Автопоилка, умный ошейник и робот-компаньон: 12 удобных гаджетов для питомцев и хозяев

Автоматическая кормушка
Кормушка рассчитана на шесть приемов пищи в день: можно заранее разложить корм по секциям и задать время подачи, чтобы не допустить у питомца переедания. Устройство подходит для сухого и влажного корма, а встроенный охлаждающий элемент помогает на целый день сохранить еду свежей. При подключении устройства к Wi‑Fi им можно управлять дистанционно через мобильное приложение. Девайс особенно пригодится тем, у кого не всегда есть возможность кормить питомца в строго отведенное время.
Робот-компаньон
Маленький умный помощник, который присмотрит за питомцем, пока вас нет дома. Робот ездит по квартире, снимает видео при помощи широкоформатной встроенной камеры (даже ночью) и реагирует на движения. В приложении можно смотреть прямую трансляцию происходящего, делать фото и даже говорить с питомцем через встроенный микрофон и динамик. Робот реагирует на голосовые команды, а благодаря функции автопередвижения может сам искать животное по заданному маршруту, чтобы поиграть или пообщаться.
GPS-трекер
GPS-трекер крепится к ошейнику и в режиме реального времени показывает местоположение питомца. Девайс со встроенной SIM-картой работает через мобильную сеть, сам выбирает оператора с лучшим сигналом и сообщает, если животное убежало слишком далеко. Трекер подходит для собак и кошек, он легкий, водонепроницаемый и держит заряд до трех дней. Через приложение владелец может отслеживать всю историю перемещения питомца и следить за его активностью — ведь хорошая физическая форма важна не только для человека.
Интерактивная игрушка
Такой девайс — отличный способ занять и порадовать вашего пушистого охотника. Игрушка-качалка с двумя насадками ездит по полу, балансирует и возвращается в исходное положение. Внутри спрятан шарик с кошачьей мятой — природным магнитом для этих животных, который привлекает внимание, вызывает азарт и пробуждает охотничьи инстинкты. Чтобы питомец не заскучал, в комплекте две насадки — шарик и перышко.
Ошейник с пультом управления
Если ваш пес лает на все подряд или глух ко всем «Фу!», присмотритесь к этому ошейнику. Он помогает мягко корректировать поведение питомца при помощи безопасной вибрации, звукового сигнала или голосовой команды, которую можно записать заранее и включить через пульт. Управлять одним или двумя ошейниками можно на расстоянии до 1000 метров. У девайса 16 уровней интенсивности и три режима работы, а аще есть LED-подсветка и влагозащита — можно не переживать, если стемнело или собака попала под дождь. Ошейник подходит для собак любых пород и размеров: длина ремня регулируется, а уровень сигнала настраивается под темперамент и чувствительность питомца.
Интерактивная панель для собак
Развивающая и веселая игра, которая поможет укрепить связь с вашим питомцем. На панели расположены звуковые кнопки, каждая из которых записывает до 30 секунд голоса владельца — например, привычные команды «гулять», «сидеть» или «играть». Животное учится нажимать кнопки и «общаться» с хозяином на общем языке. Панель подходит для всех пород — как для щенков, так и для собак средних и крупных размеров. У кнопок удобная форма, поэтому на них легко нажимать лапой или носом — так процесс дрессировки станет более увлекательным и интерактивным.
Игрушка-катапульта для собак
Эта игрушка — спасение, если ваш пес требует играть с ним с утра до вечера. Умная катапульта задает команду «апорт» без участия владельца: сама запускает мяч на расстояние от 3 до 9 метров. Девайс работает от сети или батареек, не занимает много места и легко помещается в угол комнаты или багажник, поэтому его удобно брать с собой. Устройство подходит для любых пород и выдерживает запал даже самых активных четвероногих. В комплекте — один мяч диаметром до 5 см, но можно докупить дополнительные.
Умный поводок
Благодаря прочным нейлоновым и полипропиленовым нитям поводок выдерживает до 95 кг статической нагрузки, так что даже крупный питомец будет под надежным контролем. Его особенность — кольцевая ручка, которая распределяет нагрузку равномерно, снижая усталость и напряжение на запястье хозяина. Поводок оснащен встроенным фонариком с дальностью освещения до трех метров и дополнительным LED-светом синего цвета. А внушительная длина — 2,6 метра — дает питомцу достаточную свободу движения.
Дверца с микрочипом
Если ваша кошка любит гулять сама по себе, а вам не хочется, чтобы в дом забегали чужие животные, на помощь придет умная дверца. Технология распознает питомца по микрочипу или специальному брелоку и открывает дверь только для него. Модель подходит для кошек любых размеров и встроится в большинство стандартных окон, стен и дверей толщиной до пяти сантиметров.
Лежанка с подогревом
Такая лежанка — персональный обогреватель для вашего пушистого друга. Устройство включается автоматически, когда распознает питомца, и равномерно нагревается до 32-35 градусов. Компактный размер оптимален для кошек и собак мелких и средних пород. Ухаживать за лежанкой несложно — достаточно периодически протирать пыль и стирать съемную подстилку. Модель дополнена аромашаром и массажным модулем — это комбо точно должно привлечь даже самых преданных фанатов хозяйской кровати.
Автоматический лоток
Лоток сам убирает за питомцем: автоматически срабатывает после каждого использования (если кот весит больше 1,5 кг), просеивает наполнитель и перемещает отходы в отдельный контейнер. Емкости на 8,5 литра хватает на 10-14 дней для одного животного. Устройство поддерживает любой тип комкующегося наполнителя, от древесного до минерального. Через приложение можно настроить интервал уборки, а также следить за тем, как часто питомец пользуется лотком, и получать напоминания о замене наполнителя. Отличное решение для тех, кто хочет облегчить ежедневную уборку за животным.
Умный питьевой фонтан
Гаджет обеспечит питомцу доступ к свежей и чистой воде в любое время суток. Фишка этой модели — многоступенчатая система фильтрации, которая удаляет из воды загрязнения — от хлора и вредных примесей до волос и шерсти. За счет тихого насоса устройство издает минимум шума, не доставляя четвероногим лишнего дискомфорта. Специальные индикаторы покажут, когда нужно заменить фильтр или добавить воду.