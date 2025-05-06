Что такое муцин и зачем он нужен?
Это особая слизь, которую улитки выделяют специальными железами. Но не любые выделения считаются муцином, все гораздо сложнее. В 2023 году американские ученые проанализировали состав трех видов слизи, вырабатываемых садовыми улитками: смазочную — для движения по горизонтальным поверхностям, клейкую — для фиксации на наклонным поверхностям, защитную — для борьбы с угрозами окружающей среды. В результате исследования выяснилось, что все они отличаются по составам, и последняя сочетает в себе компоненты двух первых, но вдобавок имеет дополнительные противомикробные свойства. Это и есть муцин — лекарство, которое улитки всегда носят с собой: чтобы подлечивать ранки, защищать себя от солнечного воздействия и вредоносных микроорганизмов, укреплять ракушку.
Основатель бренда «Краснополянская косметика»
«В состав улиточного муцина входят витамины А, Е, С, В6, В12, а также аллантоин, коллаген, эластин, гиалуроновая и гликолевая кислоты. В организме улитки муцин выполняет функцию регенерирующего компонента, заживляя механические повреждения и способствуя быстрому восстановлению тканей. Все активные вещества в составе муцина давно известны, как очень действенные омолаживающие компоненты, именно поэтому за ним закрепилась слава „чудо-средства“, способного справиться с любой проблемой, а косметические концерны активно используют муцин в своей продукции».
Как добывают муцин?
Муцин — желанное вещество для производителей косметических средств. Некоторые методы его получения беспощадны: в отдельных случаях улиток массово засыпают в промышленную центрифугу, где они погибают, последний раз выделив слизь. Но мир стремится к переходу на более этичные варианты, и производство Краснополянской косметики — хороший пример того, как должен быть устроен процесс добычи муцина.
Основатель бренда «Краснополянская косметика»
«К сожалению, муцин чаще всего добывают негуманным путем, в результате которого большинство улиток погибают. Мы строим свою работу исходя из принципа заботы об окружающей среде и концепции устойчивого развития, поэтому для марки крайне важен именно гуманный способ получения муцина. Для этого мы разработали специальную технологию и аппарат, при помощи которых получение муцина происходит без вреда для моллюска и ощущается для него как „спа-процедура“».
Ферма «Краснополянской косметики»
Ферма «Краснополянской косметики»
Ферма «Краснополянской косметики»
Ферма «Краснополянской косметики»
Ферма «Краснополянской косметики»
Ферма «Краснополянской косметики»
Улиток здесь сначала расслабляют в минеральной ванне, а потом обдают контрастным душем. Из‑за смены температур они активно вырабатывают обладающее лечебными свойствами вещество, которое сотрудники потом собирают с потоками воды и отправляют на фильтрацию. Улитки в это время отправляются в отпуск — восстанавливаться после кратковременного стресса и налегать на питательные растения. Да, времени и ресурсов это занимает больше, зато особи живут до полутора лет — за это время они могут отдать муцин четыре-пять раз.
На ферме для улиток, которых здесь сейчас более 250 тысяч (это четыре тонны!), созданы все условия: они живут в домиках в нижней части огромного участка — вывеска «Детский сад» ведет в помещение, где растут молодые особи, отдельно располагается роддом и домик для спаривания. Моллюски разнообразно питаются — например, морковкой, горошком, капустой, свеклой. «На стол» к ним попадает все самое свежее, ведь оно выращивается на соседних грядках.
В 2024 году ферма получила два важных сертификата: USDA Organic и Euroleaf — эти документы подтверждают, что и земля, и растения, и произведенные из них продукты считаются органическими, и все процессы на производстве соотвествуют европейским и американским стандартам. Все производство «Краснополянской косметики» работает на энергии от солнечных батарей — благодаря благоприятной погоде мощностей всегда предостаточно.
Зачем муцин в косметике?
«В состав улиточного муцина входит множество проверенных ингредиентов для ухода за кожей: факторы роста, антиоксиданты, гликозаминогликаны, гликопротеины, аллантоин, гликолевая, молочная и гиалуроновая кислота, коллаген и эластин — это делает его уникальным веществом, предлагающим редкое сочетание компонентов.
Средства с муцином за счет богатого состава и множества полезных свойств за последние несколько лет стали настоящим хитом в косметическом мире. Потребители отмечают, что эти продукты помогают справляться с пигментацией и мелкими морщинами, придают коже здоровый и сияющий вид. Кроме того, муцин обладает противовоспалительными свойствами. Но важно отметить, что эффект от использования таких средств может варьироваться — в зависимости от индивидуальных особенностей кожи и выбранного продукта.
Косметику с муцином можно использовать обладателям практически любого типа кожи, исключением считается только индивидуальная непереносимость продукта. Но надо учитывать, что не стоит одномоментно использовать эти продукты с ретинолом и наружными средствами для лечения кожных заболеваний. Еще молочные и гликолевые кислоты в составе муцина могут усилить раздражающее действие витамина С и спровоцировать реакцию — лучше эти средства разносить на утреннее и вечернее применение».
Средства с муцином
Крем для сухой и чувствительный кожи Краснополянская косметика snaillab, с муцином и ламинарией, 2 400 р.
Ультраувлажняющий крем SCINIC Snail Matrix Cream, 1 075 р.
Эссенция для лица COSRX snail 96, 1 902 р.
Пенка для очищения лица ARAVIA PROFESSIONAL snail foam, 553 р.
Тоник Краснополянская косметика snaillab, с муцином и ниацинамидом, 1 500 р.
Восстанавливающий гель-мист для лица CONSLY snail repairing gel mist, 661 р.
Антивозрастной тонер для лица SCINIC snail matrix skin, 1 430 р.
Альгинатная маска ANSKIN original snail modeling mask, 682 р.
Сыворотка IUNIK black snail restore serum, 1 284 р.
Крем для области вокруг глаз COXIR black snail collagen, 1 794 р.
Тканевая маска для лица NAME SKIN CARE sheet face mask snail, 62 р.
Гидрогелевые патчи FARM STAY black snail hydrogel eye patch, 1 372 р.