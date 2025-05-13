Сумка-мяч и ремень-печенье: как Random Rebels сочетает ностальгию и современный стиль

По сути, это просто теги с интегрированием моих культурных кодов. Здесь нет ощущения какого‑то международного признания: все получилось просто потому, что я оказался в нужное время в нужном месте — близкий человек поделился моим контактом и ребятам из команды Vivienne Westwood все понравилось, я подходил под их запрос. Для меня это событие ощущается значимым в основном потому, что оно позволило соприкоснуться с одним из самых интересных и мощнейших брендов в истории. Он сильно резонирует с моими взглядами на моду и на то, что нужно постоянно бунтовать против нее . К тому же, я вживую увидел, как происходит подготовка показа, пообщался с ребятами из команды. Почувствовал себя ценным! Я ощущал, что мой вклад и мое время очень ценятся — все читалось и по глазам, и по тому, какая у нас сложилась коммуникация».