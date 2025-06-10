Япония, Корея, Китай: почему все одержимы азиатским стилем и как его повторить

США + Европа <<< все остальное
В поздние 2000-е и 2010-е мировая фэшн-индустрия в основном крутилась вокруг европейских и американских марок. Россия не была исключением: вспомните преклонение миллениалов перед британским массмаркетом Topshop, вирусные рекламные кампании не менее вирусного (а впоследствии и токсичного) фотографа Терри Ричардсона для марки American Apparel, американские дайнеры и бургерные как символ интеграции в мировую культуру.
Прошло пятнадцать лет. Topshop и American Apparel закрылись, Россия уже несколько лет находится в тотальной изоляции, европейский массмаркет ушел из страны, а поездки в США и Европу для россиян превратились в квест, который могут позволить себе только самые обеспеченные и готовые к полетам с тремя пересадками.
Путешествия в Корею, Японию и Китай, напротив, становятся все привлекательнее. Билеты дешевеют, есть прямые рейсы в Китай (а оттуда еще пара часов на самолете — и вы в Токио или Сеуле). Виза скорее формальность, если сравнивать с многостраничными анкетами на «шенген» и охоту за свободными слотами в визовом центре какой‑нибудь Италии и Франции. Где путешествия, там и шопинг — так россияне, помимо Uniqlo, узнают про Muji и GU и знакомятся с локальной уличной модой. Не стоит забывать и про Aliexpress: за последние пять лет маркетплейс существенно изменил наше отношение к фаст-фэшну и восприятие модных трендов.
Интерес к японской, корейской и китайской моде и ориентальным мотивам — не только российская история. Еще одна причина распространения азиатских брендов, уже общемировая, — бум кей-попа и айдолов. За образами участников BTS, Blackpink, ITZY, Twice и других следят зумеры по всему миру. И конечно, хотят одеваться так же.
Бренды чутко отвечают на сложившийся запрос. Японские и корейские марки охотно приходят на зарубежные рынки (даже в Россию), а европейский массмаркет и российские бренды выпускают собственные коллекции с отсылками к азиатской культуре. Что до крупных модных домов, то ориентальные мотивы и Азия всегда были для них источником вдохновения. Вспомнить, к примеру, китайскую коллекцию Gucci в 2016–2017 годах, кутюрный показ Elie Saab в 2019 году (снова китайский церемониальный костюм) или неожиданную японско-китайскую дружбу мотивов в коллекции Prada.
Где искать вещи в азиатском стиле
Во-первых, у трушных японских, китайских и корейских брендов. В Москве японские марки можно найти в Peak (недешевые And Wander, яркая база Needles, бодрый комфортик Undercover и практичные вещи с гипнотическими принтами South2 West8) или в Nuw (бойкий стритвир Evisu, снова комфортик Taion и вирусные сумки Nana-Nana). Корейские бренды — праздничный стритвир Lost Management Cities или Mmlg, девичий Andersson Bell, яркую базу Thisisneverthat или загадочные вещи с защипами Ader Error — берем в Kixbox и Studio Slow. Настоящее прибежище японских дизайнеров в Москве — недешевый магазин мужской одежды Belief. Зайти сюда стоит как на экскурсию, покупать что‑то не обязательно, глазеть и вдохновляться — однозначно да.
Во-вторых, коллекции с отсылками к японскому, корейскому и китайскому традиционному костюму этой весной и летом можно найти у большинства локальных марок, от Befree и Zarina, которые вспоминают про цветение сакуры и классические кимоношные силуэты, до шинуазри-коллекции Nude Story или 7Dots со строгими атласными блузами на узнаваемых завязках-хлястиках.
Если хочется знать больше про трушную моду Азии, вот большой гид по китайским маркам от шопинг-платформы Ssense (заказать понравившиеся вещи получится только за пределами России), аналогичный справочник по корейским дизайнерам и неплохая подборка японских марок от Highsnobiety. Про Uniqlo и Muji вы, скорее всего, и так знаете.
Что покупать и с чем носить
Классические ориентальные мотивы
Вещи с акварельными цветами, аккуратными вышивками, перьями и из цветного атласа хорошо сочетаются с простой базой вроде белых футболок, балеток и джинсовых курток. Главное — не переборщить, собрав тотал-лук карикатурной гейши. Ну и воздержаться от покупки настоящего кимоно (этот предмет одежды уместен в Японии и на японцах).
Блуза-кимоно Idol, 14 990 p.
Блуза 7Dots, 9800 p.
Платье May of May, 15 600 p.
Топ Nude Story, 15 450 p.
Брюки с перьями Choux, 20 980 p.
Юбка миди Zarina, 2999 p.
Сумочка-узелок на запястье Anya Node, 4900 p.
Юбка миди Lime, 7999 p.
Слингбэки из атласа и натуральной кожи Love Republic, 9999 p.
Кидкор для поклонников аниме и дорам
Детские вещи, которые теперь с удовольствием носят взрослые, с одной стороны, реакция общества на мировые коллапсы, с другой — яркая черта классического японского и корейского уличного стиля. Наивные принты и дурашливые надписи на футболках, короткие цветные юбки, рюши и завязки, популярная этим летом мелкая клетка, смайлики и сочетание нескольких пастельных оттенков в образе — вот облако тега для начинающего кидкорщика. Лабубу или другой инфантильный брелок на сумке, карабине на джинсах или чехле телефона — практически маст.
Labubu, 13 850 p.
Сумка-цветок Secret Garden, 11 800 p.
Платье Ashley Williams, 45 950 p.
Куртка Wolee, 7990 p.
Футболка Lime, 1599 p.
Юбка макси Befree, 1999 p.
Crocs, 8810 p.
Сумка Jenek, 48 000 p.
Юбка мини Studio 29, 6900 p.
Сандалии-вьетнамки Idol, 8990 p.
Босоножки Befree, 1999 p.
Минималистичный горпкор
Еще одно заметное проявление азиатской моды — сугубо функциональные, но стильные вещи из инновационных материалов. Кто‑то скажет «горпкор» (название кора в 2017 году придумал редактор издания The Cut Джейсон Чен; горпкор представляет собой сочетание спортивных и аутдорных вещей с повседневными), а мы посоветуем не ограничиваться только навороченными спортнаработками и миксовать технологичные вещи с базой (вроде того же Uniqlo) и лаконичными вещами в деловом стиле.