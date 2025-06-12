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Балерина сникерина: самая модная пара лета — гибрид кроссовок с балетками. Вот 14 пар

«Балетные» кроссовки на тонкой подошве, популярные год назад, в новом сезоне встретились с классическими балетками и превратились в очаровательный гибрид. И главный хит этого лета! Рассказываем, где искать новую пару.

Puma Speedcat

Puma, 10 790 p.

Модель Puma Speedcat — наиболее спортивные балетки в этой подборке — заняла третье место в рейтинге самых популярных фэшн-товаров первого квартала 2025 года от Lyst. Модный агрегатор выпускает такие «индексы популярности» каждый сезон: виральность предмета высчитывается по количеству упоминаний в соцсетях, поисковым запросам, просмотрам страниц и объему продаж. В общем, одна из самых желанных пар сезона и начинательница тренда на сникерины. В Москве за Speedcat придется поохотиться, но найти их все-таки можно.

Portal

Portal, 12 990 p.

Если при взгляде на эту пару вы испытали ностальгию, поздравляем с прохождением теста на миллениала. А все потому, что эти сникерины больше всего напоминают популярные на стыке поздних 1990-х и 2000-х летние спортивные сандалии Skechers. Та же сеточка, те же липучки и дерзкая платформа. Носить можно с розовым велюровым костюмом или платьем в мелкий цветок.

Salamander

Salamander, 5390 p.

Мягкие тканевые сникерины, которые точно нигде не натрут. Конфетная расцветка будет хорошо смотреться с контрастными вещами — например, с брючным костюмом из темного льна или джинсовыми бермудами и тренчем.

JNBY

JNBY, 19 120 p.

Футуристичная пара JNBY объединила в себе сразу два тренда — сникерины здесь подружились с «анатомической» обувью с пальчиками. Понравится тем, кто любит заметные детали, — на эту модель на улице точно будут обращать внимание.

Camper

Camper, 24 846 p.

Легкие балетки на невесомой платформе-подушке, которая амортизирует ногу и позволяет бегать по городу весь день. Спортивная модель отлично дополнит как базовый лук в виде синих джинсов и футболки, так и нарядные аутфиты вроде платьев с пышным подолом или юбок-баллонов.

Lime

Lime, 6999 p.

Пудровая пара Lime отсылает к классическим балетным пуантам и напоминает еще одну завирусившуюся модель сникерин — такие же нежно-розовые балетки из атласной ткани Zara. В Москве их не купить, зато пара Lime пока доступна во всех размерах.

Streetbeat

Streetbeat, 6599 p.

Кроссовки, балетки, слингбэки — спортивная пара собственного бренда магазина Streetbeat объединяет в себе сразу три варианта летней обуви. Добавьте джинсовый комбинезон с футболкой — и вы готовы хоть к загородному хайку, хоть к субботнему бар-хоппингу.

Maison Margiela

Maison Margiela, 34 600 р.

Если скейтерское прошлое по-прежнему не отпускает, сигнализируйте об этом окружающим с помощью слипонов 2.0 с узнаваемым раздвоенным носком и балетными ремешками. Эффектно, но, увы, не слишком практично. Готовьтесь чистить белоснежную парочку после каждого выгула.

Demix

Demix, 4699 p.

Название модели — Ballerina — прозрачно намекает, что даже скромная спортивная марка наслышана про весенний тренд. Спортивные балетки Demix по-хорошему просты: сгодятся и для дачных шашлыков, и для светского раута по главным бильярдным города.

Ecco

Ecco, 17 999 p.

Агрессивная пара для настоящих техно-кобр. Высокая шнуровка, ультимативная черная расцветка, комфортная кроссовочная подошва и балеточный верх: для хайкинга обувь не самая удачная, но для всех остальных летних развлечений — в самый раз.

Grand Style

Grand Style, 9900 p.

Симпатичные замшевые сникерины — достаточно закрытые, чтобы носить их даже в прохладную погоду, и с уживчивой песочной расцветкой. Составят достойную пару белоснежным сарафанам и брюкам, платьям в стиле бохо и другим расслабленным летним вещам.

Befree

Befree, 1299 p.

Сникерины настоящей готической принцессы — с массивной платформой, широкими лентами и ремешками. Понравится поклонницам мрачного монохрома и тем, кто летом нахаживает километры по городу: эта пара выглядит достаточно удобно для долгих прогулок.

Miista

Miista, 41 400 p.

Сникерины испанской марки Miista представляют помесь балеток не с обычными кроссовками, а с футбольными бутсами. Мягкая кожа верхней части обуви и продуманная амортизирующая подошва не оставляют шансов мозолям и усталости в ногах.

Buvazik (Aliexpress)

Aliexpress, 2199 р.

Классическая версия сникерин — что‑то подобное можно найти в европейском массмаркете вроде Zara, Massimo Dutti, H&M и Arket. Если перечисленных марок поблизости нет, альтернатива найдется на Aliexpress. У этой пары, по отзывам, неплохое качество и нет проблем с доставкой.

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