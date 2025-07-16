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Эстетика моей мечты. Что такое рыбакор и как он стал большим летним трендом

Самый свежий кор этого лета (вы вообще заметили, как быстро тенденции превратились в коры и стали обновляться каждые пару месяцев?) — fisherman core, или рыбакор. Основные источники вдохновения — рыбацко-походная униформа, морской стиль в духе Бретани и тихих балтийских побережий.

Что за помешательство на рыбалке

Рыбакор в своих ежегодных предсказаниях онлайн-платформа Pinterest пророчила еще весной. «Знакомьтесь с непринужденно-крутым городским рыбаком. В 2025 году зумеры и альфы будут относиться к морской жизни с особым интересом и привнесут морской колорит в повседневный быт, даже если океана поблизости не видно. Приготовьтесь к свитерам с косами, татуировкам в виде сардин и полоске абсолютно на всем», — так писали авторы в своем тренд-репорте. Как в воду глядели.

Уже этим летом предсказание сбылось: на рейлах магазинов и виртуальных полках онлайн-ретейлеров теснятся рыбацкие сандалии, футболки и рубашки с сардинами и прочим уловом настоящего рыбака, сумки-сетки (похожие на рыболовные) и полосатые тельняшки.

Сама эстетика сочетает утилитарный подход с уютным «комфортиком»: объемные вязаные свитеры, брюки или шорты карго, дождевики, ветровки, гигантские панамы (от комаров), жилеты с множеством карманов, сандалии и резиновые сапоги. Учитывая дождливую и прохладную погоду первой половины лета в Москве, рыбакор пришелся как нельзя кстати.

Как вписаться в рыбакор

Модники с Pinterest подсказывают: вам понадобится свитер крупной вязки, шорты карго или свободные пижамные брюки, резиновые сапоги (джелли-шуз тоже подойдут), яркая сигнальная шапочка, авоська-сетка и жилетка со множеством карманов. Термос с чаем, тельняшка и дождевик — по желанию. Что‑нибудь полосатое и сардинка-брелок или принт на футболке — тотальный маст.

Дождевик Outventure
Пригодится и на речке, и на прогулке по дождливой Москве этим летом.
1999 p.
Вязаный свитер S.K. Manor Hill
Крупная вязка традиционно ассоциируется с прогулками по побережью и увеселительными заплывами на лодке.
27 260 p.
Футболка Love Republic
Какие реки, такой и улов!
999 p.
Полосатый лонгслив Gate 31
Классика, база, основа основ. Носим с карго-брюками и жилетом с множеством карманов.
6990 p.
Ветровка Shu
Сигнальный плащ — это красиво и практично (можно гулять даже в дождь).
9990 p.
Брюки карго «Меч»
В городе, на рыбалке, в походе — эта модель переживет с десяток «коров» и останется актуальной.
7200 р.
Штаны в полоску Studio 29
Добавить в образ рыбака немного расслабленности.
5990 p.
Карго-шорты Frizmworks
Нежарко и удобно: все необходимое можно разложить по карманам.
15 990 p.
Резиновые сапоги Hisea
Какое лето, такая и обувь сезона.
5550 p.
Сабо adidas Originals
Если не резиновые сапоги, то хотя бы расслабленные сабо, кроксы или сандалии на липучках.
12 990 p.
Рубашка в клетку Yeseyesee
Клетчатая фланелька — примета прозорливого рыбака, которые знает, что к вечеру похолодает, и городского модника, который боится озябнуть во дворе Escapist.
14 990 р.
Рубашка Obey
Симпатичная сеточка, отсылающая к сказкам про золотую рыбку и невод.
14 990 р.
Панама Satta
От дождя, солнца, комаров и случайных знакомых, с которыми вы не планируете здороваться.
5470 p.
Карабин And Wander
Пристегнуть ключи, кепку, кошелек или сумку с прикормкой.
2350 p.
Сетка-шопер Longchamp
Самая популярная сумка этого лета, которая отчетливо напоминает рыболовные сети или сетку гамака.
17 261 p.
Рыбацкая сумка Salmo
Salmo — популярный среди рыбаков и походников бренд с вещами, которые выглядят как нормкорный стритвир. Берем на заметку.
2115 p.
Серьги Avgvst
Изящный способ сообщить, что вы тоже в теме рыбакора.
12 800 p.
Очки Nautilus
Чтобы бильярдный шар в дальнем углу стола не бликовал.
1114 p.
Подвеска Holly June
Самые модные украшения этого лета — морские: с рыбками, ракушками, кораллами и прочей водной флорой и фауной.
4240 p.
Жилет с множеством карманов Mlengnt
Для самых практичных и запасливых. На рыбалке в карманы удобно складывать блесна, грузила и прочую мелочевку. В городе по карманам можно распихать уже человеческую прикормку (например, протеиновые батончики), ключи и солнечные очки.
1898 p.
Футболка Befree
Рыбакор, версия «чилл». В конце концов, удачный улов может быть и таким.
1599 p.
Маленький термос Thermos
На рыбалку лучше заранее заготовить еду и напитки с собой — вдруг клевать не будет до самого вечера? С прогулками — то же самое: вы вообще видели цены на кофе с собой?
2293 p.
Дрип-пакеты Underdog
Берем с собой и завариваем в походной кружке — в офисе, на рыбалке или на прогулке в парке. Э — экономия!
1000 p.
Наручный компас
Поможет найти путь к бильярдной, крафтовому бару или не заплутать в лесу по пути к заповедному пруду с рыбами.
1079 p.
Свитшот Called a Garment
Самый рыбакорный принт на просторах рунета.
7000 p.
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