Где покупать одежду больших размеров: 18 плюс-сайз-брендов, которые можно найти в России

Универсальный совет — и плюс-сайз здесь ни при чем. Составьте список удачных сочетаний: для этого изучайте лукбуки любимых брендов, смотрите подиумные показы, отмечайте, какой лук особенно удался вам самим . Лучше всего хранить все понравившиеся образы в визуальной библиотеке — например, на доске в Pinterest. Так вы будете знать сочетания, которые работают на вас, а сборы с утра станут быстрее.