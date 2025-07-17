Подписчица Don’t Touch My Skin: «На первом курсе института по совету одногруппницы сотворила чудо-маску для тонких волос. Обещание объема и блеска, которые увидишь только в журнале Cool Girl, окрылило меня и наполнило энтузиазмом. Смешала лук, яйцо и репейное масло, нанесла на всю длину волос, сверху надела пакет и полотенце. Ходила с этой субстанцией пару часов, смывала столько же, потеряв при этом пару пучков волос, намотавшихся на куски лука. Да, блендера не было, а мелко резать я тогда не умела. Запах красоты и силы волос наполнял всю квартиру, впитываясь даже в плитку в ванной, а я продолжала верить в результат. Не помню, что там случилось с блеском и объемом, но маска напомнила о себе примерно через неделю. Осенний дождик пробудил почти забытый аромат здоровых густых волос и лука. Я воняла на все метро, потом на весь институт, потом на всю улицу , мечтая о мытье головы и сгорая со стыда. Это был 2000 год, мы хотели красоты изо всех сил несмотря ни на что!»