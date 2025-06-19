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«Карта края»: Сбер, художники и группа Ay Yola исследовали фольклор регионов России

Погружаемся в искусство с национальным контекстом — от якутского фольклора и образов татарских женщин до башкирских орнаментов и петербургской эстетики.
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Сбер объединился с пятью художниками из разных регионов страны и представил проект «Карта края». В рамках коллаборации вышла лимитированная серия банковских карт и платежных стикеров с дизайнами, вдохновленными культурой народов России. Каждая карта стала визуальным рассказом о традициях, природе и характере разных уголков страны.

К запуску проекта художники рассказывают о разработке своих дизайнов. Так, художник-иллюстратор бурятского театра кукол «Ульгэрм» Амгалан Ринчинэ при создании дизайна вдохновлялся темой мифов и сказок.

Карта «Конь ветра», живопись
«Для дизайна карты я подумал о таком символе буддистской культуры, как Конь Ветра, Хии Морин. Это такой обрядовый флажок в буддийской традиции. На таких флажках пишут имена людей и вывешивают на ветру, и развеваясь, он знаменует благополучие. Для меня же этот конь, еще и символ свободы. Возможно, это одна из самых важных моих работ. Потому что она связана не только с моим представлением о бурятской культуре, но и с представлением, наверное, каждого живущего в Бурятии человека»
Амгалан Ринчинэ

Концептуальная экохудожница Йэн Сур создала для «Карты края» образ женщины в якутском головном уборе дьабака. По ее словам, женщина в дьабака — это некий мост. Ее лик собирает воедино осколки времен, голоса духов, узоры мерзлоты и тепло человеческого дыхания, напоминая: даже в эпоху распада связей, культура Саха продолжает ткать свое полотно — из льда, огня и памяти.

Карта «Сакральные отсветы», Переработанный кассовый чек, акрил, коллаж
«„Сакральные отсветы“ интерпретируется как многомерный диалог между временем, памятью и духовным наследием, пронизанный уникальным колоритом Якутии. Главным символом выступает техника коллажа. Это метафора культурного наслоения, где прошлое не исчезает, а становится частью современности, как слои льда хранят историю земли Саха»
Йэн Сур

Нелли Акчурина, чьи работы хранятся в галереях и частных коллекциях по всему миру, в своей работе прониклась башкирским орнаментом, представляющий не просто декоративный элемент, а глубокий визуальный код, в котором зашифровано мировоззрение народа.

Карта «Бәрәкәтлек». Акрил, темпера, контур
«Я объединила характерные для башкирского орнамента геометрические и растительные мотивы, где основой композиции стал кускар — символ бараньих рогов, скотоводства, трав и плодородия. Я родилась на башкирской земле. Здесь я чувствую особую энергию, связь с корнями, поддержку родных, друзей и близких по духу людей. Еще силы мне дает природа и самое любимое для меня место в Башкортостане, мое место силы — гора Сусак-тау»
Нелли Акчурина

Паблик-арт-артистка и куратор культурного пространства «Дебаркадер-30» Зульфия Илькаева создала на карте образ татарской женщины с длинными косами, на концах которых находится украшение чулпы.

Карта «Услышать и увидеть». Цифровая графика
«Есть такое выражение: „Татарку сначала слышат — а потом уже видят.“ Это как раз про чулпы, которые звенели при ходьбе. Их было много, они были сделаны из монет, металла, от этого они сильно звенели и этот звук можно было услышать раньше, чем увидеть человека. В качестве фона я выбрала татарский орнамент. Я нашла его в книге Фуада Валеева — он был большим исследователем нашей культуры»
Зульфия Илькаева

Полина Майер — молодая художница, чьи работы представлены в галерее «Объединение», — в качестве референса своей работы использовала узор павлопосадского платка.

Карта «Слияние». Гуашь, цветные карандаши
«Это целое произведение искусства, такой платок расписывается вручную и отличается своим особенным мотивом и изображением. А сегодня это буквально мост между поколениями, ведь до сих пор, даже спустя 200 лет, девушки носят такие платки»
Полина Майер

Карты и стикеры доступны в ограниченном тираже. Оформить их можно на сайте и в приложении Сбера (0+), а также в московском пространстве «Дом культур». Там с 21 по 30 июня будет работать поп-ап (0+) с инсталляцией и фотозоной с кастомными коврами. А с 27 по 29 июня в пространстве можно будет бесплатно получить карту и тематический мерч в подарок — поп-сокет, брелок, футболку, платок или стикерпак.

Еще в проекте поучаствовала башкирская группа Ay Yola: участников группы, в том числе вокалистку Адель, нейросети Сбера переодели в народные костюмы регионов, визуализировав их «звучание».

* Возрастное ограничение для мобильного приложения Сбера и мероприятия в пространстве «Дом культур» 0+.

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