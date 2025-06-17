Автопоилка, умный ошейник и робот-компаньон: 12 удобных гаджетов для питомцев и хозяев

Если ваш пес лает на все подряд или глух ко всем «Фу!», присмотритесь к этому ошейнику . Он помогает мягко корректировать поведение питомца при помощи безопасной вибрации, звукового сигнала или голосовой команды, которую можно записать заранее и включить через пульт. Управлять одним или двумя ошейниками можно на расстоянии до 1000 метров. У девайса 16 уровней интенсивности и три режима работы, а аще есть LED-подсветка и влагозащита — можно не переживать, если стемнело или собака попала под дождь. Ошейник подходит для собак любых пород и размеров: длина ремня регулируется, а уровень сигнала настраивается под темперамент и чувствительность питомца.