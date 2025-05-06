Это особая слизь, которую улитки выделяют специальными железами. Но не любые выделения считаются муцином, все гораздо сложнее. В 2023 году американские ученые проанализировали состав трех видов слизи, вырабатываемых садовыми улитками: смазочную — для движения по горизонтальным поверхностям, клейкую — для фиксации на наклонным поверхностям, защитную — для борьбы с угрозами окружающей среды. В результате исследования выяснилось, что все они отличаются по составам, и последняя сочетает в себе компоненты двух первых, но вдобавок имеет дополнительные противомикробные свойства. Это и есть муцин — лекарство, которое улитки всегда носят с собой : чтобы подлечивать ранки, защищать себя от солнечного воздействия и вредоносных микроорганизмов, укреплять ракушку.