Тропики на шелке и букеты на пиджаках: как небанально носить цветочный принт

Чтобы вещи с цветочным принтом не выглядели слишком пестро, делайте ставку на лаконичный крой и один-два крупных цветка-принта на одежде вместо мелкого узора. Минималистичные вещи с бутонами и соцветиями отсылают к пуризму девяностых, но при этом смотрятся актуально и сегодня: взгляните на множество миди-юбок и топов с крупными цветами в весенней коллекции Zara, Mango и Massimo Dutti. Сочетаются такие предметы гардероба практически со всем, но интереснее всего будут смотреться с другими минималистичными дополнениями: мюлями с перемычкой на пальце, топом на тонких бретелях и объемным жакетом прямого кроя или тренчем А-силуэта.