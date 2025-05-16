Что носить

Тропики на шелке и букеты на пиджаках: как небанально носить цветочный принт

Сегодня в 11:30
«Цветы? Весной? Как оригинально» — каноничная фраза из фильма «Дьявол носит Prada» не мешает дизайнерам каждую весну выпускать новые цветочные коллекции. А мы и рады: мало какой принт выглядит так жизнерадостно и ненавязчиво одновременно, но предлагаем носить цветочные топы, платья и куртки так, чтобы это не выглядело скучно.

Цветочное платье с джинсами или брюками

Сами по себе легкие платья в цветок зачастую смотрятся слишком расслабляюще и даже по-пляжному, особенно если это светлые вещи с мелким узором. Попробуйте добавить к легкомысленному цветочному сарафану пару свободных джинсов, а к шифоновому платью в цветок — брюки со стрелками, и получится готовый образ для походов в офис или активных дней в городе. Длина платья при этом может быть любая — от мини до уверенного миди, главное, чтобы подол был достаточно свободным и не сковывал движений.

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Платье мини с воланами Befree, 1999 p.

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Платье макси Idol, 10 990 p.

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Платье Love Republic, 5249 p.

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Джинсы Les Coyotes de Paris, 11 970 p.

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Джинсы Lime, 5999 p.

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Брюки с разрезами Finn Flare, 3490 p.

Цветочный принт плюс цветочный принт

Усложнить цветочный принт цветочным принтом? Отличная идея! Ищите подсказки в весенних коллекциях Commission, William Fan и других брендов и смело миксуйте ромашку с розой, а пионы — с маками и лилиями. Хорошо будут смотреться сочетания мелкого и крупного цветка, а также контрастных принтов — например, цветов на темной и светлой ткани. Переборщить с легкомысленным узором достаточно сложно, так что не бойтесь экспериментировать!

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Платье из шелка 12 Storeez, 26 000 p.

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Джинсы прямого кроя Lime, 6999 p.

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Футболка Lime, 1999 p.

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Шорты в пижамном стиле Selfmade, 5900 p.

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Ожерелье с подвесками Love Republic, 4999 p.

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Футболка-топ Befree, 999 p.

Цветочный принт на костюмах и верхней одежде

Еще один хороший способ повысить градус легкомысленности и расслабленности — носить цветы на куртках и плащах, жакетах, брюках, блузах и других предметах делового гардероба. Идеальный референс — в весенне-летней коллекции Dries Van Noten: жакет в крупных цветах и атласные шорты с тем же принтом плюс однотонная рубашка. Готовы поспорить: в таком офисном луке вас еще не видели — пора исправлять!

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Куртка May of May, 44 000 p.

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Жакет Eve & Esther, 15 750 р.

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Жилет Present & Simple, 16 990 p.

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Шорты мини Befree, 2299 p.

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Рубашка Twinset, 35 500 p.

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Юбка миди Lime, 7999 p.

Тропики

Крупные тропические цветы на одежде смотрятся не так просто, как мелкая ромашка и прочие флореальные ретроузоры, а потому станут отличной идеей для вечернего образа (или наряда для выпускного). Выбирайте шелк или атласную ткань, сдержанный крой и принт в виде минималистичных цветов-узоров. Дополнит заметное платье простая пара лоферов или сникерины (помесь балеток и кроссовок), льняной жакет и вместительная сумка.

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Блуза Red September, 7875 p.

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Атласные брюки La Redoute Interieurs, 3740 p.

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Колье Beaded Breakfast, 24 990 p.

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Сарафан мини Befree, 2599 р.

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Рубашка Befree, 1799 p.

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Платок From Saba, 7800 p.

Цветочная готика

Цветочный принт может быть не только жизнерадостным и легкомысленным, но и вполне нуарным. Цветочная готика — флористический принт на темном фоне с яркими цветами или, наоборот, бутонами приглушенных оттенков — хорошо смотрится на полупрозрачных платьях, юбках А-силуэта, топах на тонких бретелях и легких блузах. А сочетается как с массивными ботинками, так и с базовыми кроссовками или минималистичными мюлями. Подсказки ищите в весенних коллекциях R13 (готика плюс панк) и Shushu/Tong (женственная готика).

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Платье-бандо Love Republic, 6749 p.

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Платье на бретелях Sea Ny, 46 600 p.

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Платье Ola Ola, 35 000 p.

4/6

Футболка Befree, 1799 p.

5/6

Платье Botrois, 37 900 p.

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Футболка Nume, 4490 p.

Цветочный минимализм

Чтобы вещи с цветочным принтом не выглядели слишком пестро, делайте ставку на лаконичный крой и один-два крупных цветка-принта на одежде вместо мелкого узора. Минималистичные вещи с бутонами и соцветиями отсылают к пуризму девяностых, но при этом смотрятся актуально и сегодня: взгляните на множество миди-юбок и топов с крупными цветами в весенней коллекции Zara, Mango и Massimo Dutti. Сочетаются такие предметы гардероба практически со всем, но интереснее всего будут смотреться с другими минималистичными дополнениями: мюлями с перемычкой на пальце, топом на тонких бретелях и объемным жакетом прямого кроя или тренчем А-силуэта.

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Рубашка Idol, 6990 p.

2/6

Топ с розами You Wanna, 5950 р.

3/6

Худи «Гербарий», 4340 р.

4/6

Футболка Finn Flare, 2499 p.

5/6

Платье JNBY, 26 320 p.

6/6

Колье Befree, 299 p.

Ретроцветочки с кроссовками

Этой весной дизайнеры не обошли стороной и совсем уж винтажный цветочный принт — мелкие пастельные соцветия на светлой ткани, которые больше всего напоминают советское постельное белье и халаты. Чтобы вещи с таким принтом не смотрелись слишком расслабляюще, добавьте спортивные элементы, пару любимых кроссовок и заметные аксессуары вроде чокера со стразами или массивных сережек с кристаллами.

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Платье миди Lime, 4999 p.

2/7

Сарафан макси Befree, 1999 p.

3/7

Топ Mango, 4799 p.

4/7

Кроссовки Nike, 11 992 p.

5/7

Кроссовки Salomon, 27 950 p.

6/7

Юбка Selfmade, 13 900 p.

7/7

Юбка мини из вискозы 2Mood, 8980 р.

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