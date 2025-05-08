Красивые вещи

Прозрачные юбки, платья-торт и даже смокинг: как выбрать наряд на выпускной и не пожалеть

Сегодня в 07:30
Школьники и студенты готовятся не только к финальным экзаменам, но и к прощальным балам. Чтобы вы не ломали голову, в чем пойти на выпускной, собрали 7 трендовых образов и сделали подборку нарядов к каждому – от бюджетных вариантов до вполне люксовых версий.

Полная «жакмюсизация»

Черный горошек на белом фоне — один из самых вирусных принтов этой весны и грядущего лета. Полупрозрачные юбки в мушку Mango и Zara превратились в хиты рилсов* и тиктоков (за размерами приходится охотиться), а на российском рынке объектом желаний стала юбка миди Befree (также распродана в большинстве размеров, но можно подписаться на новые поступления).

Праздничный «далматиновый» образ также подсказывает весенне-летняя коллекция Jacquemus: понадобятся юбка и блуза с совпадающим принтом или платье в пол в крупный горох. Аксессуары не менее игривые: яркие босоножки плюс клатч необычной формы.

Сбавить градус нарядности, если вы планируете носить горошек и после выпускного вечера, помогут продуманные комбинации: светлая юбка в горошек будет отлично смотреться с кроп-топом или светлой футболкой, а также сникеринами (помесью балеток и кроссовок) или кедами.

Как повторить

1/8

Юбка Mango, 3999 р.

2/8

Блузка лонгслив Befree, 799 р.

3/8

Блуза Imblazeme, 7120 р.

4/8

Юбка Sanchy, 17 000 p.

5/8

Платье Idol, 15 992 р.

6/8

Платье JNBY, 26 530 р.

7/8

Босоножки Lalou, 8470 р.

8/8

Сумка Askent, 22 500 р.

Butter Yellow

Тренд, который задержался надолго. Оттенок сливочного масла модные критики приметили еще прошлым летом, но весной тенденция разогналась до максимума, а найти платья и костюмы в нужном оттенке сейчас можно у большинства локальных брендов.

Очарование «масла» — в универсальности. В компании необычных туфель и крупных украшений пышное сливочное платье станет эффектным нарядом для выпускного вечера, а в паре с лоферами и жакетом сгодится для вечерних прогулок и воскресных бранчей.

Еще этот оттенок дружит с любыми насыщенными цветами: выбирайте ярко-красный клатч, как в образе из весенне-летней коллекции Tibi, мюли в цвете летнего газона или объемные бархатные резинки для волос.

Как повторить

1/8

Платье Love Republic, 7599 р.

2/8

Платье Daisyknit, 15 300 р.

3/8

Платье 2Mood, 15 980 р.

4/8

Платье Sorelle, 30 000 р.

5/8

Платье Nude Story, 31 450 р.

6/8

Жакет Studio 29, 12 000 р.

7/8

Сабо Nume, 3300 р.

8/8

Сумка Mercy, 24 900 р.

Все прозрачно

Прозрачные юбки всех мастей мы уже видели прошлым летом. В новом сезоне от просвечивающихся тканей не деться никуда: бренды выпускают топы, платья, брюки и даже жакеты, которые почти ничего не скрывают.

Чтобы не возмущать спокойствия (хотя почему бы и нет?), делайте как стилисты на весенне-летнем показе Simone Rocha: под полупрозрачные платья, юбки и блузы надевайте целомудренное ретробелье с высокой талией, широкими бретелями и плотными вставками, а также нижние юбки и комбинации. С аксессуарами и обувью можно не мудрить: подойдут лаконичные лодочки (пусть и золотые) и клатч-кисет — его можно повязать на руку.

Носить полупрозрачные вещи можно не только как вечерний наряд. После выпускного, в повседневной жизни, сочетайте их с объемными жакетами и тренчами, плотными водолазками или уютными кардиганами.

Как повторить

1/11

Блузка Befree, 799 р.

2/11

Платье-водолазка You Wanna, 6950 р.

3/11

Юбка Lichi, 7999 р.

4/11

Юбка Love Republic, 7999 р.

5/11

Платье Idol, 13 592 р.

6/11

Жакет Selfmade, 16 900 р.

7/11

Жакет Ushatava, 16 450 p.

8/11

Сумка Muus, 15 000 р.

9/11

Сумка Present & Simple, 19 900 p.

10/11

Туфли Idol, 8990 p.

11/11

Резинка для волос Lime, 699 p.

Современная версия смокинга

Смокинг или брючный костюм — не менее нарядная вещь, чем платье. Вспомнить хотя бы канонический образRon Galella, Ltd./Getty Images Джулии Робертс в мужском костюме на премии «Золотой глобус» — лук остается актуальным и 35 (!) лет спустя. А после Met Gala, где добрая половина звезд примерила вариации смокинга, это еще и горячий тренд.

