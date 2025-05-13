Сумка-мяч и ремень-печенье: как Random Rebels сочетает ностальгию и современный стиль

Будущий создатель бренда Random Rebels отучился на факультете журналистики, писал о музыке и делал коллажи для местных СМИ. Но в какой‑то момент решил полностью посвятить себя созданию дизайнерских коллекций одежды и аксессуаров — и добился успеха именно в этом. Сам молодой человек признается, что мода не всегда была ему интересна, хотя он и наблюдал за стритвер-брендами, считая уличную моду важной культурной историей.
«Постепенно я начал погружаться в эту индустрию, но все равно достаточно долго делал вещи, не обращая внимания на моду, — рассказал Acid Topser «Афише Daily», — Мне не хватало кругозора: казалось, в этой сфере все скучно, безжизненно и претенциозно: просто какие‑то люди ходят по подиуму с каменными лицами. Но потом я узнал, что в мире моды есть свои бунтари, которые деконструируют концепты, меняют каноны. Постепенно я втянулся.
О любимой вещи в коллекции
Художник и дизайнер одежды Random Rebels
«Выбрать что‑то одно сложно, но пусть будет свитер. Он очень эклектичный, но при этом не смотрится как‑то неуместно или вычурно. Почему‑то узор выглядит органично — несмотря на то, что собран из миллиона разных кусочков. Полотно на эту вещь было готово года четыре назад, но оно просто лежало — мы не могли понять, как его сшить, оно достаточно плотное. Идея долго мариновалась, рад, что удалось воплотить ее в жизнь.
Еще эта вещь немного отсылает к свитерам Coogi — австралийского бренда из прошлого столетия. Я видел такие на рэперах: их носили The Notorious B.I.G., ребята из A$AP Mobundefined — A$AP Rocky, например, и они казались мне безумно крутыми. И когда я увидел оригинальное полотно, которое было ковром для ванной, я понял, что хочу сделать из него что‑то носибельное».
О детстве в Жодино и важности этого опыта
»Взрослея, я постепенно начал ощущать ценность своего бэкграунда и контекста, в котором я вырос. В детстве мне казалось, что было бы круто родиться в Лос-Анджелесе — потому что там крутая среда для развития, есть инфраструктура. Мне, в свою очередь, сложно было получать фидбэк к своему творчеству, особенно в начале, потому что у нас нет индустрии. Но потом я научился смотреть на вещи иначе. Думаю, просто благодаря моему оптимистичному взгляду на вещи».
«Там выросло много талантливых ребят, кто‑то сейчас в Америке и Европе. У нас была активная граффити-тусовка, много фотографов, музыкантов, рэперов. Не знаю, как там дела сейчас, но это был мощный город с точки зрения культуры.
Я понял, что нужно смотреть внутрь себя, своей истории и опыта, извлекать оттуда максимально уникальные ингредиенты и вплетать их в контекст, в котором ты находишься. Вот, я делаю одежду, за этим наблюдают люди из разных точек мира. Среди них очень маленький процент тех, с кем у нас общая родина. Соответственно, мой бэкграунд становится козырем, — мне есть, что рассказать про него. Это интересный вызов с точки зрения сторителлинга, а мне нравится рассказывать истории и постоянно искать новые инструменты».
О мотивации и индивидуальном стиле
«Я рос будто в двух плоскостях: с одной стороны реальный мир — скромная по средствам провинциальная жизнь, с другой — интернет, в котором все возможно, и где много недоступных, недосягаемых вещей. Одно наслоилось на другое и дало мне огромную мотивацию.
Если посмотреть на одежду, которую я делаю, это достаточно эскапистская история: там много ярких цветов, все кричит и идет вразрез серому контексту, в котором я рос.
Мой интерес к моде и экспериментам корнями уходит в граффити — там всегда было важным иметь свой стиль и уникальный почерк. Если ты кого‑то копировал, это резко осуждалось. По нынешним меркам среда была токсичной, но она здорово мотивировала и заряжала смотреть в сторону чего‑то уникального. Конечно, что‑то абсолютно уникальное с нуля придумать невозможно, поэтому без заимствования не обходилось, но от подобного всегда старались уходить.
