В фестивале примут участие более 2000 классных вещей от брендов с мировым именем и локальных дизайнеров. Он продлится в универмагах и онлайн — на сайте и в мобильном приложении — с 19 июня по 2 июля. Еще до 22 июня будет действовать акция на бренды Marco di Radi и Auranna: три футболки можно будет приобрести по цене двух. А при покупке трех и более штук в универмагах в подарок пойдет классная бейсболка Marco di Radi.