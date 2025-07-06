«Евгений Цыганов забрал весь гардероб себе». Как и из чего сложились образы в «Питер FM»

Практически весь гардероб Максима был собран из винтажа и секондов, за исключением синей куртки, которая, как и многое на этом проекте, появилась случайно. Параллельно с подготовкой к «Питер ФМ» Евгений Цыганов снимался в фильме «Космос как предчувствие»: «У него была куча друзей с этого проекта, и вот у кого‑то из операторской группы он подрезал куртку, просто чтобы в дождь доехать до нас. Когда он пришел в ней на площадку, мы говорим: „Слушай, а можно ты останешься в этой куртке? Она нам очень подходит“. Так она осталась с нами». Из этой же куртки получилась опять же спонтанно одна из самых комичных сцен картины, когда Евгений Цыганов ждет героиню у метро, а рядом с ним оказывается практически идентично одетый Павел Баршак. «Этой сцены вообще не было в сценарии, — говорит Оксана. — Просто Женя сказал, что Баршак в Питере».