Другой свежий и эффектный референс — костюмный комплект из весенне-летней коллекции Bally: нарочито объемный жакет до середины бедра и ультракороткие шорты с баской. Адаптировать образ к выпускному, если не хочется идти на праздник совсем уж в микромини, можно с помощью костюмных шортов. Длинные полы жакета запахните и зафиксируйте поясом — получится эффектное платье-пиджак. Добавьте к нему ботинки типа оксфордов и полупрозрачные гольфы — и то и другое наверняка найдется у вас в гардеробе, а значит, на наряд не придется сильно тратиться.

Как повторить

1/8

Жакет Love Republic, 12 999 p.

2/8

Жакет Selfmade, 20 900 р.

3/8

Жакет Daisyknit, 13 860 р.

4/8

Буза Studio 29, 9900 р.

5/8

Гольфы O’Stin, 299 p.

6/8

Юбка-шорты Lime, 4599 р.

7/8

Топсайдеры Ekonika Premium, 24 990 р.

8/8

Ремень-шнурок Selfmade, 4900 р.

Юбка-баллон и заниженная линия талии

Выпускной — абсолютно легитимный повод надеть платье принцессы с кринолином, тем более юбки-баллоны и платья с корсетным верхом, заниженной талией и юбкой в духе new look сейчас на пике популярности. Минималистичный образ с платьем-тортиком предлагает Джонатан Андерсон в весенне-летней коллекции: ультракороткая и пышная юбка, лаконичный верх плюс минимум аксессуаров. Просто и эффектно, а в повседневной жизни подобный наряд можно носить с укороченным жакетом, ветровкой или расслабленным пиджаком будто бы с чужого плеча.

Если мини — не ваш выбор, обратите внимание на платья в длине миди и макси. Они более капризны (подол так и норовит собрать пыль и испачкаться), но выглядят по-настоящему нарядно и сказочно.

Как повторить

1/8

Юбка-шорты Befree, 2799 р.

2/8

Юбка TopTop, 5990 р.

3/8

Топ Abitu, 9000 р.

4/8

Платье Studio 29, 18 900 p.

5/8

Платье Forest, 24 890 p.

6/8

Платье May of May, 43 000 р.

7/8

Мюли Lera Nena, 8390 p.

8/8

Сумка Diesel, 30 090 р.

Привет, ромашки!

Понимая, что цветочным принтом весной никого не удивить, дизайнеры изобретают все новые и новые интерпретации привычных ромашек и роз. Этой весной чествовать расцвет природы предлагают в платьях, юбках и топах с цветочным аппликациями или наивными ретропринтами с васильками и лютиками в духе советских наволочек и ночных сорочек.

Для выпускного не подойдут разве что совсем летние сарафаны изо льна и хлопка: такие могут смотреться слишком повседневно. Все остальное буйство флоры уравновесит лаконичный жакет и минималистичные аксессуары.

Как повторить

1/9

Юбка Lime, 7999 p.

2/9

Юбка 7Dots, 10 900 p.

3/9

Платье Idol, 11 992 p.

4/9

Платье Sister Jane, 16 399 р.

5/9

Жакет 7Dots, 17 200 p.

6/9

Юбка November, 17 500 p.

7/9

Платье JNBY, 32 900 p.

8/9

Босоножки Befree, 3999 p.

9/9

Сумка Love Republic, 5999 p.

Дискобол

Пайетки — такая же праздничная база, как кружево и атласная ткань. Правда, в этом сезоне дизайнеры предлагают сочетать вещи со сверкающими аппликациями со спортивными или аутдорными вещами: хайкерами, огромными нейлоновыми сумками и ветровками. Для выпускного, пожалуй, можно выбрать лаконичную пару туфель и небольшой клатч, а вот в повседневной жизни прием рабочий. Носите самое нарядное платье с пайетками, как подсказывает Cecilie Bahnsen, с простыми кроссовками или, по примеру Prada, с яркой курткой и козырьком.

Как повторить

1/10

Платье Mango, 3999 p.

2/10

Платье Nume, 9093 р.

3/10

Платье 2Mood, 14 980 p.

4/10

Платье Nude Story, 22 393 p.

5/10

Платье Ere, 25 900 p.

6/10

Платье 12Storeez, 27 000 p.

7/10

Платье Botrois, 44 900 р.

8/10

Бомбер Gate 31, 24 990 р.

9/10

Мюли Ekonika Premium, 22 900 р.

10/10

Картхолдер Mellow, 12 500 р.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами