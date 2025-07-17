Бренд Don’t Touch My Skin попросил подписчиков рассказать о своих бьюти-фейлах. Собралось целое исследование о том, как все мы в разное время экспериментировали с красотой. Марка эксклюзивно поделилась историями с «Афишей Daily», чтобы помочь вам избежать таких ошибок. Вот самые интересные из них.
Народная маска для волос обернулась вонью
Подписчица Don’t Touch My Skin: «На первом курсе института по совету одногруппницы сотворила чудо-маску для тонких волос. Обещание объема и блеска, которые увидишь только в журнале Cool Girl, окрылило меня и наполнило энтузиазмом. Смешала лук, яйцо и репейное масло, нанесла на всю длину волос, сверху надела пакет и полотенце. Ходила с этой субстанцией пару часов, смывала столько же, потеряв при этом пару пучков волос, намотавшихся на куски лука. Да, блендера не было, а мелко резать я тогда не умела. Запах красоты и силы волос наполнял всю квартиру, впитываясь даже в плитку в ванной, а я продолжала верить в результат. Не помню, что там случилось с блеском и объемом, но маска напомнила о себе примерно через неделю. Осенний дождик пробудил почти забытый аромат здоровых густых волос и лука. Я воняла на все метро, потом на весь институт, потом на всю улицу, мечтая о мытье головы и сгорая со стыда. Это был 2000 год, мы хотели красоты изо всех сил несмотря ни на что!»
Правда ли домашние маски для волос из лука и яиц работают?
Креативный директор компании Seneca People
«Эффект от подобных методов действительно есть, и порой его можно сравнить с действием косметического средства, но остается вопрос о способе нанесения таких масок, их консистенции и нейтрализации запаха после. Нужно понимать, что это рецепты, которые использовались еще до расцвета бьюти-индустрии.
Если рассматривать природные ингредиенты, которые раньше использовали для ухода за волосами: черный перец, луковую шелуху, чесночную воду, — важно знать, что их наносили в сочетании с чем‑то. Необходимы дополнительные компоненты: раздражающий — для раскрытия кутикулы волоса, очищающий — для снятия загрязнений, транспортирующий — для доставки внутрь волоса. Сегодня мышление многих людей сосредоточено на ингредиентах и составах, но это только верхушка айсберга. Нужно понимать, как это все работает в формуле и как воздействует на волос, проникает внутрь или остается на поверхности. Банальный пример с К18: компания не запатентовала пептид SH-oligopeptide-78, он есть в общем реестре. Но К18 запатентовал технологию доставки и стабилизации пептида в структуре волос. И на данный момент ни одна другая компания не доказала, что у них есть подобная технология. Так что не всегда указанный на этикетке ингредиент будет работать как источник питания и восстановления волос».
СС-крем все-таки не подстроился под оттенок кожи
«В 2017 году из каждого утюга говорили про прекрасный СС-крем Lumene, мол, все перекрывает, лицо сияет, все танцуют. Купила я это чудо-средство, решила протестировать перед походом к врачу. Утром проспала, собиралась на реактивной тяге, буквально не глядя намазала средство на лицо (руки-то чешутся скорее попробовать). Он мне показался темноват, но реклама и блогеры обещали, что он подстроится.
Бегу я в поликлинику и понимаю, что на меня как‑то странно смотрят прохожие, их лица подозрительно вытягиваются, как на полотнах Эль Греко. Мой невыспавшийся мозг что‑то заподозрил, но списал на сияние моей неземной красоты. Но вот, пробегая мимо зеркала в поликлинике, вижу, что ворот светлого пуховика чем‑то рыжим измазан. Да и шарф у меня вроде не кирпичный был. Погодите-ка, да это не шарф, это мое лицо!
Этот тон не то что не подстроился, он из меня сделал нечто среднее между статуей китайской терракотовой армии и детскими каляками пальчиковыми красками. А пока я бежала, вспотела — и все это великолепие было разбавлено потеками. Увидев меня, кардиолог захохотала и предложила сходить к офтальмологу — проапдейтить рецепт на очки. Ну чего греха таить, я тоже истерически ржала над этой ситуацией. Факап конкретный, но взбодрил невероятно. Мораль: все надо предварительно тестировать, ибо никогда не знаешь, как средство себя поведет в жизни. Пуховик, шапка и шарф, кстати, так и не отстирались».
