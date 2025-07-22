От носков до футболок и брюк: 11 брендов с отличной базой на каждый день

За яркой базой — к новосибирскому бренду Aim clo. Марка выпускает женские вещи лаконичного кроя, но с нескучными расцветками. На лето можно найти льняной комплект из мини-юбки и топа небесно-голубого или лимонного оттенка, свободные шорты в мелкую клетку или расслабленные штаны в полосочку. Есть красивые хлопковые поло с коротким рукавом и летние джемперы пастельных оттенков, однотонные футболки и топы в рубчик. Зимой здесь нужно искать минималистичные свитеры крупной вязки с буквами или аккуратными принтами.