Эстетика моей мечты. Что такое рыбакор и как он стал большим летним трендом

Рыбакор в своих ежегодных предсказаниях онлайн-платформа Pinterest пророчила еще весной. «Знакомьтесь с непринужденно-крутым городским рыбаком. В 2025 году зумеры и альфы будут относиться к морской жизни с особым интересом и привнесут морской колорит в повседневный быт, даже если океана поблизости не видно. Приготовьтесь к свитерам с косами, татуировкам в виде сардин и полоске абсолютно на всем», — так писали авторы в своем тренд-репорте. Как в воду глядели.