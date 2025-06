Повторяем за всеобщим крашем: как адаптировать уникальный стиль Педро Паскаля

Не менее мощный лук получился у актера в марте на премьере второго сезона The Last of Us: на показ в кинотеатре TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе актер пришел в синей водолазке, классическом пиджаке в клетку и макси-ботфортах из гладкой кожи. Экстравагантную обувь, одновременно отсылающую к фетиш-вечеринкам и рыболовным сапогам вашего дедушки, не отметил только ленивый. У Педро Паскаля это дорогой подиумный айтем от Энтони Ваккарелло, креативного директора Saint Laurent. Свою пару вы запросто найдете в магазине снаряжения для рыбалки.