«Необнаружимая эра»: как невидимые операции звезд могут убить наше принятие себя

По мнению пластического хирурга Ларисы Биячуевой, та же Крис Дженнер действительно могла пройти через эту операциюПо словам врача, обычно к эндоскопическому лифтингу обращаются из‑за нависающей кожи над глазами и опущения хвостов бровей — такая особенность создает хмурый, тяжелый взгляд. Показание к вмешательству — эстетическая неудовлетворённость. Возможные осложнения — гематомы и отечность в послеоперационный период. Что касается стоимости процедуры, в Москве, по данным Ларисы, эндолифтинг в среднем обойдётся в 320-350 тысяч рублей, но цена может доходить и до миллиона в зависимости от ценовой политики клиники., но вряд ли ограничилась только ей. «Первое, что бросается в глаза, это отсутствие сейчас у Крис избытков кожи в области верхних и нижних век. Скорее всего, ей сделали щадящую блефаропластику в сочетании с эндоскопической подтяжкой верхней трети лица, — рассуждает врач. — Кроме того, у нее разгладилась кожа в области переносицы, носа и щечных борозд. Вероятно, был выполнен SMAS-лифтинг (процедура по подтяжке лица с помощью ультразвукового аппарата — Прим. ред.)».