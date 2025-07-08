В чем идти на летний фестиваль? Отвечают участники DOPECLVB и группы «Базар»

Что надеть
Группа «Базар»
«Давно не был на фестивалях как слушатель, поэтому расскажу, как мы сами оденемся на выступление. Я вообще совершенно не разбираюсь в моде, как и Дима (Милаев, второй участник дуэта, — Прим. ред.). Просто смотрим, что нравится, а что нет. В идеале, одевайтесь так, чтобы было не жарко и красиво. Вот, кажется, все требования к летнему луку. Хотя что такое красиво? Зыбкая философская почва оказывается под ногами.
Последние несколько раз я выступал в черной рубашке, если погода позволит — в этот раз снова ее надену. Под ней, вероятно, будет майка, есть в этом что‑то бунтарское.
Вообще в жару трудно одеться так, чтобы было нарядно и комфортно. Может быть, стоит выбрать гавайскую рубашку, настоящее ретро. Но, кажется, это нравится только мне.
С брюками тоже засада, приличные нереально найти. Потому что строгие, конечно же, не подходят. Некоторые модели сужаются к низу, это неприемлемо. Другие напоминают шаровары, это тоже не радует. Еще есть штаны, в которых ходят люди, увлекающиеся йогой, — никаких претензий не имею, но я-то йогой не увлекаюсь. Есть те, которые по форме вроде ничего, но, например, блестят, — это тоже не подходит. В общем, задачка непростая. Но я купил себе хорошие легкие зеленые брюки в винтажном магазине в Стамбуле. Вероятно, буду в них, как и в прошлый раз».
9 августа группа «Базар» и DOPECLVB выступят на Пикнике Афиши x Сбер в Москве.
DOPECLVB
«Представьте: сейчас 2012-й — год основания группы DOPECLVB, на Пикник Афиши приезжают The Drums, Franz Ferdinand, Pet Shop Boys и многие другие культовые исполнители эпохи. Это значит только одно — мы залетаем на Look At Me и черпаем вдохновение для самых эпичных хипстерских аутфитов. Первым делом — очки RayBan без линз. Все сходят с ума от факта, что у тебя хорошее зрение! Клетчатая рубашка из NewYorker — нынче бы сказали „имба“. Футболка с „ироничным“ принтом — одногрупники в шоке с твоего остроумия! Скинни джинсы или брюки-чиносы — все районные гопы слепнут от твоих обтянутых ног. Не забываем подтяжки — мы держим штаны высоко! Можно также скрасить свой „лук“ (ты недавно узнал это слово) отпадной шляпкой в стиле „федора“. Полнейший hipster!
Предлагаю вам нарядиться на Пикник 2025 именно так. Вы удивитесь притоку внимания со стороны окружающих!»
DOPECLVB
«Фэшн-инфлюэнс moment! Главное — одеться оригинально. Мне в луке важна практичность и высказывание, которое он несет. Самовыражение работает как через трендовые вещи, так и через утилитарные предпочитаемые айтемы: почему бы не надеть зеленые резиновые сабо и велосипедные зеркальные очки? И еще — джортсыДжинсовые шорты. и футболку с принтом-надписью „r so hot rn“!»
DOPECLVB
«Идеальный аутфит для фестиваля — это микс стиля, свободы и удобства. Мне нравится, когда вещи дают дышать и не стесняют движений. Фактурная ветровка (что‑то в духе techwearТехнологичной одежды — инновационной и функциональной. ) — мне очень нравится adidas camo jacket — на случай прохладного вечера, дождя или чтобы защититься от очень активного солнца. Плюс какая‑нибудь базовая, но яркая футболка и свободные, с большими карманами, карго, которые одним движением руки превращаются в шорты — практично, технологично и стильно. Лично я люблю Nike ACG Smith Summit».
Что пригодится
Рубашка Меч, 6 500 p.
Потертая зеленая рубашка, которой нипочем валяния в траве и летний дождик (она уже с тай-дай разводами).
Рубашка Tears of, 14 490 p.
В комплекте должны идти усы и карабины, но начать можно с модной рубашки.
Гавайская рубашка Kostrov, 3 600 p.
Настоящая гавайка из секонда. После фестиваля можно сразу в чилл-зону ближайшего бассейна.
Майка без рукавов Befree, 599 p.
Под гавайку или ту самую зеленую рубашку.
Брюки Dickies, 4 900 p.
Не слишком широкие, не слишком узкие, на 100% хлопковые (а значит, не упаритесь на жаре).
Брюки Sorry I’m Not, 25 000 p.
Брюки с арти-разводами, которые уже выглядят так, будто пережили не один летний фестиваль.
Шорты Arte Antwerp, 16 300 p.
На случай жары!
Ветровка adidas Originals, 10 945 p.
От вечерней прохлады и дождя.
Футболка Quiksilver, 2 399 p.
Базовый однотонный верх.
Брюки-карго Nike, 29 600 p.
Легким движением руки превращаются в шорты.
Джортсы Befree, 1999 p.
