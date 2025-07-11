Что носить 28 вещей, чтобы не сойти с ума в летнюю жару Таня Решетник

Пока синоптики пугают нас раскаленными воздушными массами из Африки, спасаемся от жары с достоинством. В нашей подборке — все необходимое: от спреев с ментолом и дэй оффа в бассейне до ручных вентиляторов и бамбуковых топов.

Ручной вентилятор Yueme Помещается в сумку, выдерживает регулярное использование в течение дня. Дома осталось только подзарядить его перед следующей прогулкой. Вьетнамки Calvin Klein Jeans Самая модная пара сезона и самая пригодная для жары. Солнцезащитный стик D’Alba Стиком удобно бновлять солнцезащитный крем по ходу дня, нанося его на открытые участки тела. Городской маст, если вы выходите на улицу с 10 до 17 часов дня. Формочки для сорбетов и мороженого Для домашнего мороженого понадобятся любые фрукты, вода или кокосовое молоко. И формочки, конечно. Панама Idol Защищайте голову от прямых солнечных лучей и жары — лучше всего для этого подойдут легкие панамы, шляпы из рафии и хлопковые кепки светлых цветов. Кепка Underdog Даже в +30°C не забываем про главное. Сатиновое постельное белье Morpheus Сатин приятно холодит кожу и идеально подходит для жары. Дезодорант с цитрусом Weleda Цитрус и мята в составе приятно холодят и обладают освежающим ароматом. Кроп-топ Sorry I’m Not Хлопок и минимум ткани — то, что нужно в жару. Хлопковое белье Ostin Кружевные комплекты откладываем до следующего похолодания. Сейчас время невесомого хлопка, который комфортно ощущается на теле даже в жару. Увлажнитель-испаритель Bork Вместе с жарой приходит и сухость воздуха в квартире, поэтому увлажнитель летом — маст. Заодно ему под силу слегка понизить температуру воздуха. Шорты пижамные Befree Хлопковая пижама с короткими шортами — идеальный наряд для жарких дней: не сковывает движений, не натирает и позволяет коже дышать. Льняная рубашка Lime Светлые льняные вещи хорошо подходят для жарких солнечных дней — пропускают воздух, защищают от солнечных лучей и не слишком сильно нагреваются. Солнцезащитные очки PYE Глаза тоже нужно красиво защищать от ультрафиолета. Билет на сеанс в бассейн А может быть просто взять выходной и провести полдня в бассейне? Свободное платье Daisyknit Легкая ткань, свободный крой и светлая расцветка — три кита идеального летнего платья. Махровые полотенца Для самых жарких дней: окунаем полотенце в холодную воду, хорошо отжимаем и делаем компрессы. Юбка Befree Вещи в жару лучше всего выбирать из хлопка, тенсела, бамбука или шелка — они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Фасоны — свободные. Роллер для лица Levrana Лучше всего на охлаждение работают стеклянные и кварцевые роллеры. Их можно заранее остудить под водой и сочетать с сывороткой или охлаждающей маской. Бралетт Belle you Никаких косточек, жестких резинок и вставок — только мягкая бамбуковая ткань и широкие бретели, которые не будут натирать в жару. Охлаждающий спрей для лица и тела Openface Хорошо работают спреи с мятой, алоэ или огурцом в составе — приятно холодят и помогают хотя бы на время забыть о духоте на улице. Термальная вода в мини-формате Avene Простой способ освежиться. После нанесения удалять воду с кожи салфеткой или ватными дисками, а не ждать, пока она испариться (иначе кожа может сохнуть). Белая футболка Wolee Как говорят классики: это база. Главное — выбирайте не слишком плотный хлопок. Патчи под глаза Darling Чтобы быстро освежиться, подойдут любые гидрогелевые патчи — главное, заранее положить их в холодильник. Большая бутылка для воды Mister Green В жару особенно важно поддерживать водный баланс. Пейте столько, сколько хочется, а под рукой всегда держите бутылку с водой. Лучше многоразовую. Настольный мини-вентилятор Можно поставить на рабочий стол в офисе или рядом с кроватью дома. Удобно, что вентилятор на прищепке — легко цеплять за угол кровати, книжный шкаф или полку. Блэкаут-шторы Не пропускают солнечный свет и тепло от него в квартиру. Веер «Эрмитаж» Эффектный аналоговый способ охладиться прямо на ходу.