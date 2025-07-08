Что носить

В чем идти на летний фестиваль? Отвечают участники DOPECLVB и группы «Базар»

Не понимаете, как нарядиться на Пикник Афиши x Сбер и другие фестивали этого лета? Мы обратились артистам петербургского Пикника — они рассказывают, как сохранить за собой статус модника, но не страдать от неудобного лука.

Что надеть

Дмитрий Неустроев

Группа «Базар»

«Давно не был на фестивалях как слушатель, поэтому расскажу, как мы сами оденемся на выступление. Я вообще совершенно не разбираюсь в моде, как и Дима (Милаев, второй участник дуэта, — Прим. ред.). Просто смотрим, что нравится, а что нет. В идеале, одевайтесь так, чтобы было не жарко и красиво. Вот, кажется, все требования к летнему луку. Хотя что такое красиво? Зыбкая философская почва оказывается под ногами.

Последние несколько раз я выступал в черной рубашке, если погода позволит — в этот раз снова ее надену. Под ней, вероятно, будет майка, есть в этом что‑то бунтарское.

Вообще в жару трудно одеться так, чтобы было нарядно и комфортно. Может быть, стоит выбрать гавайскую рубашку, настоящее ретро. Но, кажется, это нравится только мне.

С брюками тоже засада, приличные нереально найти. Потому что строгие, конечно же, не подходят. Некоторые модели сужаются к низу, это неприемлемо. Другие напоминают шаровары, это тоже не радует. Еще есть штаны, в которых ходят люди, увлекающиеся йогой, — никаких претензий не имею, но я-то йогой не увлекаюсь. Есть те, которые по форме вроде ничего, но, например, блестят, — это тоже не подходит. В общем, задачка непростая. Но я купил себе хорошие легкие зеленые брюки в винтажном магазине в Стамбуле. Вероятно, буду в них, как и в прошлый раз».

9 августа группа «Базар» и DOPECLVB выступят на Пикнике Афиши x Сбер в Москве.

Пикник Афиши x Сбер 2025. Санкт-Петербург
Концерт / 9 августа
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Basic Boy

DOPECLVB

«Представьте: сейчас 2012-й — год основания группы DOPECLVB, на Пикник Афиши приезжают The Drums, Franz Ferdinand, Pet Shop Boys и многие другие культовые исполнители эпохи. Это значит только одно — мы залетаем на Look At Me и черпаем вдохновение для самых эпичных хипстерских аутфитов. Первым делом — очки RayBan без линз. Все сходят с ума от факта, что у тебя хорошее зрение! Клетчатая рубашка из NewYorker — нынче бы сказали „имба“. Футболка с „ироничным“ принтом — одногрупники в шоке с твоего остроумия! Скинни джинсы или брюки-чиносы — все районные гопы слепнут от твоих обтянутых ног. Не забываем подтяжки — мы держим штаны высоко! Можно также скрасить свой „лук“ (ты недавно узнал это слово) отпадной шляпкой в стиле „федора“. Полнейший hipster!

Предлагаю вам нарядиться на Пикник 2025 именно так. Вы удивитесь притоку внимания со стороны окружающих!»

Глебаста

DOPECLVB

«Фэшн-инфлюэнс moment! Главное — одеться оригинально. Мне в луке важна практичность и высказывание, которое он несет. Самовыражение работает как через трендовые вещи, так и через утилитарные предпочитаемые айтемы: почему бы не надеть зеленые резиновые сабо и велосипедные зеркальные очки? И еще — джортсыДжинсовые шорты. и футболку с принтом-надписью „r so hot rn“!»

Thomas Mraz

DOPECLVB

«Идеальный аутфит для фестиваля — это микс стиля, свободы и удобства. Мне нравится, когда вещи дают дышать и не стесняют движений. Фактурная ветровка (что‑то в духе techwearТехнологичной одежды — инновационной и функциональной. ) — мне очень нравится adidas camo jacket — на случай прохладного вечера, дождя или чтобы защититься от очень активного солнца. Плюс какая‑нибудь базовая, но яркая футболка и свободные, с большими карманами, карго, которые одним движением руки превращаются в шорты — практично, технологично и стильно. Лично я люблю Nike ACG Smith Summit».

Что пригодится

1/12

Рубашка Меч, 6 500 p.

Потертая зеленая рубашка, которой нипочем валяния в траве и летний дождик (она уже с тай-дай разводами).

2/12

Рубашка Tears of, 14 490 p.

В комплекте должны идти усы и карабины, но начать можно с модной рубашки.

3/12

Гавайская рубашка Kostrov, 3 600 p.

Настоящая гавайка из секонда. После фестиваля можно сразу в чилл-зону ближайшего бассейна.

4/12

Майка без рукавов Befree, 599 p.

Под гавайку или ту самую зеленую рубашку.

5/12

Брюки Dickies, 4 900 p.

Не слишком широкие, не слишком узкие, на 100% хлопковые (а значит, не упаритесь на жаре).

6/12

Брюки Sorry I’m Not, 25 000 p.

Брюки с арти-разводами, которые уже выглядят так, будто пережили не один летний фестиваль.

7/12

Шорты Arte Antwerp, 16 300 p.

На случай жары!

8/12

Ветровка adidas Originals, 10 945 p.

От вечерней прохлады и дождя.

9/12

Футболка Quiksilver, 2 399 p.

Базовый однотонный верх.

10/12

Брюки-карго Nike, 29 600 p.

