Прозрачные юбки, платья-торт и даже смокинг: как выбрать наряд на выпускной и не пожалеть

Другой свежий и эффектный референс — костюмный комплект из весенне-летней коллекции Bally: нарочито объемный жакет до середины бедра и ультракороткие шорты с баской. Адаптировать образ к выпускному, если не хочется идти на праздник совсем уж в микромини, можно с помощью костюмных шортов. Длинные полы жакета запахните и зафиксируйте поясом — получится эффектное платье-пиджак. Добавьте к нему ботинки типа оксфордов и полупрозрачные гольфы — и то и другое наверняка найдется у вас в гардеробе, а значит, на наряд не придется сильно тратиться.