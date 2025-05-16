Тропики на шелке и букеты на пиджаках: как небанально носить цветочный принт

Цветочное платье с джинсами или брюками
Сами по себе легкие платья в цветок зачастую смотрятся слишком расслабляюще и даже по-пляжному, особенно если это светлые вещи с мелким узором. Попробуйте добавить к легкомысленному цветочному сарафану пару свободных джинсов, а к шифоновому платью в цветок — брюки со стрелками, и получится готовый образ для походов в офис или активных дней в городе. Длина платья при этом может быть любая — от мини до уверенного миди, главное, чтобы подол был достаточно свободным и не сковывал движений.
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Цветочный принт плюс цветочный принт
Усложнить цветочный принт цветочным принтом? Отличная идея! Ищите подсказки в весенних коллекциях Commission, William Fan и других брендов и смело миксуйте ромашку с розой, а пионы — с маками и лилиями. Хорошо будут смотреться сочетания мелкого и крупного цветка, а также контрастных принтов — например, цветов на темной и светлой ткани. Переборщить с легкомысленным узором достаточно сложно, так что не бойтесь экспериментировать!
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Цветочный принт на костюмах и верхней одежде
Еще один хороший способ повысить градус легкомысленности и расслабленности — носить цветы на куртках и плащах, жакетах, брюках, блузах и других предметах делового гардероба. Идеальный референс — в весенне-летней коллекции Dries Van Noten: жакет в крупных цветах и атласные шорты с тем же принтом плюс однотонная рубашка. Готовы поспорить: в таком офисном луке вас еще не видели — пора исправлять!
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Тропики
Крупные тропические цветы на одежде смотрятся не так просто, как мелкая ромашка и прочие флореальные ретроузоры, а потому станут отличной идеей для вечернего образа (или наряда для выпускного). Выбирайте шелк или атласную ткань, сдержанный крой и принт в виде минималистичных цветов-узоров. Дополнит заметное платье простая пара лоферов или сникерины (помесь балеток и кроссовок), льняной жакет и вместительная сумка.
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Цветочная готика
Цветочный принт может быть не только жизнерадостным и легкомысленным, но и вполне нуарным. Цветочная готика — флористический принт на темном фоне с яркими цветами или, наоборот, бутонами приглушенных оттенков — хорошо смотрится на полупрозрачных платьях, юбках А-силуэта, топах на тонких бретелях и легких блузах. А сочетается как с массивными ботинками, так и с базовыми кроссовками или минималистичными мюлями. Подсказки ищите в весенних коллекциях R13 (готика плюс панк) и Shushu/Tong (женственная готика).
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Цветочный минимализм
Чтобы вещи с цветочным принтом не выглядели слишком пестро, делайте ставку на лаконичный крой и один-два крупных цветка-принта на одежде вместо мелкого узора. Минималистичные вещи с бутонами и соцветиями отсылают к пуризму девяностых, но при этом смотрятся актуально и сегодня: взгляните на множество миди-юбок и топов с крупными цветами в весенней коллекции Zara, Mango и Massimo Dutti. Сочетаются такие предметы гардероба практически со всем, но интереснее всего будут смотреться с другими минималистичными дополнениями: мюлями с перемычкой на пальце, топом на тонких бретелях и объемным жакетом прямого кроя или тренчем А-силуэта.
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Ретроцветочки с кроссовками
Этой весной дизайнеры не обошли стороной и совсем уж винтажный цветочный принт — мелкие пастельные соцветия на светлой ткани, которые больше всего напоминают советское постельное белье и халаты. Чтобы вещи с таким принтом не смотрелись слишком расслабляюще, добавьте спортивные элементы, пару любимых кроссовок и заметные аксессуары вроде чокера со стразами или массивных сережек с кристаллами.
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