«Карта края»: Сбер, художники и группа Ay Yola исследовали фольклор регионов России

«Есть такое выражение: „Татарку сначала слышат — а потом уже видят.“ Это как раз про чулпы, которые звенели при ходьбе. Их было много, они были сделаны из монет, металла, от этого они сильно звенели и этот звук можно было услышать раньше, чем увидеть человека. В качестве фона я выбрала татарский орнамент. Я нашла его в книге Фуада Валеева — он был большим исследователем нашей культуры»

Зульфия Илькаева