То жара, то ливень: 53 платья и дождевика для этого лета

Все прозрачно
Полупрозрачные материалы на сдают позиций. Если прошлым летом популярны были почти ничего не скрывающие юбки из тонкой органзы и сетки, то в этом сезоне дизайнеры вспомнили и про другие предметы гардероба: топы, платья и даже верхнюю одежду. Полупрозрачные ткани явно отсылают к бельевому стилю: здесь и тонкое кружево, и универсальные бежевые и темные оттенки. Большой плюс: в таких легких и дышащих вещах действительно не жарко.
Дрейн-няшки, альт и прочее нефорство
Только разобрались с гулями, дрейн-няшками и альтушками, которые превратили Китай-город в альт-Мекку Москвы, как тут же присущие им вещи стали полноценным трендом летних коллекций. Главным образом, конечно, в почете мрачные готические платья: не только из плотного бархата или с викторианскими воротниками, но и классические кружевные комбинации темных цветов, черные мини-платья с корсетным верхом и модели с заклепками, булавками и другим броским декором. Если выбрать модель изо льна или легкой вискозы, будет совсем не жарко (чего не скажешь о «мартинсах» или ботинках New Rock).
Минималистик
Вариант для тех, кто не привык заморачиваться со сложным кроем или сочетаемостью цветов. Лаконичные силуэты и чистые оттенки вроде бежевого, черного, темно-серого и синего — вечная классика, которая актуальна и в жаркие дни. Залог комфорта — натуральные или легкие искусственные дышащие ткани, ничего плотного и многослойного.
Дофаминовые принты и цвета
Кидкор — обращение к наивным детским фасонам и расцветкам — идет рука об руку с мировой рецессией. Чем больше мир в огне, тем охотнее миллениалы и зумеры переодеваются в футболки с наивными принтами, платья в крупный горох или клетку и куртки с легкой абстракцией. Все, чтобы хотя бы внешний вид ненадолго отвлекал от мыслей о кредитах, инфляции, ипотеке и латте по 400 рублей.
Да и в конце концов, когда еще, если не летом, носить яркие цветные вещи в Москве? Зимой это великолепие все равно будет погребено под темным пуховиком или шерстяным пальто.
Кейт Мосс едет на «Гластонбери» (читаем: бохо!)
Стиль бохо — все эти пышные блузы и платья с рюшами, куртки с бахромой, казаки и юбки с оборками — вернулся в моду спустя с десяток лет забвения. Вписать нарядные (и прямо скажем, достаточно объемные) вещи проще всего как раз в летний гардероб, когда платье с пышными оборками не придется прятать под кардиганом или пиджаком.
На случай ливня пригодится дождевик — благодаря оверсайз-крою он запросто прикроет от брызг и капель не только макушку, но и все великолепие вашего бохо-наряда. А вот на ноги можно надеть и резиновые сапоги — берите пример с Кейт Мосс, которая ловко миксует бохо с утилитарными фермерскими вещами.
Пусть едят пирожные (Мария-Антуанетта расфуфырилась)
Платья в духе Марии-Антуанетты — с пышными юбками, глубокими вырезами, объемными рукавами и акцентной линией талии — еще одна заметная тенденция этого лета. Такая нарядная вещь требует минимум аксессуаров и дополнительных акцентов, поэтому подойдет тем, кто не любит долго заморачиваться с составлением образов. Поверх, чтобы слегка сбавить градус роскоши, можно накинуть простую спортивную ветровку светлого оттенка.