Главные скидки июля: «KM20», IRNBY, Arny Praht, Post Post Scriptum и еще 10 магазинов

PPS делает интересные унисекс-модели на каждый день. «Мы создаем одежду, которая дает свободу быть собой. Она оставляет место для твоего собственного высказывания. Не диктует повод — будь то офис или вечеринка, — а дает свободу от любых формальностей», — говорится в манифесте бренда. На сайте марки проходит большая распродажа. Рекомендуем присмотреться к рельефному платью из модала, жакету в клетку с объемным плечом, мини-юбке в складку и костюмным шортам высокой посадки.