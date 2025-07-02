Распродажи

Главные скидки июля: «KM20», IRNBY, Arny Praht, Post Post Scriptum и еще 10 магазинов

Удачно пополнить гардероб можно без серьезных затрат — главное, вовремя попасть на распродажу. Собрали основные сейлы месяца и самые желанные айтемы, добавляйте в корзину все, к чему лежит душа (но не призываем к бездумным покупкам!).

«KM20»

До 70%

Один из главных концепт-сторов Москвы пополнил раздел Sale с вещами из прошлых сезонов. Теперь там можно найти водоотталкивающий пуховик Carhartt и яркий Diesel, а также пальто KidSuper с уникальной графикой дизайнера и художника Колма Диллейна. На сдачу можно унести с собой независимый журнал о моде Wonderland с Лео Вудоллом на обложке — возлюбленным Бриджит Джонс в последнем фильме.

1/4

Двубортное пальто KidSuper, 39 300 р.

2/4

Пуховик Diesel, 34 300 р.

3/4

Утепленная куртка Carhartt WIP, 34 700 р.

4/4

Журнал Wonderland, 1900 р.

Muus

До 50%

Небольшой, но приятный сейл от якутского бренда, девушек в нарядах которого все чаще можно встретить на улицах Москвы. Мы в восторге от пальто с изящным кружевом, флисовых рукавов (любой лук сделают интереснее!) и элегантного бомбера.

1/3

Пальто с кружевом, 17 500 р.

2/3

Рукава из флиса, 6000 р.

3/3

Бомбер из пальтовой ткани, 12 000 р.

I Am Studio

До 50%

Далеко не радостный сейл — в мае этого года основательница бренда Даша Самкович объявила о его закрытии. I Am Studio появился в 2008 году и стал первым российским брендом в сегменте мидл-ап. Теперь Самкович основательно погрузится в свой другой проект — Divno для девушек плюс-сайз. В будущем она надеется расширить линейку маленькими размерами, тем самым в какой‑то степени перезапустить I Am Studio.

1/4

Жакет из атласной ткани, 16 093 р.

2/4

Мини-платье с пайетками, 11 193 р.

3/4

Приталенное платье, 9495 р.

4/4

Плащ из экокожи, 42 492 р.

«Два мяча»

До 50%

Удачный момент, чтобы запастись зимними версиями легендарных советских кед в современном прочтении. Еще стоит обратить внимание на сезонные позиции — например, яркие замшевые и вельветовые кеды.

1/3

Кроссовки Bubble Winter 65, 4950 р.

2/3

Кеды 1971, 5530 р.

3/3

Кеды 1971, 4830 р.

Studio 29

До 50%

Большая летняя распродажа, на которой можно найти платья для того самого вечера на веранде DFF, рубашки для винных посиделок с подружками в Soma и купальники для готовящегося отпуска. Еще влюбились в шарф-рюшу!

1/4

Платье из атласа, 12 990 р.

2/4

Рубашка с рукавами-буфами, 6990 р.

3/4

Купальник, 3990 р.

4/4

Шарф-рюша, 2390 р.

Sela

До 50%

Бренд, в последнее время ставший одним из ведущих представителей массмаркета в стране. Переосмыслив свою стратегию, Sela стала сотрудничать с креаторами из разных индустрий и следить за модными направлениями — это сделало ее местом, где одеваются почти все. На распродаже более тысячи позиций: зимние куртки, теплые свитера, летние платья, топики, купальники и еще много всего.

1/4

Платье из трикотажной сетки с принтом, 1499 р.

2/4

Куртка с вельветовым воротником, 2999 р.

3/4

Блузка с фигурным воротником, 1499 р.

4/4

Джинсы с абстрактным принтом, 1499 р.

Measure

До 30%

Скромная распродажа дагестанской марки Зайнаб Сайдулаевой. В ее коллекциях сдержанные, но интересные вещи в стиле neomuslim wave. Мы в восторге от плаща с расклешенным подолом, дубленки-тулупа и куртки из вельвета.