Как правильно подобрать тональное средство, BB- или CC-крем?
Визажист-бровист салона красоты It-girls
«Определите подтон кожи: холодный, теплый или нейтральный. Протестируйте тональное средство на линии челюсти, переходящей на шею (не на руке!), подождите десять минут, дайте ему окислиться. Оценивайте нанесенный тон в дневном свете. Крем (тональный, BB или CC) должен сливаться с кожей, а не быть темнее или светлее. Даже универсальный оттенок все равно нужно обязательно проверять».
Лайфхак привел к потере бровей
«В 14 лет я нашла крем для депиляции, и меня осенило: почему все мучаются со щипчиками? Я себе все сделаю быстро и без боли! Намазала кожу рядом с волосками и… забыла! Через несколько часов облокотилась на руку и увидела на ней свои брови. Ровненько так сняла, они даже форму не потеряли…»
Как ускорить отрастание волосков?
Визажист-бровист салона красоты It-girls
«В среднем полный цикл роста волос бровей — от трех до четырех месяцев. Ускорить процесс помогут масла: касторовое, репейное, аргановое, масло усьмы. Их нужно наносить щеточкой или ватной палочкой каждый вечер. Еще можно использовать сыворотки для роста с пептидами или простагландинами, например, Xlash или Careprost, но с ними лучше действовать осторожно, по рекомендации врача».
Хотела увеличить губы — осталась с фиолетовым ртом
«В школе мне казалось, что у меня маленькие губы, я мечтала их увеличить. Тогда уже появились блески с плампинг-эффектом, но этого мне оказалось мало. Тогда я придумала гениальную идею: взяла пластмассовую кружку из кукольного сервиза (не спрашивайте) и изо всех сил всосала воздух ртом. Ощущение вакуума было приятным, еще и кружка держалась сама (вот это фокус!). Решила продлить эксперимент, чтобы точно сработало. Через 20 минут я получила губы-вареники, а вместе с ними бонус — фиолетовый овал вокруг рта в крапинку с подкожными кровоподтеками.
Мама не разрешила прогулять школу. И уже на следующий день в столовой прямо напротив самого красивого одиннадцатиклассника сидела девочка с идеально ровным фиолетовым овалом вокруг рта. След был приправлен пудрой Ruby Rose из ларька у дома. Но что она знала о перекрывающей способности?»
Чем ускорить заживление синяков после вакуумной банки?
Заместитель главного врача, врач-дерматовенеролог, косметолог Клинического института эстетической медицины
«Такие эксперименты с губами приводят к серьезной травматизации сосудов. Если они повреждены в зоне над губой, ситуацию еще можно исправить. Но бывает, что по кайме появляются так называемые петехииТочечные кровоизлияния, которые возникают из‑за разрывов сосудов., и вот их удалить уже бывает крайне сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.
Второй побочный эффект подобных опытов — перерастяжение тканей и формирование так называемых карманов, что не только отражается на форме губ, но и приводит к преждевременному образованию морщин. Кроме того, он помешает ровному распределению препарата на основе гиалуроновой кислоты, если вы решите его вводить.
Для восстановления сосудов после неудачных экспериментов с вакуумным увеличением можно использовать наружные препараты: гепариновую мазь, „Траумель“, „Арнику“. Для усиления эффекта поверх препарата можно на десять-пятнадцать минут накладывать пленку и повторять процедуру каждые четыре-пять часов, предварительно снимая предыдущий слой мази. Если кровоподтеки интенсивные, а времени на восстановление совсем мало, мы предлагаем протокол лечения гематом на аппарате BBL. В этой программе хромофором для широкополосного света выступает гемоглобин: он поглощает световую волну, в результате чего капилляры склеиваются. Если же гематома плотная и большая, свет разбивает ее на более мелкие кусочки, отчего восстановление проходит в разы быстрее».
Кислотный Новый год
«Однажды перед Новым годом купила новые средства для лица, оба с кислотами, — тоник и, кажется, маску. Решила долго не ждать и опробовала оба продукта в один вечер. Моя неподготовленная к кислотам кожа сказала „пока“ и вышла из чата, оставив за собой красноту, шелушения и мелкие высыпания. Естественно, 31 декабря я была с одутловатым от отека лицом, потому что кожа чувствительная и припухает от раздражения. Никакой консилер или тональник это не перекрыл. Фото с той ночи не пересматривала ни разу».
