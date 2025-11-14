Решились на ремонт? Вот как освежить интерьер и не сойти с ума

Технологии в интерьере больше не кричат о себе и не заявляют о статусе владельца. Наоборот, на первый план выходят девайсы и системы, которые незаметно интегрируются в пространство и не создают лишний визуальный шум. Беспроводные зарядки, колонки с голосовым управлением, скрытые системы умного дома и розетки, которые прячутся в столешнице, — все это делает быт комфортнее, не нарушая эстетику. Сегодня даже вентиляционные решетки и выключатели можно сделать максимально невидимыми, чтобы интерьер смотрелся цельно и аккуратно.