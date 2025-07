От носков до футболок и брюк: 11 брендов с отличной базой на каждый день

Есть свободные плащи со смешными нашивками-дискетами (для этого лета — самое то), «пухлые» укороченные ветровки, широкие шорты-бермуды из мягкого футера и отличная линейка «вареного» денима приглушенных оттенков. Но наш краш — футболка с надписью I am from Belarus and I like it. Из мелочей предлагают комфортные бра и трусы из хлопка и купальники-бикини пастельных расцветок. Цены — на уровне массмаркета и чуть выше.