.

6/9

Lost Management Cities, 17 990 p.

7/9

Lime, 8999 p.

8/9

Adidas, 6049 p.

9/9

Gate31, 6594 p.

Дофаминовые принты и цвета

Кидкор — обращение к наивным детским фасонам и расцветкам — идет рука об руку с мировой рецессией. Чем больше мир в огне, тем охотнее миллениалы и зумеры переодеваются в футболки с наивными принтами, платья в крупный горох или клетку и куртки с легкой абстракцией. Все, чтобы хотя бы внешний вид ненадолго отвлекал от мыслей о кредитах, инфляции, ипотеке и латте по 400 рублей.

Да и в конце концов, когда еще, если не летом, носить яркие цветные вещи в Москве? Зимой это великолепие все равно будет погребено под темным пуховиком или шерстяным пальто.

1/9

Lime, 5599 p.

2/9

Shu, 13 790 p.

3/9

Rooth, 29 000 p.

4/9

JNBY, 24 430 p.

5/9

Sanchy, 23 000 p.

6/9

Called a Garment, 15 900 p.

7/9

Ushatava, 29 900 p.

8/9

Finn Flare, 6999 p.

9/9

2Mood, 19 980 p.

Кейт Мосс едет на «Гластонбери» (читаем: бохо!)

Стиль бохо — все эти пышные блузы и платья с рюшами, куртки с бахромой, казаки и юбки с оборками — вернулся в моду спустя с десяток лет забвения. Вписать нарядные (и прямо скажем, достаточно объемные) вещи проще всего как раз в летний гардероб, когда платье с пышными оборками не придется прятать под кардиганом или пиджаком.

На случай ливня пригодится дождевик — благодаря оверсайз-крою он запросто прикроет от брызг и капель не только макушку, но и все великолепие вашего бохо-наряда. А вот на ноги можно надеть и резиновые сапоги — берите пример с Кейт Мосс, которая ловко миксует бохо с утилитарными фермерскими вещами.

1/8

Mango, 15 999 p.

2/8

Xenia Telunts, 32 860 p.

3/8

Lime, 15 999 p.

4/8

Befree, 2999 p.

5/8

Nike, 10 030 p.

6/8

Ushatava, 31 900 p.

7/8

You Wanna, 14 950 p.

8/8

The Hundreds, 9240 p.

Пусть едят пирожные (Мария-Антуанетта расфуфырилась)

Платья в духе Марии-Антуанетты — с пышными юбками, глубокими вырезами, объемными рукавами и акцентной линией талии — еще одна заметная тенденция этого лета. Такая нарядная вещь требует минимум аксессуаров и дополнительных акцентов, поэтому подойдет тем, кто не любит долго заморачиваться с составлением образов. Поверх, чтобы слегка сбавить градус роскоши, можно накинуть простую спортивную ветровку светлого оттенка.

1/9

Abitu, 35 000 p.

2/9

Surf Shelter, 2990 p.

3/9

Studio 29, 9990 p.

4/9

Finn Flare, 6990 p.

5/9

Lime, 5999 p.

6/9

Abu Blunt, 16 900 p.

7/9

Love Republic, 9999 p.

8/9

The North Face, 7799 p.

9/9

Lime, 5999 p.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами