Легендарный французский парфюмер с 50-летним стажем, Оливье Кресп придумал одни из самых знаковых и успешных ароматов в индустрии. Среди них — Black Opium YSL, Nina Nina Ricci, Paco Rabbane XS, Dolce & Gabbana Light Blue, L’Eau Par Kenzo, Cheap & Chic I Love Love Moschino, Ange ou Demon Givenchy и многие другие. А его творение Angel Mugler считается родоначальником гурманского направления в парфюмерии. После многих лет работы с разными брендами в 2018 году Оливье Кресп запустил собственный — бренд Akro вместе с дочерью Анаис. В этом году Akro представил новый аромат Akro Crush.
— Прошедшие два дня у вас были насыщены презентациями и встречами, поэтому я надеюсь, что наше интервью будет приятным и легким завершением рабочих дел.
— Да, вы мне остались на десерт.
— Как мы аккуратно подвели беседу к теме нового аромата вашего бренда Akro. Crush посвящен пристрастию к французским пирожным — макаронам со вкусом розы.
— Все верно. Как вам новинка? (Оливье брызгает на блоттер новинку Akro: при попадании аромата на бумагу, на ней появляется изображение).
— Сладкая. Но это сдержанная сладость, не кричащая. И правда сразу чувствуется аккорд пралине. Кстати, я заметила тренд на ореховые и кремово-молочные ноты в этом году. Как думаете, с чем он связан?
— Вы имеете в виду на международном рынке? Я не заметил этой моды.
— Фисташки, например, вырвались вперед.
— Ах да, фисташки. Но мы с моим сыном СебастьяномСебастьян Кресп тоже парфюмер. — Прим. ред. еще в 2023 году создали аромат для бренда Kayali — Yum Pistachio Gelato | 33. Его композиция построена вокруг фисташкового аккорда, и он стал вторым по популярности ароматом бренда в Дубае, Лондоне и Париже. Я не следую за рынком, не копирую других, работаю интуитивно. Скорее, это мои работы вдохновляют парфюмерный рынок.
— Интересно, что именно в 2023 году, когда вышел Yum Pistachio Gelato | 33, в соцсетях впервые завирусился дубайский шоколад — как раз с фисташковой начинкой. Может, своими ароматами вы незримо задаете тренды и в еде. Кстати, а какие орехи слышатся в композиции Crush?
— Миндаль и фундук. Именно они дают этот нюанс бисквита макарон LaduréeКрупная сеть французских кондитерских, один из самых известных в мире производителей макарон. — Прим. ред.. Создавать формулу я начал с ноты дамасской розы. Вот, попробуйте (Оливье опускает блоттер в пузырек с сырьем). Роза — сердце композиции Crush, она придает аромату женственности. Для верхних нот, которые вы слышите первыми, я взял лимон и добавил к нему немного личи. Еще есть капля малинового аккорда. И все это лежит на подушке из крема шантильи — это молочная, кремовая, сливочная база.
— Этим парфюмом вы подтверждаете свое звание короля гурманских ароматов. Хотя бренд Akro больше про бунтарство и страсти, татуировки, шоколад, кофеин, табак…
— Да, когда вы носите один из ароматов Akro, он переносит вас в ваши собственные воспоминания.
— Вы основали Akro с вашей дочерью Анаис. Какие запахи связаны с вашим детством или детством ваших детей?
— Я родился в Каннах, но вырос в Грассе — столице мировой парфюмерии — и был окружен семейным теплом. Мой отец и дед выращивали и продавали парфюмерное сырье в Париж, в том числе Dior, Chanel. Отец специализировался на туберозе, мимозе, жасмине, нарциссах, гиацинтах, гвоздиках. В нашем саду еще росли цитрусовые деревья: грейпфруты, лимоны, кумкватРанее включался в род цитрус (Citrus), но позже его выделили н в самостоятельный род Fortunella. — Прим. ред..
Мне было очень интересно, и в чистом виде я перепробовал огромное количество компонентов. Мне тогда было лет восемь-девять, и, конечно, уже тогда было очевидно, что я стану парфюмером.
Мои дети получили такое же самостоятельное парфюмерное образование. Если мне отец приносил чистейшие экстракты, то своим детям я давал пробовать лучшие компоненты и молекулы FirmenichВсемирно известная швейцарская компания, производитель ароматов, где Оливье работает с 1992 года — Прим.ред.. В результате Себастьян продолжил семейную традицию и стал парфюмером. В детстве он с любопытством наблюдал за экраном моего ноутбука, где я «готовил» очередную новую формулу духов.
Моя дочь Анаис пошла по пути дизайнера и архитектора, но именно с ней в 2017 году мы задумали создать свой нишевый бренд. Формулы ей никогда не были интересны, а вот маркетинг — всегда. Поэтому она и отвечает за развитие и рекламу Akro. Собственно, идея бренда пришла в голову именно ей. Тогда она жила в Лондоне, работала в пабах в районе Лэдброук-Гроув, где вокруг царили запахи цветочных лавок, кофеен, еды на гриле, виски, кожаной мебели и — неизбежно — каннабиса. Анаис была в таком восторге от этой атмосферы, что предложила мне воссоздать все эти ароматы, чтобы люди могли наносить на кожу парфюмерную версию любимых или запретных удовольствий. Так появился аромат Haze с нотами полыни, шалфея и абсента, которые вместе дают эффект запаха конопли.
— А существует что‑то, что невозможно передать с помощью аромата?
— Запах горячего песка на пляже, по которому вы бежите к морю босиком, потому что песок настолько обжигающий, что ваши пятки сейчас сгорят. Вот этот минеральный аккорд песка у моря я никак не могу получить. Пока что.
