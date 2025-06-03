Где покупать одежду больших размеров: 18 плюс-сайз-брендов, которые можно найти в России

Только онлайн
Violetа by Mango
С уходом испанского массмаркета из российских торговых центров найти плюс-сайз-линейку Violetta by Mango можно разве на маркетплейсах вроде Lamoda, Wildberries и Ozon. Поиски стоят того: бренд выпускает симпатичные коллекции с оглядкой на последние тренды и поправкой на особенности плюс-сайз-фигуры.
Например, белоснежные платья в стиле бохо, ладные оверсайз-жакеты, джинсы клеш и атласные миди-юбки. Кроме того, здесь есть линейка спортивной одежды и купальников, а также обувь на широкую стопу. Самый большой размер для одежды — 4XL (российский 62).
La Redoute
У французского маркетплейса, который по-прежнему работает в России, большой выбор плюс-сайз-одежды от нишевых французских марок, а также собственного бренда La Redoute Collection Plus. Под вещи больших размеров отведен специальный раздел на сайте.
В нем — модные сейчас стеганые жилеты и куртки в цветок, всегда актуальные тренчи прямого кроя, деним и блузы в стиле бохо, летние платья, офисная и верхняя одежда. В общем, можно собрать полноценный гардероб, а заодно купить нижнее белье (тоже из линейки плюс-сайз), пижаму и купальник. Размерный ряд зависит от бренда: в среднем — до французского 52-го (российского 58-го).
Lalis
Плюс-сайз-бренд Lalis широко представлен на Lamoda и выпускает лаконичную повседневную одежду в российских размерах с 46-го по 56-й. Есть джинсы прямого кроя или модные клеш, свободные футболки, атласные юбки миди и простые однотонные платья, в которых хоть в офис, хоть на прогулку. Плюс деловые брюки со стрелками, изящные блузы с бантами на шее и трендовые полупрозрачные вещи. Собственного офлайн-магазина у Lalis нет, но всю одежду можно заказать с примеркой в ближайший пункт выдачи.
Dress Me
Еще одна российская марка с широкой размерной линейкой: максимальный здесь 56-й. Вещи — комфортная база в духе минимализма: свободные брюки и топы, расслабляющие рубашки, платья на пуговицах и комбинезоны. Радует разнообразие оттенков: здесь запросто можно найти оранжевый сарафан, лавандовый топ или жакет цвета фуксии. Есть симпатичная линейка офисных вещей — в том числе в обаятельную ретроклеточку — плюс легкие летние платья пастельных цветов.
Bluemoon
Плюс-сайз-бренд из Екатеринбурга не с самым современным сайтом, но симпатичными вещами бодрых расцветок. Размерный ряд заканчивается на 2XL, на деле это скорее российские 54–56-й, а всю одежду основатели бренда шьют с учетом особенностей плюс-сайз и снимают на реальных девушках с разными типами фигур. Покупать здесь нужно свободные костюмы из широких брюк и блузок на запах, брюки и жакеты для офиса, а заодно летние платья в цветок.
Плюс-сайз-коллекции у других брендов
Zarina
Один из немногих российских массмаркет-брендов, у которых есть полноценная плюс-сайз-коллекция. В линейке преимущественно собраны лаконичные вещи без лишнего декора и назойливых принтов: однотонные блузы и юбки миди, свободные брюки палаццо, летние платья в цветочек, жакеты и рубашки, атласные комбинации на тонких бретелях, брюки со стрелками и свободные футболки. Размерный ряд — до 3XL (российский 54-й размер).
Стоит отметить, что в Zarina вообще уделяют большое внимание размерному ряду: помимо плюс-сайз-серии, марка шьет брюки и джинсы на разный рост (благодаря чему обрела массу поклонниц).
Bilingua Ladies
Бельевой бренд из Петербурга делает нескучное и комфортное белье — без косточек или жестких вставок и из мягкого разноцветного хлопка. Марка не позиционирует себя как плюс-сайз, но многие модели трусов и бюстгальтеров выпускаются в размере 5 — это примерно равно 56–58-му российскому.
Закрытые бюстгальтеры с широкими бретелями и бра-топы вполне подойдут для большой груди. А в разделе с трусами — сплошь удобные слипы и модели со средней талией. Здесь же можно купить велосипедки, свободные футболки и джинсы расслабляющего кроя (да, тоже до 58-го размера).
Mua
Белорусская марка Mua выпускает совсем небольшую плюс-сайз-коллекцию, но интересную. Здесь и полосатые топы с баской или миди-юбки с перьями, и жакеты с самым трендовым сейчас принтом — горошком, и игривые блузы с бантами под горлом. В общем, самое то для тех, кто предпочитает романтизировать повседневность и даже для утреннего кофе наряжается с пристрастием.