Легким движением руки превращаются в шорты.

11/12

Джортсы Befree, 1999 p.

Самые модные шорты этого лета.

12/12

Футболка HUF, 5 192 p.

Лаконично выразит ваше отношение к очередям в туалет и за едой.

Обувь

Дмитрий Неустроев

Группа «Базар»

«Чтобы выступать в кроссовках, тебе должно быть либо 20, либо больше 40, — не вписываюсь ни туда, ни туда. Я в них, вероятно, буду смотреться излишне легкомысленно. Полагаю, Дима (Милаев, второй участник дуэта, — Прим. ред.) тоже. Скорее всего, мы придем в ботинках. Не классических, но черных, какой‑то замысловатой формы».

Thomas Mraz

DOPECLVB

«Здесь, мне кажется, не стоит гнаться за свежими релизами. Все-таки фестиваль — не подиум. Лучше выбрать то, в чем тебе по-настоящему комфортно. Потому что даже самая дорогая пара может разрушить образ, если в ней просто неудобно идти.

Идеальный вариант — кроссовки, немного поношенные, проверенные временем. Не новые Yeezy, а уже „прожившие“ с тобой пару историй. Они не кричат о себе, но знают, как важно быть надежными, удобными и не подвести в самый неподходящий момент».

Что пригодится

1/5

Ботинки Lime, 7 999 р.

Еще не классические оксфорды, но уже не хипстерские топсайдеры из 2010-го.

2/5

Кеды Vans, 11 192 р.

Та самая светлая пара, которая обретает настоящий шарм после двух-трех летних фестивалей.

3/5

Ботинки Dr. Martens, 17 690 р.

Как скажут миллениалы: это база.

4/5

Сабо Crocs, 7 999 p.

Не боятся луж, травы, пыли и диких плясок.

5/5

Кроссовки Asics, 16 990 p.

Главное — не новенькая пара, а изрядно потертые любимки.

Чем дополнить лук

Дмитрий Неустроев

Группа «Базар»

«Подростком я фантазировал, что если когда‑нибудь стану взрослым и успешным, то у меня обязательно будут всякие браслеты и бусы как у Джонни Деппа. В принципе, сейчас у меня есть деньги на украшения, но они мне совершенно не идут. Я даже купил себе несколько, иногда надеваю. Смотрю на них и понимаю, что это „не мое“. Довольно обидно! Возможно, чтобы они хорошо смотрелись, не хватает татуировок».

Thomas Mraz

DOPECLVB

«Добавлю кепку Oakley вместе с очками того же бренда».

Что пригодится

1/6

Украшение для брюк PANASIAN BEADS, 3 000 p.

Вопросы про Бали и буддизм неизбежны, но кто сказал, что это плохой способ завести знакомство.

2/6

Переводные татуировки Friend Function, 350 p.

Украсят любого!

3/6

Подвеска с шипами Casper, 12 900 p.

Готовьтесь отвечать на вопрос, какая у вас любимая эмо группа.

4/6

Кепка Oakley, 4 235 p.

Чтобы не напекло макушку!

5/6

Очки Oakley, 43 950 p.

Эффектная защита для глаз.

6/6

Переводные татуировки Friend Function, 350 p.

Забавные и яркие.

Полезные мелочи

Дмитрий Неустроев

Группа «Базар»

«На всякий случай стоит носить с собой медикаменты — думаю, это рационально. Как и захватить пауэрбанк! Если будет жарко, очень важно пить побольше воды. Да, несмотря на то, что придется чаще ходить в туалет. Ничего страшного, это естественно, что поделать».

Thomas Mraz

DOPECLVB

«Мини-аптечка: пластырь, пара таблеток от головной боли или проблем с пищеварением, антисептик — мелочи, которые не замечаешь, пока они не спасают тебе или твоим друзьям день. Наушники Bose — когда нужно отдохнуть от шума или срочно послушать дэмку.

И еще одна вещь, без которой я теперь ни шагу — шнурок для очков. Когда темнеет, очки срываются с головы и растворяются в толпе… Прошлым летом я потерял на фестивалях три пары — общая боль на 170–200 тысяч рублей. С тех пор никаких рисков. Теперь мои очки всегда на шее, крепко привязанные, как память о том, как быстро на фестивале можно потерять не только голос, но и пару дорогих линз».

Глебаста

DOPECLVB

«В сумке лежит санскрин, пауэрбанк и пара бутылок чистой воды. Stay hydrated!»

Что пригодится

1/8

Пауэрбанк, 2395 p.

Комментарии излишни — этот предмет не бывает лишним.

2/8

Кошелек для налички And Wander, 11 450 p.

Надежно пристегивается к брюкам или шортам — остается с вами даже в самом лютом слэме.

3/8

Сотовый телефон Maxvi, 1 450 р.

Для тех, кто предпочитает олдскул (и не планирует заряжать телефон ближайшую неделю).

4/8

Поясная сумка Shu, 4 790 p.

Чтобы все свое носить с собой.

5/8

Карабин для ключей Mister Green, 1 450 p.

К нему можно пристегнуть ключи, проездной в чехле и даже бутылку с водой — в общем, спокойно заменит поясную сумку или шопер.

6/8

Наушники Bose, 33 990 p.

Устроить пятиминутку тишины посреди рейва.

7/8

Шнурок для очков District Vision, 2 150 р.

Чтобы не потерять любимую пару.

8/8

Санскрин Garnier, 1 000 p.

Защищаем кожу от солнечных лучей!

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