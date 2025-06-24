Джеллисы, вьетнамки, сеточки: 38 пар самой модной летней обуви

Джеллисы
Джеллисами англоговорящие фэшн-редакторы и модники прозвали любую резиновую обувь. Это могут быть и сандалии, напоминающие тапочки для плавания, и вьетнамки-«желешки» из полупрозрачного ЭВА-материала, и даже резиновые сапоги. В похожем жанре уже не первый десяток лет работает бразильская марка Melissa, которая регулярно отмечается коллаборациями с серьезными модными домами вроде Vivienne Westwood или Y/Project.
Тем не менее этим летом джеллисы особенно популярны — во многом благодаря балеткам-сеточкам The Row. Пару без малого за 1000 евро не отругал только ленивый: обувь снашивается, моментально разваливается и нещадно натирает. И все же летнюю пару из полупрозрачной желейной резины в этом сезоне вслед за The Row выпустили десятки брендов.
Вьетнамки
Пляжные тапочки с перемычкой между пальцами давненько не появлялись на подиуме и в летних коллекциях серьезных брендов. Но этим летом все по-другому: вьетнамки — не сменка для бассейна, а модная городская пара. Марки всех ценовых категорий наперебой выпускают сланцы из кожи, резиновых материалов и даже атласа. Причем трендом стали как раз самые простые версии вьетнамок — вроде базовых черных Havaianas. Еще более модный апгрейд — вьетнамки с прочными нейлоновыми шнурами вроде паракорда, удачная помесь пляжных традиций с классическими спортивно-хайкинговыми материалами. Оригинал у Miu Miu, копии далее повсюду.
Сникерины и микрокроссовки
Сникерины (помесь балеток и кроссовок) — самый комфортный вариант летней обуви: модель достаточно закрытая, а значит, не нужно боятся городской пыли, но и легкая, совсем как классические балетки. В общем, все лучшее сразу, а главное — важный тренд этого лета. Носить предлагаем с юбками баллонами и мужскими брюками, спортивными микрошортами и летними сарафанами в цветок — одним словом, универсальная пара.
Тапочки-сеточки
Весь сыр-бор разгорелся из‑за пары сетчатых балеток из мягкого пластика The Row. Бренд выпустил обувь еще прошлым летом, и модель сразу залетела в виш-листы, на сайте регулярный солдаут на все размеры, а купившие пару хайпбисты и фэшн-редакторы наперебой ругают модель: неудобно и непонятно, за что нужно платить 900 евро. И все равно поклонников у незамысловатого дизайна немало — более бюджетную пару выпустили и Zara с Mango, и греческий бренд обуви Ancient Greek Sandals.
Прозрачная обувь
Долгоиграющий тренд прошлого года, который не сбавляет оборотов этим летом. Полупрозрачные балетки и мюли по-прежнему можно найти в коллекциях многих брендов, а выглядит такая обувь в меру игриво и нарядно. Приятный бонус: если выбрать пару из тканевой сетки или дырчатой кожи, в ней действительно будет не жарко.
Тонкие ремешки
Туфли, босоножки и мюли со множеством тонких ремешков — еще один хит этого лета и вариант для тех, кому вьетнамки и джеллисы кажутся слишком детскими и наивными. Больше всего обувь с тонкими кожаными переплетениями напоминает танцевальные туфли — и начать поиски можно именно с танцмагазинов. Правда, есть нюанс: большинство пар с тонкими ремешками предстоит тщательно разнашивать, а назвать такую обувь комфортной (особенно в жару) не поворачивается язык. Но красиво.
Уличные тапочки и клоги
А это уже безопасный вариант для тех, кто не готов к танцам с бубнами и пластырями. Удобные тапочки на плоской подошве, кожаные и замшевые сабо и клоги на небольшой платформе подойдут для долгих прогулок и помогут сбавить градус серьезности вашего образа. Примерьте такую пару со льняными брюками и свободной рубашкой или летним платьем в цветок — в отпуск на Лазурный Берег такое комбо, конечно, не перенесет, но беззаботности образу придаст.
Обувь на танкетке
Не такая непрактичная, как обувь с тонкими ремешками, но тоже не самая удобная летняя обувь — популярные этим летом мюли и туфли на танкетке. Удобнее, чем тонкий (даже невысокий) каблук, но все еще требует сноровки. В общем, достойный вариант для эффектного выхода и для тех дней, когда сникерины с вьетнамками уже поднадоели.