Группа не только в полосатых купальниках: 36 вариантов для пляжного отдыха и бассейна

Тропики
Дизайнеры продолжают отдавать дань последнему сезону «Белого лотоса» и выпускают коллекции с яркими тропическими цветами в духе нулевых. Крупные лилии, гибискусы, орхидеи и геликонии этим летом украшают и купальники — в основном слитные модели розового, красного и лилового оттенков. Подойдут не только для долгожданного летнего отпуска где‑нибудь в Каше, но и для утренних заплывов в московских бассейнах.
Ретро
Горошек и мелкая клетка вишиМелкая клетка двух разных цветов, один из которых белый. — самые популярные принты этого лета — отлично смотрятся на купальниках и создают расслабленный ретровайб. Понравится тем, кто устал от классических однотонных бикини.
Мини-бикини
Эта модель не теряет популярности уже который сезон подряд. Микротрусы и треугольные бра дизайнеры усложняют длинными и тонкими завязками, которые можно по-разному затягивать на талии или за спиной.
Вечеринка в бассейне
Купальники с вышивкой, объемными цветами и рюшами, сложной фурнитурой и поясами едва ли будут удобны, если вы планируете активно купаться и играть в волейбол на пляже. Это скорее вариант для чиллового отдыха у воды с книжкой или пляжных вечеринок.
Закрытые (по-настоящему закрытые)
Все больше брендов добавляет в пляжные коллекции действительно закрытые купальники — с длинным рукавом и шортиками. Тенденция полезная: SPF-кремы не могут полностью защитить нас от солнечных лучей. А еще закрытые купальники — спасение для обладателей очень светлой и чувствительной кожи и тех, кто активно занимается водными видами спорта.
В спортивном стиле
Минималистичные модели без лишнего декора, нейтральных расцветок и чаще всего слитные купальники, похожие на классические спортивные, тоже заметный тренд этого лета. Интересно смотрятся топы и трусы с контрастной окантовкой или простые черные модели с широкими бретелями и глубоким вырезом на спине. Бонус: в таком точно будет комфортно нырять и прыгать в воду, плавать и играть в волейбол.
Пастельные и конфетные
Нарочито инфантильные, почти детские вещи — важный тренд последних сезонов — добрались и до пляжных коллекций. Дизайнеры делают ставку на пастельные оттенки, сочетания нескольких ярких цветов, рюши и детские принты.