Группа не только в полосатых купальниках: 36 вариантов для пляжного отдыха и бассейна

Минималистичные модели без лишнего декора, нейтральных расцветок и чаще всего слитные купальники, похожие на классические спортивные, тоже заметный тренд этого лета. Интересно смотрятся топы и трусы с контрастной окантовкой или простые черные модели с широкими бретелями и глубоким вырезом на спине. Бонус: в таком точно будет комфортно нырять и прыгать в воду, плавать и играть в волейбол.