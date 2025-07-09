Что носить

Группа не только в полосатых купальниках: 36 вариантов для пляжного отдыха и бассейна

Определились с бассейном или пляжем, на котором проведете добрую половину рабочих зумов или выходных этим летом? Самое время выбрать купальник. Собрали главные тренды, классические бикини, комфортные слитные модели и закрытые варианты, которые защитят от солнца.

Тропики

Дизайнеры продолжают отдавать дань последнему сезону «Белого лотоса» и выпускают коллекции с яркими тропическими цветами в духе нулевых. Крупные лилии, гибискусы, орхидеи и геликонии этим летом украшают и купальники — в основном слитные модели розового, красного и лилового оттенков. Подойдут не только для долгожданного летнего отпуска где‑нибудь в Каше, но и для утренних заплывов в московских бассейнах.

1/5

Calzedonia, 6999 p.

2/5

Низ Mango, 3299 p.

3/5

Jean Paul Gaultier, 34 600 p.

4/5

Tezenis, 2599 p.

5/5

Бра Ddquared2, 24 900 p.

Ретро

Горошек и мелкая клетка вишиМелкая клетка двух разных цветов, один из которых белый.  — самые популярные принты этого лета — отлично смотрятся на купальниках и создают расслабленный ретровайб. Понравится тем, кто устал от классических однотонных бикини.

1/5

Fella, 21 840 p.

2/5

Лиф Befree, 1999 p.

3/5

Лиф «Паче», 2730 р.

4/5

Лиф Calzedonia, 3799 p.

5/5

Плавки 12 Storeez, 2800 p.

Мини-бикини

Эта модель не теряет популярности уже который сезон подряд. Микротрусы и треугольные бра дизайнеры усложняют длинными и тонкими завязками, которые можно по-разному затягивать на талии или за спиной.

1/5

Maygel Coronel, 13 930 р.

2/5

Плавки Tezenis, 1299 p.

3/5

Плавки Love Goods, 2195 p.

4/5

Лиф Idol, 3990 p.

5/5

Petra, 5500 p.

Вечеринка в бассейне

Купальники с вышивкой, объемными цветами и рюшами, сложной фурнитурой и поясами едва ли будут удобны, если вы планируете активно купаться и играть в волейбол на пляже. Это скорее вариант для чиллового отдыха у воды с книжкой или пляжных вечеринок.

1/5

Mono 5:31 AM, 4990 p.

2/5

Idol, 6990 p.

3/5

J Kim, 24 500 р.

4/5

Tezenis, 2999 p.

5/5

Mango, 2999 p.

Закрытые (по-настоящему закрытые)

Все больше брендов добавляет в пляжные коллекции действительно закрытые купальники — с длинным рукавом и шортиками. Тенденция полезная: SPF-кремы не могут полностью защитить нас от солнечных лучей. А еще закрытые купальники — спасение для обладателей очень светлой и чувствительной кожи и тех, кто активно занимается водными видами спорта.

1/5

Termit, 1749 p.

2/5

Топ Blizhe, 3900 p.

3/5

Топ Jil Sander, 47 850 p.

4/5

Puma, 4000 p.

5/5

Speedo, 5599 p.

В спортивном стиле

Минималистичные модели без лишнего декора, нейтральных расцветок и чаще всего слитные купальники, похожие на классические спортивные, тоже заметный тренд этого лета. Интересно смотрятся топы и трусы с контрастной окантовкой или простые черные модели с широкими бретелями и глубоким вырезом на спине. Бонус: в таком точно будет комфортно нырять и прыгать в воду, плавать и играть в волейбол.

1/5

My Numph, 14 000 p.

2/5

Belle You, 3499 р.

3/5

Love Republic, 3999 p.

4/5

Kappa, 1499 p.

5/5

Gloria Jeans, 1599 p.

Пастельные и конфетные

Нарочито инфантильные, почти детские вещи — важный тренд последних сезонов — добрались и до пляжных коллекций. Дизайнеры делают ставку на пастельные оттенки, сочетания нескольких ярких цветов, рюши и детские принты.

1/6

Лиф Incanto, 2749 p.

2/6

Топ Belle You, 4999 p.

3/6

Studio 29, 3990 p.

4/6

Stockholm (Surfboard) Club, 7470 p.

5/6

Paramidonna, 20 950 p.

6/6

Love Goods, 2495 p.

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