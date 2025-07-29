То жара, то ливень: 53 платья и дождевика для этого лета

Только разобрались с гулями, дрейн-няшками и альтушками, которые превратили Китай-город в альт-Мекку Москвы, как тут же присущие им вещи стали полноценным трендом летних коллекций. Главным образом, конечно, в почете мрачные готические платья: не только из плотного бархата или с викторианскими воротниками, но и классические кружевные комбинации темных цветов, черные мини-платья с корсетным верхом и модели с заклепками, булавками и другим броским декором. Если выбрать модель изо льна или легкой вискозы, будет совсем не жарко (чего не скажешь о «мартинсах» или ботинках New Rock).