Повторяем за всеобщим крашем: как адаптировать уникальный стиль Педро Паскаля

Формула Паскаля
Составляющие правильного деддикор-образа по Паскалю — широкие брюки с высокой талией, яркие кардиганы, массивные очки и простые темные ботинки. Плюс непринужденный вид и улыбка добряка.
Ретровайбов образам Паскаля добавляют умело подобранные цвета (в какой‑то момент актер работал со звездной стилисткой Джулией Раголией, так что здесь не обошлось без профессиональной работы с колористикой). Это может быть красный и коричневый, серый и кирпичный или ультимативно-черный лук с алыми микродеталями. Словом, Паскаль не боится сложных цветов и напоминает: V-образный вырез решает.
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Ультимативный Педро
На ковровой дорожке от «бати Паскаля» не остается и следа. Вместе со стилистами Педро играет на контрастах: в жизни простой парень за соседним столиком в кафе, на светских мероприятиях — экстравагантный краш, который не побоится примерить ботфорты или ботинки с шипами. Прием простой и рабочий — одна заметная деталь на весь образ плюс чистые цвета и строгие силуэты.
Последний эффектный выход Паскаля случился в мае на Каннском фестивале-2025, где актер позировал перед фотографами в черных брюках любимого расслабленного силуэта и топе в тон с глубокими вырезами по бокам. Та самая деталь-бенгер — шипастые ботинки. Легко можем представить Паскаля в этом образе на закрытии «Мутабора» или в очереди в «Бергхайн».
Не менее мощный лук получился у актера в марте на премьере второго сезона The Last of Us: на показ в кинотеатре TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе актер пришел в синей водолазке, классическом пиджаке в клетку и макси-ботфортах из гладкой кожи. Экстравагантную обувь, одновременно отсылающую к фетиш-вечеринкам и рыболовным сапогам вашего дедушки, не отметил только ленивый. У Педро Паскаля это дорогой подиумный айтем от Энтони Ваккарелло, креативного директора Saint Laurent. Свою пару вы запросто найдете в магазине снаряжения для рыбалки.
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Летний Паскаль. Повседневная версия
Ничто человеческое не чуждо актеру: вместо навороченного пилатеса на реформере с персональным тренером Паскаль предпочитает бег и парную ходьбу с детьми (только родители поймут, какая это мощная растяжка и кардио в одном флаконе).
С одеждой тоже не заморачивается: футболка любимой баскетбольной команды, свободные шорты и пара базовых кроссовок. В общем, идеальный лук для жары в городе. Главное — не бояться ярких цветов и улыбаться окружающим.
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Летний Паскаль. Светская версия
Строгий образ плюс одна яркая и странноватая деталь — излюбленный прием Паскаля, к которому он охотно прибегает на светских мероприятиях. На Met Gala в 2023-м актер оделся в Valentino и похвастался голыми ногами (пробежки не прошли даром). А заодно напомнил всем, что шорты отлично смотрятся не только с кроссовками и биркенштоками, но и с высокими ботинками. Мотаем на ус и повторяем лук прохладными летними вечерами.
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Сливочный Паскаль
И вновь силуэт в духе семидесятых и уверенная игра с цветом. Сложный серо-бежевый отлично смотрится со сливочным желтым — самым вирусным цветом этого лета, хотя его легко заменить на травянисто-зеленый или нежно-розовый. Главное — разница в несколько тонов между рубашкой и свитером и непринужденный узел из рукавов — так, будто вы собирались впопыхах и накинули джемпер уже в лифте, не глядя в зеркало. Уверены, что Паскаль поступил именно так.
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