Puma Speedcat
Модель Puma Speedcat — наиболее спортивные балетки в этой подборке — заняла третье место в рейтинге самых популярных фэшн-товаров первого квартала 2025 года от Lyst. Модный агрегатор выпускает такие «индексы популярности» каждый сезон: виральность предмета высчитывается по количеству упоминаний в соцсетях, поисковым запросам, просмотрам страниц и объему продаж. В общем, одна из самых желанных пар сезона и начинательница тренда на сникерины. В Москве за Speedcat придется поохотиться, но найти их все-таки можно.
Portal
Если при взгляде на эту пару вы испытали ностальгию, поздравляем с прохождением теста на миллениала. А все потому, что эти сникерины больше всего напоминают популярные на стыке поздних 1990-х и 2000-х летние спортивные сандалии Skechers. Та же сеточка, те же липучки и дерзкая платформа. Носить можно с розовым велюровым костюмом или платьем в мелкий цветок.
Salamander
Мягкие тканевые сникерины, которые точно нигде не натрут. Конфетная расцветка будет хорошо смотреться с контрастными вещами — например, с брючным костюмом из темного льна или джинсовыми бермудами и тренчем.
JNBY
Футуристичная пара JNBY объединила в себе сразу два тренда — сникерины здесь подружились с «анатомической» обувью с пальчиками. Понравится тем, кто любит заметные детали, — на эту модель на улице точно будут обращать внимание.
Camper
Легкие балетки на невесомой платформе-подушке, которая амортизирует ногу и позволяет бегать по городу весь день. Спортивная модель отлично дополнит как базовый лук в виде синих джинсов и футболки, так и нарядные аутфиты вроде платьев с пышным подолом или юбок-баллонов.
Lime
Пудровая пара Lime отсылает к классическим балетным пуантам и напоминает еще одну завирусившуюся модель сникерин — такие же нежно-розовые балетки из атласной ткани Zara. В Москве их не купить, зато пара Lime пока доступна во всех размерах.
Streetbeat
Кроссовки, балетки, слингбэки — спортивная пара собственного бренда магазина Streetbeat объединяет в себе сразу три варианта летней обуви. Добавьте джинсовый комбинезон с футболкой — и вы готовы хоть к загородному хайку, хоть к субботнему бар-хоппингу.
Maison Margiela
Если скейтерское прошлое по-прежнему не отпускает, сигнализируйте об этом окружающим с помощью слипонов 2.0 с узнаваемым раздвоенным носком и балетными ремешками. Эффектно, но, увы, не слишком практично. Готовьтесь чистить белоснежную парочку после каждого выгула.
Demix
Название модели — Ballerina — прозрачно намекает, что даже скромная спортивная марка наслышана про весенний тренд. Спортивные балетки Demix по-хорошему просты: сгодятся и для дачных шашлыков, и для светского раута по главным бильярдным города.
Ecco
Агрессивная пара для настоящих техно-кобр. Высокая шнуровка, ультимативная черная расцветка, комфортная кроссовочная подошва и балеточный верх: для хайкинга обувь не самая удачная, но для всех остальных летних развлечений — в самый раз.
Grand Style
Симпатичные замшевые сникерины — достаточно закрытые, чтобы носить их даже в прохладную погоду, и с уживчивой песочной расцветкой. Составят достойную пару белоснежным сарафанам и брюкам, платьям в стиле бохо и другим расслабленным летним вещам.
Befree
Сникерины настоящей готической принцессы — с массивной платформой, широкими лентами и ремешками. Понравится поклонницам мрачного монохрома и тем, кто летом нахаживает километры по городу: эта пара выглядит достаточно удобно для долгих прогулок.
Miista
Сникерины испанской марки Miista представляют помесь балеток не с обычными кроссовками, а с футбольными бутсами. Мягкая кожа верхней части обуви и продуманная амортизирующая подошва не оставляют шансов мозолям и усталости в ногах.
Buvazik (Aliexpress)
Классическая версия сникерин — что‑то подобное можно найти в европейском массмаркете вроде Zara, Massimo Dutti, H&M и Arket. Если перечисленных марок поблизости нет, альтернатива найдется на Aliexpress. У этой пары, по отзывам, неплохое качество и нет проблем с доставкой.