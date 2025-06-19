Повторяем за всеобщим крашем: как адаптировать уникальный стиль Педро Паскаля

И вновь силуэт в духе семидесятых и уверенная игра с цветом. Сложный серо-бежевый отлично смотрится со сливочным желтым — самым вирусным цветом этого лета , хотя его легко заменить на травянисто-зеленый или нежно-розовый. Главное — разница в несколько тонов между рубашкой и свитером и непринужденный узел из рукавов — так, будто вы собирались впопыхах и накинули джемпер уже в лифте, не глядя в зеркало. Уверены, что Паскаль поступил именно так.