Помещается в сумку, выдерживает регулярное использование в течение дня. Дома осталось только подзарядить его перед следующей прогулкой.
Самая модная пара сезона и самая пригодная для жары.
Стиком удобно бновлять солнцезащитный крем по ходу дня, нанося его на открытые участки тела. Городской маст, если вы выходите на улицу с 10 до 17 часов дня.
Для домашнего мороженого понадобятся любые фрукты, вода или кокосовое молоко. И формочки, конечно.
Защищайте голову от прямых солнечных лучей и жары — лучше всего для этого подойдут легкие панамы, шляпы из рафии и хлопковые кепки светлых цветов.
Даже в +30°C не забываем про главное.
Сатин приятно холодит кожу и идеально подходит для жары.
Цитрус и мята в составе приятно холодят и обладают освежающим ароматом.
Хлопок и минимум ткани — то, что нужно в жару.
Кружевные комплекты откладываем до следующего похолодания. Сейчас время невесомого хлопка, который комфортно ощущается на теле даже в жару.
Вместе с жарой приходит и сухость воздуха в квартире, поэтому увлажнитель летом — маст. Заодно ему под силу слегка понизить температуру воздуха.
Хлопковая пижама с короткими шортами — идеальный наряд для жарких дней: не сковывает движений, не натирает и позволяет коже дышать.
Светлые льняные вещи хорошо подходят для жарких солнечных дней — пропускают воздух, защищают от солнечных лучей и не слишком сильно нагреваются.
Глаза тоже нужно красиво защищать от ультрафиолета.
А может быть просто взять выходной и провести полдня в бассейне?
Легкая ткань, свободный крой и светлая расцветка — три кита идеального летнего платья.
Для самых жарких дней: окунаем полотенце в холодную воду, хорошо отжимаем и делаем компрессы.
Вещи в жару лучше всего выбирать из хлопка, тенсела, бамбука или шелка — они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Фасоны — свободные.
Лучше всего на охлаждение работают стеклянные и кварцевые роллеры. Их можно заранее остудить под водой и сочетать с сывороткой или охлаждающей маской.
Никаких косточек, жестких резинок и вставок — только мягкая бамбуковая ткань и широкие бретели, которые не будут натирать в жару.
Хорошо работают спреи с мятой, алоэ или огурцом в составе — приятно холодят и помогают хотя бы на время забыть о духоте на улице.
Простой способ освежиться. После нанесения удалять воду с кожи салфеткой или ватными дисками, а не ждать, пока она испариться (иначе кожа может сохнуть).
Как говорят классики: это база. Главное — выбирайте не слишком плотный хлопок.
Чтобы быстро освежиться, подойдут любые гидрогелевые патчи — главное, заранее положить их в холодильник.
В жару особенно важно поддерживать водный баланс. Пейте столько, сколько хочется, а под рукой всегда держите бутылку с водой. Лучше многоразовую.
Можно поставить на рабочий стол в офисе или рядом с кроватью дома. Удобно, что вентилятор на прищепке — легко цеплять за угол кровати, книжный шкаф или полку.
Не пропускают солнечный свет и тепло от него в квартиру.
Эффектный аналоговый способ охладиться прямо на ходу.