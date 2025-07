В чем идти на летний фестиваль? Отвечают участники DOPECLVB и группы «Базар»

«Представьте: сейчас 2012-й — год основания группы DOPECLVB, на Пикник Афиши приезжают The Drums, Franz Ferdinand, Pet Shop Boys и многие другие культовые исполнители эпохи. Это значит только одно — мы залетаем на Look At Me и черпаем вдохновение для самых эпичных хипстерских аутфитов . Первым делом — очки RayBan без линз. Все сходят с ума от факта, что у тебя хорошее зрение! Клетчатая рубашка из NewYorker — нынче бы сказали „имба“. Футболка с „ироничным“ принтом — одногрупники в шоке с твоего остроумия! Скинни джинсы или брюки-чиносы — все районные гопы слепнут от твоих обтянутых ног. Не забываем подтяжки — мы держим штаны высоко! Можно также скрасить свой „лук“ (ты недавно узнал это слово) отпадной шляпкой в стиле „федора“. Полнейший hipster!