Один минус: несмотря на приставку «плюс-сайз», самый большой размер в линейке — полноценный 2XL, что равняется российскому 52-му.
Sela
У российского массмаркета нет полноценной плюс-сайз-линейки (хотя много верхней одежды и футболок здесь заметно большемерит), зато есть серия денима с размерами до 3XL (обхват талии — 102 см, обхват бедер — 126 см, что сопоставимо с 58–60-ми российскими размерами).
В коллекции собрана база и тренды последних лет: от прямых джинсов приятного потерто-синего оттенка и «выстиранных» свободных моделей до леопардового принта и широких клеш. Заодно можно купить джинсовую макси-юбку, шорты бермуды из денима с необработанным краем или пудрово-розовую джинсовую куртку на лето.
Emka
Российская марка одежды, которую в 2002 году запустил дизайнер Александр Арутюнов. Название — отсылка к разговорному обозначению размера М. Впрочем, на нем в размерном ряду все не заканчивается: несмотря на то что Emka не позиционирует себя исключительно как плюс-сайз-бренд, максимальный размер — полноценный российский 54–56-й.
В коллекциях — безопасная классика плюс трендовые вещи лаконичного дизайна вроде жатых платьев макси, топов на одно плечо, блуз с крупными цветами и летних сарафанов в цветочек. Есть верхняя одежда, деним, вечерняя коллекция (которая подойдет и для свадьбы, и для выпускного), а заодно небольшая коллекция обуви и сумок.
Yoyuu
Боди-позитивная бельевая марка делает комфортное повседневное белье нескучных расцветок. Бра-топы, слипы и боксеры из мягкой ткани без косточек и жестких вставок выпускаются в размерах от XS до 4XL. Бюстгальтеры и бралеты укреплены широкими бретелями и вставками под грудью — все для комфортной поддержки.
Кроме обычного нижнего белья у Yoyuu можно купить менструальные трусы, а также бюстгальтеры для кормящих мам, купальники, носки и расслабляющие брюки с футболками для дома.
Специализированные бренды с офлайн-магазинами
Divno
Плюс-сайз-бренд из Москвы, у которого можно найти практически все — от коллекции невесомого трикотажа до свадебных нарядов. Размерная линейка широкая, а к созданию вещей подходят с особым вниманием: все модели — от чайного платья до брючного костюма — сначала конструируют в 54-м размере и после адаптируют в остальных размерах, от 50-го до 64-го.
Получаются легкие летние платья в сеточку и сдержанные платья-жакеты, актуальные вязаные поло с короткими рукавами и широкие джинсы всех оттенков, лаконичные кожаные куртки косухи и добротные пальто-халаты. За модными трендами в Divno не гонятся, но выдают продуманную классику и комфортные повседневные вещи.
Marina Rinaldi
Бренд запустил Акилле Марамотти — итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Max Mara, из которого и выросла Marina Rinaldi. Отсюда узнаваемые фасоны и выверенная лаконичность. Размерный ряд — вплоть до российского 58-го. Собственных магазинов у марки в России больше нет, но вещи бренда по-прежнему можно найти в Bosco или на Lamoda (а значит, и примерить перед покупкой).
Marina Rinaldi шьет сдержанную классику: укороченные брюки со стрелками и прямые джинсы, платья с длинными рукавами и акцентом на талии, блузы с принтами в духе оп-арта и капри с жизнерадостными узорами.
4Forms
Российская марка минималистичной одежды с размерным рядом вплоть до российского 66-го. В коллекциях найдутся стильные косухи из экокожи и необычные пальто с бахромой, стеганые куртки и оверсайз-бомберы, трендовые платья в цветок или горошек (главный принт сезона!), брючные костюмы в полоску, базовые футболки и однотонные рубашки, юбки с пайетками и поло с коротким рукавом. 4Forms умело адаптирует тренды под большие размеры, а заодно выпускает обувь на широкую стопу и одежду для дома, например будуарные халаты и кружевные сорочки.
WandbStore
Внушительная коллекция женской одежды с размерным рядом вплоть до российского 68-го. Все вещи сконструированы с учетом особенностей больших размеров и садятся на разные типы фигур. У WandbStore можно найти практически все: от миди-юбок и деловых жакетов до летних сарафанов и денима. Есть продуманный раздел «Базовый гардероб», позволяющий собрать капсулу на любой сезон. Сейчас, к примеру, предлагают тренчи и трикотажные топы, футболки тай-дай, платья кимоно и джинсы расслабляющего силуэта.
