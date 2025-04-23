Закрыть дырку на штанах и быть самым модным: как стикеры стали аксессуаром сезона

В отличие от канцелярских наклеек, это уже долговечный или перманентный вариант кастомизации. Обычно патчи и аппликации выполнены из плотной ткани со специальным клеевым слоем. Вам понадобится утюг и немного терпения: аппликация наносится на чистую ткань, припечатывается утюгом и после этого держится на одежде от пары месяцев до бесконечности (зависит от качества клеевой основы и материала, на который вы переносите патч). Стоит иметь в виду, что термоаппликации подходят не для всех видов ткани (смотрите инструкцию к нашивке) и совсем не подойдут для кожи или нубука.