Что делать, если переборщили с кислотами в уходе?
Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт брендов Académie Scientifique de Beauté и Derm Acte
«Коже, особенно чувствительной и реактивной, необходима подготовка к любому пилингу — как салонному, так и домашнему (который не стоит назначать себе самостоятельно!). Для начала важно проконсультироваться с врачом-косметологом и разобраться, какая из кислот подойдет вашей коже. Среди самых мягких, не вызывающих интенсивного шелушения, — феруловая и транексамовая, а также полигидрокислоты. Необходимо заранее позаботиться о последующем уходе: он должен быть с высоким содержанием увлажняющих и успокаивающих компонентов.
Если же неудачный эксперимент уже случился, в первую очередь нужно успокоить кожу. Для этого подойдут любые средства с высоким содержанием увлажняющих и снимающих раздражение компонентов».
Переборщила с ботоксом
«Хотела избавиться от морщинок вокруг глаз и за две недели до свадьбы попросила заколоть ботоксом посильнее. На церемонии у меня был самый безэмоциональный и равнодушный взгляд».
Как быстрее вывести ботокс?
Заместитель главного врача, врач-дерматовенеролог, косметолог Клинического института эстетической медицины
«Для уменьшения действия ботулотоксина используются различные методы — в зависимости от клинической картины и проблемы. При сильном расслаблении круговой мышцы глаза нередко появляется пастозность — отечность, связанная с нарушением кровообращения и лимфооттока в месте введения препарата. В таком случае врач может назначить прием специальных капель, а также подключить лимфодренажные массажи. Хорошо работают аппараты микротоковой терапии, которые уменьшают действие токсина и обладают выраженным лимфодренажным действием. При очень сильном расслаблении мышцы и появлении сухости глаза, специалисты используют инъекционные препараты, восстанавливающие мышечную активность».
Домашняя маска от черных точек сделала только хуже
«Когда мне было лет пятнадцать, я комплексовала из‑за черных точек и нашла лайфхак по избавлению от них — маску из яичного белка и туалетной бумаги. Суть технологии проста: отделяешь белки, в них вымачиваешь лоскуты туалетной бумаги, все это наносишь на лицо. Смесь высыхает, и ты снимаешь эту маску вместе с черными точками. В итоге я просто забила все поры клейким яйцом, меня потом всю обсыпало. Никакие черные точки не вытянулись, и все это вдобавок пахло тухлятиной».
Как избавиться от черных точек безопасным эффективным способом?
Врач-дерматолог, косметолог, эксперт Naos
«Поры — это протоки сальных желез, через которые их секрет выходит на поверхность кожи. На самой поверхности кожное сало перемешивается с роговыми чешуйками, и вместе они образуют пробку темного цвета. Эта пробка довольно плотная, и просто так ее из кожи яичным белком не вытянуть. Ее предварительно нужно размягчить, лучше всего с этим справляются фруктовые кислоты. Я рекомендую в постоянном уходе использовать средства с салициловой кислотой и один-два раза в неделю делать маску на основе глины: она без особых проблем вытянет размягченные пробки и сделает поры менее заметными».
Брови в угольном оттенке
«Однажды я решила освоить окрашивание бровей хной в домашних условиях. Купила все необходимое, развела смесь по инструкции, намазала брови… А потом заснула. Проснулась через три часа с волосками цвета „черный асфальт“. Выглядела как злая птичка из Angry Birds. Пришлось почти неделю ходить с этим „шедевром“ на лице, пока краска хоть немного не смылась».
Как быстрее смыть хну для бровей?
Визажист-бровист салона красоты It-girls
«Следует нанести на брови касторовое, оливковое или кокосовое масло. Оставить на пятнадцать-тридцать минут, потом аккуратно протереть ватным диском. Можно аккуратно пройтись мягким скрабом или пилингом. Хорошо помогают кисломолочные продукты (кефир, йогурт), их также можно нанести на пятнадцать-тридцать минут. Лучше всего работает профессиональный ремувер, например Estel, который продается в магазинах для бровистов».