Ligio
Модный массмаркет с размерным рядом вплоть до 4XL-размера. Делают яркие и нескучные вещи с оглядкой на последние тенденции: полосатые поло с контрастными воротничками, шелковые полупрозрачные блузы с бантами, платья в романтичный цветок, пижамные костюмы для улицы, тонкие конфетные лонгсливы и пудровые брючные костюмы. Есть более спокойная линейка в деловом стиле: клетчатые жакеты, льняные брюки со стрелками и жилеты и рубашки в тонкую полоску. Здесь же можно купить верхнюю одежду и мягкие трикотажные костюмы для дома.
«Состояние»
Яркие вещи с размерной линейкой 44–64 и жизнерадостными плюс-сайз-моделями в лукбуке. Клиенток здесь зовут музами, а одежду создают какую угодно, но точно не скучную. Основное направление — дурашливый романтизм с бохо-нотками. Есть нарядные платья с абстрактными принтами и блузы с рюшами, вечерние варианты с полупрозрачными вставками и летние сарафаны в цветочек, макси-юбки и очаровательные манишки в горошек. Магазина у «Состояния» нет, но можно записаться на примерку в мастерскую (а заодно подсмотреть, как создаются вещи).
«Черемуха»
В «Черемухе» делают нижнее белье и домашнюю одежду для девушек плюс-сайз. Бюстгальтеры сконструированы так, чтобы обеспечивать дополнительную поддержку и не натирать кожу. При этом в наличии имеются и облегченные бра без жестких косточек и вставок. Кроме верха есть трусы разных моделей — от стрингов до комфортных слипов с высокой талией, а заодно комплекты и слитные купальники. Белье получается в меру игривым и минималистичным — из тонкого кружева, сетки или гладкой ткани. Размеры верха — до 95H, низа — до 26-го (это российский 68–70-й).
Советы и подсказки
Доверяйте себе. Не существует «правильного» веса и телосложения, равно как и нет универсальных правил в плюс-сайз-стайлинге. Слушайте себя, носите то, в чем вам приятно и комфортно. Ниже — несколько подсказок, которые могут пригодиться при составлении образа, но точно не станут универсальным советом для всех.
Не бойтесь принтов
Мелкий цветок, широкая вертикальная полоска или клетка визуально не рушат пропорций, но делают образ интереснее и помогают расставить акценты. Опасаться стоит только обилия принтов и горизонтальной мелкой полоски, которая может расширять фигуру.
Не только оверсайз
Зачастую одежда больших размеров — это лаконичные оверсайз-вещи без лишних деталей. В них действительно комфортно, но лучше всего уравновешивать объемные вещи чем‑то более строгим по силуэту. Например, свободный топ будет хорошо смотреться с прямыми брюками со стрелками, а джинсы по фигуре — с расслабляющей рубашкой.
Расставляйте акценты
V-образный вырез визуально вытягивает шею, пояс на талии балансирует фигуру, укороченные брюки подчеркивают щиколотки, а светлая обувь прибавляет роста. Не стоит использовать все эти лайфхаки вместе, но и не игнорируйте их, если образ кажется слишком простым или незавершенным.
Смотрите на материалы
Избегайте слишком тонкого трикотажа. Во-первых, такая ткань зачастую выглядит не слишком дорого. Во-вторых, слишком сильно обтягивает, легко образует складки и не держит форму — для оверсайз-вещей это критично. Плотные ткани ведут себя лучше: держат форму, не мнутся и не собираются некрасивыми складками. Обратите внимание на плотный кашемир и шерсть, лен, костюмные ткани, деним и плотный хлопок.
Будьте бережны к себе
Носите мягкое и комфортное нижнее белье, которое не перетягивает талию и плечи и обеспечивает хорошую поддержку груди. Если выбираете утягивающее белье, не носите его слишком долго (лучше всего только по особым случаям) и всегда берите свой размер (а не на размер-другой меньше для лучшего эффекта).
Добавьте цвета
Не ограничивайтесь черным, темно-серым и коричневым. Не менее комплиментарно выглядят бордовый и песочный, шоколадный, оливковый и изумрудный, насыщенный синий и терракотовый оттенки.
Обувь — тоже часть образа
Визуально вытянуть силуэт и сделать ноги длиннее помогут туфли (даже на небольшом каблуке) с глубокими или V-образными вырезами на носке, а также обувь с острым носом. Так же работает светлая обувь — бежевая и светло-коричневая, оттенка загара. А любые усложнения вроде множества ремешков или завязок, наоборот, утяжеляют низ.
Записывайте удачные сочетания
Универсальный совет — и плюс-сайз здесь ни при чем. Составьте список удачных сочетаний: для этого изучайте лукбуки любимых брендов, смотрите подиумные показы, отмечайте, какой лук особенно удался вам самим. Лучше всего хранить все понравившиеся образы в визуальной библиотеке — например, на доске в Pinterest. Так вы будете знать сочетания, которые работают на вас, а сборы с утра станут быстрее.