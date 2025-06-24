Джеллисы, вьетнамки, сеточки: 38 пар самой модной летней обуви

Туфли, босоножки и мюли со множеством тонких ремешков — еще один хит этого лета и вариант для тех, кому вьетнамки и джеллисы кажутся слишком детскими и наивными. Больше всего обувь с тонкими кожаными переплетениями напоминает танцевальные туфли — и начать поиски можно именно с танцмагазинов. Правда, есть нюанс: большинство пар с тонкими ремешками предстоит тщательно разнашивать, а назвать такую обувь комфортной (особенно в жару) не поворачивается язык. Но красиво.