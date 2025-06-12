Если при взгляде на эту пару вы испытали ностальгию, поздравляем с прохождением теста на миллениала. А все потому, что эти сникерины больше всего напоминают популярные на стыке поздних 1990-х и 2000-х летние спортивные сандалии Skechers. Та же сеточка, те же липучки и дерзкая платформа. Носить можно с розовым велюровым костюмом или платьем в мелкий цветок.