Тренды

Закрыть дырку на штанах и быть самым модным: как стикеры стали аксессуаром сезона

Сегодня в 12:00
Стикеры с телефонов и ноутбуков перемещаются на ваши сумки, кеды и любимую пару джинсов — рассказываем про новый тренд на стыке кастомизации и кидкора.

Что происходит

Яркие стикеры превратились в заметное, но временное украшение не только для наших гаджетов (кого в 2025 году удивишь наклейкой на телефоне?), но и в способ проапгрейдить любимую сумку и даже пару джинсов. Смотрите сами: сумка Coach со стикерами, имитирующими детские наклейки, моментально завирусилась в интернете, а марка тут же выпустила наборы наклеек (готовую сумку со стикерами по-прежнему можно купить в аутлете бренда). Marc Jacobs предлагает сумки и кошельки с «вечными» наклейками: фактурную кожу украшает принт, имитирующий цветные стикеры. A Acne Studios покрывает классическую модель сумки Mitsubi объемными наклейками-стразами (крепятся намертво, то есть навсегда).

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Шоу Coach, весна-лето 2024

© Victor Virgile/Getty Images
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Стикеры из кожи Coach

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Сумка The Sticker Snapshop Marc Jacobs

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Сумка Pink Musubi Mini Acne Studios

The New York Times замечает, что яркие стикеры — продолжение тренда на персонализацию любимых вещей: все мы помним брелоки и сумочный обвес, популярный в 2024 году. В 2025-м на место подвесок и бусин пришли игривые наклейки — и не только для сумок: с помощью наклеек дизайнеры предлагают апгрейдить любимую одежду, от футболок и джинсов до платьев, обувь. На российском рынке тенденция тоже нашла свое отражение. Локальный бренд Yallo выпускает солнечные юбки с веселыми аппликациями, у марки Lookonline стикеры появляются на джоггерах и джинсах, а у Lime стикеры проникли в детскую коллекцию.

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Футболка Lime, оверсайз, с аппликацией, 1799 р.

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Юбка Yallo «Кружки» желтая, 15 290 р.

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Джинсы Lookonline, 6490 р.

Впрочем, покупать вещи с перманентными нашивками и стикерами вовсе не обязательно. Гораздо интереснее кастомизировать наклейками любимые вещи.

Что и куда клеить

Подойдет буквально все: от кроссовок из гладкого нубука и туфель из мягкой кожи до хлопковых футболок и нейлоновых рюкзаков. Заодно не забываем про любимый ноутбук и телефон (лучше всего заклеивать чехол, а не саму спинку гаджета): для техники существуют специальные стикеры. И даже на лицо при желании можно нанести стикеры: косметические, от акне и покраснений или декоративные, в виде сердечек и звездочек.

Минималистичный подход less is more к тренду на стикеры неприменим: тут работают те же правила, что и с джибитсами на «кроксах»: чем больше и ярче, тем лучше. Разбираемся, какие наклейки бывают.

Клеевые стикеры

Разномастные плоские наклейки и объемные 3D-стикеры дают тот самый «эффект сумки Coach». Для хлопка и других плотных тканей подойдут практически любые из них. А вот с гладкой кожей, атласной тонкой тканью и нубуком стоит быть аккуратнее: клеевой слой может оставить след и даже повредить нежный материал.

Специальных наклеек для одежды практически нет, поэтому подойдет большинство вариантов из магазинов канцтоваров и симпатичных мелочей вроде Modi. Заодно стикеры можно поискать у любимого бренда, проекта и даже бара: многие делают наклейки с узнаваемым лого или ироничными надписями.

Продержатся такие наклейки от пары часов до недели (на одежде меньше, на обуви и сумках дольше, а на смартфоне — пока вам не надоест). Причем обычные стикеры будут держаться лучше, чем объемные 3D-наклейки.

Отклеиваются стикеры обычно сами, когда высохнет клеевой слой. Если вы хотите удалить стикер самостоятельно, аккуратно потяните наклейку (без резких движений и нажима), а остатки клея при необходимости удалите мицеллярной водой.

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Befree, 399 р.

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O Paper Paper, 150 р.

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«Антон тут рядом», 180 р.

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Befree, 399 р.

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By Parra, 1990 р.

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Gloria Jeans, 199 р.

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Predubezhdai, 1400 р.

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Музей «Гараж», 200 р.

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«Леонардо», 99 р.

Патчи и аппликации

В отличие от канцелярских наклеек, это уже долговечный или перманентный вариант кастомизации. Обычно патчи и аппликации выполнены из плотной ткани со специальным клеевым слоем. Вам понадобится утюг и немного терпения: аппликация наносится на чистую ткань, припечатывается утюгом и после этого держится на одежде от пары месяцев до бесконечности (зависит от качества клеевой основы и материала, на который вы переносите патч). Стоит иметь в виду, что термоаппликации подходят не для всех видов ткани (смотрите инструкцию к нашивке) и совсем не подойдут для кожи или нубука.

Аппликации бывают самых разных форм и размеров, от крошечных ромашек и божьих коровок до лого баров и клубов. Помимо украшательной функции, термоаппликации могут быть полезны, если на любимых джинсах или футболке образовалось пятно, которое не удалось вывести в химчистке, небольшая дырочка или потертость. Просто прикройте их аппликацией.

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«Клевер», 167 р.

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Underdog, 200 р.

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Набор нашивок, 323 р.

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Needles, 950 р.

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Термоаппликация, 261 р.

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Rex, 350 р.

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Gamma, 255 р.

Термонаклейки

По сути, еще одна разновидность термоаппликаций. От нашивок и патчей такие наклейки отличаются тем, что выполнены не из ткани, а из специальной термотрансферной бумаги, пленки с рисунком. Тут тоже понадобится утюг: высокая температура поможет приклеить стикер на одежду. Такие термонаклейки гладкие и не объемные, на одежде выглядят как принты. Подходят для хлопковых и других плотных тканей.

В отличие от временных наклеек, которые не задерживаются на ткани, или нашивок, которые могут отлипнуть со временем (и безо всяких следов на ткани), термонаклейки остаются на вещах навсегда.

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Термонаклейка, 187 р.

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Термонаклейки Yutti, 303 р.

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Термонаклейки для маскировки дефектов на одежде, 295 р.

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Термонаклейка, 453 р.

Как ухаживать за вещами с наклейками и для чего еще могут пригодиться стикеры

С клеевыми стикерами все понятно: наклейка либо отпадет сама, когда высохнет клеевая основа, либо ее можно удалить самостоятельно, слегка поддев край стикера ногтем. Стирать и гладить вещи с временными наклейками, конечно же, не стоит.

Патчи и нашивки могут отклеиться и полинять, если не соблюдать правильного режима стирки и температуры глажки. Обычно все детали указаны в инструкции к таким наклейкам.

Термонаклейки плохо переживают стирку и глажку на высоких температурах — принт может облезть или покрыться трещинами.

Помимо декоративной функции, нашивки и наклейки могут стать хорошей маскировкой пятен, которые не удается вывести с вещи, зацепок и дырочек. В общем, настоящие зумерские заплатки для тех, кто дорожит любимыми вещами, и предпочитает ремонтировать, а не покупать взамен новое.

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