«Карта края»: Сбер, художники и группа Ay Yola исследовали фольклор регионов России

Сбер объединился с пятью художниками из разных регионов страны и представил проект «Карта края». В рамках коллаборации вышла лимитированная серия банковских карт и платежных стикеров с дизайнами, вдохновленными культурой народов России. Каждая карта стала визуальным рассказом о традициях, природе и характере разных уголков страны.
К запуску проекта художники рассказывают о разработке своих дизайнов. Так, художник-иллюстратор бурятского театра кукол «Ульгэрм» Амгалан Ринчинэ при создании дизайна вдохновлялся темой мифов и сказок.
Концептуальная экохудожница Йэн Сур создала для «Карты края» образ женщины в якутском головном уборе дьабака. По ее словам, женщина в дьабака — это некий мост. Ее лик собирает воедино осколки времен, голоса духов, узоры мерзлоты и тепло человеческого дыхания, напоминая: даже в эпоху распада связей, культура Саха продолжает ткать свое полотно — из льда, огня и памяти.
Нелли Акчурина, чьи работы хранятся в галереях и частных коллекциях по всему миру, в своей работе прониклась башкирским орнаментом, представляющий не просто декоративный элемент, а глубокий визуальный код, в котором зашифровано мировоззрение народа.
Паблик-арт-артистка и куратор культурного пространства «Дебаркадер-30» Зульфия Илькаева создала на карте образ татарской женщины с длинными косами, на концах которых находится украшение чулпы.
Полина Майер — молодая художница, чьи работы представлены в галерее «Объединение», — в качестве референса своей работы использовала узор павлопосадского платка.
Карты и стикеры доступны в ограниченном тираже. Оформить их можно на сайте и в приложении Сбера (0+), а также в московском пространстве «Дом культур». Там с 21 по 30 июня будет работать поп-ап (0+) с инсталляцией и фотозоной с кастомными коврами. А с 27 по 29 июня в пространстве можно будет бесплатно получить карту и тематический мерч в подарок — поп-сокет, брелок, футболку, платок или стикерпак.
Еще в проекте поучаствовала башкирская группа Ay Yola: участников группы, в том числе вокалистку Адель, нейросети Сбера переодели в народные костюмы регионов, визуализировав их «звучание».
* Возрастное ограничение для мобильного приложения Сбера и мероприятия в пространстве «Дом культур» 0+.