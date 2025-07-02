Главные скидки июля: «KM20», IRNBY, Arny Praht, Post Post Scriptum и еще 10 магазинов

«KM20»
Один из главных концепт-сторов Москвы пополнил раздел Sale с вещами из прошлых сезонов. Теперь там можно найти водоотталкивающий пуховик Carhartt и яркий Diesel, а также пальто KidSuper с уникальной графикой дизайнера и художника Колма Диллейна. На сдачу можно унести с собой независимый журнал о моде Wonderland с Лео Вудоллом на обложке — возлюбленным Бриджит Джонс в последнем фильме.
Muus
Небольшой, но приятный сейл от якутского бренда, девушек в нарядах которого все чаще можно встретить на улицах Москвы. Мы в восторге от пальто с изящным кружевом, флисовых рукавов (любой лук сделают интереснее!) и элегантного бомбера.
I Am Studio
Далеко не радостный сейл — в мае этого года основательница бренда Даша Самкович объявила о его закрытии. I Am Studio появился в 2008 году и стал первым российским брендом в сегменте мидл-ап. Теперь Самкович основательно погрузится в свой другой проект — Divno для девушек плюс-сайз. В будущем она надеется расширить линейку маленькими размерами, тем самым в какой‑то степени перезапустить I Am Studio.
«Два мяча»
Удачный момент, чтобы запастись зимними версиями легендарных советских кед в современном прочтении. Еще стоит обратить внимание на сезонные позиции — например, яркие замшевые и вельветовые кеды.
Studio 29
Большая летняя распродажа, на которой можно найти платья для того самого вечера на веранде DFF, рубашки для винных посиделок с подружками в Soma и купальники для готовящегося отпуска. Еще влюбились в шарф-рюшу!
Sela
До 50%
Бренд, в последнее время ставший одним из ведущих представителей массмаркета в стране. Переосмыслив свою стратегию, Sela стала сотрудничать с креаторами из разных индустрий и следить за модными направлениями — это сделало ее местом, где одеваются почти все. На распродаже более тысячи позиций: зимние куртки, теплые свитера, летние платья, топики, купальники и еще много всего.
Measure
Скромная распродажа дагестанской марки Зайнаб Сайдулаевой. В ее коллекциях сдержанные, но интересные вещи в стиле neomuslim wave. Мы в восторге от плаща с расклешенным подолом, дубленки-тулупа и куртки из вельвета.
IRNBY
Летняя распродажа в IRNBY — повод вернуться к тренировкам, если вы ждали удачного момента. В магазине Насти Мироновой можно найти не только аккуратные комбинезоны и велосипедки, идеально подчеркивающие фигуру, но и вечерние позиции — например, розовое велюровое кимоно.
Sol
В 2013 году уральский фотограф и дизайнер Ольга Селиванова начала шить чепчики и косынки, а в 2025-м каталог бренда пополнился корсетами, пиджаками, майками и даже нижним бельем. Создательница коллекций отдает предпочтение деталям и сложному крою, из‑за чего ее вещи особенно часто приглядываются стилистам и тем, кто профессионально занимается модой.
Leform
Телеграм-каналы пишут, что это самая грандиозная распродажа года, и с этим сложно не согласиться. На сайте — вещи от Maharishi, Uma Wang, MM6 Maison Margiela, Premiata, C.P. Company, Alyx, Rick Owens и других брендов.
Commode
Молодая марка из Красноярска, в основе коллекций которой лежат три акцента: цвет, натуральность и сексуальность. Создательница Commode Алена Карвась обожает необычные силуэты с нестандартными оттенками и яркими вставками. На сейле стоит обратить внимание на юбку с кружевом, нежный топ с завязками и утепленное пальто с поясом.
Юбка с кружевом, 4950 р.
Топ с кружевом на завязках спереди, 4640 р.
Пальто утепленное, 6600–7200 р.
Arny Praht
Один из самых старых брендов в подборке, существующий аж с 1920 года. Если раньше Arny Praht занимался исключительно сумками, то сейчас делает вполне успешные коллекции одежды и очков. На сейле более 150 интересных позиций.
Veter Sport
Тренд на спорт и эстетику clean girl не заканчивается. Veter Sport с 2017 года делает красивую и технологичную спортивную одежду для бегунов, велосипедистов и триатлонистов. Сейчас на распродаже можно урвать утепленный беговой лонгслив, велотрусы из итальянской ткани и джерси с терморегуляцией.
Post Post Scriptum
PPS делает интересные унисекс-модели на каждый день. «Мы создаем одежду, которая дает свободу быть собой. Она оставляет место для твоего собственного высказывания. Не диктует повод — будь то офис или вечеринка, — а дает свободу от любых формальностей», — говорится в манифесте бренда. На сайте марки проходит большая распродажа. Рекомендуем присмотреться к рельефному платью из модала, жакету в клетку с объемным плечом, мини-юбке в складку и костюмным шортам высокой посадки.