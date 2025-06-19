Уверенная база
Главное правило: чем больше белых, черных и приглушенных футболок в гардеробе, тем лучше. Особенно хорошо, если они будут отличаться по фасону и материалу: для жаркой погоды подойдут вещи из тонкого хлопка, а более плотные счастливо перекочуют и в осенний гардероб. Универсальные базовые модели можно найти у брендов Marco di Radi, Colorplay, Marc O’Polo, Calvin Klein, Tommy Jeans.
Цветные акценты
Этим летом, как и прошлым, продолжается тренд на «наивные» рисунки, ретромотивы, «варенки», принты с налетами андеграунда и разного рода провокационные надписи. Эксперименты с цветом тоже приветствуются: популярны красно-коралловый, желтый, а еще разного рода «съедобные» оттенки коричневого — недаром цветом года институт Pantone назвал Mocha Mousse. За бойкими принтами идите к брендам Hugo Boss, Desigual, Belucci, Nume, Eve & Easter, Guess, Karl Lagerfeld.
Любимые мультфильмы детства
Специально к «ФутболкаФесту», а также в преддверии выхода фильма «Чебурашка 2», бренд Marco di Radi объединился со студией «Союзмультфильм». Вместе они создали лимитированную капсулу футболок с любимыми героями, в том числе из «Возвращения блудного попугая», «Летучего корабля» и «Винни-Пуха». Самое время показать миру, на ком вы построили в детстве личность — на харизматичной Забаве или вальяжном коте, мечтающем об отпуске.
Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.
Marco di Radi х «Союзмультфильм», 2290 р.
И еще на фестивале дарят подарки и проводят акции. С ними футболки получатся выгоднее
В фестивале примут участие более 2000 классных вещей от брендов с мировым именем и локальных дизайнеров. Он продлится в универмагах и онлайн — на сайте и в мобильном приложении — с 19 июня по 2 июля. Еще до 22 июня будет действовать акция на бренды Marco di Radi и Auranna: три футболки можно будет приобрести по цене двух. А при покупке трех и более штук в универмагах в подарок пойдет классная бейсболка Marco di Radi.
Но и это не все бонусы: акция 3 = 2 действует и на футболки партнера проекта — немецкого бренда Tom Tailor. В его ассортименте найдутся вещи на каждый день для взрослых и детей — из экологичных тканей и гипоаллергенных материалов, созданных с заботой о планете.