В чем идти на летний фестиваль? Отвечают участники DOPECLVB и группы «Базар»

С брюками тоже засада, приличные нереально найти . Потому что строгие, конечно же, не подходят. Некоторые модели сужаются к низу, это неприемлемо. Другие напоминают шаровары, это тоже не радует. Еще есть штаны, в которых ходят люди, увлекающиеся йогой, — никаких претензий не имею, но я-то йогой не увлекаюсь. Есть те, которые по форме вроде ничего, но, например, блестят, — это тоже не подходит. В общем, задачка непростая. Но я купил себе хорошие легкие зеленые брюки в винтажном магазине в Стамбуле. Вероятно, буду в них, как и в прошлый раз».