1/3

Двусторонняя дубленка, 152 150 р.

2/3

Плащ, 25 875 р.

3/3

Куртка из вельвета, 14 750 р.

IRNBY

До 30%

Летняя распродажа в IRNBY — повод вернуться к тренировкам, если вы ждали удачного момента. В магазине Насти Мироновой можно найти не только аккуратные комбинезоны и велосипедки, идеально подчеркивающие фигуру, но и вечерние позиции — например, розовое велюровое кимоно.

1/3

Комбинезон, 6990 р.

2/3

Велосипедки с высоким поясом, 3890 р.

3/3

Кимоно, 8990 р.

Sol

До 70%

В 2013 году уральский фотограф и дизайнер Ольга Селиванова начала шить чепчики и косынки, а в 2025-м каталог бренда пополнился корсетами, пиджаками, майками и даже нижним бельем. Создательница коллекций отдает предпочтение деталям и сложному крою, из‑за чего ее вещи особенно часто приглядываются стилистам и тем, кто профессионально занимается модой.

1/3

Платье, 28 700 р.

2/3

Чулки, 3200 р.

3/3

Футболка, 22 400 р.

Leform

До 90%

Телеграм-каналы пишут, что это самая грандиозная распродажа года, и с этим сложно не согласиться. На сайте — вещи от Maharishi, Uma Wang, MM6 Maison Margiela, Premiata, C.P. Company, Alyx, Rick Owens и других брендов.

1/4

Рубашка Uma Wang, 71 490 р.

2/4

Пальто Maharishi, 63 990 р.

3/4

Рубашка C.P. Company, 32 490 р.

4/4

Ботинки Premiata, 33 490 р.

Commode

До 70%

Молодая марка из Красноярска, в основе коллекций которой лежат три акцента: цвет, натуральность и сексуальность. Создательница Commode Алена Карвась обожает необычные силуэты с нестандартными оттенками и яркими вставками. На сейле стоит обратить внимание на юбку с кружевом, нежный топ с завязками и утепленное пальто с поясом.

1/3

Юбка с кружевом, 4950 р.

2/3

Топ с кружевом на завязках спереди, 4640 р.

3/3

Пальто утепленное, 6600–7200 р.

Arny Praht

До 30%

Один из самых старых брендов в подборке, существующий аж с 1920 года. Если раньше Arny Praht занимался исключительно сумками, то сейчас делает вполне успешные коллекции одежды и очков. На сейле более 150 интересных позиций.

1/4

Сумка Flex, 7600 р.

2/4

Сумка Vivienne, 7085 р.

3/4

Сумка Barb, 5525 р.

4/4

Тренч, 9450 р.

Veter Sport

До 50%

Тренд на спорт и эстетику clean girl не заканчивается. Veter Sport с 2017 года делает красивую и технологичную спортивную одежду для бегунов, велосипедистов и триатлонистов. Сейчас на распродаже можно урвать утепленный беговой лонгслив, велотрусы из итальянской ткани и джерси с терморегуляцией.

1/3

Велотрусы, 6293 р.

2/3

Джерси, 4193 р.

3/3

Беговой утепленный лонгслив, 5394 р.

Post Post Scriptum

До 60%

PPS делает интересные унисекс-модели на каждый день. «Мы создаем одежду, которая дает свободу быть собой. Она оставляет место для твоего собственного высказывания. Не диктует повод — будь то офис или вечеринка, — а дает свободу от любых формальностей», — говорится в манифесте бренда. На сайте марки проходит большая распродажа. Рекомендуем присмотреться к рельефному платью из модала, жакету в клетку с объемным плечом, мини-юбке в складку и костюмным шортам высокой посадки.

1/4

Костюмные шорты, 5990 р.

2/4

Жакет, 18 990 р.

3/4

Юбка мини, 7990 р.

4/4

Платье миди, 13 990 р.

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