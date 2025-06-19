Красивые люди

Повторяем за всеобщим крашем: как адаптировать уникальный стиль Педро Паскаля

Брутальный коп и вспыльчивый Красный Змей на экране; добряк и всенародный краш в жизни — все это про Педро Паскаля. И если его прическа и фирменные усы — это настоящая (фэшн)-константа, то луки артиста варьируются от бронебойного нормкора до шоу-костюмов в духе итало-диско. Разбираемся, из чего состоит стиль Паскаля и как повторить его образы.

Формула Паскаля

Лукам Педро Паскаля модные медиа уделяют особое внимание. В англоязычной прессе его стиль часто называют «батиным» (daddy). Не против и сам актер, который в интервью Vanity Fair объяснил, что «батя» — это состояние души. Сложно не согласиться.

Составляющие правильного деддикор-образа по Паскалю — широкие брюки с высокой талией, яркие кардиганы, массивные очки и простые темные ботинки. Плюс непринужденный вид и улыбка добряка.

Ретровайбов образам Паскаля добавляют умело подобранные цвета (в какой‑то момент актер работал со звездной стилисткой Джулией Раголией, так что здесь не обошлось без профессиональной работы с колористикой). Это может быть красный и коричневый, серый и кирпичный или ультимативно-черный лук с алыми микродеталями. Словом, Паскаль не боится сложных цветов и напоминает: V-образный вырез решает.

Как повторить

Pass-Port
14 990 p.
Lime
6999 p.
Lime
8999 p.
Drole de Monsieur
45 000 p.
Marni
41 970 p.
CamperLab
32 900 p.

Ультимативный Педро

На ковровой дорожке от «бати Паскаля» не остается и следа. Вместе со стилистами Педро играет на контрастах: в жизни простой парень за соседним столиком в кафе, на светских мероприятиях — экстравагантный краш, который не побоится примерить ботфорты или ботинки с шипами. Прием простой и рабочий — одна заметная деталь на весь образ плюс чистые цвета и строгие силуэты.

Последний эффектный выход Паскаля случился в мае на Каннском фестивале-2025, где актер позировал перед фотографами в черных брюках любимого расслабленного силуэта и топе в тон с глубокими вырезами по бокам. Та самая деталь-бенгер — шипастые ботинки. Легко можем представить Паскаля в этом образе на закрытии «Мутабора» или в очереди в «Бергхайн».

Не менее мощный лук получился у актера в марте на премьере второго сезона The Last of Us: на показ в кинотеатре TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе актер пришел в синей водолазке, классическом пиджаке в клетку и макси-ботфортах из гладкой кожи. Экстравагантную обувь, одновременно отсылающую к фетиш-вечеринкам и рыболовным сапогам вашего дедушки, не отметил только ленивый. У Педро Паскаля это дорогой подиумный айтем от Энтони Ваккарелло, креативного директора Saint Laurent. Свою пару вы запросто найдете в магазине снаряжения для рыбалки.

Как повторить

Mango
22 999 p.
Sardonix
1972 p.
O’stin
2599 p.
Sorry I’m Not
4000 p.
Doublet
56 800 p.
Camperlab
28 450 p.
Martin Rose
19 900 p.

Летний Паскаль. Повседневная версия

Ничто человеческое не чуждо актеру: вместо навороченного пилатеса на реформере с персональным тренером Паскаль предпочитает бег и парную ходьбу с детьми (только родители поймут, какая это мощная растяжка и кардио в одном флаконе).

С одеждой тоже не заморачивается: футболка любимой баскетбольной команды, свободные шорты и пара базовых кроссовок. В общем, идеальный лук для жары в городе. Главное — не бояться ярких цветов и улыбаться окружающим.

Как повторить

Finn Flare
2499 p.
Lime
4599 p.
Pas De Mer
6900 p.
adidas
15 999 p.
Shu
590 p.

Летний Паскаль. Светская версия

Строгий образ плюс одна яркая и странноватая деталь — излюбленный прием Паскаля, к которому он охотно прибегает на светских мероприятиях. На Met Gala в 2023-м актер оделся в Valentino и похвастался голыми ногами (пробежки не прошли даром). А заодно напомнил всем, что шорты отлично смотрятся не только с кроссовками и биркенштоками, но и с высокими ботинками. Мотаем на ус и повторяем лук прохладными летними вечерами.

Как повторить

Lime
4999 p.
Gate31
790 p.
Mango
6999 p.
Sporty & Rich
25 890 p.
12Storeez
49 000 p.
Dr. Martens
20 654 p.

Сливочный Паскаль

И вновь силуэт в духе семидесятых и уверенная игра с цветом. Сложный серо-бежевый отлично смотрится со сливочным желтым — самым вирусным цветом этого лета, хотя его легко заменить на травянисто-зеленый или нежно-розовый. Главное — разница в несколько тонов между рубашкой и свитером и непринужденный узел из рукавов — так, будто вы собирались впопыхах и накинули джемпер уже в лифте, не глядя в зеркало. Уверены, что Паскаль поступил именно так.

Как повторить

Idol
16 990 р.
«Меч»
6500 р.
Stockholm (Surfboard) Club
38 950 р.
Finn Flare
4990 p.
Lime
11 999 p.
Pye
11 800 p.
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