Самые модные шорты этого лета.
Футболка HUF, 5 192 p.
Лаконично выразит ваше отношение к очередям в туалет и за едой.
Обувь
Группа «Базар»
«Чтобы выступать в кроссовках, тебе должно быть либо 20, либо больше 40, — не вписываюсь ни туда, ни туда. Я в них, вероятно, буду смотреться излишне легкомысленно. Полагаю, Дима (Милаев, второй участник дуэта, — Прим. ред.) тоже. Скорее всего, мы придем в ботинках. Не классических, но черных, какой‑то замысловатой формы».
DOPECLVB
«Здесь, мне кажется, не стоит гнаться за свежими релизами. Все-таки фестиваль — не подиум. Лучше выбрать то, в чем тебе по-настоящему комфортно. Потому что даже самая дорогая пара может разрушить образ, если в ней просто неудобно идти.
Идеальный вариант — кроссовки, немного поношенные, проверенные временем. Не новые Yeezy, а уже „прожившие“ с тобой пару историй. Они не кричат о себе, но знают, как важно быть надежными, удобными и не подвести в самый неподходящий момент».
Что пригодится
Ботинки Lime, 7 999 р.
Еще не классические оксфорды, но уже не хипстерские топсайдеры из 2010-го.
Кеды Vans, 11 192 р.
Та самая светлая пара, которая обретает настоящий шарм после двух-трех летних фестивалей.
Ботинки Dr. Martens, 17 690 р.
Как скажут миллениалы: это база.
Сабо Crocs, 7 999 p.
Не боятся луж, травы, пыли и диких плясок.
Кроссовки Asics, 16 990 p.
Главное — не новенькая пара, а изрядно потертые любимки.
Чем дополнить лук
Группа «Базар»
«Подростком я фантазировал, что если когда‑нибудь стану взрослым и успешным, то у меня обязательно будут всякие браслеты и бусы как у Джонни Деппа. В принципе, сейчас у меня есть деньги на украшения, но они мне совершенно не идут. Я даже купил себе несколько, иногда надеваю. Смотрю на них и понимаю, что это „не мое“. Довольно обидно! Возможно, чтобы они хорошо смотрелись, не хватает татуировок».
DOPECLVB
«Добавлю кепку Oakley вместе с очками того же бренда».
Что пригодится
Украшение для брюк PANASIAN BEADS, 3 000 p.
Вопросы про Бали и буддизм неизбежны, но кто сказал, что это плохой способ завести знакомство.
Переводные татуировки Friend Function, 350 p.
Украсят любого!
Подвеска с шипами Casper, 12 900 p.
Готовьтесь отвечать на вопрос, какая у вас любимая эмо группа.
Кепка Oakley, 4 235 p.
Чтобы не напекло макушку!
Очки Oakley, 43 950 p.
Эффектная защита для глаз.
Переводные татуировки Friend Function, 350 p.
Забавные и яркие.
Полезные мелочи
Группа «Базар»
«На всякий случай стоит носить с собой медикаменты — думаю, это рационально. Как и захватить пауэрбанк! Если будет жарко, очень важно пить побольше воды. Да, несмотря на то, что придется чаще ходить в туалет. Ничего страшного, это естественно, что поделать».
DOPECLVB
«Мини-аптечка: пластырь, пара таблеток от головной боли или проблем с пищеварением, антисептик — мелочи, которые не замечаешь, пока они не спасают тебе или твоим друзьям день. Наушники Bose — когда нужно отдохнуть от шума или срочно послушать дэмку.
И еще одна вещь, без которой я теперь ни шагу — шнурок для очков. Когда темнеет, очки срываются с головы и растворяются в толпе… Прошлым летом я потерял на фестивалях три пары — общая боль на 170–200 тысяч рублей. С тех пор никаких рисков. Теперь мои очки всегда на шее, крепко привязанные, как память о том, как быстро на фестивале можно потерять не только голос, но и пару дорогих линз».
DOPECLVB
«В сумке лежит санскрин, пауэрбанк и пара бутылок чистой воды. Stay hydrated!»
Что пригодится
Пауэрбанк, 2395 p.
Комментарии излишни — этот предмет не бывает лишним.
Кошелек для налички And Wander, 11 450 p.
Надежно пристегивается к брюкам или шортам — остается с вами даже в самом лютом слэме.
Сотовый телефон Maxvi, 1 450 р.
Для тех, кто предпочитает олдскул (и не планирует заряжать телефон ближайшую неделю).
Поясная сумка Shu, 4 790 p.
Чтобы все свое носить с собой.
Карабин для ключей Mister Green, 1 450 p.
К нему можно пристегнуть ключи, проездной в чехле и даже бутылку с водой — в общем, спокойно заменит поясную сумку или шопер.
Наушники Bose, 33 990 p.
Устроить пятиминутку тишины посреди рейва.
Шнурок для очков District Vision, 2 150 р.
Чтобы не потерять любимую пару.
Санскрин Garnier, 1 000 p.
Защищаем кожу от солнечных лучей!