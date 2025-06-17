В чем идти на летний фестиваль? Отвечают Afelia, Rozalia и Kill Eva

Что надеть
Я уже несколько лет применяю две комфортные комбинации — ультраширокий низ плюс открытый облегающий верх либо открытый низ и свободный закрытый верх, например, огромные штаны из мужского отдела с прозрачной микромайкой или короткие джинсовые шорты с лонгсливом.
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Главное — надеть то, в чем телу свободно, а вам комфортно. Я бы выбрала джинсовые шорты, казаки и топ — такая у меня ассоциация с фестивалями. Для меня это идеальный лук. Другой вариант — свободное платье, чтобы тело дышало. Классно дополнить его легкой косынкой, заметными очками и необычной обувью типа казаков. Еще одно классическое комбо — baggy-брюки и топик, все это можно разнообразить как раз аксессуарами. В мой список важных пунктов еще входят яркие губы.
Что пригодится
Топ Lime, 2299 р.
Главный враг сложносочиненных нарядов на фестивалях — летняя жара. В этом топе потеть не придется, а по шкале нарядности выглядит он на 11 из 10.
Шорты Befree, 2599 p.
Не жарко и по-фестивальному нарядно, найдется в гардеробе большинства из нас.
Косынка Befree, 1599 p.
От солнца не защитит, но станет эффектным дополнением образа в стиле бохо.
Рубашка Carhartt WIP, 16 990 p.
Яркая и жизнерадостная рубашка достаточно легкая и заметная, чтобы друзья легко нашли вас в толпе.
Платье 2Mood, 11 980 p.
Легкое платье в стиле «Коачеллы» так и просится на фестиваль. Дополнить замшевой курткой с бахромой и грубыми ботинками на шнуровке.
Брюки Gate31, 7794 p.
Свободные, удобные и абсолютно универсальные. Лайфхак: лучшие широкие брюки живут в мужских отделах.
Мини-футболка Sorry, I’m Not, 6000 p.
Кроп-футболка, чтобы носить с широченными джоггерами или мужскими брюками.
Топ Ushatava, 4900 p.
Этот топ достаточно прозрачный, чтобы выглядеть как заявление.
Какую обувь выбрать
Cream Soda
Удобная обувь, безопасный костюм — это база. Я за то, чтобы было и красиво, и комфортно одновременно. Мне вообще кажется, что в таких историях главное — не тренды, а внутреннее ощущение. Полностью доверяю своему стилисту — Лере Никольской. Она всегда чувствует, что мне подходит, и находит баланс между модой и мной настоящей.
Обожаю, как на сцене смотрятся сапоги и туфли: они визуально вытягивают ногу, добавляют образу характера. Но чаще я выбираю что‑то устойчивое. На фестивале «Это лето» я была в сапогах All-In — и это был идеальный вариант: и удобно, и красиво, и выжила.
Если дело касается обуви и сумки — я не выпендриваюсь (по возможности) и выбираю такое, чтобы обувь, даже будучи убитой в траве, выглядела круто, а в сумку уместилось все необходимое и она не мешала движению. Мои фавориты по обуви — Balenciaga Strike Boots (чем хуже их состояние, тем лучше) и Puma Speedcat (моим вообще все равно: их можно закинуть в стиральную машину, и на следующий день будут как новые).
Что угодно, в чем вам будет уверенно шагать и танцевать. Не советую надевать туфли — это будет красиво, но вам надоест спустя два часа. Можно подобрать массивные сандалии: и повыше будете, чтобы все видеть, и удобно ходить, и модно. Еще идея — грубые сапоги на шнуровке.
Но все-таки самая удобная обувь, чтобы весь день гулять, — это кроссовки, кеды или сандалии. Мне не жалко убить обувь на фестивале, она для этого и нужна. Главное — не надевайте белую.
Что пригодится
Сапоги Idol, 27 990 p.
Брутально, удобно и не жалко, если кто‑то наступит на ногу.
Cандалии Camper, 27 973 p.
Необычная расцветка и вполне комфортный каблук с платформой.
Кроссовки Salomon, 32 990 p.
Самые модные кроссовки этого лета в самом неприхотливом оттенке.
Кроссовки Puma Speedcat, 10 490 p.
Яркие, удобные и не боятся пыли и грязи.
Кроссовки Asics, 16 990 p.
Главное — не новенькая пара, а изрядно потертые любимки.
Казаки Lera Nena, 23 792 p.
Подойдут для любой погоды и покрытия — будь то лужайки и пригорки «Коломенского» или асфальтированные площадки Motherland.
Балетки Ecco, 17 999 p.
Чтобы ловко пружинить и дэнсить в толпе.
Сникерины Lime, 9999 p.
Хит сезона и самая мимимишная обувь на любом фестивале.
Кеды Maison Mihara Yasuhiro, 52 600 p.
Эти кеды уже выглядят так, будто на них пару раз наступили, а значит, фестивальная толпа им нипочем.
Укладка
Я всегда с распущенными уложенными или натуральными кудрявыми волосами. Собирать волосы — не мой вайб, но на других нравятся зализанные пучки, это аккуратно и красиво. Всегда можно взять с собой резинку или заколку и, если совсем будет жарко, заколоть волосы наверх.
Я главный хейтер людей с длинными распущенными волосами в плотной толпе: волосы обязательно цепляются за что‑то, попадают в рот, глаза и прилипают. Поэтому обычно я закалываю волосы крабом либо делаю две косички, по желанию распускаю и собираю обратно (5+ часов на фестивале все же располагают к смене вайба).