Ошиблась с концентрацией ретинола
«Решила ввести в уход ретинол, чтобы бороться с мелкими морщинками. Посчитала, что начинать с 0,25%-ной концентрации — это для слабаков. Теперь у меня не только морщины, но и слезает кожа, как у змеи».
Как правильно использовать ретинол?
Основательница бренда Don’t Touch My Skin
«Начинать пользоваться ретинолом действительно лучше с самых низких концентраций, но не таких, что вы вообще не заметите результата. Приступайте с 0,1–0,4 и выбирайте кремовые или масляные текстуры: они мягче, чем гелевые. В идеале вам нужен продукт, которым вы сможете пользоваться три-пять раз в неделю, потому что ретинол лучше всего работает, если есть регулярность. В составе ищите именно Retinol. Если там указано что‑то похожее, но другое, то это, скорее всего, не особо эффективный продукт.
Для предосторожности после ретинола используйте увлажняющие средства и внимательно следите за реакцией: если все хорошо, то можно продолжать. Если нет, сделайте короткий перерыв, залечите барьер, а потом начинайте заново, но наносите меньше продукта или смешивайте его с увлажняющим кремом. Период адаптации к ретинолу обычно занимает около месяца. Если и после этого ваша кожа реагирует плохо, то вам нужен более мягкий продукт».
От домашней чистки ультразвуком слезла кожа
«Косметолог однажды посоветовала мне сделать чистку лица. Дома я стала приглядываться к себе с пристрастием. Да. Надо чистку. Но зачем в салоне? Сама справлюсь. Заказала УЗ-аппарат для чистки, баночку холодного распаривателя, гель для чистки лица. А еще гель на основе якобы черной икры — для финального штриха.
Я нанесла распариватель и накрыла лицо пакетом, забыв сделать дырки для носа. Начала задыхаться. Сделав отверстия и продышавшись, я открыла глаза. Смотреть на мир через пакет — такое себе. Прорубила дырки и для глаз, мне же так еще 40 минут ходить. Ткнула слишком сильно, глаз сразу покраснел, в него попал распариватель. Жгло сильно, но я терпела. Красота требует жертв.
Через 40 минут я сняла пакет, смыла эту мерзость с лица и нанесла гель для чистки. Включила аппарат и стала туда-сюда водить по лицу. „Китайский демон“ бил меня током, как та жвачка-прикол из детства. Я стала нажимать сильнее, потому что не понимала, какой должен быть эффект. Во все стороны разлетался гель и (как потом оказалось) куски кожи. А я все нажимала и нажимала. Закончив экзекуцию, смыла гель.
Лицо почему‑то щипало, но я думала, это норма. Последним штрихом было нанесение геля с черной икрой. Намазала… и лицо стало гореть. Я подпрыгивала как бешеная устрица. Но, думаю, зато личико будет как у ребенка. Промыв лицо, я посмотрела в зеркало. Глаза сложно было разлепить, но я проморгалась и увидела это. Два красных ока. А на лице полоски шириной в пять сантиметров со следами аппарата. На щеках отсутствовали фрагменты кожи: чуваки из „Живых мертвецов“ аплодировали бы стоя, ведь той „красотке“ даже не нужен был грим. Я уж молчу, что потом час отмывала ванную и зеркало от чудесной якобы черной икры и кусков собственной кожи».
Можно ли проводить процедуру в домашних условиях?
Врач-дерматолог, косметолог, эксперт Naos
«Ультразвуковая лопатка — это довольно простой и в целом безопасный метод глубокого очищения кожи. Однако он все же требует определенных навыков в использовании. Подготовительные средства могут содержать как кислоты, так и щелочи — их попадание в глаза безусловно может вызывать раздражение.
Раздражение может возникнуть и на коже, особенно если она чувствительная. Что касается самого девайса, нужно помнить, что действие ультразвука — это вариант физиотерапии, у которого в том числе есть противопоказания. Движения лопаткой выполняются практически без нажатия: идея в том, что загрязнения удаляются при помощи энергии ультразвука. Для восстановления кожи, если, конечно, речь идет о легком раздражении, достаточно прекратить „экзекуцию“, тщательно смыть остатки средства и использовать восстанавливающие кремы по типу „Цикабио“».
