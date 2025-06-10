Япония, Корея, Китай: почему все одержимы азиатским стилем и как его повторить

Путешествия в Корею, Японию и Китай, напротив, становятся все привлекательнее. Билеты дешевеют, есть прямые рейсы в Китай (а оттуда еще пара часов на самолете — и вы в Токио или Сеуле). Виза скорее формальность, если сравнивать с многостраничными анкетами на «шенген» и охоту за свободными слотами в визовом центре какой‑нибудь Италии и Франции. Где путешествия, там и шопинг — так россияне, помимо Uniqlo, узнают про Muji и GU и знакомятся с локальной уличной модой. Не стоит забывать и про Aliexpress: за последние пять лет маркетплейс существенно изменил наше отношение к фаст-фэшну и восприятие модных трендов.