Еще мне прикольно удивлять себя и других людей — получаю импульс таким образом. И здорово, если творчество ставит какой‑то вопрос перед зрителем — например, «Как это сделано?». Классная комбинация, если человек не понимает, как устроена вещь, но она выглядит притягательно».
Об оформлении витрины павильона для Vivienne Westwood
Осенью 2024 года художнику предложили посотрудничать с легендарным британским модным домом — так люди, собравшиеся на презентацию коллекции, среди прочего увидели на стеклянной витрине в центре Парижа слово «Жодино».
Художник и дизайнер одежды Random Rebels
«Со стороны эта коллаборация, наверное, кажется показателем какого‑то моего уровня мастерства. Но с моей стороны это не так. Конечно, я чувствовал, что происходит нечто особенное, уникальное и неповторимое. Но я не считаю, что этот проект меня характеризует: в нем я не раскрыл себя как художника. Он просто ложится в тот нарратив, который Vivienne Westwood создавали для показа своей коллекции. Мне, как исполнителю, дали свободу, но, учитывая временные рамки и ресурсы, я осознавал: не получится сделать то, что могло бы сильнее меня отражать. Еще я адекватно понимал запрос бренда, и поэтому сделал то, что сделал.
По сути, это просто теги с интегрированием моих культурных кодов. Здесь нет ощущения какого‑то международного признания: все получилось просто потому, что я оказался в нужное время в нужном месте — близкий человек поделился моим контактом и ребятам из команды Vivienne Westwood все понравилось, я подходил под их запрос. Для меня это событие ощущается значимым в основном потому, что оно позволило соприкоснуться с одним из самых интересных и мощнейших брендов в истории. Он сильно резонирует с моими взглядами на моду и на то, что нужно постоянно бунтовать против нее. К тому же, я вживую увидел, как происходит подготовка показа, пообщался с ребятами из команды. Почувствовал себя ценным! Я ощущал, что мой вклад и мое время очень ценятся — все читалось и по глазам, и по тому, какая у нас сложилась коммуникация».
О коллаборациях мечты
Художник и дизайнер одежды Random Rebels
«Я бы выбрал для коллабораций несколько отличающихся друг от друга брендов — люблю контрасты и сочетание разных эстетик. Хотелось бы посотрудничать с кем‑то из Азии, их подход к фэшену отличается от нашего. Нравится Professor.E: мрачный тайваньский бренд, который в числе прочего работает с переработкой материалов, у них есть кастомизированная линейка одежды, пошитой с нуля — как у меня. Это не супер большой или популярный бренд, но их подход к мелочам, образам и вообще тому, как все выглядит, очень со мной резонирует.
Еще из чего‑то мрачного я бы выбрал Enfants Riches Dеprimеs: у них классный арт-дирекшн, удачный подбор образов и моделей. На последнем весеннем Fashion Week у них выдался мощный сезон, да и предыдущие были крутыми.
Есть более утопичные варианты: во-первых, GOLF le FLEUR*. Tyler, the Creator во многом меня воспитал, и мне откликается переосмысленная винтажная эстетика — освеженная, с яркими цветами, с вниманием к деталям и материалам. Тайлер с Golf Wang — яркий пример того, как артист делает не просто мерч, а бренд. Бренд сильно переплетен с музыкантом и его кодом, но в то же время работает и отдельно. То есть, на вещи даже не должно быть написано Tyler, the Creator, чтобы это считали крутым и покупали.
Вторые в списке — KidSuper, тоже крутой бренд. Мне на днях сказали, что они двигаются по колее, схожей с моей, — там тоже уделяется внимание детству, простым и местами инфантильным образам, — это все очень про меня. Много арта и легкого беспечного подхода, при том, что бренд сильно вырос и находится на высоком уровне.
Третий бренд — Nude Project из Барселоны, они серьезно выросли за последние лет пять: работают как монстры, у них много клевых вещей и контента выходит. Одежда достаточно простая, но как им удается развивать идею комьюнити — это восторг. Думаю, было бы круто именно посидеть с ними в одной комнате, поразгонять идеи.
А если брать гигантские бренды — Louis Vuitton. Многие их не любят и считают моветоном, но мне они близки, особенно с момента прихода Верджила Абло. Да и сейчас там бывают интересные решения. Такой вот эклектичный список — в идеале мне хочется искать какой‑то уникальный баланс между мрачной материей и светлой и мечтательной стороной».