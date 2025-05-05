Спа-уход за кожей головы — тренд, который активно развивается последние три года. Все началось со «скинификации» косметики для волос. Что это означает: вам предлагают ухаживать за кожей головы и полотном волос так же тщательно, как за кожей лица. Каждый год появляются все новые средства именно для скальпа: пилинги, маски, тоники, сыворотки. И в их составах все чаще встречаются ингредиенты, которые мы привыкли встречать в уходе за кожей лица: AHA-кислоты, гиалуроновая кислота, пептиды.
Кульминацией этого тренда стало появление специализированных спа-салонов для головы.
Вам точно попадались на глаза видеоролики, где девушка лежит в арке струй воды. Эти видео вызвали большой резонанс в соцсетях. Ролики по хештегу #headspa набрали больше 919 млн просмотров в тиктоке. Благодаря этому спа для головы, зародившиеся в Японии и Китае, стали популярны в Лондоне, Лос-Анджелесе и недавно добрались и до Москвы. Автор «Афиши Daily» Мария Сарафанова выбрала два салона, которые специализируются только на спа для головы, и протестировала процедуру.
Chinese Head Spa
Кутузовский просп., 9, корп. 1
«Это были самые бездарно потраченные полтора часа моего времени. Я записалась на спа-программу „Любовь“, в которую входит массаж головы по китайской технологии, аппаратный массаж головы (в процессе я не поняла, где был этот этап), массаж головы гребнями, пенный массаж головы, шеи и декольте (по факту это просто намылили и смыли) и еще несколько этапов, о которых как раз хочется подробнее рассказать. Спа-уход для волос заключается в очищении шампунем и нанесении питательной маски. При подборе средств меня удивило, что мою голову никак не осмотрели, не пощупали волосы, не оценили состояние кожи головы. Я не говорю про трихоскоп (специальный прибор для осмотра), но хотя бы визуально-тактильная оценка специалиста была бы неплоха. Мне просто сообщили: „Я думаю, вам подойдет очищающий и увлажняющий шампунь, а маска у нас одна, питательная“».
В результате от питательной маски мои тонкие волосы ощущались как непромытые, а от шампуней чесалась кожа головы. Во время паровой ванны для волос мне стало душно и дурно, я попросила ее выключить. От душевой арки на моем лбу со струйками воды (эту арку обычно эффектно снимают в рилсах) у меня разболелась голова. Массаж головы меня не впечатлил, я знавала лучше. Еще во время процедуры я подмерзла, хотя меня накрыли пледом. Когда мы со специалистом переместились в зал для сушки волос, мне напомнили, что в процедуру не входит укладка, но если я хочу уложить волосы, мне предоставят необходимые инструменты. Но даже простая сушка от мастера не удалась, так как даже на самом низком температурном режиме моей чувствительной коже головы было горячо, и пришлось самой взять фен и жать на кнопку охлаждения.
На чайную церемонию в конце я уже не обратила внимание, так как выходила я злая, с головной болью, чешущейся кожей и желанием скорее перемыть все дома (что я и сделала). Замечу, что сама специалист была милой в общении, в салоне был спа-интерьер, предусмотрена отдельная раздевалка с пушистыми халатами на время процедуры. Но по итогу впечатление, что мне за восемь тысяч бестолково помыли голову».
«Формула Head Wash & Spa»
Большой Афанасьевский пер., 25
«Я тестировала процедуру „Формула релакса“ (120 минут, 8900 р.). Сам салон больше похож на парикмахерский зал, но в котором есть два отдельных кабинета для проведения спа-уходов. В целом камерная атмосфера идеальна для интровертов или когда хочется отдохнуть в спокойствии и тишине. Меня сразу порадовало, что началось все с диагностики кожи головы и волос с помощью трихоскопа — этот этап входит во все процедуры салона. Мастер рассказала, какие средства и почему предлагает, и мы пошли в отдельный кабинет с приглушенным освещением, где я переоделась в халат и легла в комфортное кресло».
«Мне сделали очень приятный и расслабляющий массаж шеи и плеч. Затем настало время очистить кожу головы шампунем и нанести на нее пилинг, и тут произошел тот самый редкий случай индивидуальной непереносимости компонентов. Пилинг был на ментоле, а моя кожа его плохо воспринимает: чувство, будто голова немеет от обжигающего холода. Мастер быстро смыла пилинг, когда я сказала о неприятных ощущениях, — но даже за это короткое время он успел сработать и глубоко очистить корни волос и кожу.
В этом салоне тоже был этап паровой бани на время действия маски для волос, но все прошло отлично. Мастер объяснила, что важен контроль температуры, и если сильно греть голову, то любому человеку станет плохо вплоть до тошноты. Пока я лежала с колпачком на голове, мне промассировали руки, нанесли на кисти уходовую маску и завернули их в специальные спа-варежки. Всю процедуру я отдыхала и даже немного дремала. После нее мы вернулись в общий зал, где мастер уложила меня на брашинг и показала состояние кожи головы и волос на трихоскопе — они аж блестели и сияли, отражая свет, как зеркало — солнечные лучи. Была четко видна разница до и после. Кстати, администратор поблагодарила меня за фидбэк про ментоловый пилинг и сказала, что внесут изменения в протокол „Формулы релакса“, будут предлагать другой на выбор. Уходила я с хорошей укладкой волос, ощущением максимально чистой кожи головы и в расслабленном отдохнувшем состоянии».
Как устроить спа для головы в домашних условиях
Включите в уход этап глубокого очищения.
Глубокое очищение будет особенно полезно тем, кто использует средства стайлинга на волосах, так как обычному шампуню не всегда под силу полностью их смыть. Но даже если вы не пользуетесь косметикой для укладки, периодически надо подключать интенсивное очищение, так как у корней скапливаются остатки загрязнений из окружающей среды, и не у всех хватает терпения каждое мытье выдерживать шампунь достаточное время и тщательно массировать голову.
Для этого этапа вам пригодятся шампуни с AHA- и BHA-кислотами, которые выполняют функцию пилинга. Частота их применения зависит от типа и состояния кожи головы: для жирной — раз в неделю; для сухой или чувствительной — раз в две недели. И главное — не делать пилинг при каждом мытье, так как можно переборщить и лишить кожу естественных липидов (в ответ кожа начнет зудеть и еще больше жирниться). В качестве альтернативы пилингам можно подобрать скраб, но с мелкими и округлыми частичками, которые не повредят кожу головы.
Шампунь-эксфолиант Collection Meta Renaissance, Vivalabeauty, 1460 р.
Шампунь с кислотами для глубокого очищения кожи головы To the Roots, Openface, 1272 р.
Шампунь-скраб Wellness с AHA-кислотами, Likato, 267 р.
Пилинг для очищения кожи головы True Deep Clean с AHA- и BHA- кислотами, Clan, 1650 р.
Скраб для кожи головы с морской солью Solu, Davines, 5178 р.
Очищающий скраб для кожи головы с маслом эвкалипта, Phyto, 5229 р.
Подберите маску или сыворотку по типу кожи головы
Для чувствительной кожи головы подойдут маски с успокаивающими компонентами. Жирной коже головы подойдут маски и сыворотки, которые снижают выработку себума, на упаковке ищите пометку «балансирующая». А для сухой кожи головы пригодятся питательные и увлажняющие средства.
Маска для волос и чувствительной кожи головы Detox + Volume, Philosophy by Alex Kontier, 3765 р.
Увлажняющий бальзам-ополаскиватель для волос и кожи головы, «Липобейз», 633 р.
Спа-масло для кожи головы Sensual Sensations, Vivalabeauty, 1890 р.
Балансирующая маска для кожи головы Rosemary, Rated Green, 690 р.
Успокаивающая маска для волос и кожи головы The Let It Go Circle, Davines, 1390 р.
Успокаивающая маска для кожи головы и волос с каннабидиолом Super Garden, R+Co, 5970 р.
Делайте маску на длину волос
К повреждению волос может привести почти любое воздействие: слишком частое мытье, высокая температура сушки феном, использование горячих инструментов для укладки, активное расчесывание, окрашивание волос, холод на улице, обжигающие солнечные лучи. Маски для волос помогают увлажнить сухие волосы, придать им блеск, залечить повреждения, поддержать или обновить цвет волос.
Самое важное при выборе маски — определиться с запросом. Скажем, если структура волос повреждена, то подойдут маски, восстанавливающие дисульфидные связи, то есть прочность волоса. Например, К18, которую еще четыре года назад разрекламировала в одном из интервью Хейли Бибер.
Если ваши пряди пористые (особенно кудрявые) и в них мало влаги, то для них лучше подобрать увлажняющие и питательные маски. А если у ваших волос несколько запросов, например, поддержание цвета и питание, чередуйте различные маски в зависимости от потребностей.
Маска для светлых окрашенных волос «Черный перец, ветивер, нероли, амбра», Zielinski & Rozen, 2990 р.
Маска для обновления цвета волос Color Dream, Irish Blonde, Philosophy by Alex Kontier, 5550 р.
Несмываемая маска-гибрид для волос Miracle Bond, RE: Bond, 6420 р.
Маска для поврежденных волос Total Repair, Vois, 449 р.
Маска «Холодная реконструкция», Pert Levenpol, 3900 р.
Интенсивно увлажняющая маска The Great Hydrator, Evo, 4114 р.
Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос, K18, 1292 р.
Регулярно делайте массаж головы
Любой массаж стимулирует кровообращение и усиливает приток питательных веществ к этой области. А значит волосяные фолликулы будут лучше функционировать, волосы будут расти еще более здоровыми. Еще один плюс массажа — снятие спазмов, которые часто приводят к головным болям. На этой функции делает акцент бренд провокационной визажистки-трендсеттера Исамайи Френч в описании хромированного гуаша для лица и скальпа: он помогает снять напряжение кожи головы, улучшая ее общее состояние и кондицию волос.
Самый простой способ делать массаж — это использовать собственные пальцы. Если лень или неудобно, то можно взять специальные щетки и расчески для головы. А для продвинутых пользователей на рынке появились массажеры с LED-терапией для стимуляции роста волос.
Лазерный и LED-массажер для стимуляции роста волос FAQ 302, Foreo, 48 599 р.
Щетка для очищения и массажа кожи головы Spatique Scalp Massage Brush, Fiona Franchimon, 2500 р.
Щетка для массажа головы The Scalp Exfoliator and Massager Onyx Black, Tangle Teezer, 1288 р.
Щетка для массажа кожи головы, Aveda, 3940 р.
Поставьте фильтр на душ
Это необязательный этап, но он пригодится, если у вас жесткая водопроводная вода — она может провоцировать сухость кожи как головы, так и всего тела. Фильтр будет минимизировать содержание хлора, металлов и извести в составе воды. Кстати, металлы в воде — враги для окрашенных волос, так как быстрее вымывают из них краску. От этого спасают шампуни и кондиционеры с хелатирующими составами.