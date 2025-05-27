Моя дочь Анаис пошла по пути дизайнера и архитектора, но именно с ней в 2017 году мы задумали создать свой нишевый бренд. Формулы ей никогда не были интересны, а вот маркетинг — всегда. Поэтому она и отвечает за развитие и рекламу Akro. Собственно, идея бренда пришла в голову именно ей. Тогда она жила в Лондоне, работала в пабах в районе Лэдброук-Гроув, где вокруг царили запахи цветочных лавок, кофеен, еды на гриле, виски, кожаной мебели и — неизбежно — каннабиса. Анаис была в таком восторге от этой атмосферы, что предложила мне воссоздать все эти ароматы, чтобы люди могли наносить на кожу парфюмерную версию любимых или запретных удовольствий . Так появился аромат Haze с нотами полыни, шалфея и абсента, которые вместе дают эффект запаха конопли.