— Это так сложно?
— Это невозможно. Я пытался воссоздать этот запах, используя цветок бессмертника, так как он часто растет на диких пляжах — нравится сухая песчаная почва. И добавлял к нему ноту морских водорослей. Получается близко, но не идеально.
А еще фейерверки. Когда вы находитесь близко к залпам, то чувствуете такую тонкую пудровую ноту. Я мечтаю добиться ее в парфюмерии.
Тот же момент с йодом. Ели морских ежей? Вот этого морского йодистого привкуса мне не хватает.
— В линейке Akro есть аромат Smoke, при этом вы сами не курите. Как вам работалось над его созданием?
— Ужасно. Я страдал, мучился, для меня это было тяжелой ношей. В результате формулу заканчивал Себастьян. Он курит, и как раз сказал мне: «Пап, тебе не хватает эффекта дыма сигарет и копчености». На этой фразе я послал все к чертям. Я никогда не прикасался к сигаретам или сигарам, как я могу это знать. В результате по наводке Себастьяна мы добавили ноты березы, дегтя, гваякового дерева, чтобы добиться ноток сигаретного дыма.
— Получается, чтобы создать аромат, у вас должен быть личный и продолжительный опыт тестирования ингредиента или того, что нужно воспроизвести с его помощью?
— Да, конечно. Все ингредиенты, и натуральные, и синтезированные, я знаю наизусть. Но иногда появляются новые молекулы и мне нужно время, чтобы изучить их и понять, какая дозировка и каким образом работает в формуле. Например, молекула HIVERNAL® NEO пахнет как снег. И мне понадобилось пять лет, чтобы понять, как и где правильно ее применять.
— А где можно встретить эту молекулу?
— В следующем аромате Akro — Breathe, в России он выйдет в «Л’Этуаль» примерно через месяц-два. Это аромат свежего воздуха на природе. Представьте: вы гуляете в лесу после дождя. Или в горах поднимаетесь на заснеженную вершину. Вокруг никого, только вы и просторы, вдыхаете воздух и чувство свободы. В этом аромате я старался добиться эффекта максимальной чистоты, которую никогда не встретишь в городе. Попробуйте. (Оливье наносит Breathe мне на руку).
— Вдыхаю этот аромат, и у меня в голове целые кадры из фильма.
— Это и есть образная парфюмерия, мой фирменный стиль. Единственный во всем мире. Когда вы читаете книгу, у вас в голове играет свое кино. Аналогично, если вы пробуете любой из созданных мной ароматов, в голове возникают воспоминания, причем ваши собственные. Вдыхая Breathe, я, например, вспоминаю, как я гуляю в окрестностях Грасса, собирая грибы. Только что прошел дождь, и я наслаждаюсь запахами окружающей природы…
— Вы собираете грибы? В России идти с семьей или друзьями осенью — это отдельный вид досуга.
— Да-да, в сентябре и октябре. Хотя во Франции мы еще можем ходить по грибы в мае — за сморчками. А в ноябре собираем вороночник рожковидный, так называемая черная лисичка. Потрясающий гриб. И, конечно, белые грибы, обожаю их.
Как‑то мы собрались дома у Себастьяна, и он готовил пасту с маслятами. А они бывают и ложными, даже похожи чем‑то на мухоморы, и не дай бог собрать не те — риск смертельный. Я тогда поинтересовался у Себастьяна: «Ты уверен в качестве грибов? Мы не умрем после твоей пасты?». Но он покупал их на специальном сайте, там ребята умеют отбирать настоящие маслята от ложных. Я за свою жизнь не собрал ни одного масленка. Рыжики — да, подосиновики, белые грибы — да, маслята — нет. Про сморчки я говорил? Очень дорого стоят. Но маслята по мне — это роллс-ройс среди грибов. У них очень животный вкус.
— Вот мы и узнали ваше тайное пристрастие. Не зря название вашего бренда отсылает к французскому сленгу «accro» — «зависимость», «быть одержимым чем‑либо». Какие еще ваши ароматы вы можете посоветовать, чтобы ощутить удовольствие от жизни?
— Второй, кажется, с джином?
— Да, верно. Это дань уважения лондонскому сухому джину и призыв к беззаботному состоянию легкого опьянения.
— А какой из ваших ароматов превзошел ваши ожидания по популярности?
— Невозможно предсказать успех парфюма, поэтому у меня никогда нет ожиданий. Если аромат слишком дорого стоит, это может его убить. Например, возьмите, ароматы Nina Ricci. За три года бренд продал 10 миллионов флаконов по цене 40 евро за штуку. Если бы они стоили 90 евро, ни одна девушка его бы не купила. Поэтому каждая деталь запуска важна. Отсутствие маркетинга — тоже мгновенная смерть. Это все звенья одной цепи, которые вместе могут привести к успеху. Поэтому я не занимаюсь предсказаниями. Я просто делаю свою работу.
Лучшие парфюмы Оливье Креспа
Туалетная вода Nina, Nina Ricci, 9008 р.
Парфюмерная вода Black Opium, Yves Saint Laurent, 9406 р.
Парфюмерная вода Ange ou Demon, Givenchy, 8630 р.
Парфюмерная вода Angel, Mugler, 10 289 р.
Туалетная вода Noa, Cacharel, 3452 р.
Туалетная вода CH, Carolina Herrera, 6361 р.
Парфюмерная вода Modern Muse, Estee Lauder, 7154 р.
Туалетная вода L’EAU KENZO POUR FEMME, Kenzo, 5640 р.
Туалетная вода Cheap & Chic I Love Love, Moschino, 5250 р.
Парфюмерная вода Jasmin D’eau, Lancome, 33 417 р.