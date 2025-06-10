Красивые вещи

Япония, Корея, Китай: почему все одержимы азиатским стилем и как его повторить

Платья-кимоно, юбки с акварельными цветочными узорами, кидкор-топы с завязками и лентами или, наоборот, футуристические вещи в духе модного походника — все это вы наверняка видели в весенних коллекциях. И все это приметы многоликого азиатского стиля. Разбираемся, почему в последние годы все взгляды устремились на Восток.

США + Европа <<< все остальное

В поздние 2000-е и 2010-е мировая фэшн-индустрия в основном крутилась вокруг европейских и американских марок. Россия не была исключением: вспомните преклонение миллениалов перед британским массмаркетом Topshop, вирусные рекламные кампании не менее вирусного (а впоследствии и токсичного) фотографа Терри Ричардсона для марки American Apparel, американские дайнеры и бургерные как символ интеграции в мировую культуру.

Прошло пятнадцать лет. Topshop и American Apparel закрылись, Россия уже несколько лет находится в тотальной изоляции, европейский массмаркет ушел из страны, а поездки в США и Европу для россиян превратились в квест, который могут позволить себе только самые обеспеченные и готовые к полетам с тремя пересадками.

Путешествия в Корею, Японию и Китай, напротив, становятся все привлекательнее. Билеты дешевеют, есть прямые рейсы в Китай (а оттуда еще пара часов на самолете — и вы в Токио или Сеуле). Виза скорее формальность, если сравнивать с многостраничными анкетами на «шенген» и охоту за свободными слотами в визовом центре какой‑нибудь Италии и Франции. Где путешествия, там и шопинг — так россияне, помимо Uniqlo, узнают про Muji и GU и знакомятся с локальной уличной модой. Не стоит забывать и про Aliexpress: за последние пять лет маркетплейс существенно изменил наше отношение к фаст-фэшну и восприятие модных трендов.

© Matthew Sperzel/Getty Images

Интерес к японской, корейской и китайской моде и ориентальным мотивам — не только российская история. Еще одна причина распространения азиатских брендов, уже общемировая, — бум кей-попа и айдолов. За образами участников BTS, Blackpink, ITZY, Twice и других следят зумеры по всему миру. И конечно, хотят одеваться так же.

Бренды чутко отвечают на сложившийся запрос. Японские и корейские марки охотно приходят на зарубежные рынки (даже в Россию), а европейский массмаркет и российские бренды выпускают собственные коллекции с отсылками к азиатской культуре. Что до крупных модных домов, то ориентальные мотивы и Азия всегда были для них источником вдохновения. Вспомнить, к примеру, китайскую коллекцию Gucci в 2016–2017 годах, кутюрный показ Elie Saab в 2019 году (снова китайский церемониальный костюм) или неожиданную японско-китайскую дружбу мотивов в коллекции Prada.

Где искать вещи в азиатском стиле

Во-первых, у трушных японских, китайских и корейских брендов. В Москве японские марки можно найти в Peak (недешевые And Wander, яркая база Needles, бодрый комфортик Undercover и практичные вещи с гипнотическими принтами South2 West8) или в Nuw (бойкий стритвир Evisu, снова комфортик Taion и вирусные сумки Nana-Nana). Корейские бренды — праздничный стритвир Lost Management Cities или Mmlg, девичий Andersson Bell, яркую базу Thisisneverthat или загадочные вещи с защипами Ader Error — берем в Kixbox и Studio Slow. Настоящее прибежище японских дизайнеров в Москве — недешевый магазин мужской одежды Belief. Зайти сюда стоит как на экскурсию, покупать что‑то не обязательно, глазеть и вдохновляться — однозначно да.

© Belief

Во-вторых, коллекции с отсылками к японскому, корейскому и китайскому традиционному костюму этой весной и летом можно найти у большинства локальных марок, от Befree и Zarina, которые вспоминают про цветение сакуры и классические кимоношные силуэты, до шинуазри-коллекции Nude Story или 7Dots со строгими атласными блузами на узнаваемых завязках-хлястиках.

Если хочется знать больше про трушную моду Азии, вот большой гид по китайским маркам от шопинг-платформы Ssense (заказать понравившиеся вещи получится только за пределами России), аналогичный справочник по корейским дизайнерам и неплохая подборка японских марок от Highsnobiety. Про Uniqlo и Muji вы, скорее всего, и так знаете.

Что покупать и с чем носить

Классические ориентальные мотивы

Вещи с акварельными цветами, аккуратными вышивками, перьями и из цветного атласа хорошо сочетаются с простой базой вроде белых футболок, балеток и джинсовых курток. Главное — не переборщить, собрав тотал-лук карикатурной гейши. Ну и воздержаться от покупки настоящего кимоно (этот предмет одежды уместен в Японии и на японцах).

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Блуза-кимоно Idol, 14 990 p.

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Блуза 7Dots, 9800 p.

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Платье May of May, 15 600 p.

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Топ Nude Story, 15 450 p.

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Брюки с перьями Choux, 20 980 p.

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Юбка миди Zarina, 2999 p.

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Сумочка-узелок на запястье Anya Node, 4900 p.

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Юбка миди Lime, 7999 p.

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Слингбэки из атласа и натуральной кожи Love Republic, 9999 p.

Кидкор для поклонников аниме и дорам

Детские вещи, которые теперь с удовольствием носят взрослые, с одной стороны, реакция общества на мировые коллапсы, с другой — яркая черта классического японского и корейского уличного стиля. Наивные принты и дурашливые надписи на футболках, короткие цветные юбки, рюши и завязки, популярная этим летом мелкая клетка, смайлики и сочетание нескольких пастельных оттенков в образе — вот облако тега для начинающего кидкорщика. Лабубу или другой инфантильный брелок на сумке, карабине на джинсах или чехле телефона — практически маст.

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Labubu, 13 850 p.

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Сумка-цветок Secret Garden, 11 800 p.

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Платье Ashley Williams, 45 950 p.

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Куртка Wolee, 7990 p.

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Футболка Lime, 1599 p.

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Юбка макси Befree, 1999 p.

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Crocs, 8810 p.

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Сумка Jenek, 48 000 p.

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Юбка мини Studio 29, 6900 p.

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Сандалии-вьетнамки Idol, 8990 p.

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Босоножки Befree, 1999 p.

Минималистичный горпкор

Еще одно заметное проявление азиатской моды — сугубо функциональные, но стильные вещи из инновационных материалов. Кто‑то скажет «горпкор» (название кора в 2017 году придумал редактор издания The Cut Джейсон Чен; горпкор представляет собой сочетание спортивных и аутдорных вещей с повседневными), а мы посоветуем не ограничиваться только навороченными спортнаработками и миксовать технологичные вещи с базой (вроде того же Uniqlo) и лаконичными вещами в деловом стиле.

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Куртка Wolee, 6790 p.

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Рюкзак Shu, 7490 p.

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Юбка Carhartt WIP, 13 990 p.

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Куртка-карго Gate 31, 19 990 p.

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Шорты Called a Garment, 7900 p.

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Панама Krakatau, 4790 p.

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Кроссовки Suncore, 13 800 p.

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Ботинки Suicoke, 39 950 p.

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