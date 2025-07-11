Что носить

28вещей, чтобы не сойти с ума в летнюю жару

Пока синоптики пугают нас раскаленными воздушными массами из Африки, спасаемся от жары с достоинством. В нашей подборке — все необходимое: от спреев с ментолом и дэй оффа в бассейне до ручных вентиляторов и бамбуковых топов.
Ручной вентилятор Yueme

Помещается в сумку, выдерживает регулярное использование в течение дня. Дома осталось только подзарядить его перед следующей прогулкой.

Цена:
365 р.
Вьетнамки Calvin Klein Jeans

Самая модная пара сезона и самая пригодная для жары.

Цена:
2 969 p.
Солнцезащитный стик D’Alba

Стиком удобно бновлять солнцезащитный крем по ходу дня, нанося его на открытые участки тела. Городской маст, если вы выходите на улицу с 10 до 17 часов дня.

Цена:
4300 р.
Формочки для сорбетов и мороженого

Для домашнего мороженого понадобятся любые фрукты, вода или кокосовое молоко. И формочки, конечно.

Цена:
285 р.
Панама Idol

Защищайте голову от прямых солнечных лучей и жары — лучше всего для этого подойдут легкие панамы, шляпы из рафии и хлопковые кепки светлых цветов.

Цена:
6990 р.
Кепка Underdog

Даже в +30°C не забываем про главное.

Цена:
2 900 р.
Сатиновое постельное белье Morpheus

Сатин приятно холодит кожу и идеально подходит для жары.

Цена:
15 600 р.
Дезодорант с цитрусом Weleda

Цитрус и мята в составе приятно холодят и обладают освежающим ароматом.

Цена:
1 150 р.
Кроп-топ Sorry I’m Not

Хлопок и минимум ткани — то, что нужно в жару.

Цена:
7 000 р.
Хлопковое белье Ostin

Кружевные комплекты откладываем до следующего похолодания. Сейчас время невесомого хлопка, который комфортно ощущается на теле даже в жару.

Цена:
1 399 p.
Увлажнитель-испаритель Bork

Вместе с жарой приходит и сухость воздуха в квартире, поэтому увлажнитель летом — маст. Заодно ему под силу слегка понизить температуру воздуха.

Цена:
24 000 р.
Шорты пижамные Befree

Хлопковая пижама с короткими шортами — идеальный наряд для жарких дней: не сковывает движений, не натирает и позволяет коже дышать.

Цена:
1 999 р.
Льняная рубашка Lime

Светлые льняные вещи хорошо подходят для жарких солнечных дней — пропускают воздух, защищают от солнечных лучей и не слишком сильно нагреваются.

Цена:
5 599 р.
Солнцезащитные очки PYE

Глаза тоже нужно красиво защищать от ультрафиолета.

Цена:
17 500 р.
Билет на сеанс в бассейн

А может быть просто взять выходной и провести полдня в бассейне?

Цена:
от 750 р.
Свободное платье Daisyknit

Легкая ткань, свободный крой и светлая расцветка — три кита идеального летнего платья.

Цена:
17 495 р.
Махровые полотенца

Для самых жарких дней: окунаем полотенце в холодную воду, хорошо отжимаем и делаем компрессы.

Цена:
1 087 р.
Юбка Befree

Вещи в жару лучше всего выбирать из хлопка, тенсела, бамбука или шелка — они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Фасоны — свободные.

Цена:
1 199 р.
Роллер для лица Levrana

Лучше всего на охлаждение работают стеклянные и кварцевые роллеры. Их можно заранее остудить под водой и сочетать с сывороткой или охлаждающей маской.

Цена:
695 р.
Бралетт Belle you

Никаких косточек, жестких резинок и вставок — только мягкая бамбуковая ткань и широкие бретели, которые не будут натирать в жару.

Цена:
1 399 р.
Охлаждающий спрей для лица и тела Openface

Хорошо работают спреи с мятой, алоэ или огурцом в составе — приятно холодят и помогают хотя бы на время забыть о духоте на улице.

Цена:
1 100 р.
Термальная вода в мини-формате Avene

Простой способ освежиться. После нанесения удалять воду с кожи салфеткой или ватными дисками, а не ждать, пока она испариться (иначе кожа может сохнуть).

Цена:
529 р.
Белая футболка Wolee

Как говорят классики: это база. Главное — выбирайте не слишком плотный хлопок.

Цена:
3 490 р.
Патчи под глаза Darling

Чтобы быстро освежиться, подойдут любые гидрогелевые патчи — главное, заранее положить их в холодильник.

Цена:
1 990 р.
Большая бутылка для воды Mister Green

В жару особенно важно поддерживать водный баланс. Пейте столько, сколько хочется, а под рукой всегда держите бутылку с водой. Лучше многоразовую.

Цена:
5 950 р.
Настольный мини-вентилятор

Можно поставить на рабочий стол в офисе или рядом с кроватью дома. Удобно, что вентилятор на прищепке — легко цеплять за угол кровати, книжный шкаф или полку.

Цена:
775 р.
Блэкаут-шторы

Не пропускают солнечный свет и тепло от него в квартиру.

Цена:
от 900 р.
Веер «Эрмитаж»

Эффектный аналоговый способ охладиться прямо на ходу.

Цена:
1 890 р.
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