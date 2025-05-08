Прозрачные юбки, платья-торт и даже смокинг: как выбрать наряд на выпускной и не пожалеть

Полная «жакмюсизация»
Черный горошек на белом фоне — один из самых вирусных принтов этой весны и грядущего лета. Полупрозрачные юбки в мушку Mango и Zara превратились в хиты рилсов* и тиктоков (за размерами приходится охотиться), а на российском рынке объектом желаний стала юбка миди Befree (также распродана в большинстве размеров, но можно подписаться на новые поступления).
Праздничный «далматиновый» образ также подсказывает весенне-летняя коллекция Jacquemus: понадобятся юбка и блуза с совпадающим принтом или платье в пол в крупный горох. Аксессуары не менее игривые: яркие босоножки плюс клатч необычной формы.
Сбавить градус нарядности, если вы планируете носить горошек и после выпускного вечера, помогут продуманные комбинации: светлая юбка в горошек будет отлично смотреться с кроп-топом или светлой футболкой, а также сникеринами (помесью балеток и кроссовок) или кедами.
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Butter Yellow
Тренд, который задержался надолго. Оттенок сливочного масла модные критики приметили еще прошлым летом, но весной тенденция разогналась до максимума, а найти платья и костюмы в нужном оттенке сейчас можно у большинства локальных брендов.
Очарование «масла» — в универсальности. В компании необычных туфель и крупных украшений пышное сливочное платье станет эффектным нарядом для выпускного вечера, а в паре с лоферами и жакетом сгодится для вечерних прогулок и воскресных бранчей.
Еще этот оттенок дружит с любыми насыщенными цветами: выбирайте ярко-красный клатч, как в образе из весенне-летней коллекции Tibi, мюли в цвете летнего газона или объемные бархатные резинки для волос.
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Все прозрачно
Прозрачные юбки всех мастей мы уже видели прошлым летом. В новом сезоне от просвечивающихся тканей не деться никуда: бренды выпускают топы, платья, брюки и даже жакеты, которые почти ничего не скрывают.
Чтобы не возмущать спокойствия (хотя почему бы и нет?), делайте как стилисты на весенне-летнем показе Simone Rocha: под полупрозрачные платья, юбки и блузы надевайте целомудренное ретробелье с высокой талией, широкими бретелями и плотными вставками, а также нижние юбки и комбинации. С аксессуарами и обувью можно не мудрить: подойдут лаконичные лодочки (пусть и золотые) и клатч-кисет — его можно повязать на руку.
Носить полупрозрачные вещи можно не только как вечерний наряд. После выпускного, в повседневной жизни, сочетайте их с объемными жакетами и тренчами, плотными водолазками или уютными кардиганами.
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Блузка Befree, 799 р.
Платье-водолазка You Wanna, 6950 р.
Юбка Lichi, 7999 р.
Юбка Love Republic, 7999 р.
Платье Idol, 13 592 р.
Жакет Selfmade, 16 900 р.
Жакет Ushatava, 16 450 p.
Сумка Muus, 15 000 р.
Сумка Present & Simple, 19 900 p.
Туфли Idol, 8990 p.
Резинка для волос Lime, 699 p.
Современная версия смокинга
Смокинг или брючный костюм — не менее нарядная вещь, чем платье. Вспомнить хотя бы канонический образRon Galella, Ltd./Getty Images Джулии Робертс в мужском костюме на премии «Золотой глобус» — лук остается актуальным и 35 (!) лет спустя. А после Met Gala, где добрая половина звезд примерила вариации смокинга, это еще и горячий тренд.
Другой свежий и эффектный референс — костюмный комплект из весенне-летней коллекции Bally: нарочито объемный жакет до середины бедра и ультракороткие шорты с баской. Адаптировать образ к выпускному, если не хочется идти на праздник совсем уж в микромини, можно с помощью костюмных шортов. Длинные полы жакета запахните и зафиксируйте поясом — получится эффектное платье-пиджак. Добавьте к нему ботинки типа оксфордов и полупрозрачные гольфы — и то и другое наверняка найдется у вас в гардеробе, а значит, на наряд не придется сильно тратиться.
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Юбка-баллон и заниженная линия талии
Выпускной — абсолютно легитимный повод надеть платье принцессы с кринолином, тем более юбки-баллоны и платья с корсетным верхом, заниженной талией и юбкой в духе new look сейчас на пике популярности. Минималистичный образ с платьем-тортиком предлагает Джонатан Андерсон в весенне-летней коллекции: ультракороткая и пышная юбка, лаконичный верх плюс минимум аксессуаров. Просто и эффектно, а в повседневной жизни подобный наряд можно носить с укороченным жакетом, ветровкой или расслабленным пиджаком будто бы с чужого плеча.
Если мини — не ваш выбор, обратите внимание на платья в длине миди и макси. Они более капризны (подол так и норовит собрать пыль и испачкаться), но выглядят по-настоящему нарядно и сказочно.
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Привет, ромашки!
Понимая, что цветочным принтом весной никого не удивить, дизайнеры изобретают все новые и новые интерпретации привычных ромашек и роз. Этой весной чествовать расцвет природы предлагают в платьях, юбках и топах с цветочным аппликациями или наивными ретропринтами с васильками и лютиками в духе советских наволочек и ночных сорочек.
Для выпускного не подойдут разве что совсем летние сарафаны изо льна и хлопка: такие могут смотреться слишком повседневно. Все остальное буйство флоры уравновесит лаконичный жакет и минималистичные аксессуары.
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Дискобол
Пайетки — такая же праздничная база, как кружево и атласная ткань. Правда, в этом сезоне дизайнеры предлагают сочетать вещи со сверкающими аппликациями со спортивными или аутдорными вещами: хайкерами, огромными нейлоновыми сумками и ветровками. Для выпускного, пожалуй, можно выбрать лаконичную пару туфель и небольшой клатч, а вот в повседневной жизни прием рабочий. Носите самое нарядное платье с пайетками, как подсказывает Cecilie Bahnsen, с простыми кроссовками или, по примеру Prada, с яркой курткой и козырьком.
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