От носков до футболок и брюк: 11 брендов с отличной базой на каждый день

Оплот минимализма в духе ушедшего Uniqlo — спокойные оттенки, лаконичный дизайн и минимум деталей. Gate31 делают мужскую и женскую одежду, а заодно аксессуары и сумки. Цветовая палитра — черный и белый плюс немного пастельных тонов. Самые ходовые предметы — прямые брюки, свободные плащи, широкополые панамы и простые платья-футболки. Вещи скорее повседневные, но можно найти и что‑нибудь этакое: прозрачный жакет, алое платье-футляр или модные сейчас топы в сборках.
Вопрос базы Gate31 тоже закрывают полностью: есть отличные плотные футболки без принтов, брюки и джинсы, повседневные жакеты и лонгсливы. Однозначный хит — популярная уже который сезон подряд «пухлая» сумка в затяжках — такие же есть у COS и Arket.
Что покупать
Популярный белорусский бренд базовой одежды с придумкой. В ZNWR тяготеют к оверсайзу и вещам с узнаваемым дизайном: широким футболкам пастельных оттенков, расслабленным треникам и свитшотам конфетных цветов.
Есть свободные плащи со смешными нашивками-дискетами (для этого лета — самое то), «пухлые» укороченные ветровки, широкие шорты-бермуды из мягкого футера и отличная линейка «вареного» денима приглушенных оттенков. Но наш краш — футболка с надписью I am from Belarus and I like it. Из мелочей предлагают комфортные бра и трусы из хлопка и купальники-бикини пастельных расцветок. Цены — на уровне массмаркета и чуть выше.
Что покупать
Скромная база для тех, кто не любит, когда гардероб сильно разрастается. Петербуржцы Shu из года в год отшивают отличные цветные футболки без лишних деталей, прямые и широкие джинсы классических расцветок, серые свитшоты и оверсайз-дождевики. Палитра цветов — приятная (есть симпатичные пастельные оттенки), но не слишком широкая.
Есть аксессуары — от носков в рубчик и трусов-боксеров до огромных нейлоновых рюкзаков, куда при желании можно утрамбовать весь свой минимал-гардероб. В общем, настоящая отдушина нормкорщика.
Что покупать
Чилловый стритвир, который порадует поклонников расслабленного кроя. Свободные брюки и футболки с ироничными (а порой и горько-саркастичными) принтами, куртки рабочего, легкие ветровки, прямые джинсы, оверсайз-лонгсливы и куртки-рубашки — все выглядит как элементы гардероба городского бонвивана, который не слишком заморачивается по остромодным трендам.
Вещи преимущественно мужские, хотя многие модели сойдут за честный унисекс. Цены — по-питерски приятные, а дропы совсем небольшие, так что за футболкой для поклонников йоги или «королей по жизни» еще придется поохотиться. Кроме одежды есть мелкие аксессуары пижона — карабины и брелоки, а заодно базовые носки и небольшие сумки-шоперы.
Что покупать
За яркой базой — к новосибирскому бренду Aim clo. Марка выпускает женские вещи лаконичного кроя, но с нескучными расцветками. На лето можно найти льняной комплект из мини-юбки и топа небесно-голубого или лимонного оттенка, свободные шорты в мелкую клетку или расслабленные штаны в полосочку. Есть красивые хлопковые поло с коротким рукавом и летние джемперы пастельных оттенков, однотонные футболки и топы в рубчик. Зимой здесь нужно искать минималистичные свитеры крупной вязки с буквами или аккуратными принтами.
Что покупать
Приятная унисекс-одежда активного горожанина: непромокаемые плащи и ветровки, теплые стеганые куртки и куртки рабочего, рубашки и шорты в легких тай-дай разводах, футболки с надписями и кепки. Дизайн — лаконичный, крой — минималистичный: все вещи комфортно носить в повседневной жизни, но подойдут и для легкого хайка или вылазок за город.
Есть разноцветные носки — ближайшая альтернатива моделями в рубчик из Uniqlo — и невесомые сумки через плечо из технологичного материала, которому не страшен дождь или снег.
Что покупать
Российская марка денима выпускает качественные джинсы всех мыслимых фасонов: от классических прямых и скинни до ультрамодных джинсов-баллонов или широких моделей пастельных оттенков.
Кроме пары джинсов и джинсовой куртки можно купить свободный свитшот и худи из плотного хлопка, базовые оверсайз-футболки, шерстяной свитер с высоким воротом и даже пуховик в необычными тай-дай разводами. В общем, полноценный стартер-пак модного нормкорщика.
Что покупать
Российский масс-маркет придерживается умеренных позиций как в ценовой политике, так и в коллекциях. В основном это лаконичные повседневные мужские и женские вещи без лишних деталей и принтов. Понятная база на каждый день, по-хорошему скучные деловые вещи, пуховики на замену Uniqlo и нечастые коллаборации, чтобы расширить горизонты (наиболее удачная — с Walk of Shame).
Идти сюда стоит за однотонными футболками, классическими брюками-чинос на лето, поло с коротким рукавом и ветровками. Из мелочей есть симпатичные тонкие носки, однотонные мини-зонтики, панамы и кепки без принтов и надписей, нейлоновые рюкзаки и даже шнурки для телефона.
Что покупать
Честный массмаркет без особых претензий. В Sela не гонятся за трендами или громкими коллабами, а уверенно работают на основную аудиторию — женщин 30+ и детей — и делают комфортные базовые вещи, в которых хоть в офис, хоть на детскую площадку или встречу с подругами.
Дизайнерам Sela хорошо удаются свободные футболки со смешными принтами и комфортные летние брюки на резинки, расслабленные рубашки, льняные платья и домашняя одежда. Есть уверенная линейка денима — тоже преимущественно базовых фасонов, зато с широкой линейкой размеров.
Что покупать
Небольшой бренд нескучной базовой одежды. В «Форме» много внимания уделяют крою, предпочитают оверсайз и не боятся ярких принтов. Идти сюда стоит за классическим синим денимом (шорты или прямые джинсы), мягкими худи-барашками, свободными рубашками в широкую полоску и объемными плащами. Есть базовые футболки с лонгсливами и красивые вещи в деловом стиле: жакеты, костюмные брюки и вязаные жилеты. Цены — чуть выше среднего, а коллекции совсем небольшие.
Что покупать
Собственный бренд онлайн-площадки Lamoda — это приличный массмаркет, выпускающий понятные женские базовые вещи с оглядкой на тренды. Коллекции обновляются едва ли не каждую неделю: сейчас можно застать платья с пышными юбками и юбки-баллоны, прямые темные джинсы, топы с баской и расслабленные летние рубашки в полосочку. Есть верхняя одежда, обувь, нижнее белье и домашняя одежда — в общем, все и сразу. По стилю и качеству бренд ближе всего к ушедшим Bershka или Pull&Bear — Nume явно ориентируются на зумеров и поздних миллениалов и даже базу стараются делать нескучной.
Что покупать
Образцовая база с флером минимализма — нишевая локальная марка Mellow, к сожалению, закрывается, но многие вещи еще можно купить на сайте бренда. Здесь собрана продуманная городская униформа для тех, кто ценит комфорт и уют, — свободные трикотажные брюки палаццо и шаровары, льняные макси-юбки, лаконичные платья А-силуэта, топы, футболки и рубашки приглушенных оттеков или наоборот в модном этим летом томатном цвете.
Визитная карточка Mellow — льняные платья-кимоно, которые можно носить соло или накинув поверх топа с брюками.