Что пригодится
Заколка Pearls, 1790 p.
Ловко подхватить волосы и убрать назад, когда танцевать под любимые треки станет слишком жарко.
Текстурайзер Davines, 3800 p.
Если планируете сделать свободные косы или оставить волосы распущенными, текстурайзер придаст укладке объем и приятную небрежность.
Резинка для волос Lime, 499 p.
Полноценная составляющая образа и яркий акцент в минималистичном луке с зализанным пучком или хвостом.
Гель для укладки Estel, 597 p.
Обильно нанесите на волосы от корней, чтобы добиться эффекта влажных волос, будто вы только что из бассейна.
Заколка Befree, 399 p.
Если вайбы «Белого лотоса» не отпускают.
Набор невидимок Rinova, 104 p.
Помогут создать гладкую укладку — главное, побольше лака и невидимок.
Лак для волос Matrix, 1737 p.
Поможет зафиксировать укладку — а это важно, если вы планируете гулять и танцевать под солнцем пару-тройку часов.
Блестки для волос Deco, 399 p.
Подойдут для лица, волос и тела. Самый фестивальный элемент укладки и макияжа. Кстати, на волосы можно наклеить и крупные стразы или жемчужинки.
Макияж
А вот макияж делайте какой душе угодно, но учитывайте, что в течение дня он может слегка преобразоваться (читайте — потечь). Я бы не наносила тон, ограничилась румянами, стрелками, карандашом для губ и блеском.
Чем меньше, тем лучше. В идеале — только тон плюс глаза. Я фанат messy-стайла а-ля ГабриеттГабриэлла Ли Бехтель — американская модель и музыкант., потому что даже спустя несколько потных часов прыжков он выглядит будто так и должно быть.
Cream Soda
Недавно мне клеили на лицо маленькие наклейки — это выглядело очень мило, легко и при этом небанально. Из любимых бьюти-вещей — термотушь Darling, держится отлично и не течет.
Что пригодится
Карандаш для глаз Arive, 620 p.
Яркие стрелки с глиттером на жаре слегка потекут, но кто против гранжевых смоки-айз под конец дня?
Татуировки переводные Miamitats, 407 p.
Чем больше, тем лучше.
Тинт для губ Holika Holika, 1690 p.
Тинт с муссовой текстурой и полуматовым покрытием выигрывает у сияющих блесков: к губам не будут липнуть волосы, даже если вы планируете неистово трясти головой под любимых исполнителей.
Глиттер Soda, 599 p.
Универсальное средство для фестивального макияжа: можно наносить на скулы и веки, губы или по всему лицу.
Термотушь Darling, 1190 p.
Термотушь не течет от жары и влаги, так что средства лучше для летнего мейка и фестивалей пока не придумали.
Хайлайтер Darling, 1600 p.
Приятный золотисто-лунный оттенок и мелкий шиммер. Кремовая текстура подойдет для любых участков кожи, например, можно нанести на кисти рук, ключицы или ноги.
Румяна Feev, 1097 p.
Кремовые румяна легко тушуются и придают коже легкий влажный блеск — все, что мы любим в летнем макияже.
Наклейки для кожи Deco, 399 p.
Скорее всего, не продержатся весь фестиваль, но пару часов точно протянут.
Полезные мелочи на любой сценарий
Вода, пластырь, обезболивающее, солнечные очки, кепка, косынка или панамка, SPF-крем, фотик. Все это добро поместится в маленькую сумочку или шопер. Большие сумки или рюкзаки еще надо придумывать куда сложить, чтобы танцевать. А нам нужно быть максимально налегке!
Cream Soda
Все необходимое ношу в чехле для гитары. У меня там всегда лежит «Гомеовокс», каподастр, наушники, блеск для губ и ключи от дома. Вот и весь мой фестивальный набор. Остальное — по ситуации.
Что пригодится
Шопер Daisyknit, 4500 p.
Поместятся бутылка воды, теплая кофта на вечер, документы и косметичка.
Солнечные очки Mango, 3299 p.
Лишними точно не будут!
Панама Gate31, 6990 p.
Эффектный и практичный аксессуар. С нем не напечет голову, он спасет от легкого дождя и спрячет лицо от солнца. Выбирайте светлую панаму: в ней не так жарко!
Сумка Lime, 3599 p.
Удобно накинуть через плечо и освободить руки. Поместится только самое необходимое, так что лишние вещи не будут оттягивать плечо.
Солнцезащитный крем Tocobo, 1690 p.
Не ленимся, наносим на ноги и руки, лицо и уши. Обгореть на московском солнце — раз плюнуть!
Стик Compeed, 659 p.
Жидкий стик наносится заранее и на те места, где вероятнее всего могут быть мозоли. Работает на опережение и не дает им появиться.
Пластырь Uniplast, 379 p.
Хорошо, если не пригодится, но даже любимая пара обуви может натереть ноги, если ходить и плясать в ней весь день.
Бальзам для губ Carmex, 437 p.
Самый бюджетный способ заполучить главный аромат этого лета — вишневый. Заодно хорошо увлажняет и не делает губы липкими.
Бутылка для воды Klean Kanteen, 2393 p.
Не забываем про водный баланс, регулярно прикладываемся к бутылке с водой и не налегаем на пиво или сладкие газировки (они не утоляют жажды).
Антисептик Zielinski & Rozen, 890 p.
Антисептик, которым приятно поделиться с друзьями.