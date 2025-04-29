Бежим: как выбрать кроссовки, подходящую компанию и начать бегать

Беговые кроссовки обычно имеют амортизацию и выполнены из легких, хорошо дышащих материалов (кожа, нубук не годятся). Подошва и верх кроссовок должны быть гибкими и мягкими, а их вес не должен быть больше 400 грамм. Дальше начинаются не менее значимые нюансы: пол и вес бегуна, покрытие, по которому бегает человек, сезон, ширина стопы и даже продолжительность тренировок — все это будет влиять на выбор кроссовок. И даже размер кроссовок для бега будет отличаться от привычного: беговая пара должна быть на половину — один размер больше, чем обычная.