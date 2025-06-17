Ребятам о зверятах

Автопоилка, умный ошейник и робот-компаньон: 12 удобных гаджетов для питомцев и хозяев

Жизнь с домашним животным не всегда похожа на милые видео из тиктока: иногда, например, приходится оставлять четвероногого друга одного на весь день. Чтобы меньше переживать за питомца, обратите внимание на гаджеты из нашей подборки. Они сделают быт проще, а животных — спокойнее и немного счастливее.

Автоматическая кормушка

6419 р.

Кормушка рассчитана на шесть приемов пищи в день: можно заранее разложить корм по секциям и задать время подачи, чтобы не допустить у питомца переедания. Устройство подходит для сухого и влажного корма, а встроенный охлаждающий элемент помогает на целый день сохранить еду свежей. При подключении устройства к Wi‑Fi им можно управлять дистанционно через мобильное приложение. Девайс особенно пригодится тем, у кого не всегда есть возможность кормить питомца в строго отведенное время.

Робот-компаньон

12 103 р.

Маленький умный помощник, который присмотрит за питомцем, пока вас нет дома. Робот ездит по квартире, снимает видео при помощи широкоформатной встроенной камеры (даже ночью) и реагирует на движения. В приложении можно смотреть прямую трансляцию происходящего, делать фото и даже говорить с питомцем через встроенный микрофон и динамик. Робот реагирует на голосовые команды, а благодаря функции автопередвижения может сам искать животное по заданному маршруту, чтобы поиграть или пообщаться.

GPS-трекер

3487 р.

GPS-трекер крепится к ошейнику и в режиме реального времени показывает местоположение питомца. Девайс со встроенной SIM-картой работает через мобильную сеть, сам выбирает оператора с лучшим сигналом и сообщает, если животное убежало слишком далеко. Трекер подходит для собак и кошек, он легкий, водонепроницаемый и держит заряд до трех дней. Через приложение владелец может отслеживать всю историю перемещения питомца и следить за его активностью — ведь хорошая физическая форма важна не только для человека.

Интерактивная игрушка

459 р.

Такой девайс — отличный способ занять и порадовать вашего пушистого охотника. Игрушка-качалка с двумя насадками ездит по полу, балансирует и возвращается в исходное положение. Внутри спрятан шарик с кошачьей мятой — природным магнитом для этих животных, который привлекает внимание, вызывает азарт и пробуждает охотничьи инстинкты. Чтобы питомец не заскучал, в комплекте две насадки — шарик и перышко.

Ошейник с пультом управления

2252 р.

Если ваш пес лает на все подряд или глух ко всем «Фу!», присмотритесь к этому ошейнику. Он помогает мягко корректировать поведение питомца при помощи безопасной вибрации, звукового сигнала или голосовой команды, которую можно записать заранее и включить через пульт. Управлять одним или двумя ошейниками можно на расстоянии до 1000 метров. У девайса 16 уровней интенсивности и три режима работы, а аще есть LED-подсветка и влагозащита — можно не переживать, если стемнело или собака попала под дождь. Ошейник подходит для собак любых пород и размеров: длина ремня регулируется, а уровень сигнала настраивается под темперамент и чувствительность питомца.

Интерактивная панель для собак

2955 р.,

Развивающая и веселая игра, которая поможет укрепить связь с вашим питомцем. На панели расположены звуковые кнопки, каждая из которых записывает до 30 секунд голоса владельца — например, привычные команды «гулять», «сидеть» или «играть». Животное учится нажимать кнопки и «общаться» с хозяином на общем языке. Панель подходит для всех пород — как для щенков, так и для собак средних и крупных размеров. У кнопок удобная форма, поэтому на них легко нажимать лапой или носом — так процесс дрессировки станет более увлекательным и интерактивным.

Игрушка-катапульта для собак

5080 р.

Эта игрушка — спасение, если ваш пес требует играть с ним с утра до вечера. Умная катапульта задает команду «апорт» без участия владельца: сама запускает мяч на расстояние от 3 до 9 метров. Девайс работает от сети или батареек, не занимает много места и легко помещается в угол комнаты или багажник, поэтому его удобно брать с собой. Устройство подходит для любых пород и выдерживает запал даже самых активных четвероногих. В комплекте — один мяч диаметром до 5 см, но можно докупить дополнительные.

Умный поводок

2612 р.

Благодаря прочным нейлоновым и полипропиленовым нитям поводок выдерживает до 95 кг статической нагрузки, так что даже крупный питомец будет под надежным контролем. Его особенность — кольцевая ручка, которая распределяет нагрузку равномерно, снижая усталость и напряжение на запястье хозяина. Поводок оснащен встроенным фонариком с дальностью освещения до трех метров и дополнительным LED-светом синего цвета. А внушительная длина — 2,6 метра — дает питомцу достаточную свободу движения.

Дверца с микрочипом

9150 р.

Если ваша кошка любит гулять сама по себе, а вам не хочется, чтобы в дом забегали чужие животные, на помощь придет умная дверца. Технология распознает питомца по микрочипу или специальному брелоку и открывает дверь только для него. Модель подходит для кошек любых размеров и встроится в большинство стандартных окон, стен и дверей толщиной до пяти сантиметров.

Лежанка с подогревом

7277 р.

Такая лежанка — персональный обогреватель для вашего пушистого друга. Устройство включается автоматически, когда распознает питомца, и равномерно нагревается до 32-35 градусов. Компактный размер оптимален для кошек и собак мелких и средних пород. Ухаживать за лежанкой несложно — достаточно периодически протирать пыль и стирать съемную подстилку. Модель дополнена аромашаром и массажным модулем — это комбо точно должно привлечь даже самых преданных фанатов хозяйской кровати.

Автоматический лоток

30 189 р.

Лоток сам убирает за питомцем: автоматически срабатывает после каждого использования (если кот весит больше 1,5 кг), просеивает наполнитель и перемещает отходы в отдельный контейнер. Емкости на 8,5 литра хватает на 10-14 дней для одного животного. Устройство поддерживает любой тип комкующегося наполнителя, от древесного до минерального. Через приложение можно настроить интервал уборки, а также следить за тем, как часто питомец пользуется лотком, и получать напоминания о замене наполнителя. Отличное решение для тех, кто хочет облегчить ежедневную уборку за животным.

Умный питьевой фонтан

4390 р.

Гаджет обеспечит питомцу доступ к свежей и чистой воде в любое время суток. Фишка этой модели — многоступенчатая система фильтрации, которая удаляет из воды загрязнения — от хлора и вредных примесей до волос и шерсти. За счет тихого насоса устройство издает минимум шума, не доставляя четвероногим лишнего дискомфорта. Специальные индикаторы покажут, когда нужно заменить фильтр или добавить воду.

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