Легла в роддом без веснушек, уехала с пигментацией
«В прошлом году взяла в роддом свой привычный уход для лица. Так как кожа у меня проблемная и единичные высыпания сохранились во время беременности, захватила сыворотку с азелаиновой кислотой, которой активно пользовалась в вечернее время. У ребенка была желтушка, его разместили под УФ-лампу, и во время кормления я лежала вместе с ним. За сутки меня адски обсыпало веснушками. И лишь потом до меня дошло, что это может быть даже опасно, — пришлось ложиться под лампу с полотенцем на лице. А ведь никто не предупреждает, что в роддом надо брать с собой средство с SPF и гидрофильное масло для его смывания».
Когда УФ-лампа вредна и обязательно ли смывать SPF гидрофильным маслом?
Врач-дерматовенеролог, косметолог, международный тренер и эксперт по космецевтике Linda Kristel
«Важно помнить, что после нанесения на кожу любой кислоты, в том числе азелаиновой, под УФ-лампу ложиться нельзя. Такие средства рекомендуется использовать только по назначению дерматолога или косметолога. Их необдуманное использование может навредить.
Если возникла ситуация, где вам понадобилось средство с SPF в роддоме, то стоит использовать средство с физическими УФ-фильтрами, поскольку химические могут оказаться потенциально вредными для ребенка при грудном вскармливании. А смывать его именно гидрофильным маслом нет необходимости — подойдут, например, мусс или молочко и последующее нанесение тоника».
Тот самый скраб вызывал сильное раздражение
«В подростковом возрасте купила скраб с абрикосовыми косточками за 60 рублей. После первого применения поняла, что кожа супергладкая и начала использовать его ежедневно… Уже через пару дней ходила с красным, как у рака, лицом».
Как правильно использовать скраб для лица?
Основательница бренда Don’t Touch My Skin
«Им не то, чтобы нельзя пользоваться ежедневно, им просто бесполезно пользоваться часто. Но это зависит от того, какие цели вы преследуете. Скраб дает мгновенное ощущение чистого и гладкого лица, которое чувствуешь сразу пальцами. Но если проследить, то это ощущение пропадает очень быстро — в течение пары часов.
Нюанса два: если скраб используется от прыщей и черных точек, то его лучше просто заменить на любой продукт с салициловой кислотой: умывалку, тоник, сыворотку. Дело в том, что прыщи и черные точки — это результат довольно сложного процесса, включающего кожный жир, ороговевшие частички кожи, бактерии и воспаления. И скраб решает только аспект ороговевших частиц, и не очень эффективно, поэтому результата от него не будет. А салициловая кислота (а также миндальная и отчасти гликолевая с молочной) решают все причины образования прыщей. Кислотами пользоваться не так весело, как скрабом, но эффект от них очевиднее и долгосрочнее.
На самом деле скрабам вполне есть место на полке, особенно у людей, которые хотят отшелушивания, но не переносят кислот и энзимов. Но скрабы должны быть мягкие, без острых частичек и не дающие ощущения отполированного лица, потому что отполированное лицо — это лицо с поврежденным барьером. Поэтому грубыми скрабами лучше часто не пользоваться: они повреждают барьер и в долгосрочной перспективе делают кожу лица более раздраженной и чувствительной».
Скраб «для настоящего мужчины» привел к неожиданному результату
«Когда тебе 24, ты в разводе, живешь на съемной квартире с видом на шиномонтаж и у тебя в ванной только шампунь „2 в 1 для мужчин и их собак“, вдруг решаешь: пора позаботиться о себе. И вот однажды я понимаю, что мне нужен скраб для лица, потому что выглядел я как Буковский в свои лучшие годы. Но скраб не какой‑нибудь… а домашний, мужской, альфа-доминирующий.
На кухне был кофейный жмых. Я собирал его для чистки старой сковородки. Подумал, что если он справляется с застарелой пригоревшей грязью на чугуне, то и с моими порами разберется. Добавил туда меда для приличия (вычитал в каком-от бьюти-совете). Намазал. Ощущения, как будто кто‑то высыпал гвозди мне на лицо и включил духовку.
