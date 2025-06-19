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Какую футболку выбрать на лето? Вот целых 50 вариантов — от базы до ярких принтов

Самая базовая вещь вашего гардероба, которая не нуждается в представлении. К старту ежегодного «ФутболкаФеста» в «Стокманн» собрали целых 50 вариантов этого предмета гардероба на все случаи жизни: от базовых черно-белых до ярких, трендовых и с принтами дорогих сердцу персонажей из коллаборации с «Союзмультфильмом».
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Уверенная база

Главное правило: чем больше белых, черных и приглушенных футболок в гардеробе, тем лучше. Особенно хорошо, если они будут отличаться по фасону и материалу: для жаркой погоды подойдут вещи из тонкого хлопка, а более плотные счастливо перекочуют и в осенний гардероб. Универсальные базовые модели можно найти у брендов Marco di Radi, Colorplay, Marc O’Polo, Calvin Klein, Tommy Jeans.

Desigual
10 590 р.
Nume
2300 р.
Hugo
6430 р.
Hugo
5240 р.
Surovaya
5500 р.
Tom Tailor
2799 р.
Lee Dok Sun
4900 р.
Dreams by Alena Akhmadullina
5990 р.
Adidas
3999 р.
Karl Lagerfeld
6640 р.
Nume
2790 р.
Guess Jeans
3740 р.
Lacoste
7790 р.
Mankova
2990 р.
Emporio Armani
13 190 р.
Adidas
3490 р.
Marc O'Polo
2740 р.

Цветные акценты

Этим летом, как и прошлым, продолжается тренд на «наивные» рисунки, ретромотивы, «варенки», принты с налетами андеграунда и разного рода провокационные надписи. Эксперименты с цветом тоже приветствуются: популярны красно-коралловый, желтый, а еще разного рода «съедобные» оттенки коричневого — недаром цветом года институт Pantone назвал Mocha Mousse. За бойкими принтами идите к брендам Hugo Boss, Desigual, Belucci, Nume, Eve & Easter, Guess, Karl Lagerfeld.

Hugo
7340 р.
Pepe Jeans
1990 р.
Gjo.E
9900 р.
Lacoste
9980 р.
Boss
7130 р.
Desigual
5390 р.
Belucci
1980 р.
Adidas
2790 р.
Tommy Jeans
5100 р.
Pepe Jeans
2790 р.
404 Not Found
18 900 р.
Desigual
5390 р.
Gas
2390 р.
Boss
6430 р.
Boss
7340 р.
Boss
7130 р.
Tom Tailor
2299 р.
Levi’s
2390 р.
Desigual
6350 р.
Marc O’Polo Denim
3790 р.
Divno
8990 р.
Marciano by Guess
8900 р.

Любимые мультфильмы детства

Специально к «ФутболкаФесту», а также в преддверии выхода фильма «Чебурашка 2», бренд Marco di Radi объединился со студией «Союзмультфильм». Вместе они создали лимитированную капсулу футболок с любимыми героями, в том числе из «Возвращения блудного попугая», «Летучего корабля» и «Винни-Пуха». Самое время показать миру, на ком вы построили в детстве личность — на харизматичной Забаве или вальяжном коте, мечтающем об отпуске.

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Белая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

Серая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

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Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

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Белая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.
Черная футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

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Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

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Белая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

Серая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

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Первая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.
Вторая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

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Серая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.
Белая футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.
Черная футболка Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.

И еще на фестивале дарят подарки и проводят акции. С ними футболки получатся выгоднее

В фестивале примут участие более 2000 классных вещей от брендов с мировым именем и локальных дизайнеров. Он продлится в универмагах и онлайн — на сайте и в мобильном приложении — с 19 июня по 2 июля. Еще до 22 июня будет действовать акция на бренды Marco di Radi и Auranna: три футболки можно будет приобрести по цене двух. А при покупке трех и более штук в универмагах в подарок пойдет классная бейсболка Marco di Radi.

Но и это не все бонусы: акция 3 = 2 действует и на футболки партнера проекта — немецкого бренда Tom Tailor. В его ассортименте найдутся вещи на каждый день для взрослых и детей — из экологичных тканей и гипоаллергенных материалов, созданных с заботой о планете.

Рекламодатель: АО «СТОКМАНН», ОГРН 1037717018228, ИНН 7717145242
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