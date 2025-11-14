Решились на ремонт? Вот как освежить интерьер и не сойти с ума

Природа в доме
Если хочется, чтобы квартира стала похожа на зеленый оазис посреди мегаполиса, добавьте в интерьер побольше природы. Начать можно с комнатных растений: как небольших экземпляров, так и целых зеленых зон. В ход идут подвесные кашпо с плющом, стеллажи и фитомодули, которые сэкономят место и создадут эффект живой стены. Поддержать атмосферу уюта и расслабления помогут природные материалы — выбирайте камень, дерево, керамику и натуральный текстиль, а еще плавные органические формы и мягкую палитру с отсылкой к природным тонам. Не забудьте про естественный свет: иногда полупрозрачных штор или большого зеркала напротив окна достаточно, чтобы кардинально преобразить обстановку.
Если вы решили уделить особое внимание материалам, не забудьте правильно провести расчеты. «С помощью бесплатного онлайн-сервиса „Калькулятор ремонта“ можно рассчитать предварительную смету не только на чистовую отделку, но и на черновые материалы, а также узнать примерную стоимость всего ремонта», — рассказывает менеджер дизайн-студии СТД «Петрович» Федор Варенников.
Смелые текстуры и цвета
На смену минимализму в дизайне интерьера постепенно приходят выразительные цвета и яркие фактуры, которые буквально оживляют пространство. Один из самых заметных трендов сейчас — color drenching, то есть тотальная покраска стен, потолков и даже мебели в один насыщенный оттенок. Хотите добавить немного драмы? Обратите внимание на глубокий синий, изумрудный, бордовый и баклажановый. Не хватает энергии и жизнерадостности в оформлении? Выбирайте сочный желтый, салатовый, бирюзовый или оранжевый для точечных акцентов.
Полезный лайфхак: можно сначала попробовать выкрасить небольшой участок и понаблюдать за тем, как оттенок ведет себя при разном освещении. «Некоторые цвета, особенно глубокие синие или фиолетовые, могут зрительно уменьшать пространство», — замечает Варенников. А чтобы интерьер получился многослойным, сочетайте разные текстуры: от бархата, букле и декоративной штукатурки до глянцевых и матовых поверхностей.
«Воплотить самые смелые идеи в жизнь помогут наши „Помощники по дизайну“. Эта услуга представлена практически во всех магазинах, — рассказывает Федор Варенников. — Специалисты бесплатно подберут отделочные материалы на основе ваших пожеланий, рассчитают их стоимость, оформят заказ и доставку, а еще подготовят 3D-проект с их использованием». Кроме того, можно приобрести готовый дизайн-проект с полным комплектом чертежей и сметой товаров для чистовой отделки из каталога «Петровича».
Невидимые технологии
Технологии в интерьере больше не кричат о себе и не заявляют о статусе владельца. Наоборот, на первый план выходят девайсы и системы, которые незаметно интегрируются в пространство и не создают лишний визуальный шум. Беспроводные зарядки, колонки с голосовым управлением, скрытые системы умного дома и розетки, которые прячутся в столешнице, — все это делает быт комфортнее, не нарушая эстетику. Сегодня даже вентиляционные решетки и выключатели можно сделать максимально невидимыми, чтобы интерьер смотрелся цельно и аккуратно.
Особенно важно продумать интеграцию технических систем еще на этапе проектирования. Чтобы сделать это грамотно и учесть все нюансы, Варенников рекомендует обратиться к журналу «Петрович.Знает».
Фокус на экологичность
Тренд на экологическую осознанность в интерьере не сдает позиции. Если вы тоже хотите оформить квартиру не только красиво, но и с заботой об окружающей среде, присмотритесь к переработанным материалам, мебели из вторсырья и винтажным находкам. Вместо одноразового декора выбирайте качественные и долговечные вещи с историей, а при подборе отделочных материалов отдавайте предпочтение натуральным краскам и нетоксичным покрытиям.
Осознанный подход к созданию пространства начинается с мелочей: например, правильной утилизации мусора, которого во время ремонта скапливается особенно много. «Петрович» поддерживает идею заботы о природе и предоставляет услугу вывоза строительного мусора, чтобы реализация ремонта мечты не вредила окружающей среде. Еще одно решение — не покупать строительные инструменты ради одного ремонта, а взять их в аренду. Приятно и для бюджета, и для экологии.
Обволакивающие формы
Интерьер, в который хочется укутаться, как в плед, не мечта, а реальность. Привнести в квартиру ощущение уюта и мягкости поможет мебель с округлыми спинками и пухлыми формами, волнистые зеркала, изогнутые вазы и круглые столики вместо строгих квадратов. Подобно природным элементам, плавные силуэты работают как антистресс. Они создают обволакивающую и умиротворяющую атмосферу, а это особенно важно в ванной комнате, где каждая деталь должна настраивать на расслабление и отдых от внешнего шума.
В «Петровиче» можно не только приобрести декор, материалы и сантехнику, но и заказать их установку. «Рекомендую воспользоваться услугой по замеру и установке сантехники. Мастера быстро и аккуратно произведут монтаж и подключение систем, с гарантией работы на год», — советует Варенников.
Роскошь — в деталях
Сегодня интерьерные дизайнеры все чаще предпочитают показной вычурности продуманные и проверенные временем решения. Вместо блестящего золота — теплая латунь, бронза или медь, которые красиво стареют. Вместо имитаций — натуральный камень, благородное дерево, керамика. Особенно ярко эта тенденция проявляется в деталях: приятных на ощупь материалах и фактурах, а еще в предметах декора ручной работы, которые с годами не потеряют свою актуальность.
Чтобы капитальный ремонт не превратился в путь проб и ошибок, доверьте его опытной команде. «„Петрович“ предлагает услугу ремонта квартир под ключ, — рассказывает Федор Варенников. — Мастера воплотят в жизнь ваши идеи и пожелания и, что немаловажно, сделают это с прозрачной сметой и четко в срок».
Перенести один из этих трендов к себе домой или даже масштабно преобразить свой дом можно благодаря строительному торговому дому «Петрович». Здесь можно найти не только материалы, инструменты, технику и мебель, но и инновационные решения, которые сделают ремонт проще и приятнее.
Современная экосистема «Петрович.Дом» помогает экономить время, держать бюджет под контролем и сохранить нервы. Благодаря цифровым сервисам весь ремонт можно спланировать, не выходя из дома. А бесплатные услуги, в том числе виртуальная примерочная, дизайн-помощник и калькулятор ремонта, помогут приблизиться к интерьеру мечты без дополнительных затрат.