В этом салоне тоже был этап паровой бани на время действия маски для волос, но все прошло отлично. Мастер объяснила, что важен контроль температуры, и если сильно греть голову, то любому человеку станет плохо вплоть до тошноты. Пока я лежала с колпачком на голове, мне промассировали руки, нанесли на кисти уходовую маску и завернули их в специальные спа-варежки. Всю процедуру я отдыхала и даже немного дремала. После нее мы вернулись в общий зал, где мастер уложила меня на брашинг и показала состояние кожи головы и волос на трихоскопе — они аж блестели и сияли, отражая свет, как зеркало — солнечные лучи. Была четко видна разница до и после. Кстати, администратор поблагодарила меня за фидбэк про ментоловый пилинг и сказала, что внесут изменения в протокол „Формулы релакса“, будут предлагать другой на выбор. Уходила я с хорошей укладкой волос, ощущением максимально чистой кожи головы и в расслабленном отдохнувшем состоянии».