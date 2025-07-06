«Евгений Цыганов забрал весь гардероб себе». Как и из чего сложились образы в «Питер FM»

Питерский стиль и готовые персонажи прямо с городских улиц
За образы в «Питер ФМ» отвечала родная сестра Оксаны, Ольга Бычкова, для которой картина стала дебютом в качестве художницы по костюмам. До этого Ольга набиралась опыта, работая ассистентом художника. Так что понимание того, куда бежать и что искать, уже было, а искать нужно было многое. Большая часть актеров массовых сцен в кадре одеты из «подбора», то есть они не снимались в своей одежде, а их переодевали, даже если в кадре люди появлялись на долю секунды.
Зачастую образы не уступали главным героям, а во многом были ярче и комичнее. Оксана говорит, такой подход появился, потому что в кадре важно было передать стиль города: «Во-первых, это Питер, в котором всегда довольно много фриков. Во-вторых, в кадре не какие‑то особенные люди, следящие за тенденциями. Это простые жители города, чей достаток в тот момент был таков, что большинство одевалось в секонд-хендах. И отсюда родилась вот такая немного странная одежда. Это питерский стиль, для нас это было очень важно».
Одевать актеров массовых сцен ярко и необычно помогал питерский винтажный магазин OFF, который буквально в любое время дня и ночи готов был открыть свои двери для Бычковых: «Оля набирала полные коробки, мешки, баулы всего, что только можно. И у нас был огромный гримваген, назывался „Цирк русские медведи“. Для какого‑то фильма его так расписали, а потом эта надпись с рисунком медведя так и осталась. И половина этого гримвагена под завязку была забита костюмами, их было очень много».
Есть в кадре и люди из массовки, которых не переодевали, а снимали почти документально, они идеально сочетались «переодетыми» актерами. «Сижу я, например, посреди какого‑то проспекта, — рассказывает Оксана, — развожу сцену, пью кофе и вижу, что вон там идет классная бабушка, а тут дети что‑то строят и рожи корчат, и все они идеальны для кадра. В такие моменты я просила бежать к ним и договариваться. Они появлялись в фильме. Просто вот так ловишь людей, которые уже готовые персонажи, — и переодевать никого не надо».
Второстепенные герои, архитекторы и Микки Маус
Проработка героев второго плана потребовала больше внимания и труда. Костюмы для них не только подбирались в секонд-хендах и винтажках, но и отдельно отшивались.
Полосатый красный костюм для друга главного героя в исполнении Олега Долина специально создавался с нуля. «Оля придумывала друзей Максима как начинающих архитекторов, они творческие, питерские, молодые», — говорит Оксана. По этой же причине второй друг (Евгений Кулаков) носит разнообразные комбинезоны.
А вот образ утрированно комичного управдома (Татьяна Кравченко) полностью собирался «из подбора». Только перья на кофточку пришивали уже буквально на площадке, чтобы еще больше украсить героиню. «Но я честно скажу, управдомы тогда ровно такими и были. Потому что это Питер», — говорит Оксана. По той же логике родился абсолютно питерский бомж: «Мы решили, что он очень похож на Микки Мауса с этими белыми перчатками. Такой вот веселый, немного сказочный».
Самый яркий образ из второстепенных героев принадлежит подруге главной героини в исполнении Ирины Рахмановой. Он родился на стыке фантазии и непреодолимых обстоятельств: «С одной стороны, мы ничего не могли сделать с ее прической, потому что Иру так постригли и покрасили для „Девятой роты“, которая снималась параллельно. С другой — на ней вот эта кофточка с капюшоном, которая была найдена в каком‑то дешевом секонд-хенде, а Оля сделала на ней принт. Тогда принты были страшно модны, поэтому они у нас везде».
Главная героиня, дождевик и шапочка
Актриса Екатерина Федулова была утверждена на роль буквально за неделю до старта съемок, поэтому образ создавался стремительно. «У Кати были очень длинные и очень светлые волосы, — вспоминает Оксана. — А у нашего продюсера был свой невероятный стилист по волосам с каким‑то небесным именем, кажется, Себастьян, и он придумал, что сделает Катю более темной и теплой, обрежет ей волосы до плеч. Так начал рождаться образ. У меня был любимый женский типаж — я просто обожала юную Софи Марсо, мне хотелось такую девочку, очень легкую на подъем, веселую, немножко хулиганистую. Вот такую мы и начали создавать, немножко девчонку-сорванца».
Именно из этой идеи начал складываться гардероб героини, состоящий из коротких, но максимально удобных юбок и платьев. Практически все вещи для Маши были приобретены у дизайнера Виолетты Литвиновой: «Если внимательно присмотреться, то видно, что все вещи на Маше как будто из одной коллекции. Баллоновая юбка, финальное синее платье, вязаная жилетка с кнопками, блузка с рукавами-фонариками. Вот эти все сборки, завязки, фонарики — это все стилистика Виолетты Литвиновой».
В мастерской Литвиновой под заказ была отшита и куртка, которая по сценарию должна была быть красной. После выхода фильма она стала культовой, как и прозрачный дождевик. «Хотя „Питер FM“ вышел в 2006-м, он снимался еще в 2004-м. В марте того года мы все пошли смотреть только что вышедший фильм „Трудности перевода“, и нам там все страшно нравилось, начиная с этих розовых трусов на Скарлетт Йоханссон, заканчивая ее прозрачным зонтиком. Мне кажется, то сочетание розового с прозрачным и вдохновило Олю создать прозрачный дождевик с розовой окантовкой. Она сама его сшила».
Шапочка на главной героине появилась абсолютно спонтанно. Изначально Ольга Бычкова взяла ее у Виолетты Литвиновой на примерку с Олегом Долиным, ему она не подошла, а вот в гардероб Маши вписалась идеально. Именно тогда же родилась и сцена с шапочкой, которая страшно раздражает Машиного жениха, изначально ее не было в сценарии.
Главный герой, спонтанность и синяя куртка
Если Машу придумывали с нуля, то Максим был максимально близок исполнителю роли Евгению Цыганову. Близок настолько, что он полностью забрал весь гардероб главного героя себе. «Женя даже не переодевался после съемок, просто уходил в этих вещах с площадки и носил их все время, — говорит Оксана. — Мы встретились через год после съемок на озвучании, и он пришел ровно в той же самой одежде из фильма».
Практически весь гардероб Максима был собран из винтажа и секондов, за исключением синей куртки, которая, как и многое на этом проекте, появилась случайно. Параллельно с подготовкой к «Питер ФМ» Евгений Цыганов снимался в фильме «Космос как предчувствие»: «У него была куча друзей с этого проекта, и вот у кого‑то из операторской группы он подрезал куртку, просто чтобы в дождь доехать до нас. Когда он пришел в ней на площадку, мы говорим: „Слушай, а можно ты останешься в этой куртке? Она нам очень подходит“. Так она осталась с нами». Из этой же куртки получилась опять же спонтанно одна из самых комичных сцен картины, когда Евгений Цыганов ждет героиню у метро, а рядом с ним оказывается практически идентично одетый Павел Баршак. «Этой сцены вообще не было в сценарии, — говорит Оксана. — Просто Женя сказал, что Баршак в Питере».
«Они были довольно близкими друзьями, я подумала, что мы не можем пропустить это событие, и очень быстро придумали эту сцену. Историю про то, что они синхронно двигаются и курят, предложили мне сами парни. Получился вот такой привет „Прогулке“. Прелесть этого проекта именно в том, что очень многое придумывалось на ходу, легко и спонтанно».