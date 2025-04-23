Закрыть дырку на штанах и быть самым модным: как стикеры стали аксессуаром сезона

Что происходит
Яркие стикеры превратились в заметное, но временное украшение не только для наших гаджетов (кого в 2025 году удивишь наклейкой на телефоне?), но и в способ проапгрейдить любимую сумку и даже пару джинсов. Смотрите сами: сумка Coach со стикерами, имитирующими детские наклейки, моментально завирусилась в интернете, а марка тут же выпустила наборы наклеек (готовую сумку со стикерами по-прежнему можно купить в аутлете бренда). Marc Jacobs предлагает сумки и кошельки с «вечными» наклейками: фактурную кожу украшает принт, имитирующий цветные стикеры. A Acne Studios покрывает классическую модель сумки Mitsubi объемными наклейками-стразами (крепятся намертво, то есть навсегда).
Шоу Coach, весна-лето 2024
Стикеры из кожи Coach
Сумка The Sticker Snapshop Marc Jacobs
Сумка Pink Musubi Mini Acne Studios
The New York Times замечает, что яркие стикеры — продолжение тренда на персонализацию любимых вещей: все мы помним брелоки и сумочный обвес, популярный в 2024 году. В 2025-м на место подвесок и бусин пришли игривые наклейки — и не только для сумок: с помощью наклеек дизайнеры предлагают апгрейдить любимую одежду, от футболок и джинсов до платьев, обувь. На российском рынке тенденция тоже нашла свое отражение. Локальный бренд Yallo выпускает солнечные юбки с веселыми аппликациями, у марки Lookonline стикеры появляются на джоггерах и джинсах, а у Lime стикеры проникли в детскую коллекцию.
Впрочем, покупать вещи с перманентными нашивками и стикерами вовсе не обязательно. Гораздо интереснее кастомизировать наклейками любимые вещи.
Что и куда клеить
Подойдет буквально все: от кроссовок из гладкого нубука и туфель из мягкой кожи до хлопковых футболок и нейлоновых рюкзаков. Заодно не забываем про любимый ноутбук и телефон (лучше всего заклеивать чехол, а не саму спинку гаджета): для техники существуют специальные стикеры. И даже на лицо при желании можно нанести стикеры: косметические, от акне и покраснений или декоративные, в виде сердечек и звездочек.
Минималистичный подход less is more к тренду на стикеры неприменим: тут работают те же правила, что и с джибитсами на «кроксах»: чем больше и ярче, тем лучше. Разбираемся, какие наклейки бывают.
Клеевые стикеры
Разномастные плоские наклейки и объемные 3D-стикеры дают тот самый «эффект сумки Coach». Для хлопка и других плотных тканей подойдут практически любые из них. А вот с гладкой кожей, атласной тонкой тканью и нубуком стоит быть аккуратнее: клеевой слой может оставить след и даже повредить нежный материал.
Специальных наклеек для одежды практически нет, поэтому подойдет большинство вариантов из магазинов канцтоваров и симпатичных мелочей вроде Modi. Заодно стикеры можно поискать у любимого бренда, проекта и даже бара: многие делают наклейки с узнаваемым лого или ироничными надписями.
Продержатся такие наклейки от пары часов до недели (на одежде меньше, на обуви и сумках дольше, а на смартфоне — пока вам не надоест). Причем обычные стикеры будут держаться лучше, чем объемные 3D-наклейки.
Отклеиваются стикеры обычно сами, когда высохнет клеевой слой. Если вы хотите удалить стикер самостоятельно, аккуратно потяните наклейку (без резких движений и нажима), а остатки клея при необходимости удалите мицеллярной водой.
Патчи и аппликации
В отличие от канцелярских наклеек, это уже долговечный или перманентный вариант кастомизации. Обычно патчи и аппликации выполнены из плотной ткани со специальным клеевым слоем. Вам понадобится утюг и немного терпения: аппликация наносится на чистую ткань, припечатывается утюгом и после этого держится на одежде от пары месяцев до бесконечности (зависит от качества клеевой основы и материала, на который вы переносите патч). Стоит иметь в виду, что термоаппликации подходят не для всех видов ткани (смотрите инструкцию к нашивке) и совсем не подойдут для кожи или нубука.
Аппликации бывают самых разных форм и размеров, от крошечных ромашек и божьих коровок до лого баров и клубов. Помимо украшательной функции, термоаппликации могут быть полезны, если на любимых джинсах или футболке образовалось пятно, которое не удалось вывести в химчистке, небольшая дырочка или потертость. Просто прикройте их аппликацией.
Термонаклейки
По сути, еще одна разновидность термоаппликаций. От нашивок и патчей такие наклейки отличаются тем, что выполнены не из ткани, а из специальной термотрансферной бумаги, пленки с рисунком. Тут тоже понадобится утюг: высокая температура поможет приклеить стикер на одежду. Такие термонаклейки гладкие и не объемные, на одежде выглядят как принты. Подходят для хлопковых и других плотных тканей.
В отличие от временных наклеек, которые не задерживаются на ткани, или нашивок, которые могут отлипнуть со временем (и безо всяких следов на ткани), термонаклейки остаются на вещах навсегда.
Как ухаживать за вещами с наклейками и для чего еще могут пригодиться стикеры
С клеевыми стикерами все понятно: наклейка либо отпадет сама, когда высохнет клеевая основа, либо ее можно удалить самостоятельно, слегка поддев край стикера ногтем. Стирать и гладить вещи с временными наклейками, конечно же, не стоит.
Патчи и нашивки могут отклеиться и полинять, если не соблюдать правильного режима стирки и температуры глажки. Обычно все детали указаны в инструкции к таким наклейкам.
Термонаклейки плохо переживают стирку и глажку на высоких температурах — принт может облезть или покрыться трещинами.
Помимо декоративной функции, нашивки и наклейки могут стать хорошей маскировкой пятен, которые не удается вывести с вещи, зацепок и дырочек. В общем, настоящие зумерские заплатки для тех, кто дорожит любимыми вещами, и предпочитает ремонтировать, а не покупать взамен новое.