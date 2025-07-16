Эстетика моей мечты. Что такое рыбакор и как он стал большим летним трендом

Что за помешательство на рыбалке
Рыбакор в своих ежегодных предсказаниях онлайн-платформа Pinterest пророчила еще весной. «Знакомьтесь с непринужденно-крутым городским рыбаком. В 2025 году зумеры и альфы будут относиться к морской жизни с особым интересом и привнесут морской колорит в повседневный быт, даже если океана поблизости не видно. Приготовьтесь к свитерам с косами, татуировкам в виде сардин и полоске абсолютно на всем», — так писали авторы в своем тренд-репорте. Как в воду глядели.
Уже этим летом предсказание сбылось: на рейлах магазинов и виртуальных полках онлайн-ретейлеров теснятся рыбацкие сандалии, футболки и рубашки с сардинами и прочим уловом настоящего рыбака, сумки-сетки (похожие на рыболовные) и полосатые тельняшки.
Сама эстетика сочетает утилитарный подход с уютным «комфортиком»: объемные вязаные свитеры, брюки или шорты карго, дождевики, ветровки, гигантские панамы (от комаров), жилеты с множеством карманов, сандалии и резиновые сапоги. Учитывая дождливую и прохладную погоду первой половины лета в Москве, рыбакор пришелся как нельзя кстати.
Как вписаться в рыбакор
Модники с Pinterest подсказывают: вам понадобится свитер крупной вязки, шорты карго или свободные пижамные брюки, резиновые сапоги (джелли-шуз тоже подойдут), яркая сигнальная шапочка, авоська-сетка и жилетка со множеством карманов. Термос с чаем, тельняшка и дождевик — по желанию. Что‑нибудь полосатое и сардинка-брелок или принт на футболке — тотальный маст.