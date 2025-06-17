В чем идти на летний фестиваль? Отвечают Afelia, Rozalia и Kill Eva

Если дело касается обуви и сумки — я не выпендриваюсь (по возможности) и выбираю такое, чтобы обувь, даже будучи убитой в траве, выглядела круто, а в сумку уместилось все необходимое и она не мешала движению. Мои фавориты по обуви — Balenciaga Strike Boots (чем хуже их состояние, тем лучше) и Puma Speedcat (моим вообще все равно: их можно закинуть в стиральную машину, и на следующий день будут как новые).