Через три минуты лицо пылало как склад петард, а через пять я уже стоял с холодным огурцом, прижатым ко лбу, как жертва Хиросимы. На следующий день мои кореша знатно меня выстебали, благо у них есть сердце, и они угостили меня баночкой крафта. С тех пор я решил, что эта тема не для настоящих мужчин, и больше ничем не пользовался. Бросил курить, начал заниматься спортом, и с лицом стало более-менее все хорошо. И да, кофе теперь не пью».
Как мужчинам правильно ухаживать за кожей?
Врач-дерматолог, косметолог, эксперт Naos
«Базовый уход за мужской кожей не сильно отличается от ухода за женской. Средства подбираются исходя не из гендера, а из потребностей кожи и ее типа.
- Универсальным для всех будет мягкое очищающее средство: умываться нужно всем, и лучше это делать с веществом, которое не нарушит липидный барьер.
- Солнцезащитный крем: тут вопрос не только о красоте, но и о здоровье. Ультрафиолет вызывает преждевременное старение не только у женщин, но и у мужчин.
- Увлажняющий крем точно не будет лишним, особенно в период холодной погоды, когда лицо сохнет от ветра и сухого воздуха.
В остальном уход может быть дополнен антиоксидантами, успокаивающими компонентами, витаминными сыворотками — все это поможет сделать вид кожи более ухоженным, а процессы старения не столь стремительными. А вот от кофе можно не отказываться: он не оказывает негативного действия на кожу».
Отбеливание веснушек
«Раньше у меня было очень много веснушек на лице, и в подростковом возрасте я всячески пыталась их отбелить. Лимон, кашица из клюквы… чем только ни пользовалась. Сейчас мне очень нравятся мои веснушки, но их стало, к сожалению, сильно меньше. Надеюсь, не от всех этих народных средств».
Что делать с пигментацией?
Врач-дерматолог, косметолог, эксперт Naos
«Веснушки — это поверхностное отложение пигмента меланина, которое чаще встречается у светлокожих и еще чаще у рыжих в ответ на действие солнца. Самый простой способ снизить количество будущих веснушек — регулярное использовать солнцезащитные кремы. Уменьшить выраженность тех, что уже появились, можно при помощи отшелушивающих средств, например фруктовых кислот: подойдет сыворотка с лимонной кислотой перед сном.
Для особенно устойчивых веснушек используют профессиональные пилинги или лазерные фотосистемы. Но с возрастом количество веснушек действительно становится меньше. Что характерно, вместо милых веснушек, разбросанных по центральной части лица, появляются стойкие пигментные пятна — обычно на скулах, верхней губе и на лбу. Главным методом профилактики остается использование фотозащиты».
Чему учат эти истории
Зачастую скупой платит дважды. Лучше накопить денег и купить качественную косметику или сходить в салон, чем потом страдать от последствий месяц, а то и год.
Подключайте критическое мышление. Маска из лука? Вспомните, как резко он пахнет, — так же будет пахнуть ваша голова. Если большинство людей используют для коррекции бровей дома щипчики, а не крем для депиляции, наверно, это не просто так. Если какое‑то средство рекламирует или советует блогер, это не значит, что оно подойдет вам: у вас может быть другой тип или состояние кожи, волос.
Меньше да лучше. Нанести сразу все агрессивные компоненты для ухода за кожей или концентрацией побольше грозит раздражением, покраснениями и шелушением кожи. К активному уходу приучайте кожу постепенно — и не придется потом мучиться и восстанавливать защитный барьер. То же самое и с салонными процедурами: большое количество ботулотоксина или большая мощность аппарата не равняется хорошему результату.
Плохой опыт все равно опыт. Не стоит сразу обвинять во всех грехах рецепт или конкретное средство косметики. Проанализируйте или посоветуйтесь с кем‑то, в чем была ошибка.
Перед применением и по возможности перед покупкой тестируйте средства. Макияж — чтобы оценить, подходит ли вам цвет и текстура, уход — чтобы понять, нет ли у вас аллергии или индивидуальной непереносимости какого‑то компонента из формулы. Помните про патч-тест: возьмите небольшое количество средства и нанесите на запястье или внутреннюю сторону локтевого сгиба (на сухую чистую кожу). Наблюдайте за кожей в течение суток. Если за это время не появилось неприятной реакции, косметику можно использовать.